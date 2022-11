Thịt Gà ‘Chay’ Của Upside Foods Được FDA Chứng Nhận

FDA đã cấp chứng nhận cho thịt gà “không giết mổ” của Upside Foods, một công ty mới thành lập ở California, đưa thịt nuôi trồng trong phòng thí nghiệm tiến gần hơn đến người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. (Nguồn: YouTube)

HOA KỲ – Trong bước đầu tiên hướng tới việc thịt chay (cultivated meat) có mặt trên bàn ăn và thực đơn, các viên chức FDA cho biết thịt gà (chay) của Upside Foods, một công ty mới thành lập, là an toàn để ăn, theo NYTimes đưa tin ngày Thứ Năm, 17 tháng 11 năm 2022.

Chiều Thứ Tư, 16 tháng 11, FDA cho biết họ đã hoàn thành quá trình đánh giá thịt gà của công ty Upside Foods và “không còn câu hỏi nào” về độ an toàn của sản phẩm, báo hiệu rằng cơ quan coi loại thịt này là an toàn để sử dụng. Có thể sẽ mất vài tháng, cũng có thể là lâu hơn, trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và trước đó nó phải đạt thêm chứng nhận của Bộ Nông Nghiệp.

Liz Specht, phó chủ tịch khoa học và công nghệ tại Viện Good Food Institute, một tổ chức vô vụ lợi tập trung vào các sản phẩm thịt làm từ tế bào và thực vật cho biết: “Đây là một bước tiến rất lớn đối với ngành này. Lần đầu tiên, chính FDA bật đèn xanh cho sản phẩm thịt nuôi trồng.”

Trong gần một thập niên, các công ty đã cạnh tranh để đưa loại thịt đầu tiên được nuôi trồng trong phòng thí nghiệm (hay thịt chay, cultivated meat) ra thị trường. Quy trình ‘trồng thịt’ thường được so sánh giống như sản xuất bia, các tế bào động vật được nuôi cấy trong môi trường được kiểm soát, tạo ra một sản phẩm giống hệt với thịt thông thường về mặt sinh học. Nhưng cho đến nay, thịt chay mới chỉ được cấp chứng nhận ở Singapore, họ đã chuẩn thuận cho thịt gà nuôi trồng trong phòng thí nghiệm của Good Meat vào năm 2020.

Bác sĩ Uma Valeti, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Upside Foods, cho biết ông đang ở Ấn Độ để dự ngày giỗ cha mình thì nhận được tin từ nhân viên, vốn đã được dặn dò là không gọi cho ông trừ khi có việc quan trọng.

“Tôi không nghĩ có thể chợp mắt ngủ trở lại,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn lúc 2:30 sáng.

Valeti là một bác sĩ tim mạch. Ông nảy ra ý tưởng tạo ra thịt nuôi trồng sau khi sử dụng tế bào gốc để điều trị tim cho bệnh nhân. Vào năm 2015, ông xin nghỉ việc, chuyển đến California và thành lập công ty, trước đây gọi là Memphis Meats. Công ty đã thu hút các chuyên gia đầu tư nổi tiếng bao gồm Tyson Foods.

Tin tức mới khá là bất ngờ vì Upside Foods đã làm việc trong nhiều năm để được bật đèn xanh. Bước tiếp theo, Bộ Nông Nghiệp sẽ xây dựng quy trình kiểm tra các nhà máy sản xuất và cấp chứng nhận cho sản phẩm.

Cơ quan Dịch Vụ Kiểm Soát và An Toàn Thực Phẩm (Food Safety and Inspection Service) cho biết trong một tuyên bố: “Các sản phẩm thịt nuôi cấy tế bào sẽ phải tuân theo các quy định kiểm tra, vệ sinh và an toàn thực phẩm giống như các sản phẩm thịt và gia cầm khác để đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm an toàn và lành mạnh mới được đưa vào thị trường tiêu dùng Hoa Kỳ.”

Nếu mọi việc suôn sẻ, Upside Foods có kế hoạch cung cấp thịt gà chay trong các nhà hàng trước khi mở rộng sang các cửa hàng.

Ngành công nghiệp thịt nuôi trồng đã nhận được sự quan tâm và đầu tư đáng kể trong những năm gần đây trong tình trạng ngày càng có nhiều lo ngại về sự nóng lên toàn cầu, cũng như cách đối xử với động vật và chăn nuôi công nghiệp. Thịt nuôi trồng được coi là một lựa chọn bền vững hơn so với ngành chăn nuôi truyền thống, chiếm gần 1/6 lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia phê bình chỉ ra những câu hỏi còn tồn tại xung quanh ngành này, và không chắc chắn liệu mọi người có sẵn lòng ăn thịt chay hay không, đặc biệt khi nhìn lại quá khứ, sự miễn cưỡng của người tiêu dùng trước những bước nhảy vọt công nghệ khác, chẳng hạn như thực phẩm biến đổi gen. Giá cả cũng là một vấn đề, dù chắc chắn giá đã giảm kể từ khi chiếc bánh mì kẹp thịt chay đầu tiên xuất hiện vào năm 2013 với giá hơn 300,000 đô la.

Quyết định của FDA cũng có thể mở đường cho các chứng nhận khác ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Bác sĩ Specht nói: “Nó đặt ra một tiền lệ. Bây giờ chúng tôi mới thực sự chuyển trọng tâm sang khâu quan trọng trong ngành này, đó là mở rộng quy mô.”