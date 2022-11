Nga Báo Hiệu Rút Lui Ở Miền Nam, Kyiv Lo Đó Là Bẫy

Một viên chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine cho biết Moscow có thể sẽ rút quân khỏi bờ tây của sông Dnipro ở Kherson. Tuy nhiên, chính phủ Kyiv và các chuyên gia phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại có thể Nga đang gài bẫy để dụ quân lính Ukraine tiến vào. (Nguồn:YouTube)

KYIV – Một viên chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine cho biết Moscow có thể sẽ rút quân khỏi bờ tây của sông Dnipro ở Kherson, đồng thời kêu gọi dân thường hãy rời đi, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 3 tháng 11 năm 2022.





Các viên chức cấp cao ở Moscow đều im lặng. Chính phủ Kyiv và các chuyên gia phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại có thể Nga đang gài bẫy để dụ quân lính Ukraine tiến vào.





“Rất có thể các đơn vị của chúng tôi, những người lính của chúng tôi, sẽ sang tả ngạn (phía đông),” Kirill Stremousov, phó lãnh đạo kiểm soát dân sự do Nga bổ nhiệm tại khu vực Kherson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Solovyov Live, một trang web ủng hộ điện Kremlin.





Khu vực này bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ của vùng cùng tên và là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được trọn vẹn kể từ khi xâm lược vào tháng 2. Nó cũng bao gồm một bên của một con đập bắc ngang qua sông Dnipro, nơi kiểm soát nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho Crimea, bán đảo mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014.





Trước đó, Nga đã phủ nhận thông tin các lực lượng của họ đang có kế hoạch rút khỏi khu vực này.





Trong những bình luận tối Thứ Năm trên một chương trình do đài truyền hình RT tổ chức, Stremousov tỏ ra hơi phiến diện hơn, nói rằng “Giờ đây chúng tôi phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn, dù cho chiến lược của chúng tôi có trở thành thế nào đi nữa. Một số người có thể sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Nhưng đối với tôi, điều rất quan trọng là phải cố mà nói cho rõ rằng – Mọi người, hãy sang bờ phía đông. Bên đó sẽ an toàn hơn rất nhiều.”





Có lúc, Stremousov bày tỏ hy vọng “rằng chúng ta sẽ không rời Kherson” và nếu điều đó xảy ra, “đó sẽ không chỉ là một đòn giáng mạnh vào thể diện của tất cả chúng ta, mà còn là một đòn đau đối với những người có thể ở lại nơi đây.”





Đã có nhiều đồn đoán xoay quanh việc liệu Nga có thực sự rút lui hay không, sau khi những hình ảnh lan truyền trên Internet cho thấy trụ sở tòa nhà hành chánh ở thành phố Kherson đã không còn bóng dáng cờ Nga phấp phới trên đỉnh. Ukraine cho rằng những hình ảnh đó có thể là thông tin sai lệch của Nga.





Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ Huy Quân Sự Miền Nam Ukraine, cho rằng đây có thể là một cái bẫy của Nga. Bà nói: “Đây có thể là biểu hiện của một hành động khiêu khích cụ thể, nhằm tạo ấn tượng rằng các khu định cư bị bỏ hoang và an toàn để tiến quân vào, nhưng thực ra họ đang chuẩn bị cho các trận chiến trên đường phố.”





TẤN CÔNG, CẮT ĐIỆN LIÊN HỒI





Quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào tối Thứ Năm, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện ba cuộc tấn công hỏa tiễn và 16 cuộc không kích vào các mục tiêu của Ukraine cũng như hơn 40 đợt pháo kích.





Ở mặt trận phía nam, hỏa lực của Nga đã tấn công hơn 35 thị trấn và có hơn 30 phi vụ trinh sát bằng máy bay không người lái.





Các máy bay Ukraine đã thực hiện 12 cuộc không kích vào 8 khu vực do Nga chiếm đóng, nơi tập trung binh lính và thiết bị, đánh trúng 4 đơn vị phòng không. Pháo binh Ukraine cũng tấn công ba khu vực có người và thiết bị và hai kho đạn dược.





Bộ Ngoại Giao Ukraine cáo buộc chính quyền Nga thực hiện “cưỡng bức hàng loạt cư dân phải di tản” ở các tỉnh Kherson và Zaporzhzhia ở phía nam và các vùng Luhansk và Donetsk ở phía đông “tới Crimea hoặc sang Nga.”





Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga về tội ác chiến tranh trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng, và chúng luôn bị Moscow bác bỏ. Nga phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và phá hủy các thành phố và thị trấn.





Chính phủ Kyiv cho biết các cuộc tấn công trong vài tuần qua nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng và nước của Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến người dân khi mùa đông đang đến gần. Tính đến tối Thứ Năm, 4.5 triệu người Ukraine ở thủ đô Kyiv và 10 khu vực khác đã tạm thời bị cắt điện, tình trạng mất điện mới nhất là do các cuộc tấn công của Nga. Nhiệt độ có thể xuống thấp hơn nhiều so với mức 0 độ C vào mùa đông, sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa.





Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết ông tin rằng các lực lượng Ukraine có thể chiếm lại Kherson. Một viên chức phương Tây giấu tên cho biết một số chỉ huy quân đội Nga đã phản pháo qua sông ở phía đông.





Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng để bám lấy mảnh đất mà họ kiểm soát ở bờ Tây ở cửa sông Dnipro. Phía Ukraine đã tấn công các ngã ba sông trong nhiều tháng, khiến Nga gặp khó khăn trong việc tiếp tế lực lượng ở bờ Tây. Quân lính Ukraine đã tiến dọc con sông kể từ đầu tháng 10, và bước tiến của họ đã chậm lại trong những ngày gần đây.