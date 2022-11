Sau TQ, Nga muốn đối thoại với Mỹ, và Mỹ thúc giục Ukraine đàm phán với Nga

Bình luận thời cuộc thế giới

Sau đề xuất "chung sống hòa bình" của ông Tập Cận Bình, nay đến lượt Nga "tìm cách đối thoại chính thức với Mỹ"... Theo hãng tin TASS của Nga trong hai ngày 5 và 6.11.2022 loan tải hai bản tin, một là Moscow đang tìm cách khôi phục một cuộc đối thoại chính thức đầy đủ với Mỹ, và hai là việc chính quyền Mỹ đang thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky thể hiện sự cởi mở trong các cuộc đàm phán với Nga... Nhưng trước hết, về cuộc chiến tại Ukraine theo viện nghiên cứu CATO Institute (D.C) lo ngại cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến trực diện giữa Mỹ- Nga, về vai trò của NATO… Và phản ứng của Nga và Trung quốc trước việc khối NATO bành trướng sang châu Á...

✱ NATO: Thách thức với Trung Quốc

The Diplomat, Japan (5.11.2022) - Phương Tây cuối cùng cũng tỏ ra sẵn sàng đương đầu với thách thức trước một Trung Quốc đang trỗi dậy - có lẽ ngay cả ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố không có ý định tiến vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng vì lợi ích của an ninh toàn cầu, họ vẫn nên làm như vậy. Một số người cho rằng NATO không có vai trò gì với Trung Quốc. Nhưng kể từ năm 2022, liên minh chính thức không tán đồng ý kiến này. Phải thừa nhận rằng, có vẻ như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không tiến hành một "cuộc tấn công vũ trang" vào châu Âu hoặc Bắc Mỹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh đã được chính thức công nhận là một “thách thức mang tính hệ thống” đối với các giá trị, lợi ích và an ninh của NATO. Nói cho đúng hơn là vì Chiến tranh Nga-Ukraine, phương Tây cuối cùng cũng tỏ ra sẵn sàng đương đầu với thách thức trước một Trung Quốc đang trỗi dậy - có lẽ ngay cả ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

• Từ một vấn đề đơn giản đến một thử thách chiến lược

Mối quan hệ NATO-Trung Quốc hầu như không tồn tại cho đến đầu những năm 2000 và thậm chí sau đó, chủ yếu diễn ra dưới hình thức các chuyến thăm không chính thức và các cuộc đàm phán với các nhân viên quân sự. Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, liên minh đã nhận ra mối đe dọa tiềm tàng do Trung Quốc gây ra đối với trật tự quốc tế dựa trên quy định tại hội nghị thượng đỉnh năm 2021, nhưng thông cáo của thượng đỉnh vẫn mơ hồ về cách đối phó.

Vào ngày 4 tháng 2, 2022 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhau tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn". Điều đáng chú ý nhất về cuộc gặp của họ theo góc độ từ phương Tây là Bắc Kinh về cơ bản sao chép luận điệu tiêu cực của Nga về sự mở rộng và hoạt động của NATO. Điều này xảy ra chỉ vài tuần trước khi bắt đầu cuộc xâm lược của Điện Kremlin vào Ukraine, và kể từ đó không có sự điều chỉnh nào từ phía Trung Quốc. Các hành động của Moscow và Bắc Kinh hiện ngày càng được coi là “nỗ lực củng cố lẫn nhau nhằm giảm thiểu thực thi luật lệ về trật tự quốc tế” theo suy nghĩ của các nhà lãnh đạo phương Tây.

Khi nói đến việc theo đuổi một mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU, liên minh Bắc Đại Tây Dương đang nỗ lực thông qua các cánh cửa rộng mở. Cả hai tổ chức sẽ sớm chia sẻ với 23 quốc gia thành viên; trong khi đó, quan hệ Trung Quốc-EU ngày càng xấu đi trong vài năm qua. Trong số rất nhiều biện pháp của EU đang được thực hiện, cái gọi là “công cụ chống cưỡng chế” đặc biệt nổi bật. Trong những năm kể từ lần đầu tiên Liên minh Châu Âu coi Cộng hòa Nhân dân là “đối thủ mang tính hệ thống”, đánh giá này ngày càng được nhiều người châu Âu quan tâm. Nói cách khác, triển vọng về một vị thế xuyên Đại Tây Dương thống nhất hơn đối với Trung Quốc chưa bao giờ tốt hơn và cuộc chiến Ukraine đẩy EU và NATO xích lại gần nhau hơn.

• NATO tiến vào Ấn Độ-Thái Bình Dương?

Trong khi NATO tuyên bố không có ý định “tiến vào Biển Đông”, có vẻ như còn nghi ngờ rằng liên minh này có thể không quan tâm đến các vấn đề của Ấn Độ - Thái Bình Dương. Khu vực này không chỉ nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu mà còn là tâm điểm quan trọng nhất cho sự cạnh tranh địa chính trị trong thế kỷ 21. Ngoài ra, một cuộc leo thang quân sự đối với Đài Loan gần như chắc chắn sẽ kéo theo Hoa Kỳ nhập cuộc và gây ra hậu quả thảm khốc cho châu Âu. Do đó, các thành viên NATO châu Âu cũng có lợi ích nhất định trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực.

Một số cường quốc hàng đầu châu Âu đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đang tăng cường sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa được phối hợp chặt chẽ bởi các phương tiện, cách tiếp cận và tham vọng khác biệt. Vì vậy, điều gì hợp lý hơn là việc trở thành nhà cung cấp an ninh chính của Châu Âu đảm nhận việc điều phối các nỗ lực quân sự của các thành viên ở Đông Á?

Các nhiệm vụ ngoài khu vực không phải là điều bất thường đối với NATO, với việc liên minh này tham gia vào nhiều hoạt động chống cướp biển, ổn định và huấn luyện trên toàn cầu trong những thập kỷ qua. Trên thực tế, NATO đã thiết lập quan hệ đối tác chính thức với nhiều quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương, một số quốc gia trong số đó đã đóng góp quân đội cho các sứ mệnh của mình. Bằng cách làm sâu sắc hơn các mối quan hệ này, Khi lập kế hoạch dự phòng quân sự, NATO có thể gia tăng cải thiện các cuộc tập trận chung và tăng cường khả năng tương tác với các đối tác trong khu vực. Để quản lý những trách nhiệm mới này và thể hiện cam kết của mình, liên minh cũng nên thành lập một trụ sở thường trực ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nếu cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể dạy cho chúng ta bất cứ điều gì, thì việc ngăn chặn chủ nghĩa phiêu lưu quân sự sẽ rẻ hơn nhiều so với việc phải đảo ngược nó. Sự cam kết tập thể của liên minh quân sự hùng mạnh nhất trong lịch sử có cơ hội tốt hơn, để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan hơn là hành động thiếu phối hợp của từng quốc gia - bất kể họ có thể mạnh đến đâu. [1]

✱ Cuộc chiến tranh ủy quyền giữa NATO và Nga ở Ukraine có thể trở thành một cuộc chiến thực sự

Theo viện nghiên cứu CATO Institute (D.C) ngày 12.10.2022 - Washington đang đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng rằng cuộc chiến ủy nhiệm hiện tại của họ, có thể lên đến đỉnh điểm là một điều tồi tệ hơn nhiều, đó là một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và NATO. Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga kể từ khi chính phủ của Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào cuối tháng Hai. Washington đã chi hàng tỷ đô la cho Ukraine với vũ khí ngày càng mạnh. Đồng thời, chính quyền Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh.

Tuy nhiên, ranh giới giữa chiến tranh ủy nhiệm và chiến tranh trực tiếp ở Ukraine đang trở nên mỏng manh một cách nguy hiểm. Ngoài lượng vũ khí lớn mà Mỹ và một số đối tác NATO đang đổ vào Ukraine, Washington đang cung cấp cho Kyiv thông tin tình báo quân sự sâu rộng về việc điều động các lực lượng của Nga. Những thông tin tình báo như vậy dường như đã giúp lực lượng Ukraine ghi được một số chiến thắng ấn tượng, bao gồm bắn rơi máy bay vận tải quân sự của Nga, ám sát một số tướng lĩnh Nga và đánh chìm tàu Moskva, hạm đội trên Biển Đen của Điện Kremlin. Thậm chí còn có những báo cáo đáng tin cậy rằng các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ hiện đang hoạt động bên trong Ukraine. Những lời phàn nàn và tức giận hơn của Nga về các hoạt động của U.S./NATO ngày càng nhiều hơn. Washington đang đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng rằng cuộc chiến ủy nhiệm hiện tại của họ, có thể lên đến đỉnh điểm là một điều tồi tệ hơn nhiều: một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và NATO.

Mô hình cho cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Biden dường như là chiến lược mà Washington theo đuổi chống lại Liên Xô ở Afghanistan từ năm 1979 đến năm 1989. Trong ngắn hạn, chiến lược của Washington đã đạt được mục tiêu mà không dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây.

Điều mà các quan chức Mỹ và các thành viên khối chính sách đối ngoại dường như không nắm được là Ukraine quan trọng hơn nhiều đối với Moscow so với Afghanistan trước đây. Sự khác biệt đó giải thích tại sao ngày càng có nhiều gợi ý đen tối phát ra từ Điện Kremlin về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nếu Nga đối mặt với một thất bại quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, những chuyên gia về chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa diều hâu và thậm chí là trung tâm đã đề xuất nhiều cách đáp trả liều lĩnh của Hoa Kỳ nếu Nga vượt qua ngưỡng hạt nhân ở Ukraine. Hầu hết các đề xuất đó đều xóa bỏ sự khác biệt giữa chiến tranh ủy nhiệm và chiến tranh trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Joe Cirincione, một chuyên gia lâu năm về chiến tranh hạt nhân và được cho là ôn hòa, đã chia sẻ rằng Hoa Kỳ “có thể tiêu diệt các lực lượng Nga ở Ukraine trong vài ngày” bằng vũ khí hoàn toàn thông thường.

Tiêu diệt hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách sử dụng các cuộc không kích và tên lửa thông thường nếu Putin vi phạm điều cấm kỵ về hạt nhân, từ lâu đã là “giải pháp” ưa thích của Max Boot, một thành viên cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Vào đầu tháng 5, ông tự tin tuyên bố rằng “ngay cả khi không sử dụng vũ khí hạt nhân của riêng mình, NATO vẫn có thể tiến hành các cuộc không kích nhanh chóng đánh chìm toàn bộ hạm đội Biển Đen của Nga, và tiêu diệt phần lớn quân đội Nga trong và xung quanh Ukraine. Nó thậm chí sẽ không cần sử dụng hạt nhân; Lực lượng không quân NATO có thể tiêu diệt quân đội Nga ở Ukraine bằng các loại đạn thông thường.”

Cả Cirincione và Boot đều ngầm cho rằng Moscow sẽ coi một cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ vào quân đội Nga không có gì khiêu khích hơn là cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng Ukraine đang chiến đấu với người Nga. Đó là một giả định phi logic và cực kỳ nguy hiểm. Điều thứ nhất mang theo rủi ro quá mức để bảo vệ một quốc gia thậm chí không phải là lợi ích quan trọng cho Hoa Kỳ , nhưng điều thứ hai sẽ là một hành động chiến tranh trắng trợn chống lại Liên bang Nga. Nga khó có thể nhượng bộ và tránh né mối đe dọa hiện hữu như vậy.

Ngay cả khi Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cuộc chiến đang diễn ra - khủng khiếp như hiện nay - sẽ vẫn là một cuộc xung đột song phương Nga - Ukraine. Một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các mục tiêu của Nga sẽ thay đổi hoàn toàn phương trình đó. Một sự leo thang kịch tính như vậy có nghĩa là chiến tranh giữa hai cường quốc được trang bị tận cùng bằng cả vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược. Thật là nguy hiểm khi các chuyên gia được cho là có hiểu biết về chính sách đối ngoại lại không thể nắm bắt được sự khác biệt quan trọng như vậy.

Cuộc chiến ủy nhiệm hiện tại của Washington đang nguy hiểm một cách đáng báo động, nhưng một cuộc chiến trực tiếp ở Ukraine có thể là thảm họa đối với người dân Mỹ. Các khuyến nghị của các chuyên gia ủng hộ giả định thứ hai phải được bác bỏ hoàn toàn. [2]

✱ Mỹ quyết định mở rộng NATO sang châu Á-Thái Bình Dương

Theo hãng tin TASS ngày 19 tháng 8 năm 2022 - Hoa Kỳ đang ấp ủ kế hoạch mở rộng sự hiện diện của NATO sang Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua các hiệp ước AUKUS và QUAD, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết tại cuộc họp lần thứ 17 của các thư ký hội đồng an ninh thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization / SCO ).

Patrushev nêu ra "Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và các đồng minh cũng đang tạo ra các khối hạn chế, cố gắng thu hút nhiều quốc gia nhất vào hàng ngũ của họ dựa trên các nguyên tắc chống Nga hoặc chống Trung Quốc. Điều này có thể được chứng minh một cách sinh động qua các thỏa thuận theo hiệp ước AUKUS [Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ] và QUAD [liên minh tứ giác của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc]."

Như giám đốc an ninh của Nga nhấn mạnh, "Washington dự định mở rộng NATO trong khu vực, dựa vào tiềm năng của họ." Các kế hoạch của phương Tây cũng dự kiến áp đặt các cơ chế tài chính-thương mại của riêng mình trong cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông nói. Patrushev nói tiếp: “Không có nghi ngờ gì về việc người Mỹ muốn tiếp tục các thử nghiệm địa chính trị của họ ở các khu vực khác trên thế giới - ở Trung Đông, và cả ở châu Phi và Mỹ Latinh. [3]

✱ Khi Mỹ buộc NATO vào châu Á...

Theo Global Times, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, đã tạo tiền đề cho nỗ lực hợp pháp hóa sự xâm nhập ngày càng tăng của NATO vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tư cách là phe đối lập với cái gọi là "liên minh Nga-Trung". Chúng ta đang chứng kiến sự đảo ngược theo một cách nào đó, bởi vì sau Thế chiến thứ hai, châu Á đã bất ổn, còn châu Âu là pháo đài của sự ổn định. Bây giờ, nó có vẻ là một con đường khác.

Thông báo của AUKUS - thỏa thuận quân sự giữa Mỹ, Anh và Australia - đã làm rung chuyển ASEAN. ASEAN phải phản ứng như thế nào với điều đó? Bởi vì, trên thực tế, AUKUS đã thay thế ASEAN trở thành trọng tâm của khu vực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chiến lược của những kẻ bá quyền Hoa Kỳ là một chiến lược chia để trị trên khắp các khu vực khác nhau trên thế giới, và tôi không nghĩ rằng châu Á là miễn nhiễm với điều này.

• Vậy NATO sẽ thâm nhập bằng cách nào?

Trước hết, họ thâm nhập về mặt quân sự với nhiều cơ sở quân sự hơn và nhiều cuộc tập trận chung hơn với các quốc gia khác nhau trong khu vực. Tất cả những điều này nhằm mục đích thiết lập cái mà họ gọi là "khả năng tương tác". Đó là sự nhất quán trong các hoạt động quân sự với máy bay của Mỹ, chẳng hạn, ngoài các hàng không mẫu hạm của Anh.

Sau đó, họ thâm nhập thông qua các hoạt động mua bán quân sự và các dự án công nghiệp quân sự, tất cả đều đang sử dụng không chỉ AUKUS mà còn sử dụng Quad - Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ. NATO, trong một số năm, đã có một loạt quan hệ đối tác vì hòa bình, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Pakistan. Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ đều đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid để đóng dấu cho một định hướng chiến lược mở rộng theo hướng kiềm chế Trung Quốc.

Một điều khác mà chúng ta cần suy nghĩ là sau tất cả, chúng ta đang ở trong thời đại chiến tranh hỗn hợp. Ở những nơi có khả năng chống lại quá trình quân sự hóa thực tế, có rất nhiều mạng đang được tạo ra xung quanh lõi quân sự của AUKUS - các mạng chia sẻ thông tin tình báo như Ngũ Nhãn (Five Eyes), nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, an ninh mạng, nguồn cung cấp mới chuỗi, cũng như mua vào toàn bộ câu chuyện đang được tình báo Hoa Kỳ xoay quanh mối đe dọa là gì và phản ứng chính xác đối với bất kỳ mối đe dọa nào.

Có một số nhà phân tích trong cộng đồng hòa bình ở Hoa Kỳ, họ nói về tổ hợp quân sự, công nghiệp, quốc hội, tình báo, truyền thông, học viện, tổ hợp xe tăng tư duy theo cách mà các mạng lưới này đang thâm nhập từ khu liên hợp công nghiệp quân sự vào xã hội rộng lớn hơn, bao gồm chính trị, trường đại học, phương tiện truyền thông, v.v. [4]

Về đề tài Moscow đang tìm cách khôi phục một cuộc đối thoại chính thức đầy đủ với Mỹ, và Chính quyền Mỹ đang thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelenskiy thể hiện sự cởi mở trong các cuộc đàm phán với Nga, theo hãng tin TASS của Nga....

✱ Moscow đang tìm cách khôi phục một cuộc đối thoại toàn diện với Mỹ

Hãng tin TASS của Nga ngày 5 tháng 11 năm 2022 - Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Ông Anatoly Antonov cho biết Moscow đang tìm cách khôi phục một cuộc đối thoại chính thức đầy đủ, mà trên thực tế đã bị loại bỏ theo ý kiến của Washington. Ông Antonov nói với các nhà báo: “Chúng tôi không thấy mối quan hệ Nga-Mỹ có khả năng cải thiện ít nhất là ở góc độ trung hạn trong điều kiện ngoại giao hiện nay”.

Đại sứ Nga cho biết Moscow đang tìm cách khôi phục một cuộc ðối thoại toàn diện lẫn nhau (The Russian ambassador said Moscow is seeking to restore a full-fledged mutual dialogue). "Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng đối thoại giữa các quốc gia của chúng ta là cần thiết", Antonov lưu ý. "Nó cần thiết không chỉ vì lợi ích của Nga và Hoa Kỳ, mà còn vì lợi ích của toàn xã hội quốc tế." "Mọi người đang nhìn chúng tôi, tại các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai cường quốc, ngày nay có trách nhiệm đối với hòa bình trên hành tinh và phù hợp với Hiến chương [LHQ] chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình và ổn định quốc tế ", ông ta nói. "Đây không phải là những lời nói suông, bởi vì chúng ta đang sử dụng những điều cơ bản này kể từ năm 1945, khi tổ chức Liên Hợp Quốc được thành lập", Antonov tuyên bố. "Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mà chúng ta có thể cùng giải quyết trong lĩnh vực ổn định chiến lược, trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng toàn cầu và biến đổi khí hậu."

Tuy nhiên, theo quan điểm của Antonov, "chính sách của các nhà chức trách [Hoa Kỳ] hiện tại là nhằm loại bỏ Nga khắp mọi nơi." - "Nhưng không thể xóa bỏ hoặc hủy hoại Nga được. Có những vấn đề, bao gồm cả những vấn đề mà tôi đã đề cập, không thể giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga", đại sứ nhấn mạnh.

Theo ông, điều tương tự cũng xảy ra đối với việc Mỹ cố gắng "cô lập Trung Quốc." - "Nói một cách dễ hiểu, tôi nên nói rằng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng có thể cô lập một cường quốc như vậy và một tỷ rưỡi người [dân số Trung Quốc]. Điều này cũng tương tự đối với Nga", Antonov nói thêm. [5]

✱ Mỹ yêu cầu Ukraine thể hiện sự cởi mở về các cuộc đàm phán với Nga

Theo hãng tin TASS (Russia) ngày 6 tháng 11 năm 2022 - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelenskiy thể hiện sự cởi mở trong các cuộc đàm phán với Nga, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn các nguồn tin. Theo họ, những yêu cầu này không nhằm đẩy Ukraine vào bàn đàm phán, mà nhằm "đảm bảo nước này duy trì một nền tảng đạo đức cao trong mắt những người ủng hộ quốc tế." Theo tờ báo, đây là "một nỗ lực có tính toán để đảm bảo chính phủ ở Kyiv (Kiev - TASS) duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác phải đối mặt với cử tri đang cảnh giác về việc châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài trong nhiều năm tới". Bài báo cho biết những lời kêu gọi như vậy cho thấy lập trường của chính quyền Biden đối với Ukraine đã trở nên phức tạp như thế nào, khi các quan chức Mỹ công khai tuyên bố ủng hộ Kiev "chừng nào còn cần thiết"

Chính quyền Washington, theo tờ báo, tin rằng Nga được cho là không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán, nhưng thừa nhận rằng việc Zelensky từ chối tham gia đối thoại đang gây ra lo ngại ở một số quốc gia ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh, những nơi đang đối mặt với tình trạng giá lương thực và nhiên liệu tăng cao . "Ukraine mệt mỏi là một điều thực tế đối với một số đối tác của chúng tôi", một trong những nguồn tin cho biết.

Theo các quan chức Mỹ, nhiều khả năng Zelensky sẽ đồng ý đàm phán và cuối cùng sẽ nhượng bộ. Họ tin rằng Kiev "đang cố gắng để đạt được nhiều lợi ích quân sự nhất có thể trước khi mùa đông bắt đầu, khi có thể có một cơ hội cho ngoại giao." Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao chưa trả lời yêu cầu xác nhận thông tin trên của phóng viên TASS.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng giới lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng hội đàm về vấn đề Ukraine. Ông nói rằng Nga sẵn sàng lắng nghe các đồng nghiệp phương Tây nếu họ đề nghị tổ chức một cuộc thảo luận về giảm leo thang căng thẳng, có tính đến lợi ích của Moscow. Ngoài ra, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán về Ukraine nên được tổ chức chủ yếu với Washington (that talks on Ukraine should be held primarily with Washington), vì Kiev đang hành động "theo lệnh bên ngoài".

Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine theo yêu cầu hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa Donbass. Sau đó, Mỹ, EU, Anh cũng như một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân Nga. Ngoài ra, các nước phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev trị giá hàng tỷ USD vào giai đoạn này. [6]

Phần trên theo Hoàn Cầu Thời Báo : "Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, đã tạo tiền đề cho nỗ lực hợp pháp hóa sự xâm nhập ngày càng tăng của NATO vào khu vực Ấn Độ Dương" . Điều này chứng tỏ Mỹ ngoài việc đoàn kết khối NATO trong việc chống lại Nga, mà còn "xâm nhập" vào vùng Á Châu... Nhưng cách nay đúng 9 tháng cũng tờ báo này đã phê bình rằng phía châu Âu " họ muốn xa lánh Washington...":

"Washington có ý định kích động chiến tranh, nhằm tăng tính hợp pháp cho sự tồn tại của NATO và sự gắn kết nội bộ của khối nhằm ràng buộc châu Âu - vốn đã có một số dấu hiệu họ muốn xa lánh Washington." Theo Hoàn Cầu Thời Báo TQ, ngày 7.2.2022



-- Đào Văn



