Dân Biểu Alan Lowenthal Cùng Ứng Cử Viên Jay Chen Họp Báo, Nói Chuyện Với Tình Nguyện Viên

Mùa trao giải thưởng đã đến với chúng ta. Song ở đây chúng tôi không nói về những buổi trao giải trên sân khấu tại một rạp hát ở Los Angeles, mà đang nói về những giải thưởng mới đây đã dồn dập được chọn trao cho Pechanga Resort Casino, một trong những cơ sở resort/casino lớn nhất nước Mỹ. Pechanga vừa mới được trao tặng những danh dự hàng đầu bởi độc giả của ba cơ quan truyền thông cấp quốc gia và cấp vùng. Những giải này gồm 'Sòng Bài Nam Cali Tuyệt Vời Nhất - Best So Cal Casino' trong hai nhật báo/trang mạng lớn trong vùng, 'Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất ở Cali - Best Casino Hotel in California' trong một trang mạng toàn quốc, và 'Sân Golf Tuyệt Vời Nhất - Best Golf Course', 'Bữa Brunch Tuyệt Vời Nhất - Best Brunch' và 'Bữa Sáng Tuyệt Vời Nhất - Best Breakfast' trong một cơ quan truyền thông cấp vùng. Nhân viên và ban quản lý Pechanga hãnh diện về ý nghĩa tốt đẹp của những giải thưởng này, vì khi bỏ phiếu bình chọn, độc giả cho thấy những gì họ ưa chuộng.