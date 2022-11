Dân Biểu Alan Lowenthal Cùng Ứng Cử Viên Jay Chen Họp Báo, Nói Chuyện Với Tình Nguyện Viên

Vào sáng ngày Chủ Nhật 30/10/2022, Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 47 Alan Lowenthal đã đến văn phòng tranh cử Jay Chen (ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45) để họp báo và nói chuyện với những tình nguyện viên đi vận động tranh cử. Vị dân biểu lão thành này tuổi đã ngoài 80, đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay sau hơn 30 năm phục vụ cư dân qua nhiều chức vụ dân cử khác nhau.





Ứng cử viên Jay Chen đã cảm ơn với Dân Biểu Alan Lowenthal vì đã dành thời giờ để đến tận văn phòng hỗ trợ vận động tranh cử. Ông Chen tóm tắt về mình: Thiếu Tá Tình Báo Hải Quân Hoa Kỳ, Ủy viên quản trị đại học cộng đồng, chủ nhân doanh nghiệp nhỏ. Ông quyết định ra tranh cử với mục đích được phục vụ cư dân tại Quốc Hội, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống mà người dân Hoa Kỳ đang phải đối mặt: lạm phát, cuộc sống gặp khó khăn do vật giá tăng cao… Là cha của hai đứa con nhỏ, ông muốn bảo đảm các trẻ em Mỹ đến trường phải được an toàn, không bị tình trạng bạo lực súng đạn đe dọa. Ông muốn những bà mẹ được quyền tự quyết về vấn đề gia đình, nuôi con của mình mà không có sự can thiệp của chính quyền. Ông muốn bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ hiện đang bị đe dọa bởi những nhóm cực đoan, muốn dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị, cũng như bảo vệ các nền dân chủ trên thế giới trước đe doạ của các thế lực độc tài. Ông cho rằng đối thủ Michelle Steel đang chủ trương thực hiện những hành động đi ngược lại với nguyện vọng của cư dân, thí dụ như bỏ phiếu chống dự luật cấm các công ty xăng dầu nâng giá trục lợi; chống dự luật giảm giá thuốc kê toa; chống dự luật cấm các loại súng sát thương hàng loạt… Ông nhắc đến sự kiện đáng chú ý mới đây là chiến dịch tranh cử của bà Michelle Steel đã chụp mũ ông là thân Trung cộng, cho dù ông đã trải qua những kỳ kiểm tra an ninh gắt gao nhất để được phục vụ trong ngành tình báo hải quân Hoa Kỳ. Chiến dịch vu khống vô căn cứ này đã gây chia rẽ trong cộng đồng gốc Á, làm tăng thêm sự thù hận với cộng đồng gốc Hoa. Ông Chen cho rằng bà Steel không xứng đáng đại diện cho cư dân tại Quốc Hội.