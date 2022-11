Nghi thức chào cờ



Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Dimond Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster vào Trưa Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022, Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam California Họp Mặt “Tạ Ơn Trời –Tạ Ơn Người.”

Tham dự buổi họp mặt có một số quý vị giáo sư và cựu học sinh đồng môn các trường Quốc Học, Đồng Khánh, Hàm Nghi, Nguyễn Tri Phương, Kiểu Mẫu, Nguyễn Du, và đồng hương Thừa Thiên Huế. Ngoài ra còn có quý hội đoàn các trường bạn, các thân hữu và cựu học sinh các trường trung học VNCH, một số quý vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan truyền thông.





Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp mặt do Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì.





Trước giờ khai mạc, ca sĩ Quỳnh Hoa, Ngọc Diệp và Nhóm Hát Quỳnh Hoa trình diễn những bản nhạc về quê hương thật xuất sắc, trong dịp nầy BS. Võ Đình Hữu cũng đã lên hát bản “Vì Đường Xa Ướt Mưa” đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.

Tiếp đến nghi thức khai mạc do Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, Trưởng ban tổ chức điều hợp, sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, trong phút mặt niệm để tưởng nhớ đến Quân, Dân, Cán, Chính và quân đội Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ tự do no ấm cho Miền Nam Việt Nam, các quý vị giáo sư, các cựu học sinh đã gắn bó với Hội Quốc Học- Đồng Khánh Nam California, vừa mới vĩnh viễn ra đi trong đó có: Giáo Sư Thái Doãn Ngà, Giáo Sư Lữ Bá Diệp, cựu học sinh Huy Phương Lê Nghiêm Kính, Thái Hà Bùi Bích Hà, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Quang Cách, Mệ Bửu Hạp, Mệ Bửu Tập…









BS Võ Đình Hữu chào mừng quan khách Sau phần nghi thức Ban hợp ca Quốc Học- Đồng Khánh mở đầu với hai nhạc phẩm “Quốc Học Trường Xưa” và Cô Gái Việt.”

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, cũng là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, Ông tiếp: “Chúng ta họp mặt vui vẻ đông đủ nơi đây, nhớ về bạn cũ trường xưa, nhưng cũng phải ‘Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người’ vì mọi người đều vui vẻ bình an khi còn gặp lại nhau nơi đây với nhiều sức khỏe sau bốn năm đại dịch, đó cũng là chủ đề hôm nay.”





BS. Võ Đình Hữu cho biết: “Ngày 23 Tháng Mười 1898, vua Thành Thái ký một đạo dụ thành lập trường Quốc Học, 20 năm sau trường Đồng Khánh được thành lập. Đây là hai trường lâu đời nhất của Việt Nam, do đó trong suốt chiều dài lịch sử, hai trường này luôn cống hiến nhiều nhân tài cho đất nước.”

“Ngay sau 1975, chúng ta ra hải ngoại với nhiều cựu học sinh của hai trường, đã đóng góp rất nhiều trong sự phát triển cộng đồng và đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam cho đến tận hôm nay. Đến năm 1983, Giáo Sư Thân Thị Hảo, cựu hiệu trưởng Đồng Khánh, đã sáng lập Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, chúng tôi vô cùng nhớ ơn dù bà đã ra đi, đã để lại một sự liên kết chặt chẽ tình thân trong tình đồng môn và thân hữu của người con xứ Huế.”





“Chúng ta gặp nhau nơi đây để ôn lại những kỷ niệm trường xưa bạn cũ. Mục tiêu của hội đề ra là, ‘Tương trợ cùng nhau nơi quê người, giúp các thầy cô và bạn hữu nơi quê nhà, và giúp con cháu hiếu học với học bổng.’ Tôi mong ước sẽ gặp lại bạn hữu, đồng hương và con cháu đông vui trong nhiều năm tới, và xa hơn nữa, một ngày nào đó chúng ta có dịp trở về trên đất nước Việt Nam thanh bình tự do, trong ngày hội ngộ Quốc Học Đồng Khánh tại Huế. Chúng tôi xin mọi người cùng nhau nắm tay Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Nhau vì hôm nay chúng ta còn được khỏe mạnh để tham dự ngày vui vì thoát qua đại dịch để mỗi năm chúng ta vẫn còn nhìn lại nhau. Đó là hạnh phúc lớn lao vì mỗi khi chúng ta ngủ dậy thấy mình vẫn còn sống.”









Ban hợp ca Đồng Khánh hát bản “Quốc Học Trường Xưa” Buổi tiệc bắt đầu, trong phần văn nghệ Các cựu học sinh đồng ca bài “Quốc Học Trường Xưa” sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, tiếp theo các cựu nữ sinh Đồng Khánh đồng ca “Cô Gái Việt” sáng tác Hùng Lân, để luôn nhớ rằng dù là nữ lưu vẫn luôn hướng về quê hương đất nước, do ca trưởng Bạch Lan điều khiển.



Sau đó ban tứ ca QHDK với nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Trưởng Ban Tổ Chức, ông Nguyễn Minh Trì và phu nhân Quỳnh Hoa cùng hát nhạc phẩm Chiều. Ngoài ra còn rất nhiều các cựu học sinh và thân hữu đóng góp tiếng hát, trong đó Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam hợp ca nhạc phẩm “Vẫn còn đây các con của Mẹ,” Hải Quân Đinh Quang Truật da diết kêu gọi mọi người qua bản “Hãy Có Yêu Tôi.”









từ trái, Ngọc Diệp, Ngọc Hân, Quỳnh Hoa trong vũ khúc “Quê Hương Ba Miền”. Trong dịp nầy ban tổ chức cũng đã giới thiệu thành phần trong Ban chấp hành Hội Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam California gồm có: trưởng ban tổ chức buổi hội ngộ, ông Nguyễn Minh Trì, phó hội trưởng Hội Quốc Học-Đồng Khánh; cô Kim Chi, phó chủ tịch đặc trách Đồng Khánh; ông Lê Hiếu Nghĩa, tổng thư ký; bà Trần Tư Hiền, thủ quỹ; cô Trần Bạch Lan phó tổng thư ký đặc trách văn nghệ; ông Tôn Thất Bảo phó đặc trách khánh tiết; bà Như Hảo, phó tổng thư ký đặc trách truyền thông báo chí.



Chương trình tiếp tục với phần trình diễn văn nghệ, trong dịp nầy để các học sinh có thì giờ thăm hỏi quý Thầy, Cô và bạn bè từ xa đến Nam California tham dự ngày họp mặt.