Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH họp báo công bố kết quả thu, chi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 15

Chủ tọa đoàn, từ trái, ông Bùi Đẹp, ông Nguyễn Dinh, bà Thanh Thủy đang phát biểu, ông Trần Xuân Tin, ông Đặng Kim Thu, phía sau ông Tin là ông Nguyễn Anh Vũ

Garden Grove (Bình Sa)- Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 11, 2022, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt nam Cộng Hòa kỳ thứ 15 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022 tại QD Venue, Westminster.

Điều hợp chương trình buổi họp báo do Hải Quân Đinh Quang Truật.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Trong phút mặc niệm ban tổ chức họp báo cũng đã dành một phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho cố Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người sáng lập và điều hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã qua đời.

Tiếp theo ông Đinh Quang Truật mời: Bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH), ông Nguyễn Dinh (Phó Nội Vụ), ông Trần Xuân Tin (Phó Ngoại Vụ), ông Bùi Đẹp (Thư Ký), ông Đặng Kim Thu (Cố Vấn), ông Nguyễn Anh Vũ (phụ trách Live Show) lên bàn chủ tọa buổi họp báo.



Quang cảnh buổi họp báo

Mở đầu, bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể tham dự, sau đó bà tường trình về diễn tiến về Đại Nhạc Hội kỳ thứ 15 vừa qua, bà đã chu đáo cám ơn quý mạnh thường quân khắp nơi, người cho $5 đồng, $10 đồng, người cho $100, $200, những người đóng góp công sức từ việc lớn, đến việc nhỏ Bà đều kể ra chi tiết để cuối cùng bà cho biết tổng số tiền đã thu được (kể cả thu tại Đại Nhạc Hội và tiền mạnh thường quân, đồng hương gửi qua Credit Card, Zelle hay Pay Pal) tương đối khả quan, sau đó bà chuyển qua cho ông Nguyễn Dinh, Phó Nội Vụ trình bày chi tiết.

Ông Nguyễn Dinh thay mặt Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội trình bày rất chi tiết và rõ ràng về các khoản Thu gồm: Tiền bán vé $12,483; Tiền Ân Nhân gửi đến Hội: $296,577.23; Tiền Ân nhân cho qua Zelle và Pay Pal: $5,250. Tổng cộng tiền thu được: $330,560.23 (ba trăm ba mươi ngàn năm trăm sáu mươi đô la và 23 cent).

Ông cũng công bố số tiền Chi là $47,966.47 (bốn mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi sáu đô la và 47 cent) bao gồm:

Chi phí cho ca sĩ $12,800; thuê hội trường, ghế và ban nhạc: $12,215; TV Production (Saigon News TV, Phố Bolsa, SGTV, SG Radio Hải ngoại, LSGTV, LS Radio, Hồn Việt): $7,700; Chi phí thâu hình quảng cáo trên TV: $4,250, Connection to Việt TV (Saigon News TV): $2,750, Media, Tiền chi cho nhân viên (Saigon News TV): $1,750, You Tube (Saigon News TV): $1,250, Việt TV Houston: $800 – Banner (Trần Andrew): $641.63, Poster (Signex): $620, Back drop Banner (Signex): $600, Design Poster (Đỗ Cung): $500, Flyer (Nguyễn Thomas): $500, Thuê thêm bàn ghế: $400, Phone Equipment (wireless, etc): $201.84, Lanyards (Kenny Products, Inc): $194.03, Supply 4DNH (Home Depot): $46.99, Water (Walmart): $27.69, DBA (Orange County Clerk Recorder): $23, Bank Chare và Check lủng (Union Bank): $138, Fee Credit Card (Credit Charge): $558.29.

Tổng cộng CHI: $47,966.47.





Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với những người tham dự họp báo Số tiền còn lại để gởi TPB/QP là: $330,560.23 - $47,966.47 = $282,593.76 (Hai trăm tám mươi hai ngàn năm trăm chín mươi ba đồng và 76 cent.)

Ông Bùi Đẹp (Thư Ký) trình bày chi tiết và cho biết, số tiến thu vừa được trình bày tính đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau ngày này chắc chắn đồng hương khắp nơi sẽ vẫn còn gửi về cho Hội, nhưng vì đã kết tóan và báo cáo hôm nay nên số tiền nhận được sau ngày này sẽ để vào quỹ cho ĐNH lần thứ 16. Ông cũng cám ơn tất cả quý ân nhân, đồng hương, ca nghệ sĩ, giới truyền thông và nêu rõ danh tánh một số ca sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, các ban hợp ca thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt nam Cộng Hòa, đã không nhận thù lao.

Cuối cùng phần dành thì giờ cho các cơ quan truyền thông và mọi người đặt câu hỏi.

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày.