Paul Phong Nguyễn, thanh niên quận Cam bị cướp & giết khi đang du lịch ở Medellin, Colombia

Cộng đồng người Việt ở quận Cam đang bàng hoàng trước tin về cái chết của Paul Nguyễn, một thanh niên ở quận Cam, đi du lịch tại Medellin, Columbia. Nạn nhân Paul Nguyễn là một sinh viên tốt nghiệp trường Cal State Fullerton. Gia đình anh đang đau khổ tìm kiếm câu trả lời sau khi họ nói rằng có vẻ như người thân của họ đã bị đánh thuốc mê, bị cướp và giết vứt xác khi đi du lịch ở Medellin, Colombia, sau một cuộc hẹn hò trên Tinder.



Gia đình anh Paul Nguyễn đang tập trung đưa thi thể anh về Quận Cam. Em gái của nạn nhân là Amy Nguyen cho biết Paul là một người anh tuyệt vời. "Anh ấy chỉ là người mà tôi luôn có thể ngưỡng mộ", cô nói. "Anh ấy luôn là người đầu tiên tôi sẽ gọi nếu tôi cần điều gì đó."

Amy cho biết, Paul Nguyễn 27 tuổi, anh làm công việc nhà thầu xây cất và rất thích đi du lịch.

"Mỗi khi về nhà, anh Paul luôn chia sẻ những câu chuyện vui nhất trong chuyến đi của mình. Anh sẽ mang về những món quà lưu niệm. Anh sẽ kể cho cả nhà nghe tất cả những điều thú vị mà anh ấy đã tìm thấy, học hỏi, và anh rất hạnh phúc khi đi du lịch", Amy nói.

Cô cho biết tuần trước Paul đã đi du lịch nước ngoài, và đây là lần đầu tiên đến Medellin, Colombia, với một người bạn.

Amy cho biết Paul đã gặp một cô gái qua Tinder, một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội và họ hẹn nhau vào thứ Tư. Anh trai cô được nhìn thấy lần cuối khi rời quán bar với cô gái đó vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm. Amy cho biết thi thể của Paul đã được tìm thấy vào cuối buổi sáng hôm đó. "Họ lấy hết tất cả giấy tờ, tiền bạc và đồ đạc của anh ấy và quăng xác anh ấy. Chúng tôi biết rằng tất cả các thẻ tín dụng của Anh đã được quẹt sau 4 giờ sáng". Amy nói. "Chúng tôi tin rằng có nhiều người tham gia vào tội ác này và cô ấy chỉ ở đó để thu hút anh ta và gài bẫy anh trai tôi."





Amy cho biết nhà chức trách Colombia nghi ngờ anh trai cô bị đánh thuốc mê và bị cướp. Cô cho biết hiện tại chưa có ai liên quan đến cái chết của anh cô bị bắt cả.





Amy nói, "Chúng tôi chỉ cảm thấy rất kỳ quái khi biết chuyện. Thật là quá sức khi cố gắng tìm hiểu mọi thứ và thật quá sức chịu đựng khi hiểu rằng sẽ không được thấy anh ấy về nhà nữa. Chúng tôi đang làm hết sức để đưa xác anh ấy về."

Gia đình Paul rất đau lòng và tập trung mọi sức lực vào việc đưa anh về nhà. Họ cũng đã thiết lập một trang GoFundMe để giúp họ làm điều đó và để hỗ trợ chi phí tang lễ và các chi phí liên quan.

“Thật là đau lòng khi nhìn thấy đầu xanh đi trước đầu bạc. Con trai của anh Trường, là đàn anh trong Nhạc Viện hồi xưa với Thu An, cháu Paul đã bị cướp và giết chết trong chuyến đi du lịch tới Columbia, Nam Mỹ. Các bạn FB của Thu An nếu có thể xin hãy giúp một tay để mang thi hài của cháu về lại Mỹ bên người thân và xin dâng lời cầu nguyện cho cháu. Xin cám ơn ạ!”

Đó là một tin post trên trang facebook của Thu An, một trong những người thân quen của gia đình nạn nhân Paul Nguyễn, cùng với rất nhiều người thân khác trong cộng đồng người Việt ở Orange County đang bàng hoàng chia sẻ cùng nhau tin đau lòng này.

Trên trang GoFundMe Amy Nguyễn đã viết:

“Xin chào, Cháu tên là Amy Nguyen. Cháu tạo nên trang này để xin nhờ giúp đỡ. Anh trai cháu đi du lịch ở Medellin Colombia. Anh ấy mất liên lạc, và chỉ vài giờ sau đó xác của anh được tìm thấy ngày 10 tháng 11, 2022. Anh ấy là nạn nhân của một tội ác dã man và phi lý. Người ta đã lấy tiền bạc mà tham lam cướp đi mạng sống của anh ấy nữa. Nhờ sự giúp đỡ tận tâm của anh bạn đi chung và cả cộng đồng, chúng cháu làm mọi cách để có thể tìm được anh ấy, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cháu ước muốn có thể làm được hơn thế nữa, cháu ước cháu có thể bảo vệ được anh ấy. Cháu rât trân trọng, biết ơn những người đã giúp đỡ trong việc tìm anh ấy. Phong (Paul) là người anh lớn trong gia đình luôn chăm sóc cháu. Anh ấy hỗ trợ cháu những lúc thăng trầm, vui buồn. Anh ấy là bờ vai để cháu có thể dựa vào trong lúc khó khăn để khóc. Cháu hy vọng ai biết Phong hãy vững vàng. Cháu sẽ bên các cô chú, các bạn.vì gia đình của cháu, những người ủng hộ trong việc chuẩn bị cho anh ấy được hưởng tang lễ chu đáo. Cháu đang làm việc cố gắng để đem anh ấy về lại Mỹ, được vây quanh bởi những người yêu thương, gia đình, bạn hữu.”

Mọi giúp đỡ, xin theo đường dẫn vào trang bảo trợ Go Fund Me này: https://www.gofundme.com/f/memorial-for-paul-nguyen?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR1kYD6tDt-WtUhLsLUjl91aC_lJ4euhcAeIEjtHezuHS_MDjvCF9h6KaKo

