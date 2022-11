Tổ Chức Thiện Nguyện Linh Đài Đức Mẹ La Vang Họp Báo

Đức GM Nguyễn Thái Thành và Ban Thiện Nguyện La Vang xúc đất động thổ xây dựng khu vườn Thánh Mẫu phía sau Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Garden Grove (Thanh Huy)- - Tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 Đức Giám Mục Kevin Van, Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành và các thành viên của Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang mới được thành lập đã tổ chức cuộc họp báo để phổ biến việc xây dựng giai đoạn cuối của Linh Đài Đức Mẹ La Vang và xây dựng nhà nguyện Thánh Callistus dưới hầm nhà thờ chính tòa.









Các vị Giám Mục, Linh Mục có mặt trong buổi họp báo đặc biệt. Từ trái: Cha Chu Vinh Quang, kiến trúc sư Pellegrini, cha Thái Quốc Bảo, Đức GM Kevin Vann, Đức GM Nguyễn Thái Thành, Dr. Elysabeth Nguyễn, cha Nguyễn Văn Tuyên, cha Chris Tuấn Phạm và cha Angelos Sebastian. Hiện diện trong buổi họp báo ngoài 2 vi Đức Giám Mục Kevin Van, Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành còn có Linh Mục: Thái Quốc Bảo , Quản Đốc (Rector of Christ Cathedrad), LM. Angelos Sebastian (Tổng Đại Diện), và các Linh Mục trong Tổ Chức Thiện Nguyện mới thành lập gồm các cha: Nguyễn Văn Tuyên, Chu Vinh Quang, Chris Tuấn Phạm và Tiến sĩ Elisabeth Nguyễn, ông Steve Pellegrini ; một số cơ quan truyền thông Mỹ, Mễ, Việt; ca đoàn và khoảng 50 tín hữu Công Giáo hầu hết là các vị ân nhân của Linh Đài Đức Mẹ La Vang đến từ các giáo xứ trong giáo phận Orange.



Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, cha xứ giáo xứ Blessed Sacrament Church (Chairman of the Our Lady of La Vang Shrine Project) phát biểu đầu tiên, cha nhắc lại vài nét về dự án Linh Đài Đức Mẹ La Vang được Đức Giám Mục Kevin Vann thiết lập vào năm 2016 và một Ban La Vang được thành lập để gây quỹ, hoạch định, tổ chức giám sát Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang và Ban La Vang đã xuất sắc trong việc vận động một số ân nhân lên đến hơn 5 ngàn người, đóng góp gần 17 triệu cho dự án này. Linh Đài đã được thánh hiến vào ngày 17.7.2021 để từ đó, mỗi thứ bảy đầu tháng, con dân Mẹ từ các cộng đoàn trong cộng đồng thay phiên nhau dâng thánh lễ với Mẹ tại Linh Đài, và tháng 7 năm 2022 vừa qua, Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên đã được thực hiện để từ nay, mỗi tháng Bảy trong năm, Đại Hội Thánh Mẫu sẽ tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên có một số công trình xây dựng nhỏ chung quanh Linh Đài cần được hoàn tất. Đức Cha Kevin Vann đã chúc lành cho việc thành lập một tổ chức mới lấy tên là “Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang” (OLLVF) để chịu trách nhiệm, và trực tiếp điều hành tài chánh và xúc tiến những công trình xây dựng của Linh Đài, và giúp hoàn tất xây dựng Nhà Nguyện Thánh Callistus bên dưới tầng hầm của Nhà Thờ Chính Tòa. Đức Giám Mục cũng đề cử Dr. Elysabeth giữ chức Giám Đốc Điều Hành OLLVF.









Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên cũng cho biết, nhà thờ Tam Biên (Thánh Callistus) nay không còn nữa. Tuy nhiên Đức Giám Mục Kevin Vann đã hứa sẽ cho xây dựng Nhà Nguyện Thánh Callistus để duy trì những liên hệ bí tích, tinh thần và tình cảm của nhiều giáo dân giáo xứ Thánh Callistus trong bao nhiêu năm qua. Nhà Nguyện sẽ có nơi xứng đáng để ghi nhớ những anh chị em ân nhân đã đóng góp. Tuy chưa khởi công nhưng có một ân nhân ẩn danh đã dâng cúng 350,000 đôla để làm bàn thờ; một ân nhân khác thuộc giáo xứ Tam Biên cũ dâng cúng $100,000.00 để làm Nhà Tạm. Nhà Nguyện chỉ có sức chứa 250 người, có 35 ghế quỳ và hiện đã có 4 ân nhân, mỗi người đóng góp $10,000.00 cho một chiếc ghế có khắc tên ân nhân. Riêng cha Tuyên khi thực hiện Linh Đài đã đóng góp $2,000.00 nay cha đóng thêm $8,000.00 cho đủ $10,000.00 và kêu gọi quý ân nhân, nhất là cha Phạm Ngọc Tuấn người đã giúp xây dựng nhà thờ Tam Biên và các tín hữu giáo xứ Tam Biên cũ cũng nâng số tiền đóng góp lên cho dự án này. Tổ chức Thiện Nguyện La Vang đang ráo riết làm việc với kiến trúc sư và Ban Xây Dựng Giáo Phận sẽ lo vấn đề giấy phép với thànhg phố. Hy vọng tháng 3 năm 2023 sẽ khởi công và hy vọng sẽ khánh thành vào tháng 12 năm 2023.

“...Tôi rất vui được tiếp tục giúp đỡ Tổ Chức Thiện Nguyện để họ có nhiệm vụ gây quỹ cho nhà nguyện St.Callistus dưới tầng hầm nhà thờ Chúa Kito. Tôi biết ơn vì đã có nhiều bàn tay chạm vào dự án này và đặc biệt Ban lãnh đạo Linh Đài mà nay đảm trách Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang. Tôi hy vọng dự án mới này sẽ là cơ hội để các nhóm và các sắc dân khác nhau cùng làm việc vì mục tiêu chung..” Tiếp đến là lời phát biểu của Linh Mục Thái Quốc Bảo, Quản Đốc (Rector) Nhà thờ Chính Tòa. Linh mục cám ơn hai Đức Giám Mục, tri ân Ban La Vang và hàng ngàn ân nhân đã tận tụy hy sinh suốt 7 năm để Linh Đài Đức Mẹ được trở thành hiện thực như bây giờ. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Vann đã bổ nhiệm ngài làm Quản Đốc (Rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kito và nay Đức Giám Mục lại tin tưởng và bổ nhiệm Dr.Elysabeth Nguyễn, giữ chức Giám Đốc Điều Hành OLLVF. Cha kêu gọi người Công Giáo trong giáo phận, nhất là các giáo dân của nhà thờ Thánh Callistus cũ tham gia vào công trình này để giúp cho Tổ Chức Thiện Nguyện La Vang được thành công. Chúng tôi tin tưởng Thiên Chúa sẽ chúc phúc và Đức Mẹ La Vang sẽ giúp chúng ta.



Dr. Elysabeth Giám Đốc Điều Hành Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang phát biểu. Đức Giám Mục Kevin Vann có vài lời chúc lành cho công trình và làm phép phiến đã khắc tên quý ân nhân. Sau đó Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành cũng có lời phát biểu, ngài nói



Tiến sĩ Elysabeth Nguyễn, một nhân sĩ trí thức của Giáo Phận Orange, cô đã là một trong Ban Điều Hành Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang và đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nay được trao nhiệm vụ mới, Dr.Elysabeth nói; “...Chúng tôi khiêm tốn đảm nhận trách nhiệm điều hành Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang, với tư cách Giám Đốc Điều Hành đầu tiên của tổ chức, để hoàn tất công trình xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, hướng tới việc xây dựng Nhà Nguyện Thánh Callistus và hầm mộ bên dưới Nhà Thờ Chính Tòa.” Sau khi nhắc lại những điểm đặc biệt của Linh Đài Đức Mẹ La Vang, Dr. Elysabeth cho biết tiếp “Bước đến gần Mẹ dưới cái vòm hình chiếc ô, chúng ta cảm nghiệm như đi vào không gian mới, với sự trang trọng của thửa vườn yên tĩnh an bình. Đó là lý do chúng ta hiện diện nơi đây hôm nay để chứng kiến việc khởi công phần cuối của linh đài, với phần xây dựng vườn Thánh Mẫu. Phần hai được kiến trúc sư David Pfeiger của công ty kiến trúc Domusstudios. Ông David có nhiều năm kinh n ghiệm vẽ kiểu những nơi thờ phượng. Thử thách của phần xây dựng này là cần phải cân bằng những cấu trúc bên ngoài cho phù hợp với những cấu trúc bên trong nhà thờ chính tòa. Công việc vẽ kiểu đã được tiến hành và anh chị em sẽ thấy bản vẽ của Vườn Thánh Mẫu trong ngày gần đây. Chúng tôi hy vọng công trình xây cất sẽ bắt đầu vào mùa Xuân tới đây và hoàn thành trong mùa Thu với lễ mừng trọng thể.





Vườn Thánh Mẫu sẽ đượt kết hiệp với 4 mầu nhiệm Mân Côi: Vui, Sáng,Thương và Mừng. Sẽ có những ghế ngồi trong vườn, cũng sẽ có những khu vực nhỏ dành riêng cho nhóm nhỏ cầu nguyện. Sẽ có những bản kinh giúp anh chị em đọc kinh cầu nguyện. Sẽ có những quầy trang bị máy điện tử với những thông tin về những lần Đức Mẹ hiện ra, đặc biệt về Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Guadalupe. Sẽ có những câu chuyện về các Thánh Tử Đạo, và những câu chuyện về các thánh quan thầy trong khuôn viên nhà thờ sẽ được tổng hợp lại và chờ sự phê chuẩn của ban điều hành. Khi Linh Đài Đức Mẹ La Vang hoàn tất, chúng tôi hy vọng mọi người thăm viếng một Linh Đài phong phú và trọn vẹn. Chân thành cám ơn quý vị đến tham dự hôm nay”.





Sau lời trình bày của Dr. Elysabeth, Đức Cha Nguyễn Thái Thành đi rẩy nước thánh trên phần đất phía sau Linh Đài, nơi sẽ bắt đầu xây dưng khu Vườn Thánh Mẫu. Và Đức Cha Thành cùng một số Linh Mục và Dr. Elysabeth xúc đất động thổ cho công trình giai đoạn chót của Linh Đài Đức Mẹ La Vang.