Florida: Ứng Cử Viên Thế Hệ Z Đầu Tiên Được Bầu Vào Hạ Viện

Thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997-2012) đã chính thức có một ghế trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Đó là Maxwell Alejandro Frost của Florida. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)







HOA KỲ – Thế hệ Z (Gen Z - sinh từ 1997-2012) đã chính thức có một ghế trong Quốc Hội Hoa Kỳ, theo trang NYTimes đưa tin ngày Thứ Ba, 8 tháng 11 năm 2022.





Maxwell Alejandro Frost, dân cử 25 tuổi của Đảng Dân Chủ, đã giành chiến thắng từ đối thủ Cộng Hòa Calvin Wimbish trong cuộc bầu cử hôm nay Thứ Ba, 8 tháng 11, tại địa hạt số 10 của Florida.





Frost sẽ ngồi vào chiếc ghế địa hạt Orlando đang bị bỏ trống bởi dân biểu Val Demings, ứng cử viên Đảng Dân Chủ ra tranh cử chức thống đốc.





Với chiến thắng của Frost, Quốc Hội nhiệm kỳ tiếp theo sẽ có ít nhất một thành viên của Thế hệ Z (Gen Z), những người sinh từ năm 1997-2012 và vừa mới đủ điều kiện tham gia Hạ Viện với độ tuổi tối thiểu là 25. Frost có thể tham gia cùng Karoline Leavitt, dân cử Đảng Cộng Hòa đang tranh cử tại Địa Hạt số 1 của New Hampshire.





Rất hiếm người 25 tuổi được bầu vào Quốc Hội. Trước đó có DB Madison Cawthorn, Đảng Cộng Hòa North Carolina, giành chiến thắng vào năm 2020. Điều này đã không xảy ra trong hơn 45 năm.





Frost là một ứng cử viên Đảng Dân Chủ cấp tiến với chiến dịch tranh cử tập trung vào các vấn đề đang được nhiều cử tri trẻ tuổi đặc biệt quan tâm: bạo lực súng đạn, biến đổi khí hậu, quyền phá thai và Medicare cho tất cả mọi người. Frost đã hoạt động rất tích cực, bao gồm cả trong phong trào chống bạo lực súng đạn "March for Our Lives" do sinh viên khởi xướng.





Trong một cuộc phỏng vấn với trang New York Times vào tháng 8, Frost cho rằng mình đã mang đến một góc nhìn khác về chính trị bởi vì trong thời đại mà anh lớn lên có những vụ xả súng hàng loạt, thiên tai ập tới thường xuyên và xã hội có nhiều biến động lớn.

Frost nói: “Tôi đến từ một thế hệ trải qua nhiều cuộc diễn tập chống xả súng hàng loạt hơn là các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy. Có một số nỗi sợ mà thế hệ của tôi phải đối mặt: lo sợ khi đến trường, lo sợ khi đến nhà thờ, lo sợ khi ở trong cộng đồng. Điều đó khiến tôi cảm thấy phải cấp bách làm gì đó.”