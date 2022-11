Đảng Tân Đại Việt Kỷ Niệm 58 Năm thành lập, ra mắt Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Nhiệm Kỳ 2022-2026

Nghi thức chào cờ

Westminster (Bình Sa)- - Tại Westminster Community Center, Nam California vào lúc 01 giờ chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022, Đảng Tân Đại Việt đã tổ chức lễ Kỷ Niệm 58 Năm thành lập, và ra mắt tân Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Nhiệm Kỳ 2022-2026.



Westminster (Bình Sa)- - Tại Westminster Community Center, Nam California vào lúc 01 giờ chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022, Đảng Tân Đại Việt đã tổ chức lễ Kỷ Niệm 58 Năm thành lập, và ra mắt tân Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Nhiệm Kỳ 2022-2026.





MC Mộng Thủy điều hợp chương trình



Tham dự buổi lễ ngoài các vị lãnh đạo, các thành viên trong Đảng Tân Đại Việt còn có quý vị lãnh đạo các tổ chức chính trị như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tổ Chức Phục Hưng, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một số quý niên trưởng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị nhân sĩ, quý vị cựu sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, cùng một số các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình do MC. Mộng Thủy.





Sau phần nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Đảng Kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo MC. Mộng Thủy giới thiệu thành phần tham dự.





Ông Lê Minh Nguyên , Chủ Tịch Đảng tân Đại Việt phát biểu Sau đó ông Hoàng Đình Khuê, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị lãnh đạo các đảng phái chính trị, các phong trào đấu tranh, quý niên trưởng. quý vị nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông tham dự.



Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên phát biểu đề tài “Sứ mạng chưa thành của Đảng Tân Đại Việt” Ông cho biết: “Đảng Tân Đại Việt được thành lập vào ngày 14 tháng 11 năm 1964 ở Sài Gòn lúc giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã trở về nước sau khi lưu vong 9 năm ở Pháp.

Khi ở Pháp GS Huy vừa đi làm vừa đi học và lấy bằng tiến sĩ chính trị với đề tài “Nguời ưu tú trong tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ thời.

Ông nghiên cứu về vai trò của người ưu tú, tức giới trí thức tinh hoa có vai trò tiền đạo trong lịch sử của bất cứ quốc gia nào để thay đổi chính trị tốt hơn cho đất nước, bởi vì đó là giới có năng lực nhìn xa về phía trước và hướng dẫn đại khối quần chúng đi theo. Trong sự kiện Thiên An Môn ở TQ, nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng nó thất bại bởi vì giới trí thức tinh hoa đã hèn yếu trốn về nông thôn.

Trong sở học này GS Huy quan sát các nền dân chủ ở phương Tây và thấy rằng các quốc gia nào theo dân chủ cũng đều có ổn định chính trị, có sự phát triển và thịnh vượng, sự cạnh tranh chính trị tựa như một bộ môn thể thao, nó hào hứng lôi cuốn sự quan tâm và tham dự của toàn dân vào các vấn đề đất nước và không gây ra bạo lực hay đổ máu.

Do đó khi về nước ông dứt khoát và cương quyết đi theo đường lối chính trị dân chủ pháp trị, tức công khai minh bạch, không hoạt động bí mật nữa, tranh đấu ôn hòa, từ bỏ vũ lực, và qua sự vận động quần chúng cùng lá phiếu để nắm chính quyền, từ bỏ bạo lực cách mạng.

Lý tưởng xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho quốc gia Việt Nam là nguyên nhân chính yếu để thành lập đảng Tân Đại Việt để đi theo chủ trương và đường lối hoàn toàn mới này lúc bấy giờ - công khai, ôn hoà và qua bầu cử - nó đã được các chiến sĩ của đảng Tân Đại Việt kiên trì thực hiện cho đến ngày nay, nhưng sứ mạng này vẫn chưa thành cho đất nước Việt Nam…

Đảng Tân Đại Việt với sứ mạng chưa thành và hy vọng rằng tất cả chúng ta và các thế hệ tương lai, vì sự sinh tồn của dân tộc, vì sự sinh tồn và thịnh vượng của gia đình và của chính mình mà quyết tâm xây dựng cho được một nền dân chủ pháp trị ở Việt Nam.”

Sau phần trình bày của Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, toàn ban hợp ca Đảng Tân Đại Việt lên hợp ca bản “Việt Nam minh Châu trời Đông”









Ông Hoàng Đình Khuê chào mừng quan khách Tiếp theo là phần giới thiệu tân ban chấp hành trung ương Đảng Tân Đại Việt nhiệm kỳ 2022-2026 gồm có; Chủ Tịch ông Hoàng Đình Khuê, Đệ nhất Phò Chủ Tịch ông Hoàng Đình Tạo, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch ông Lưu Tấn Xuân, Tổng Thư ký ông Chung Minh Châu và một số ủy viên chuyên môn.



Tân Chủ Tịch Hoàng Đình Khuê trong lời phát biểu có đoạn ông nói:





“… Cách đây 58 năm cũng ngày- tháng này 14/11/1964, một chánh đảng mới với cái tên Tân Đại Việt đã ra đời tại miền Nam VN, vào giai đoạn giao thời (1963-1967).



Sự xuất hiện của Đảng Tân Đại Việt đã mang một luồng gió mới trong sinh hoạt chính trị, mở màn cho tiến trình xây dựng Dân chủ cho miền Nam Việt Nam.





Đảng Tân Đại Việt chính là hậu thân của Đại Việt Quốc Dân Đảng do Đảng trưởng Trương Tử Anh thành lập năm 1939.



Cuối năm 1963, sau khi Đệ Nhất Cộng Hòa không còn, GS Nguyễn Ngọc Huy và các Đồng chí của Ông đã trở về nước sau 8 năm lưu vong ở hải ngoại. Ông quyết tâm thay đổi sinh hoạt đảng phái, từ một đảng cách mạng bí mật, chủ trương độc tài, nay trở thành một đảng chính trị hoạt động công khai, theo tinh thần Dân chủ.





Cho đến năm 1969, chính quyền Đệ II Cộng hòa ban hành Đạo luật Chánh đảng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã mời GS Nguyễn Văn Bông lúc đó đang làm Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT), một tổ chức ngoại vi của đảng TĐV, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh với cộng sản Bắc Việt.





Nhưng rồi tình thế biến chuyển vào một bước ngoặt mới khi đồng minh Hoa Kỳ thay đổi chiến lược, bức tử VNCH, toa rập với Bắc Kinh và Hà Nội, bán đứng miền Nam qua Hiệp định Ba Lê, đưa đến biến cố 30/4/1975, ngày Quốc hận của nhân dân miền Nam Việt Nam.





Và theo dòng thời gian trôi nổi của vận nước. Tại Hải ngoại, đảng Tân Đại Việt lại tiếp tục tranh đấu dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cũng là Chủ tịch của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) do Giáo sư thành lập năm 1981.



Rồi vận nước lại không may, bất hạnh cho Tân Đại Việt, khi công cuộc tranh đấu Dân chủ trên đà phát triển thì GS Nguyễn Ngọc Huy ngã bịnh và vĩnh viễn ra đi ngày 28/7/1990 trên đường tham dự Đại Hội Toàn Thế giới lần thứ 1 của LMDCVN tại Hà Lan.



Hôm nay chúng tôi chỉ có vài hàng về tiến trình thành lập Đảng Tân Đại Việt, nhưng anh em chúng tôi đang thực hiện bộ phim “Lược sử Đảng Tân Đại Việt”, chỉ tiếc chưa hoàn thành để kịp ra mắt hôm nay.





Năm nay Đại Hội Thế giới Đảng Tân Đại Việt kỳ IX được tổ chức trong 3 ngày 11, 12, 13/11/2022 tại thành phố Westminster, Nam Cali.



Nghi thức chào cờ

Mục đích của Đại hội nhằm đánh giá thành quả và khuyết điểm trong những năm qua với những bài Tham luận phân tích tình hình thế giới và VN, cũng như sắp xếp nhân sự và bầu ra Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022-2026.



Và cuối cùng Đại hội đưa ra Nghị Quyết như sau:



- Đảng Tân Đại Việt Quyết Nghị:

1- Kêu gọi toàn dân đứng lên tranh đấu cho quyền làm người, quyền được trở thành một dân tộc mạnh trên trường thế giới.

2- Kêu gọi các quốc gia trong thế giới tự do tích cực yểm trợ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và mạnh mẽ thúc đẩy xây dựng một nền tư pháp độc lập ở VN.

3- Kêu gọi giới tinh hoa và trí thức Việt Nam trong cũng như ngoài nước đứng lên nhận lãnh vai trò tiền đạo của mình trên con đường xây dựng Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam.





Đại Hội lần này với “58 năm nhìn lại” để rút ra bài học cùng toàn dân trong và ngoài nước tiếp tục tiến trình dân chủ hóa trước hiểm họa bành trướng của Trung cộng, nhất là sau Đại hội Đảng Trung cộng lần thứ 20 với việc Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 không tiền lệ, thống trị tuyệt đối các cơ quan lãnh đạo cao nhất theo chánh sách của MaoTrạch Đông,với tư tưởng“Hiện đại hóa kiểu Trung quốc”.



Ban hợp ca Tân Đại Việt hát bản “Việt Nam Minh Châu Trời Đông



Đặc biệt về đối ngoại nhóm của Tập Cận Bình sẽ củng cố chủ nghĩa dân tộc nhắm vào việc thống nhất Đài Loan và khôi phục vị trí “Vương quốc Thiên Triều trong Giấc Mộng Trung Hoa”.



Về phía Việt Nam, tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN vẫn tiếp tục ôm chân Tàu cộng qua chuyến đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với Tuyên bố chung “tiếp tục đẩy mạnh sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Trung”.



Ông Trọng còn tuyên bố: ”VN không đứng về phe Mỹ để chống Trung Quốc”.





“Với trách nhiệm rất nặng nề; chúng tôi cố gắng làm tròn nhiệm vụ để không đắc tội với Vong linh các bậc Tiền bối đã có công thành lập Đảng và phát triển Đảng trong quá trình Dân chủ hóa Việt Nam, cho nên chủ trương của đảng Tân Đại Việt:



- Không hòa hợp hòa giải với cộng sản vn.

- Tiếp tục công cuộc tranh đấu giải thể chế độ cộng sản bằng Diễn biến hòa bình hay một cuộc Cách mạng.

- Vận động sức mạnh toàn dân trong và ngoài nước xây dựng Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.”



Ông Hoàng Đình Khuê tiếp: “Tôi yêu Tổ quốc VN, tôi yêu Tân Đại Việt, tôi hãnh diện là thành viên của tổ chức trong gần 60 năm nay.

Tôi có tâm niệm cuối đời, với ba ước vọng:



1- Xóa bỏ chế độ CSVN và đánh đuổi quân xâm lược Trung cộng.

2- Giữ lửa, tiếp tục phát triển Đảng, nhất là phát huy Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn, phổ biến cho các thế hệ mai sau trong và ngoài nước và cả Thế giới.

3-Trả ơn Trường Mẹ (Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam) đã giáo dục và đào tạo tôi thành một người biết yêu quê hương,Tổ quốc và bảo vệ “Tổ quốc-Danh dự-Trách nhiệm”.



Xin các Anh Em Võ Bị hãy ngồi lại với nhau tạo sức mạnh để đối đầu với CSVN trong những ngày sắp tới.”



Bình Luận Gia Nguyễn Kim Bình điều hợp hội luận

Ông Hoàng Đình Khuê tiếp: “

Tiếp theo là phần hội luận chính trị do Bình luận gia Nguyễn Kim Bình điều hợp với 3 đề tài:





Đề tài thứ Nhất “Thế Giới trong Cơn Biến Động” do Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên thuyết trình, Đề tài thứ Hai “Chiến tranh Ukraine tác động lên sự thay đổi ở Việt Nam” do ông Trần Quốc Bảo thuyết trình, Đề tài thứ Ba “Bang giao Mỹ Việt và ngoại giao vận cho dân chủ Việt Nam” do ông Đinh Quang Tiến thuyết trình. Trong phần hội luận được sự đóng góp ý kiến thật sôi nỗi qua nhiều câu hỏi được đặt ra cho các diễn giả theo từng đề tài đã được chủ tọa đoàn trả lời thỏa đáng.





Trước khi buổi lễ kết thúc, MC Mộng Thủy, người điều hợp xuất sắc chương trình đã mời mọi người cùng dùng bữa ăn nhẹ trước khi chia tay.





Mọi chi tiết liên lạc: Ông Hoàng Đình Khuê (714) 655-0585.