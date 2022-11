Giới thiệu hồi ký “Rain on The Red Flag” của Frank Thanh Nguyen

Điểm sách





Tôi vừa đọc xong quyển "Rain on The Red Flag" do Frank Thanh Nguyen viết. Đó là một quyển hồi ký có một Sài Gòn mất tên, biến dạng và những truân chuyên, khổ đau người miền Nam phải gánh chịu. Cách hành văn lưu loát, chân tình và có những tình tiết rất cảm động, thí dụ như chuyện Thanh về bốc mộ cải táng cho ba Thanh, chuyện Hoàng bạn tù của Thanh ráng tập cho đôi chân mạnh lên nhiều để khi vượt ngục chạy cho thật nhanh, nhưng rồi cũng bị bọn cai tù chận ở sông bắn chết, hay chuyện Thanh thấy có con bướm cứu mình một hôm và nghĩ rằng đó là hóa thân của bạn gái cũ báo điềm cho mình như trong truyện mà chắc Thanh còn nhớ của văn hào Nhất Linh, "Bóng người trong Sương Mù ". Hoặc chuyện tác giả đi cuốc đất trong trại cải tạo, học đóng tàu vuợt biên và đương đầu với sóng to gió lớn.





Xin trích vài đoạn:

I imagined I could smell Thuy's skin, the salt and yeast from her family's bakery. The butterfly kept hovering. I was still annoyed. But I also wanted to believe. In my mind, I spoke to her. Okay, if you are Thuy, let me know. The butterfly stayed where it was.



If you are Thuy, let me know. Land on me. The butterfly landed on my shoulder. A warmth rushed my body. I knew it was Thuy. Even though we were apart, there was still love.

Về chiếc thuyền nhỏ mà Thanh góp công đóng và điều khiển tới Mã Lai:

I watched each of its body parts go. The crumbling hull negotiated with the last of my father's precious gold bars. The wood I steamed to bend each rib with my hand. The engine just barely running, its faint beating heart. How we had coddled that engine, turning it down so low to conserve all its strength. That boat had been our protector, our mother. How impossibly it had cradled us all.

Có hai chương độc giả có thể thấy rất thú vị và ấn tượng, đó là chương Thanh (tác giả) góp công vào việc đóng tàu và học việc xem xét máy tàu và các cơ phận phòng ngờ trường hợp có biến. Truớc đây Thanh là học sinh cũ của trường Chu Văn An Saigon, chỉ biết lo ăn học, bây giờ trong cuộc đổi đời tang thương, anh đã phải tự mình học các thứ trong việc sửa chữa con tàu 15 mét để lên đường vuợt biên. Thanh đã tự mình hâm nóng các mảnh gỗ của thuyền bằng hơi nước để uốn chúng, mài nhẵn chúng, đóng đinh ván thuyền, trét keo tự chế bằng dầu dừa và bụi gỗ các chỗ nứt dù rất nhỏ để ra khơi; đồng thời anh cũng quan sát kỹ hoạt động, sự tháo ráp của máy tàu; một máy Kubota 3 động cơ cũ của Nhật. Anh miên man, mải mê sửa chữa con tàu để từ khởi đầu hoài nghi khả năng vượt biển của nó cho đến khi tự nghĩ thầm bây giờ có thể tin tưởng sức vượt đại dương, chịu sóng gió của nó khi đã sửa chữa xong. Sau những ngày tháng miên man làm việc với con tàu, hình ảnh con tàu trong tâm Thanh đã biến đổi như anh viết: “But there was something about the boat that I couldn't articulate. It was its own being, almost alive.” Hữu thể đồ vật của con tàu đã biến thành hữu thể của một sinh vật mang trong nó nhiều ý nghĩa khác, thí dụ như một cá voi cứu độ chẳng hạn.



*

A recently published memoir “Rain on The Red Flag” by Frank Thanh Nguyen has been added to the literature of life under the Vietnamese communist regime. It relates the true experience of a young man, just fresh out of high school and how he pulled through the red rains and storms with many moving details. Frank went though prison for trying to find a way to flee Vietnam: learning to dig earth at trenches, or build a canal with shovels, other laboring works, sleeping almost like sardines— sometimes with feet locked. Frank saw: “Saigon had sickened” under the rule of the communists, after the fall of South Vietnam government. Four years after jail and labor camps, Frank tried to escape again. This time he learned to build and fix a boat. He meticulously worked on the 15-meter boat until he felt it was capable of handling the ocean. Luckily for him and 75 others, the boat and the freedom-seeking “jail birds” survived. The boat, when finally reached Malaysia, disintegrated after it had weathered all the storms and death traps. Toward it, the author writes:

“But there was something about the boat that I couldn't articulate. It was its own being, almost alive”.

In the author’s feeling: the ontical existence of the boat now has transformed into an ontological existence with more meanings.

It is a well-written memoir, where you can see behind the truth what tears could form under the red regime.

The memoir is available on Barnes and Noble, Amazon, etc.

– HMC

(11/2022)