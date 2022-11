Điều Quý Vị Không Biết Có Thể Gây Tổn Thương: Thông Tin Thực Tế Về Vắc-xin COVID Mới Nhất

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng Về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This

Những vắc-xin mới nhất đã có sẵn, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy một số người vẫn chưa biết nhiều về những vắc-xin này — mặc dù chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi thời tiết mát mẻ hơn và số ca bệnh ở nước ngoài đang gia tăng báo hiệu một làn sóng COVID-19 khác có thể bùng phát.

Theo Tiến Sĩ Neil Wingkun, bác sỹ cấp cứu tại bệnh viện Houston Methodist: “COVID vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và cập nhật thông tin về các loại vắc-xin mới nhất và biện pháp bảo vệ khỏi COVID trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Khi chúng ta tụ họp cùng gia đình, bạn bè và người thân, hãy cứ yên tâm cùng nhau tận hưởng”.

We Can Do This đã phát hành các quảng cáo mới cho người Việt Nam, người Trung Quốc, người Philippines, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Hawaii Bản Địa và cư dân Quần Đảo Thái Bình Dương, Người Nam Á và các khán giả là người Liên Châu Á. Các khán giả sẽ nghe và xem các quảng cáo qua radio, quảng cáo in sẵn, quảng cáo kỹ thuật số và quảng cáo trên mạng xã hội bằng ngôn ngữ của chúng ta nhằm khuyến khích mọi người từ 5 tuổi trở lên tự bảo vệ bản thân bằng cách tiêm vắc-xin mới nhất trước khi tụ họp gia đình vào mùa đông này. Ngoài ra, họ còn có thể xem phim quảng cáo mới, "Just in Time," trên các kênh tiếng Anh.

Chiến dịchtiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng và sự kiện là người Mỹ Gốc Á, người Hawaii Bản Địa và cư dân Quần Đảo Thái Bình Dương trên khắp đất nước để hỗ trợ các phòng khám tiêm vắc-xin cung cấp vắc-xin mới nhất. Các sự kiện sắp tới bao gồm:

Các phòng khám tiêm vắc-xin do Hội Đồng Phát Triển Cộng Đồng Châu Á (ACDC) tổ chức tại Sparks, NV, ngày 6 tháng 11 và Las Vegas, NV, ngày 2, 3, 4, 8 và 12 tháng 11.

Phòng khám tiêm vắc-xin được tổ tại KoreaFest 2022, bởi InWave, in Raleigh, NC vào ngày 19 tháng 11.

We Can Do This tự hào được hợp tác với Người Mỹ gốc Á thân mến để kêu gọi tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nhận vắc xin mới nhất của họ. Vào ngày 1 tháng 11, năm 2022, chương trình Dear Asian Americans đã có sự góp mặt của Phó Tổng Thống Kamala Harris trong một tập podcast đặc biệt. Phó Tổng Thống Harris đã trò chuyện với người dẫn chương trình Jerry Won về thời thơ ấu của bà và các di sản châu Á, sự khuyến khích cho thế hệ tiếp theo và thông điệp trước Ngày bầu cử.

Các vắc-xin mới nhất là một trong những công cụ mới nhất để kiểm soát COVID. Có hàng trăm người Mỹ, bao gồm người Mỹ gốc Á, tử vong mỗi ngày vì COVID, và số người nhập viện đã tăng trở lại ở một số khu vực. Việc tận dụng tối đa các công cụ được phát triển trong hai năm qua, bao gồm cả vắc-xin, có thể giúp ngăn ngừa mắc bệnh nặng, nhập viện và thậm chí tử vong.

Dưới đây là những điều quý vị cần biết về các vắc-xin mới nhất:

Các vắc-xin mới nhất có khả năng bảo vệ khỏi chủng vi-rút COVID ban đầu và Omicron. Các vắc-xin mới nhất đảm bảo khả năng bảo vệ theo mục tiêu duy nhất mà quý vị có thể nhận được nhằm chống lại các chủng Omicron hiện đang lây lan cho nhiều người và cũng có khả năng bảo vệ khỏi chủng vi-rút COVID ban đầu.



Mọi người từ năm tuổi trở lên đã hoàn thành loạt mũi tiêm chính đều đủ điều kiện. Sau hai tháng kể từ ngày tiêm liều cuối cùng, dù đó là loạt mũi tiêm chính hay mũi tăng cường, đây là lúc mà quý vị nên tiêm vắc-xin mới nhất. Cơ thể của quý vị cần thời gian để xây dựng hàng rào bảo vệ đầy đủ, vì vậy, tốt hơn hết quý vị nên tiêm vắc-xin sớm nhất có thể để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ kịp thời cho các kỳ nghỉ lễ sum họp và để phòng khi có thể bùng phát một làn sóng covid khác vào mùa đông.

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể chọn bất cứ loại vắc-xin nào. Dù tiêm bất kỳ loại vắc-xin COVID nào, quý vị đều có thể được tiêm vắc-xin mới nhất của Moderna, Novavax hoặc Pfizer. Các loại vắc-xin mới nhất của Pfizer và Moderna sẽ có sẵn sau hai tháng, còn của Novavax sẽ có sẵn sau sáu tháng kể từ liều thứ hai của bất kỳ loại vắc-xin được khuyến nghị.

Các vắc-xin mới nhất rất an toàn và hiệu quả. Cũng như các loại vắc-xin khác, tác dụng phụ có thể xảy ra, nhưng không kéo dài. Một số người bị đau nhức cánh tay khi tiêm vắc-xin, hoặc thậm chí có các triệu chứng giống như cúm trong vài ngày, nhưng đây là những phản ứng bình thường với vắc-xin.

Các vắc-xin mới nhất hiện đang được cung cấp rộng rãi và miễn phí. Truy cập Truy cập www.vaccines.gov để tìm một địa điểm tiêm vắc-xin ở gần quý vị.