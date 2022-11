Cảnh sát Colorado bị buộc tội bỏ mặc người phụ nữ bị còng tay trong xe bị tàu hỏa đâm

Xe tuần tra bị tàu hỏa tông







Hai cảnh sát Colorado đã bị buộc tội vào đầu tuần vì để một phụ nữ bị còng tay trong một chiếc xe tuần tra đang đậu trên đường rầy, nơi chiếc xe này bị một đoàn tàu chở hàng tông vào, khiến cô bị thương nặng.





Văn phòng Biện Lý Quận Weld cho biết người phụ nữ này đã bị buộc tội uy hiếp người khác vì một vụ cãi vã nổi giận trên đường dẫn đến việc cô bị bắt.





Yareni Rios-Gonzalez, 20 tuổi, bị cáo bị buộc tội vung súng ngắn vào một người lái xe khác gần thị trấn Platteville, cách Denver khoảng 40 km về phía bắc, vào đêm ngày 16 tháng 9, theo báo cáo của cảnh sát.





Không một ai trong số các cảnh sát hồi đáp di chuyển chiếc xe ra khỏi đường rầy và đoạn video của cảnh sát cho thấy một đoàn tàu chở hàng Union Pacific, còi chói tai, lao thẳng vào chiếc SUV đang đậu trên đường rầy.

Luật sư của cô, Paul Wilkinson, cho biết Rios-Gonzalez bị gãy 9 xương sườn, gãy tay và chân, gãy răng và các thương tích khác. Ông cho biết rằng cô ấy đã được xuất viện và đang hồi phục tại nhà.





Các công tố viên cho biết các cáo buộc nghiêm trọng nhất là đối với cảnh sát Jordan Steinke, Fort Lupton, người phải đối mặt với tội danh ngộ sát và tấn công cấp độ hai, cả hai đều là trọng tội.





Trung sĩ Pablo Vazquez của cảnh sát Platteville phải đối mặt với 5 tội danh về tội nhẹ gây nguy hiểm do liều lĩnh và tội về giao thông, nhà chức trách cho biết.





Một phát ngôn viên của cảnh sát Platteville cho biết ông không thể bình luận gì về việc này và cảnh sát Fort Lupton cũng đã không đưa ra phát biểu nào.

Wilkinson cho biết tuần trước ông đã được thông báo rằng Rios-Gonzalez sẽ bị buộc tội, điều mà ông gọi là đáng thất vọng. Ông cho biết Ông sẽ đệ đơn kiện liên bang chống lại cảnh sát vì thương tích của thân chủ và vi phạm quyền công dân của cô ấy.