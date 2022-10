Ukraine Cầm Cự Ở Phía Đông, Chuẩn Bị Cho Trận Chiến Kherson

HOA KỲ – Bộ não chúng ta được tạo thành từ hàng tỷ tế bào, làm việc cùng nhau để tạo ra mọi khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra âm thanh, nói chuyện, và có thể hiểu người khác nói gì, đều là nhờ các tế bào trong não kết nối và hoạt động. Hay như ngay lúc này đây, người dịch bài viết này cũng đang sử dụng các nhóm tế bào cụ thể trong não để chuyển dịch các câu chữ trong bài thành các câu chữ có nghĩa ở một ngôn ngữ khác. Đây lả bài phỏng dịch theo bài viết “What Everyone Should Know About the Brain’s Ability to Heal” của khoa học gia về thần kinh Jill Bolte Taylor, được đăng trên trang NYTimes. Bà Taylor là tác giả của “My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey” và “Whole Brain Living,” và đã từng trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng.