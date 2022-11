An sinh xã hội: Dự luật mới nếu được thông qua sẽ đem lại cho người cao niên thêm $ 2,400 một năm

Những người đang lãnh tiền An sinh xã hội có thể nhận được thêm 2.400 đô/năm tiền an sinh xã hội nếu một dự luật mới được đưa ra Quốc hội gần đây giành được sự chấp thuận - điều mà những người cao niên chắc chắn sẽ hoan nghênh khi lạm phát gia tăng xóa sổ sự gia tăng chi phí sinh hoạt hàng năm của họ.

.

Luật Social Security Expansion Act (Đạo luật Mở rộng An sinh Xã hội) được đưa ra vào ngày 9 tháng 6/2022 bởi Dân Biểu Hoa Kỳ Peter DeFazio (Dân Chủ-Ore.) và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders (I-Vt.), theo CBS News đưa tin. Theo các điều khoản của dự luật, bất kỳ ai hiện là người đang lãnh tiền An sinh Xã hội hoặc sẽ bước sang tuổi 62 vào năm 2023 sẽ nhận được thêm 200 đô la trong mỗi chi phiếu hàng tháng.

Dự luật mới nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng tài chính bằng cách tăng cường chi phiếu hàng tháng của mỗi người nhận. Chi phiếu An sinh Xã hội trung bình hàng tháng hiện nay là khoảng $ 1,658, có nghĩa là mức tăng $ 200 sẽ thể hiện mức tăng 12%.

Martha Shedden, chủ tịch Hiệp hội các nhà phân tích an sinh xã hội quốc gia cho biết: “Rất nhiều người cao niên dựa vào tiền An sinh xã hội để sinh sống vì phần lớn số tiền này là thu nhập chính của họ."200 đô la một tháng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho nhiều người."

Ngoài việc thúc đẩy thanh toán hàng tháng, dự luật này cũng sẽ thực hiện một số thay đổi đối với chính chương trình an sinh xã hội. Một trong những thay đổi là con số hàng năm sẽ dựa trên chỉ số giá tiêu dùng cho người cao tuổi thay vì chỉ số giá tiêu dùng cho người làm công ăn lương ở thành thị.

Một thay đổi khác sẽ là bổ sung thêm kinh phí bằng cách áp dụng thuế trả lương An sinh Xã hội đối với tất cả thu nhập trên 250,000 đô la. Hiện tại, thu nhập trên 147,000 đô la không phải chịu thuế An sinh xã hội.

Ngay cả khi dự luật hiện tại không được thông qua tại Quốc hội lưỡng đảng, các nhà quan sát mong đợi một số thay đổi đối với hệ thống An sinh xã hội để bảo đảm nó phục vụ tốt nhu cầu của người nhận phúc lợi này trong tương lai.