Kìm Hãm Xuất Cảng Chip: Biện Pháp Hữu Hiệu Nhất Của Hoa Kỳ Đối Với Trung Quốc

Phỏng dịch theo bài viết “Clampdown on chip exports is the most consequential US move against China yet” của Giáo sư Johanna Weaver, Giám đốc Trung tâm Thiết kế Chính sách Công nghệ, Trường Australian National University, được đăng trên trang TheConversation.





Khi bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8, sự kiện đã được loan tin rầm rộ trên toàn thế giới và làm dấy lên bóng ma về cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên mọi mặt trận.





Đầu tháng 10, chính quyền Biden đã có một động thái quyết đoán hơn nhiều đối với Trung Quốc – nhưng việc này lại khá ‘im hơi lặng tiếng’ ở Úc. Biden đã quyết định dứt khoát cắt đứt quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip máy tính cao cấp (hay còn gọi là chất bán dẫn – semiconductors).





Nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng hơn bất kỳ quyết định chính sách nào khác của một tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, biện pháp này nhằm làm nghiêng cán cân quyền lực toàn cầu về phía có lợi cho Hoa Kỳ.





Tại sao chất bán dẫn lại quan trọng như vậy?





Chất bán dẫn là những thứ nhỏ xíu, đầy rẫy và không được coi trọng mấy. Nhưng chúng là bộ não của mọi thiết bị hiện đại.





Nếu không có chất bán dẫn, điện thoại, TV và lò vi sóng sẽ biến thành mớ sắt vụn. Xe hơi, máy bay cũng nằm một chỗ. Các hệ thống vũ khí, sàn giao dịch chứng khoán và viễn thông đều phụ thuộc vào chất bán dẫn.





Theo US Semiconductor Industry Association, vào năm 2021, Trung Quốc có 7% thị phần bán dẫn trên thế giới. Để so sánh, Hoa Kỳ chiếm 46%, Hàn Quốc 21%, Nhật Bản 9%, EU 9% và Đài Loan 8%.





Thị phần toàn cầu của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng không phải tất cả các chất bán dẫn đều như nhau.





Những con chip tiên tiến cần các công ty và công nghệ của Hoa Kỳ





Các biện pháp kiểm soát mới của Hoa Kỳ được hiệu chỉnh tinh vi: chúng chỉ áp dụng cho những con chip tiên tiến nhất mà Trung Quốc không thể tự sản xuất.





Nghiên cứu từ US Centre for Security and Emerging Technology cho thấy Trung Quốc “phụ thuộc vào các công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ để cung cấp các chip máy tính hàng đầu trang bị cho điện thoại thông minh, siêu máy tính và hệ thống trí tuệ nhân tạo.”





Hơn nữa, mọi cơ sở sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trên thế giới đều “phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của Hoa Kỳ.” Điều này làm cho các thiết bị mới trở nên toàn diện một cách đáng kể.





Đầu tiên, cấm xuất cảng những con chip tiên tiến nhất sang Trung Quốc.





Thứ hai, hạn chế xuất cảng phần mềm, thiết bị và linh kiện mà Trung Quốc sẽ cần để xây dựng khả năng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của riêng mình.





Thứ ba, hạn chế những công dân Hoa Kỳ có kỹ năng chuyên môn làm việc với các đơn vị Trung Quốc, hạn chế việc chuyển giao kiến ​​thức.





Thứ tư, các biện pháp kiểm soát của Hoa Kỳ mở rộng phạm vi kinh tế đối với tất cả các nhà sản xuất chip tiên tiến bên ngoài Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất này đều là đồng minh của Hoa Kỳ, và nếu họ không tuân thủ các biện pháp kiểm soát, họ sẽ mất quyền tiếp cận với các thiết bị quan trọng của Hoa Kỳ.





Bức tranh lớn hơn: làm xói mòn cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc





Vào tháng 8, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Về Khoa Học và CHIPS bao gồm khoản đầu tư 50 tỷ đô la vào ngành công nghiệp bán dẫn nội địa của Hoa Kỳ. Kết hợp với các biện pháp kiểm soát mới, điều này có thể được mô tả là “một chính sách mới của Hoa Kỳ trong việc tích cực bóp nghẹt các phân khúc lớn của ngành công nghệ Trung Quốc – bóp nghẹt ở đây mang nghĩa là bóp chết.” Điều này có những tác động sâu rộng.





Mục tiêu đã nêu của các biện pháp kiểm soát mới của Hoa Kỳ là hạn chế khả năng của Trung Quốc “vừa mua vừa sản xuất một số chip cao cấp được sử dụng cho quân sự.”





Tuy nhiên, chip cao cấp có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự. Cho nên, các biện pháp này cũng sẽ hạn chế tất cả các nghiên cứu của Trung Quốc phụ thuộc vào máy tính tiên tiến.





Như học giả về các vấn đề quốc tế của Hoa Kỳ Jon Bateman đã viết: “…điều này sẽ cản trở sự phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp đất nước – cản trở sự tiến bộ của Trung Quốc trong thương mại điện tử, xe tự lái, an ninh mạng, chụp quét hình ảnh trong y tế, chế tạo thuốc men, lập mô hình khí hậu và nhiều thứ khác.”





Chính sách này không chỉ nhằm duy trì vị thế tối cao về công nghệ của Hoa Kỳ. Nó có thể ‘kìm chân’ khả năng nghiên cứu của Trung Quốc trong mọi lĩnh vực.





Liệu Trung Quốc có thể đột phá tìm lối thoát?





Không rõ các biện pháp kiểm soát mới sẽ có tác động tức thì như thế nào. Lâu nay, nhiều người suy đoán rằng Trung Quốc đã tích trữ chip và thiết bị từ trước, và chắc chắn họ sẽ cố gắng tìm cách ‘đi đường vòng.’





Các biện pháp mới của Hoa Kỳ cũng tạo cho Trung Quốc động lực mới để có thể tạo ra các chất bán dẫn ‘cây nhà lá vườn,’ nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.





Sản xuất chất bán dẫn vô cùng phức tạp và khó khăn. Nó đòi hỏi cơ sở vật chất sạch sẽ đến mức chỉ vài hạt bụi cũng làm cho mọi thứ thành công cốc.



Chip càng cao cấp thì quy trình sản xuất càng phức tạp.





Một số nhà sản xuất chip cho rằng Trung Quốc sẽ không thể sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nếu không có thiết bị và chuyên môn của Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta thật sự không nên khinh địch.





Chưa thấy hó hé gì





Cho đến nay, chưa có phản ứng chính thức mạnh mẽ nào từ Trung Quốc: những lời khiển trách tương đối nhẹ từ phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc rằng Hoa Kỳ chỉ tìm cách “duy trì quyền bá chủ khoa học công nghệ của mình” và “chỉ muốn thọc gậy bánh xe và làm khó dễ các công ty Trung Quốc.”





Quan trọng hơn, và ngoài các bước giải quyết nguồn cung cấp, cần phải xem xét kỹ lưỡng phản ứng của Trung Quốc.





Thế giới đang trong tình trạng thiếu hụt chip nghiêm trọng, đặc biệt là các loại chip thông thường được sản xuất tại Trung Quốc. Trung Quốc cũng thống trị 80% chuỗi cung ứng toàn cầu về các nguyên tố đất hiếm, những nguyên tố thiết yếu cho hầu hết các thành phần công nghệ cao.





Trung Quốc có thể tìm cách làm gián đoạn nguồn cung cấp của một trong hai hoặc cả hai loại này, nhưng mà nó sẽ khiến cho quân địch bị diệt một ngàn thì quân ta cũng chết tám trăm. Nó cũng có thể gây thiệt hại cho Trung Quốc không kém gì Hoa Kỳ.





Dập bớt tham vọng của Trung Quốc





Trong bài phát biểu trước Đại Hội Đảng Cộng Sản một tuần sau khi biện pháp kiểm soát của Hoa Kỳ được công bố, ông Tập hai lần tái khẳng định mục tiêu của đất nước là “đứng vào hàng ngũ các quốc gia đổi mới nhất thế giới, với sự tự cường và sức mạnh to lớn về khoa học và công nghệ” trong vòng năm năm.





Các biện pháp kiểm soát mà chính quyền Biden công bố không khác gì gáo nước lạnh dội vào tham vọng của ông Tập dành cho Trung Quốc. Vừa duy trì vị thế tối cao về công nghệ của Hoa Kỳ, vừa làm xói mòn khả năng tiến hành nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc. Cho nên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc có phản ứng leo thang đáng kể.





Việc ‘nghỉ chơi’ của Hoa Kỳ và Trung Quốc





Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo và bình luận gia trên thế giới đã suy đoán về khả năng Mỹ “nghỉ chơi” với Trung Quốc: giảm bớt sự vướng mắc về kinh tế và công nghệ với cường quốc Châu Á đang trỗi dậy.





Các cuộc tranh luận về việc ‘chia tay’ trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, các sử học gia sẽ lấy cột mốc là quyết định của Biden vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, thời điểm mà tại công nghệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc nghỉ chơi với nhau.





Hoa Kỳ đã ngửa bài. Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo?