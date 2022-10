Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Tiếp Tục Đem Ngân Sách Về Cho Các Chương Trình Song Ngữ Á Châu

Zojirushi, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện cao cấp dùng trong nhà bếp và bình giữ nhiệt chân không, cùng thương hiệu phong cách sống toàn cầu Sanrio®, thông báo ra mắt Bình Thủy Đun Nước và Giữ Ấm Micom mới mang nhãn hiệu Hello Kitty® (CD-WCC30KT). Bình thủy điện của Zojirushi là một thiết bị tiện lợi trên quầy bếp cho phép người dùng có nước nóng sẵn sàng cùng Hello Kitty kề bên. Có dung tích 3 lít, bình thủy điện siêu dễ thương này có hình Hello Kitty® màu vàng hợp với nồi cơm điện đã ra mắt trước đó và có sẵn trực tuyến tại shop.zojirushi.com cùng các nhà bán lẻ khác vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 với giá bán lẻ đề nghị (MSRP) là $183,00.