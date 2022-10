Những Điều Cần Biết Về Dự Luật Liên Bang “Don’t Say Gay”

Caption: Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã đưa ra dự luật “Stop the Sexualization of Children Act” – một số phê bình gia gọi nó là dự luật “Don’t Say Gay” phiên bản toàn quốc. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)





HOA KỲ – Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã đưa ra một dự luật mà một số phê bình gia gọi là dự luật “Don’t Say Gay” phiên bản toàn quốc – phát khởi từ dự luật gây tranh cãi của Florida, cấm giảng dạy về bản dạng giới tính và xu hướng tình dục trong các lớp từ mẫu giáo đến lớp ba.





Nếu dự luật được thông qua thành luật – điều khó có thể xảy ra trong Quốc Hội hiện nay – thì tác động của nó có thể sâu rộng hơn, và ảnh hưởng không chỉ đến việc giảng dạy trong trường học mà còn ảnh hưởng đến các sự kiện và văn học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào do liên bang tài trợ.





Ngôn ngữ của dự luật rất rộng và có tính hệ quả





Dự luật được đưa ra hôm Thứ Ba bởi DB Mike Johnson, R-La., và được tán thành bởi 32 dân cử Cộng Hòa khác.





Johnson tuyên bố: “Đảng Dân Chủ và các đồng minh của họ đang thực hiện một cuộc thập tự chinh sai lầm, để trẻ nhỏ chìm đắm vào những hình ảnh tình dục và tư tưởng giới tính cực đoan.”





Dự luật được gọi là “Stop the Sexualization of Children Act” (Đạo Luật Ngừng Tình Dục Hóa Trẻ Em nhằm mục đích “cấm sử dụng các quỹ của Liên bang để phát triển, thực hiện, tạo điều kiện hoặc tài trợ cho bất kỳ chương trình, sự kiện hoặc văn chương có tính định hướng tình dục dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, và cho các mục đích khác.”





Ngôn ngữ trong dự luật gộp chung các chủ đề về xu hướng tình dục (chẳng hạn như sách vở có đề cập đến người đồng tính), bản dạng giới tính, gộp chung với các loại nội dung tình dục như khiêu dâm và thoát y.





Luật sẽ cấm sử dụng các quỹ liên bang để hỗ trợ cho bất kỳ chương trình, sự kiện, văn chương “có tính định hướng tình dục” dành cho trẻ em dưới 10 tuổi; cấm các cơ sở liên bang tổ chức hoặc quảng bá các sự kiện hoặc tác phẩm văn chương nào có xu hướng như vậy; và cho phép cha mẹ và người giám hộ đệ đơn kiện các viên chức chính phủ, các cơ quan và các tổ chức tư nhân nếu một đứa trẻ dưới 10 tuổi “bị tiếp xúc” với những tài liệu đó.





Dự luật phàn nàn rằng một số học khu đã triển khai các chương trình giáo dục giới tính cho trẻ em dưới 10 tuổi và rằng “(nhiều) giáo trình giáo dục giới tính mới được triển khai đều khuyến khích thảo luận về giới tính, xu hướng tình dục, chủ nghĩa chuyển giới và tư tưởng giới tính ngay từ độ tuổi mẫu giáo.” Dự luật này cũng chỉ ra các sự kiện như Drag Queen Story Hour ở thư viện là “định hướng tình dục.”





Dự luật tuân theo các biện pháp “quyền của phụ huynh” do GOP thúc đẩy ở Florida và các nơi khác









Dự luật mới được đưa ra dựa trên các quyền của phụ huynh, một lời kêu gọi chung về quyền trong những năm qua đã dẫn tới các cuộc chiến chống lại các yêu cầu tiêm phòng COVID-19 của các trường học cũng như phong trào mạnh mẽ chống lại lý thuyết sắc tộc phê phán trong lớp học, dẫn đến sự cấm đoán loại bỏ một số sách vở có nội dung về sắc tộc ra khỏi nhà trường.

Tháng 3, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ký thành luật dự luật “Quyền Của Phụ Huynh Trong Giáo Dục” (Parental Rights in Education) cấm các trường công lập không được giảng dạy về xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới tính ở trong các lớp từ mẫu giáo đến lớp 3, hoặc theo cách không phù hợp với lứa tuổi hay với sự phát triển của học sinh theo các tiêu chuẩn của tiểu bang.”





“Stop the Sexualization of Children Act” bị nhiều người chỉ trích và cho rằng mục đích của nó là gạt những người LGBTQ và gia đình của họ ra ngoài lề xã hội. Nhiều tiểu bang khác đã nhanh chóng đưa ra luật tương tự; tiểu bang Alabama đã thông qua phiên bản dự luật riêng của mình thành luật.





Trong số định nghĩa của luật về các “tài liệu định hướng tình dục” sẽ bị giới hạn, bao gồm những mô tả bằng từ ngữ và hình ảnh về các hành vi tình dục và “mô tả bằng từ ngữ và hình ảnh mang tính gợi dục hoặc khiêu dâm” về bộ phận sinh dục của con người.





Dự luật này cũng cấm toàn bộ các chủ đề liên quan đến cộng đồng LGBTQ – “bản dạng giới tính, rối loạn giới tính, chuyển giới, xu hướng tình dục” – chủ yếu là về bản sắc và giới tính.





Triển vọng của dự luật hiện tại là 0 vì Đảng Dân Chủ kiểm soát Tòa Bạch Ốc và Thượng Viện





Dự luật sẽ không được thông qua trong Quốc Hội hiện tại, vì đây là nỗ lực của Đảng Cộng Hòa, trong khi Đảng Dân Chủ hiện đang chiếm đa số ở cả thượng viện lẫn hạ viện.





Tùy thuộc vào kết quả bầu cử tháng 11 sắp tới, cấu trúc của Hạ Viện và Thượng Viện có thể thay đổi. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu dân cử Cộng Hòa sẽ ủng hộ dự luật, ngay cả khi nó phổ biến trong một số nhóm nhất định trong đảng.





Ngay cả khi dự luật được thông qua tại Hạ Viện và Thượng Viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, nó vẫn sẽ bị Tổng thống Biden phủ quyết. Cho nên, không có mảy may hy vọng nào về việc dự luật này sẽ ‘nên cơm nên cháo,’ ít nhất là trong một thời gian ngắn.





Các nhóm LGBTQ lên án dự luật và cảnh báo về những tác động sâu xa nguy hại





Human Rights Campaign, tổ chức nhân quyền ủng hộ quyền của những người LGBTQ, đã phản bác dự luật.





“Mấy ông bà trong Đảng Cộng Hòa Hạ Viện cực đoan như Mike Johnson cứ liên tục công kích khả năng được sống một cách công khai và trung thực của người Mỹ LGBTQ +. Dự luật ‘Don't Say Gay or Trans’ của liên bang ... là nỗ lực tàn nhẫn mới của họ nhằm bêu xấu và thanh lọc cộng đồng; không giải quyết các vấn đề thực tế mà chỉ để củng cố cho cơ sở cực đoan của họ.” Giám đốc Human Rights Campaign Government Affairs David Stacy lên tiếng trong một tuyên bố.





Nhà hoạt động xã hội Erin Reed, người theo dõi luật chống chuyển giới, lập luận rằng việc so sánh dự luật “Stop the Sexualization of Children Act” với dự luật “Don't Say Gay” giảm thiểu những tác động nguy hại tiềm ẩn của dự luật. Bà đăng trên Twitter: “Don't Say Gay/Trans mới chỉ rớ vào ‘khu vực trường lớp’ đã đủ mệt rồi. Còn dự luật này vươn ra khỏi ‘lớp học’ và đi xa hơn cả việc ‘giảng dạy’.”