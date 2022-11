Hãy Tiêm Liều Tăng Cường và Tự Tặng Cho Mình Món Quà Sức Khỏe Tốt Trong Mùa Lễ Này

Bác Sĩ Dali Fan, UC Davis Health

Mùa đông đang đến rất nhanh và thời tiết lạnh hơn, điều quan trọng hơn bao giờ hết là quý vị phải tiêm vắc-xin và liều tăng cường chống lại COVID-19 cho bản thân và gia đình. Đối với những người từ 65 tuổi trở lên, việc tiêm liều tăng cường COVID-19 loại cập nhật là cực kỳ quan trọng vì nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 tăng lên theo tuổi tác.

Nhiễm trùng do Covid-19 gây ra tỷ lệ nhập viện và tử vong cao nhất ở người lớn tuổi, và việc tiêm liều tăng cường COVID-19 có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và bị bệnh nặng. Người trong độ tuổi từ 50 đến 64 có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn 25 lần so với người trong độ tuổi từ 18 đến 29. Đối với người lớn tuổi từ 65 đến 74, nguy cơ này tăng đáng kể, và nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 60 lần so với người trẻ tuổi. Chúng tôi biết rằng người lớn tuổi được bảo vệ tốt nhất, tránh bị bệnh nặng khi họ luôn cập nhật các liều tăng cường. Tiêm vắc-xin và liều tăng cường có thể giúp giảm số lượng bệnh nhân nội trú, giúp tránh quá tải tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc.

Là một bác sĩ; Tôi quan tâm đến sức khỏe của quý vị, và tôi rất mong quý vị thực hiện phần việc của mình, đi tiêm vắc-xin và liều tăng cường để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy bị bệnh, hãy bảo đảm là quý vị sẽ đi thử nghiệmtrước khi tham gia vào bất kỳ cuộc tụ họp nào trong mùa lễ này, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Vì chúng tôi mong được gặp gia đình và bạn bè trong mùa lễ này, tôi xin chia sẻ câu trả lời cho một số thắc mắc thường gặp để bảo đảm rằng quý vị và gia đình của quý vị sẽ được bảo vệ.

Câu hỏi: Có an toàn để quây quần với gia đình trong những ngày nghỉ lễ không, nếu tỷ lệ lây nhiễm được dự đoán là cao?

Phản hồi: Chúng tôi biết gia đình và bạn bè là một phần quan trọng của kỳ nghỉ. Khi tụ họp, chúng tôi khuyên quý vị nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo an toàn cho mọi người. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể đặt ra các quy tắc để tất cả chúng ta được ăn mừng một cách an toàn. Trước khi tụ họp, hãy khuyến khích bạn bè và gia đình của quý vị nên:





• Tiêm vắc xin và liều tăng cường loại cập nhật





• Thử nghiệm COVID trước và sau khi tụ họp





• Ở nhà nếu quý vị cảm thấy bị bệnh





• Cân nhắc việc đeo khẩu trang. Một ý tưởng tuyệt vời từ người tổ chức buổi tiệc là: đặt một giỏ khẩu trang ở cửa để khuyến khích khách của quý vị mang khẩu trang.

Câu hỏi: Mối đe dọa vì COVID-19 không còn nguy hiểm nữa. Tôi có cần đeo khẩu trang nữa không?

Phản hồi: Đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà cũng giúp giảm sự lây lan của nhiều loại vi-rút đường hô hấp khác nhau bao gồm RSV, cúm, và COVID.

Tất cả chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi khi nghe về COVID-19, nhưng vi-rút vẫn ở đây và tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy COVID-19 đã rút ngắn tuổi thọ tổng thể của chúng ta khoảng ba năm, với tác động lớn hơn đến các cộng đồng da màu. Có nhiều yếu tố góp phần giải thích tại sao cộng đồng người da màu bị tác động không cân xứng, nhưng những gì chúng ta được biết là việc tiêm vắc-xin và cập nhật liều tăng cường có thể giúp thu hẹp khoảng cách này, đồng thời giúp gia tăng sức khỏe.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên ưu tiên đưa cha mẹ và/hoặc ông bà của mình tiêm liều tăng cường loại cập nhật trong khi họ vừa được chủng ngừa vào mùa xuân năm ngoái?

Phản hồi: Liều tăng cường giúp bảo vệ lâu dài chống lại bệnh nặng. Đó là lý do tại sao điều đặc biệt quan trọng là phải khuyến khích những người lớn tuổi nên tiêm liều tăng cường loại cập nhật để giảm nguy cơ mắc COVID-19, và giảm thiểu các hậu quả đến sức khỏe nếu họ bị bệnh. Ngoài ra, có những hậu quả lâu dài như đột quỵ, đau nửa đầu, các vấn đề về trí nhớ, trầm cảm và lo lắng, co giật, run, cùng với các triệu chứng khác như những gì trải qua với bệnh Parkinson, có thể đi kèm với việc nhiễm COVID-19.

Câu hỏi: Tôi còn trẻ và khỏe mạnh. Tại sao tôi vẫn cần tiêm liều tăng cường loại cập nhật?

Phản hồi: COVID-19 và các biến thể của nó hiện đang lây lan rộng rãi. Liều tăng cường loại cập nhật được khuyến khích nên tiêm, ngay cả khi quý vị đã bị nhiễm COVID-19, và vắc-xin COVID-19 giúp duy trì sự bảo vệ của quý vị tránh bệnh nặng, giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

Câu hỏi: Tôi có đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường không? Tôi tưởng rằng thuốc chỉ được phép tiêm ở một số nhóm nhất định.

Phản hồi: Mọi người từ 5 tuổi trở lên đều đủ điều kiện và được khuyến khích tiêm liều tăng cường. Hãy luôn cập nhật vắc-xin COVID-19 của quý vị và liều tăng cường loại cập nhật sẽ cung cấp cho quý vị sự bảo vệ tốt nhất. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tiêm liều tăng cường ngay khi quý vị đủ điều kiện để tiêm, thường là hai tháng sau khi nhận liều cuối cùng. Ngoài ra, liều tăng cường của quý vị có thể là một nhãn hiệu vắc-xin khác với nhãn hiệu vắc-xin mà quý vị đã nhận trước đó, điều này không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ quý vị.

Câu hỏi: Tôi vừa chích ngừa cúm. Tôi có còn an toàn để tiêm liều tăng cường không?

Phản hồi: Có! Không chỉ rất tiện lợi mà còn hoàn toàn an toàn khi tiêm ngừa cúm và liều tăng cường loại cập nhật cùng một lúc.

Chúng tôi biết những ngày lễ là một thời gian bận rộn trong năm. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể tận hưởng trọn vẹn nhiều lễ kỷ niệm bên gia đình và bạn bè từ bây giờ cho đến qua năm mới.

Hãy tìm hiểu thêm về cách giữ an toàn và lấy hẹn tiêm vắc-xin hoặc tiêm liều tăng cường của quý vị ngay hôm nay, bằng cách vào trang MyTurn.ca.gov hoặc gọi 833-422-4255.