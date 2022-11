Ông Tập đề xuất "hòa hợp" sau vụ Mỹ mở cuộc chiến "chip war" với TQ, nhưng Mỹ...

Bình luận thời cuộc thế giới



Hai chữ "chip war" là tiêu đề của bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc khuynh hướbg diều hâu thuộc đảng CSTQ, còn theo Tân Hoa Xã cơ quan ngôn luận của nhà nước TQ vào ngày 27.10.2022 loan tải tuyên bố của ông Tập Cận Bình rằng: "Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ tìm phương thức phù hợp nhằm hòa hợp với nhau" để "chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi". Nhưng 5 ngày sau tuyên bố của ông Tập đề xuất việc " hòa hợp", vào ngày 1.11.2022 phía Mỹ lại mở rộng cuộc chiến "chip war" kêu gọi Nhật Bản và các đồng minh tham gia vào chương trình kiềm chế chip chống lại Trung Quốc. Với cuộc chiến "chip war" ngày càng leo thang, vào ngày 15.11.2022 tới đây tại Nam Dương bên lề hội nghị G20, liệu hai ông Biden - Tập có gặp nhau riêng , và liệu " Trung Quốc sẵn sàng... hòa hợp" để "chung sống hòa bình"...?

✱ Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ tìm cách hòa hợp, chung sống hòa bình

Theo Tân Hoa Xã, hãng tin của nhà nước TQ (ngày 27 tháng 10 năm 2022) - Ông Tập đã chúc mừng Evan Greenberg, phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch của Chubb Limited và Chubb Group, đã nhận được giải thưởng tại buổi dạ tiệc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ủy ban và các thành viên vì những cống hiến lâu dài của họ cho sự phát triển của Trung Quốc-Hoa Kỳ, về quan hệ và sự giao lưu, hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Ông Tập lưu ý rằng thế giới ngày nay không yên ổn cũng không hòa bình, ông cho biết cả hai đều là các nước lớn, sự liên lạc và hợp tác chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, sẽ giúp mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho thế giới, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.

Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm ra cách thức phù hợp nhằm hòa hợp với nhau (China stands ready to work with the United States to find the right way to get along with each other) trong thời kỳ mới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi (peaceful coexistence and win-win cooperation), không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn cho cả thế giới, Xi nói.

Ông Tập cho biết ông hy vọng Ủy ban và tất cả những người quan tâm và hỗ trợ Trung Quốc-Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực góp phần đưa quan hệ hai nước trở lại đà phát triển lành mạnh và vững chắc. Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Dạ tiệc của ủy ban. [1]

✱ Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Mỹ phải 'tìm cách hòa hợp'

Theo hãng tin Al Jazeera, Qatar ngày 27.10.2022 - Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Hoa Kỳ phải “tìm cách hòa hợp” để bảo vệ hòa bình và phát triển thế giới, theo truyền thông nhà nước đưa tin. Những lời lẽ hòa giải của nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về những gì Hoa Kỳ coi là lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và việc Bắc Kinh từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Ông Tập, đã bác bỏ điều mà ông gọi là “sự can thiệp của nước ngoài” vào Đài Loan, và nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo với đại lục. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với Mỹ cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình…”.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong tháng này cho biết Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ “với mục đích định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó”.

Trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng của mình hôm thứ Tư, Biden cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và Chủ tịch Tập đã biết về thực tế đó, theo Associated Press. Biden nói rằng ông đã dành nhiều thời gian nói chuyện với ông Tập hơn các nhà lãnh đạo thế giới khác kể từ khi ông còn là Phó Tổng thống và rằng Mỹ sẽ “quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc” và ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cùng “xây dựng các liên minh mới đã cam kết tiến đến một thế giới tự do ”.

“Như tôi đã nói, chúng ta phải duy trì lợi thế quân sự của mình (We must maintain, as I said, our military advantage). Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi không tìm kiếm xung đột, ”Biden nói. [2]

✱ Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip cao cấp sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận một số chip cao cấp có thể được Bắc Kinh sử dụng để sản xuất các hệ thống quân sự tiên tiến. Bộ này cho biết trong một thông cáo báo chí, động thái này là một phần trong nỗ lực nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Bộ này còn nhấn mạnh đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quy định mới nhắm mục tiêu vào các chip máy tính tiên tiến và các mặt hàng dành cho mục đích sử dụng trong siêu máy tính. Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng các hệ thống tiên tiến như vậy đang được Trung Quốc sử dụng để cải thiện các thiết kế và thử nghiệm vũ khí gồm vũ khí hạt nhân, hệ thống siêu thanh và các hệ thống tên lửa khác cũng như để phân tích hiệu ứng chiến trường.

Ngoài ra, các công cụ giám sát trí tuệ nhân tạo, được kích hoạt bằng cách giải quyết hiệu quả lượng dữ liệu khổng lồ, đang được Trung Quốc sử dụng để khảo sát, theo dõi và giám sát công dân. Các quy định mới cũng sẽ yêu cầu các cá nhân Hoa Kỳ phải có giấy phép về các hoạt động hỗ trợ phát triển hoặc sản xuất một số loại chip tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm thứ Bảy (8.10.2022) đã chỉ trích Hoa Kỳ vì "lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để cố ý chặn và làm lũng đoạn các doanh nghiệp Trung Quốc" nhằm "duy trì quyền bá chủ khoa học viễn tưởng của mình." Mao nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng biện pháp mới đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và cũng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của các công ty Mỹ khi áp dụng vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu và phục hồi kinh tế thế giới.

"Bằng cách chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại và sử dụng chúng như một công cụ và vũ khí, Hoa Kỳ cuối cùng sẽ tự làm tổn thương và tự cô lập mình bởi hành động của họ phản tác dụng", bà ta nói. Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn cho biết họ đang "đánh giá tác động" của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới này. Theo Kyodo News ngày 7.10.2022. [3]

✱ Cuộc chiến "chip war" của Mỹ đặt các nhà sản xuất chip toàn cầu vào t́nh thế khó khăn...

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Trung Quốc ̣(Global Times) ngày 24.10.2022 - Cuộc chiến chip ngày càng leo thang của Mỹ chống lại Trung Quốc đã tạo ra sự bất ổn to lớn cho ngành công nghiệp chip thế giới và đặt các nhà sản xuất chip hàng đầu vào tình thế cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng, với ví dụ mới nhất là Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co /TSMC).

TSMC đã đình chỉ sản xuất silicon tiên tiến cho công ty khởi nghiệp Biren Technology của Trung Quốc để đảm bảo việc tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, Bloomberg đưa tin vào Chủ nhật (23.10.2022), trích dẫn một người không rõ danh tính quen thuộc với vấn đề này. Quyết định này được kết nối với thông tin trong phạm vi công cộng rằng các sản phẩm của Biren tốt hơn chip A100 của Nvidia Corp, hiện bị cấm đối với thị trường Trung Quốc, theo báo cáo cho biết.

Trong một tuyên bố gửi tới Hoàn Cầu Thời báo hôm thứ Hai, TSMC, có trụ sở tại đảo Đài Loan, từ chối bình luận về các khách hàng cá nhân và nhấn mạnh rằng "mọi khu vực đều quan trọng đối với TSMC" - “Trong điều kiện tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc và quy định, TSMC sẽ tiếp tục phục vụ tất cả các khách hàng trên toàn thế giới,” Giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei được trích dẫn nói trong tuyên bố.

Theo ước tính, ngoài Biren Technology, ngày càng nhiều công ty sử dụng dây chuyền sản xuất chip của TSMC cũng có thể phải đối mặt với lệnh cấm của Mỹ, một người trong ngành nói với Global Times với điều kiện giấu tên. "Rõ ràng, TSMC cũng không muốn bị đẩy mạnh ... nếu khách hàng của họ đều đến từ AMD và NVIDIA ở Mỹ, những ngày tốt đẹp của nó có thể sẽ kết thúc do thiếu sự cạnh tranh bình đẳng và nguy cơ mất lợi thế trong thị trường đầu mối lớn là Trung Quốc đại lục," người này lưu ý.

Ma Jihua, một nhà phân tích kỳ cựu trong ngành, nói với Hoàn cầu Thời báo hôm thứ Hai rằng các hạn chế chip của Hoa Kỳ sẽ "làm vẩn đục vùng nước" đối với TSMC và gây khó khăn cho công ty. "TSMC không thể cắt hoàn toàn nguồn cung cho các công ty ở Trung Quốc đại lục, ít nhất là trong ngắn hạn, bởi vì điều đó sẽ có tác động lớn [đến hoạt động kinh doanh của công ty]", Ma nói. Trong bối cảnh cuộc chiến chip của Mỹ, nhu cầu toàn cầu thu hẹp và nỗ lực của Trung Quốc trong việc tăng cường tự sản xuất chip, nhập khẩu vi mạch tích hợp của Trung Quốc đã giảm gần 13% trong chín tháng đầu năm, số liệu do Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ Hai (24.10.2022). Trong khi Mỹ là khách hàng lớn nhất của TSMC, cung cấp một phần chính thu nhập của công ty, thì Trung Quốc đại lục vẫn là người mua và tiêu thụ chip lớn nhất thế giới.

Năm 2021, các công ty Trung Quốc đại lục đã mua số chip trị giá 400 tỷ USD, chiếm khoảng 60% thị trường chip thế giới. Các chuyên gia cho biết các ông lớn trong ngành ở Mỹ và Hàn Quốc cần thị trường Trung Quốc để duy trì hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ. Chuỗi ngành công nghiệp chip cần sự tham gia toàn cầu để đôi bên cùng có lợi và một cuộc chiến chip không có người hưởng lợi vì nó cũng sẽ gây tổn hại cho các công ty Mỹ.[4]

Việc Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng hành động của Mỹ "phản tác dụng", nhưng Hoa Nam Buổi Sáng (TQ) lại cho rằng Mỹ mở cuộc chiến " Tech war" đã " kìm hãm Trung Quốc trong việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, liên quan đến các khối xây dựng chiến lược - từ máy bay chiến đấu và vũ khí trí tuệ nhân tạo..."

✱ Tech war: Washington thực hiện các bước mới làm tổn hại Trung Quốc

Theo Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP-HK, 8.10.2022) - Washington đã tăng gấp đôi cuộc cạnh tranh công nghệ cao với Bắc Kinh vào thứ Sáu, khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra một kế hoạch mở rộng cuộc chiến nhằm thúc đẩy Hoa Kỳ tiến lên và kìm hãm Trung Quốc trong việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, liên quan đến các khối xây dựng chiến lược làm thiết bị cơ bản cho mọi thứ, từ máy bay chiến đấu và vũ khí trí tuệ nhân tạo, cho đến ô tô và bàn chải đánh răng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẽ áp đặt các hạn chế đối với 31 công ty, cơ quan nghiên cứu và các nhóm liên quan của Trung Quốc, lệnh có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10, nhằm cản trở khả năng tiếp cận các công nghệ cốt lõi của Mỹ. [5]

Về việc Chính quyền Mỹ áp đặt các hạn chế đối với 31 công ty, cơ quan nghiên cứu Trung Quốc bị ràng buộc bởi lệnh cấm của Bộ Thương Mại, vì không đủ điều kiện để nhận các mặt hàng theo quy định quản lý xuất khẩu của chính phủ Mỹ.

✱ Thông cáo của Bộ Thương Mại

Theo DEPARTMENT OF COMMERCE / Bureau of Industry and Security ngày 13.10.2022 -"..." Cục Công nghiệp và An ninh (Bureau of Industry and Security / BIS) sửa đổi Quy định quản lý Xuất khẩu ( Export Administration Regulations/ EAR) bằng cách thêm 31 công ty vào Danh sách Chưa được Xác minh (Unverified List / UVL). 31 công ty được thêm vào UVL trên cơ sở Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) không thể xác minh độ tin cậy của họ. Tất cả 31 công ty được thêm vào xuất phát từ Nhân dân Cộng hòa Trung Hoa (Trung Quốc). Quy định này cũng loại bỏ chín tổ hợp, tất cả đều xuất phát từ Trung Quốc, do UVL và BIS đã có thể xác minh lòng tin của họ.

Quy tắc cuối cùng này thực hiện quyết định bổ sung 31 công ty sau đây ở Trung Quốc vào Danh sách chưa được xác minh (UVL):

-1. Công ty TNHH Công nghệ Điện từ Naura Bắc Kinh - 2. Công ty PowerMac Bắc Kinh; - 3. Công ty TNHH Kiểm nghiệm Sản phẩm Điện tử CCIC Miền Nam - 4. Chang Zhou Jin Tan Teng Yuan Machinery Parts Co., Ltd. - 5. Viện Tài nguyên Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc - 6. Viện Hóa học của Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS )- 7. Chongqing Optel Telecom - 8. Chongqing Xinyuhang Technology Co., Ltd. - 9. Dandong Nondestructive Electronics - 10. Công ty TNHH DK Laser - 11. Công ty TNHH Quang học Phật Sơn Huaguo - 12. GRG Đo lường & Thử nghiệm (Trùng Khánh) Co., Ltd. - 13. Công nghệ Carbon Dongling Quảng Đông. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.- 14. Công ty TNHH Máy móc Yuchai Quảng Tây - 15. Công ty TNHH Đo lường & Thử nghiệm GRG Quảng Châu (Bắc Kinh )- 16. Jialin Precision Optics (Shanghai) Co., Ltd. - 17. Lishui Zhengyang Electric Power Construction - 18. Công ty TNHH Công nghệ Gova Nam Kinh- 19. Công ty TNHH Công nghệ Laser Ningbo III - 20. Qingdao Sci-Tech Innovation Quality Testing Co., Ltd.- 21. Đại học Công nghệ Thượng Hải - 22. Công ty TNHH Công nghệ Máy móc Tô Châu Sen-Chuan - 23. Công ty TNHH Công nghệ Thung lũng Quang học Thiên Tân - 24. Đại học Học viện Khoa học Trung Quốc - 25. Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải - 26. Công ty TNHH Vật liệu nâng cao Vital - 27. Công ty TNHH Viện Sinh học Vũ Hán - 28. Wuhan Juhere Photonic Tech Co., Ltd. - 29. Công ty TNHH Công nghệ Vô Tích Hengling - 30. Xian Zhongsheng Shengyuan Technology Co., Ltd. -31. Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. -"..." [6]

✱ Hoa Kỳ thúc đẩy Nhật Bản và các đồng minh tham gia vào chương trình kiềm chế chip Trung Quốc

Asia Nikkei ngày 1.11.2022 - Hoa Kỳ đang thúc giục các đồng minh bao gồm cả Nhật Bản đi theo hướng hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và công nghệ liên quan sang Trung Quốc, việc này có khả năng làm gia tăng tác động đến sự căng thẳng Trung - Mỹ đối với các nhà sản xuất chip trên toàn thế giới. Tokyo đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ về vấn đề này theo yêu cầu của Washington, một người trong chính phủ Nhật Bản cho biết. Các quan chức đang cân nhắc xem những hạn chế nào có thể được thông qua ở Nhật Bản và sẽ xem các đồng minh khác của Hoa Kỳ như Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc phản ứng ra sao.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 7 tháng 10 bao gồm thiết bị sản xuất chip, phần mềm thiết kế và thậm chí cả các kỹ sư hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc. "Chúng tôi đã nói chuyện với các đồng minh của mình. Không ai ngạc nhiên khi chúng tôi làm điều này, và họ đều biết rằng chúng tôi mong đợi họ sẽ hỗ trợ tương tự", Alan Estevez, Thứ trưởng Bộ Thương Mại cho ngành công nghiệp và an ninh, cho biết trong một sự kiện hôm thứ Năm được tổ chức bởi một cơ quan tư vấn của Hoa Kỳ.

Việc kiềm chế cho phép các công ty nộp đơn xin miễn trừ, nhưng với giả định bị từ chối, có nghĩa là những yêu cầu như vậy khó có thể được chấp nhận. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự. Mỹ nắm giữ 12% thị trường chất bán dẫn toàn cầu, trong khi Đài Loan và Hàn Quốc mỗi nước chiếm khoảng 20% thị phần và Nhật Bản có 15%. Một số công ty Mỹ đã kêu gọi các quốc gia khác áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu theo kiểu Mỹ, viện lẽ rằng nếu chỉ có các công ty Mỹ thua lỗ trước hoạt động kinh doanh với Trung Quốc là không công bằng.

Washington dự đoán rằng việc đưa các đồng minh vào cuộc với những hạn chế sẽ khiến Bắc Kinh khó khăn hơn nhiều trong việc mua hoặc chế tạo chất bán dẫn tiên tiến cho một quân đội đang nhanh chóng trên đà mở rộng của họ. Kevin Wolf, người từng là trợ lý Bộ trưởng Thương mại về quản lý xuất khẩu, cho biết: “Tôi mong đợi giải quyết mối quan tâm chung về Trung Quốc, sau đó sẽ tạo cơ hội cho chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ giảm bớt các rào cản đối với thương mại giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. "Điều này thực sự sẽ dẫn đến sự hợp tác tốt hơn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ và ít hạn chế hơn đối với việc phát triển chung và sản xuất các mặt hàng tiên tiến", Wolf nói thêm.

Ngoài xuất khẩu chip và công nghệ sản xuất chip, các lệnh cấm của Washington hạn chế công dân Hoa Kỳ làm việc hoặc kinh doanh với các công ty bán dẫn của Trung Quốc. Các kỹ sư người Mỹ đang làm việc tại các cơ sở sản xuất chip của Trung Quốc được yêu cầu ngừng phục vụ các khách hàng ở Trung Quốc. Được hỏi hôm thứ Ba về tác động của các biện pháp kiềm chế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, nói với các phóng viên, "Chúng tôi đang liên lạc với Hoa Kỳ và tổ chức các cuộc thảo luận với các công ty trong nước dựa trên điều đó." Ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản đang chuẩn bị cho khả năng áp dụng những hạn chế tương tự.



Đại diện một nhà sản xuất chip lớn cho biết: “Nếu việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến ở Trung Quốc ngừng hoạt động, sẽ không còn nhu cầu sản xuất thiết bị tiên tiến, một trong những thế mạnh của Nhật Bản”. Một nhóm công nghiệp ước tính thị trường thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc đạt 22 tỷ USD trong năm nay - 22% tổng thị trường toàn cầu, chỉ sau Đài Loan và Hàn Quốc. Với các kế hoạch của Tokyo về kiểm soát xuất khẩu không rõ ràng, các công ty như Nikon đang xem xét tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của họ. Việc mất quyền tiếp cận với một thị trường hàng đầu có thể làm giảm thu nhập của các công ty , và phải đối mặt với sự suy thoái của thị trường. Công ty thiết bị sản xuất chip Applied Materials có trụ sở tại Hoa Kỳ đã hạ dự báo thu nhập của mình trong ba tháng đến hết tháng 10 do các hạn chế mới, dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 250 triệu đến 550 triệu đô la. [7]

Về câu hỏi nêu ra phía trên,… « với cuộc chiến "chip war" ngày càng leo thang, vào ngày 15.11.2022 tới đây tại Nam Dương bên lề hội nghị G20 , liệu hai ông Biden - Tập có gặp nhau riêng, và liệu " Trung Quốc sẵn sàng... hòa hợp" để " chung sống hòa bình" ...? »

Liên quan đến cuộc họp tay đôi giữa hai ông Biden và Tập, vấn đề còn đang thương thảo, theo Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP,HK,CN-2.11.2022) - Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đang "tìm các phương thức" cho một phiên họp có thể xảy ra giữa lãnh đạo hai nước, Joe Biden và Tập Cận Bình, một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba (2.11.2022), khi Biden chuẩn bị tham dự một số hội nghị cao cấp ở châu Á trong tháng này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết: “Hai nhân viên của chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các phương thức cho một cuộc gặp tiềm năng giữa [Biden và Xi]. (Theo SCMP: US and China continue to seek an in-person meeting between Joe Biden and Xi Jinping )

Với dòng chữ viết phía trên: " Biden chuẩn bị tham dự một số hội nghị cao cấp ở châu Á trong tháng này", theo thông cáo báo chí Tòa Bạch Ốc, trước khi đến Bali, Nam Dương dự hội nghị thượng đỉnh G20," Tổng thống sẽ đến Phnom Penh, Campuchia từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 để tham gia Hội nghị cao cấp Hoa Kỳ-ASEAN thường niên và Hội nghị cao cấp Đông Á". Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc ngày 28.10.2022

Việc " Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo với đại lục" dựa theo tuyên bố của ông Tập nêu trên, phải chăng phù hợp với chủ trương của "các hành lang quyền lực ở Washington" ? (mà theo TT Putin gọi là nhà nước ngầm - US ‘deep state’) - Rằng : « niềm tự hào về chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn còn sống mãi trong các hành lang quyền lực ở Washington, mà còn bởi toàn bộ tập đoàn công nghiệp quốc phòng được hưởng lợi từ "các cuộc chiến tranh kéo dài" đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà sản xuất vũ khí.» (Theo La Presse, Canada ngày 20.8.2021)

– Đào Văn

