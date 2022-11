Zelenskiy: Các Viên Chức Điều Tra Ghi Nhận Hơn 400 Tội Ác Chiến Tranh Của Nga Ở Kherson

Công ty quân sự tư nhân ở Mỹ là tổ chức kinh doanh, chuyên cung cấp các dịch vụ quân sự đặc biệt, với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, hỗ trợ việc xử lý nhiệm vụ cấp chiến dịch, chiến thuật. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an ninh cho những nhà ngoại giao, bảo vệ sân bay, các khu vực dầu mỏ, huấn luyện quân sự và cảnh sát, v.v… Trên nước Mỹ, hiện có những công ty an ninh và quân sự tư nhân, cung cấp người trên các mặt trận thế giới, mà ít có người biết đến. Thị trường an ninh và quân sự tư nhân bùng nổ mãnh liệt theo đà chiến tranh và những tranh chấp quân sự trên thế giới...