Elon Musk Xóa Dòng Tweet Về Paul Pelosi: Đâu Là Vấn Đề?

Elon Musk, có hơn 100 triệu người theo dõi, đã sở hữu Twitter chưa đầy ba ngày sau khi ông chia sẻ một bài đăng chứa thông tin sai lệch – rồi xóa đi vài giờ sau đó. (Nguồn: pixabay.com)

Phỏng dịch theo bài “Elon Musk deleted a tweet about Paul Pelosi. Here’s why that matters” của Elizabeth Dwoskin và Faiz Siddiqui, được đăng trên trang WashingtonPost.





Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10, Musk đã đăng một tweet phản hồi lại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng “trong câu chuyện này, có khả năng rất nhỏ là còn nhiều điều khác nữa ngoài những gì mắt thấy tai nghe,” về vụ ông Paul Pelosi bị tấn công ở San Francisco, và dẫn kèm liên kết đến một bài viết bày tỏ quan điểm trên Santa Monica Observer, một trang web được đánh giá là có độ tin cậy thấp và ủng hộ cực hữu.





Bài viết tuyên bố, mà không kèm bằng chứng, rằng ông Pelosi đã say rượu vào thời điểm bị tấn công và “đang cãi cọ với một trai bao.” Bài báo, được lan truyền bởi một số nhân vật cánh hữu, không trích dẫn nguồn nào và gán kèm cụm IMHO – viết tắt của ‘In My Humble Opinion’ là “theo thiển ý của tôi.”

Ngay lập tức, Musk đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ nhiều người dùng, họ cho rằng dòng tweet cho thấy quyền sở hữu Twitter của ông chẳng có nghĩa lý gì, và cáo buộc ông quảng bá một thuyết âm mưu vô căn cứ.





Một trong những người bình luận trên Twitter, Yael Eisenstat, phó chủ tịch của Anti Defamation League và là cựu giám đốc Facebook, lưu ý rằng Musk giống như đang ‘tự tát vào mặt mình’ khi vừa mới hứa hẹn với các nhà quảng cáo vào tuần trước rằng Twitter sẽ không bị biến thành “địa ngục” trong tay ông.





Còn nói gì được nữa khi người đàn ông giàu nhất thế giới / ông chủ của chính trang web này tự ‘đi buôn’ thuyết âm mưu vài ngày sau khi tuyên bố với các nhà quảng cáo rằng ổng sẽ trở thành một nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Thôi tôi không có làm quá lên mà đi bày tỏ mối quan ngại của mình đâu. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. pic.twitter.com/00RhlJa4rh - Yael Eisenstat (@YaelEisenstat) ngày 30 tháng 10 năm 2022.





Một người dùng Twitter khác, David Rothkopf, cựu viên chức chính quyền Clinton và là chuyên gia chính trị với gần 293,000 người theo dõi trên Twitter, cho rằng rồi cũng tới lúc Musk sẽ phải tự cấm cửa mình.





Rõ mười mươi luôn là để cứu rỗi Twitter, rồi Elon cũng sẽ phải tự cấm cửa ổng thôi. - David Rothkopf (@djrothkopf) ngày 30 tháng 10 năm 2022.





Vài giờ sau, Musk đã xóa dòng tweet tai vạ đó. Không rõ điều gì đã khiến ông làm như vậy.





Nhưng nó làm nổi bật mâu thuẫn mà Musk phải đối mặt khi tiếp quản một nền tảng truyền thông xã hội có chính sách kiểm duyệt luôn bị ông chỉ trích là quá nghiêm ngặt, trong khi cam kết rằng ông sẽ không để nó thành sàn quảng cáo miễn phí mà ai muốn quảng cáo cũng được. Musk đã phải thừa nhận rằng các tài khoản bị cấm, như của cựu tổng thống Donald Trump, sẽ không được tha cho đến khi có quyết định của một “hội đồng kiểm duyệt,” mà chưa ai thấy bóng dáng gì của hội đồng này.





Cả Musk và Twitter đều không trả lời yêu cầu bình luận.





Musk có một trong những lượng khán giả lớn nhất so với bất kỳ nhân vật công chúng nào trên Twitter và là một trong những người có nhiều tweet nhất. Người ta cũng chẳng còn xa lạ gì khi ông sử dụng tài khoản của mình để quảng bá hoặc ám chỉ thông tin sai lệch, đồng thời tương tác và khuếch đại một vòng kết nối những người có ảnh hưởng theo cánh hữu nổi tiếng trên mạng.





Trước khi kết thúc thương vụ mua lại Twitter, Musk đã bày tỏ quan điểm rộng rãi về quyền tự do ngôn luận, cho rằng chính sách xóa bỏ phát ngôn là bất hợp pháp. Cách tiếp cận đó sẽ loại bỏ luôn việc kiểm soát thông tin sai lệch, tin vịt, quấy rối, bắt nạt và các nội dung khác mà Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác đang nỗ lực chống lại, thông qua một hệ thống xóa, thông báo cảnh báo và buộc im lặng được gọi là “lệnh cấm ẩn” (shadow bans: Lệnh cấm ẩn, còn được gọi là cấm ẩn, cấm địa ngục, cấm ma hoặc bóng mờ nhận xét… là việc kiểm duyệt bằng cách ẩn bài đăng của người dùng (một phần hoặc toàn bộ), không cho người khác thấy, mà người đăng không hề biết).

Nhưng việc sẵn sàng đi rải thông tin sai lệch – hoặc tăng cường nó bằng cách sử dụng chiến thuật “chỉ đặt ra câu hỏi” – có thể tạo ra mâu thuẫn không hề nhỏ cho Musk và Twitter.





Quay trở lại với dòng tweet hôm Chủ Nhật của Musk, nó dường như không phạm phải bất kỳ quy tắc nào của Twitter hiện nay, vì nó được đưa ra bóng gió như một câu hỏi và vì các loại thông tin sai lệch mà Twitter cấm còn khá hạn chế. Không rõ liệu ông có bị gây áp lực từ bên trong Twitter hay từ các nhà quảng cáo trước khi xóa nó hay không.





Trong lịch sử, các chủ sở hữu công ty truyền thông xã hội, chẳng hạn như Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, đã cố gắng tránh đưa ra các ý kiến ​​chính trị gây tranh cãi vì họ không muốn bị quy chụp là ‘nhúng tay’ vào ‘cán cân công lý’ mà các thuật toán đang kiểm soát người dùng. Hơn nữa, các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter đã khuyến khích công chúng hướng tới các nguồn thông tin đã được xác thực để các thông tin sai lệch khó bị truyền bá trên dịch vụ của họ. Dẫn các liên kết có chọn lọc đến các trang tin tức có uy tín là một phần quan trọng trong chiến lược của Twitter và các công ty khác để chống lại nội dung gây hiểu lầm.





Các nhà quảng cáo, vốn là nguồn thu chính của Twitter, cũng được cho là phản đối những nội dung như vậy. Một nhà quảng cáo tẩy chay Facebook vào năm 2020 giúp buộc nền tảng truyền thông xã hội này phải áp dụng các chính sách cứng rắn hơn về phát ngôn thù hận.





Joan Donovan, giám đốc nghiên cứu của Technology and Social Change Research Project at the Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy tại Harvard Kennedy, cho biết: “Nói tới thông tin chính trị sai lệch, giao Twitter cho Musk cũng giống như giao trứng cho ác vậy. Khi ổng chỉ là người dùng thì sẽ không có gì đáng nói. Còn bây giờ, mọi người khó mà giữ vững lòng tin đối với nền tảng khi họ không tin tưởng các giá trị cốt lõi của chủ sở hữu.”

Donovan cho biết dòng tweet của Musk phủ nhận hết các giá trị của Twitter là nơi mọi người tìm kiếm thông tin uy tín về mọi thứ, từ xung đột địa lý chính trị đến bầu cử.





Twitter phần lớn không cấm thông tin sai lệch trừ một số trường hợp nhất định. Công ty có “chính sách thông tin sai lệch về khủng hoảng,” được đưa ra vào đầu năm nay trong cuộc chiến Ukraine, cho phép công ty đưa ra thông báo cảnh báo và giảm bớt nội dung “đánh giá sai các điều kiện thực tế” khi xung đột tiến triển.





Công ty cũng cấm “deep fakes” hoặc đăng bất kỳ hình ảnh hoặc video nào đã bị thao túng, cũng như thông tin sai lệch về COVID-19. Nội dung có mục đích đánh lừa công chúng về quy trình bỏ phiếu hoặc kết quả bầu cử sẽ bị thuật toán của công ty giảm bớt và có thể bị gắn các nhãn cảnh báo và liên kết đến nguồn tin đã được xác thực.





Năm 2020, Musk đã đăng tweet rằng “Trẻ em về cơ bản miễn nhiễm” với COVID-19, một bình luận phạm vào lệnh cấm của Twitter về các nội dung mâu thuẫn với thông tin y tế công cộng đã được chứng thật về vi rút (Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm và gặp các biến chứng từ coronavirus, theo Mayo Clinic, mặc dù ít có khả năng bị bệnh nặng hơn).





Năm 2018, Musk đăng tweet rằng mình “Bảo đảm tài trợ” để đưa Tesla trở thành tư nhân với giá 420 đô la mỗi cổ phiếu, khiến Securities and Exchange Commission phải lên tiếng cáo buộc ông lừa dối các nhà đầu tư. Musk và SEC đã dàn xếp, Musk đồng ý sẽ từ bỏ quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Tesla, và ông cùng công ty mỗi bên sẽ nộp phạt 20 triệu đô la.





Musk cũng đã từng tự gỡ nhiều tweet. Chỉ trong tháng này, Musk đã tweet và sau đó xóa một meme về ông, cựu tổng thống Donald Trump và rapper kiêm nhà thiết kế thời trang Ye (trước đây là Kanye West) làm ‘trùm’ các mạng xã hội khác nhau (Ye mua lại Parler và Trump kiểm soát TruthSocial). Người dùng Twitter đã chụp ảnh màn hình của dòng tweet, có nội dung “Theo dòng sự kiện, đó là điều không thể tránh khỏi.”