Thành Phố Santa Ana Hỗ Trợ Tài Chính Cho Người Mua Nhà Lần Đầu Lên Đến $120,000

Nghị Viên Phan Việt Thái của Thành Phố Santa Ana cùng với tổ chức Tiếp Cận Ngôn Ngữ Việt, VIETLA, sẽ tổ chức một Hội Thảo về Hỗ Trợ Tài Chính cho người mua nhà lần đầu vào Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng Mười Một, 2022, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Trung Tâm Cộng Đồng Salgado (Salgado Community Center), 706 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703 (đối diện Chùa Bảo Quang).

Thành Phố Santa Ana có Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính cho Người Mua Nhà Lần Đầu (My First Home Program) https://www.santa-ana.org/my-first-home/ có thể cho vay tối đa $120,000 với 0% tiền lời trong 45 năm để trả tiền ký quỹ (down payment). Khoản vay này dành cho những người mua nhà lần đầu hội đủ điều kiện. Một số quy định chính của chương trình là:

Nhà phải thuộc Thành Phố Santa Ana.

Người làm hồ sơ vay phải là người mua nhà lần đầu và nhà này phải là nơi ở chính của hộ gia đình trong thời hạn của khoản vay.

Hoàn tất khóa học 8 tiếng do NeighborWorks Orange County tổ chức https://nwoc.org/education/.

Trương mục ngân hàng trong thời gian 90 ngày phải có ít nhất số tiền bằng 3% trị giá căn nhà muốn mua.

Phải được tạm duyệt (prequalified) cho khoản vay thế chấp đầu tiên (1st mortgage) với lãi suất cố định và hội đủ điều kiện về điểm tín dụng (credit score).

Tổng thu nhập hằng năm của hộ gia đình, là thu nhập của tất cả mọi người sẽ cư ngụ trong căn nhà sắp mua, không được vượt quá giới hạn được liệt kê bên dưới. Lưu ý, số liệu này có thể được thay đổi theo quy định.

Số Người Trong Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp Thu Nhập Trung Bình 1 người $75,900 $100,500 2 người $86,750 $114,300 3 người $97,600 $128,600 4 người $108,400 $142,900 5 người $117,100 $154,350 6 người $125,750 $165,750 7 người $134,450 $177,200 8 người $143,100 $188,650

Mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo này. Sẽ có các tổ chức cho vay mua bất động sản và người môi giới ở hội thảo này để cung cấp thêm thông tin. Quý vị cũng có thể liên hệ với Cơ Quan Gia Cư của Thành Phố Santa Ana (Santa Ana Housing Division) https://www.santa-ana.org/departments/housing-division/ tại địa chỉ 20 Civic Center Plaza, M-26, Santa Ana, CA 92701, hoặc gọi số (714) 667-2250.