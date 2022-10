Xả Súng Trường Học Ở St. Louis: 3 Người Chết, Bao Gồm Cả Can Phạm

Cảnh sát đến trường Central Visual and Performing Arts High School vào lúc 9:10 sáng Thứ Hai. Nhiều học sinh đang hoảng loạn tháo chạy ra khỏi trường, và báo cảnh sát rằng kẻ xả súng được trang bị một khẩu súng trường. (Nguồn: YouTube)

HOA KỲ – Một tay súng 19 tuổi đã xả súng tại một trường trung học ở St. Louis, Missouri, giết chết 2 người và làm bị thương 7 người khác trước khi bị bắn chết, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 24 tháng 10 năm 2022.





Trong một cuộc họp báo vào tối Thứ Hai, Ủy Viên Cảnh Sát Mike Sack cho biết chưa rõ động cơ của can phạm nhưng có thể người này đã bị bệnh tâm thần.





Khi cảnh sát đến trường Central Visual and Performing Arts High School vào lúc 9:10 sáng Thứ Hai, nhiều học sinh đang hoảng loạn tháo chạy ra khỏi tòa nhà, và báo cảnh sát rằng kẻ xả súng được trang bị một khẩu súng trường. Cảnh sát đã đấu súng với can phạm ngay sau khi ập vào hiện trường, và hắn đã bị bắn chết sau đó khoảng 15 phút.

Hung thủ được xác định là Orlando Harris, 19 tuổi, tốt nghiệp trung học năm ngoái và chưa có tiền sử phạm tội. Ủy viên Sack cho biết: “Có nghi ngờ rằng can phạm có thể mắc một số bệnh tâm thần. Chúng tôi đang điều tra để xác nhận thông tin đó.”





Một giáo viên 61 tuổi và một nữ sinh 16 tuổi đã thiệt mạng. Các nạn nhân khác bị thương do trúng đạn và mảnh đạn.





Vụ việc đánh dấu sự bùng phát của các vụ xả súng trường học ở Hoa Kỳ khiến hàng loạt người chết và bị thương chỉ trong năm nay. Một trong những vụ xả súng chết chóc nhất là vụ xả súng ở Uvalde, Texas, xảy ra vào tháng 5 khi một tay súng giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên.





Cảnh sát không cho biết làm thế nào mà can phạm vào được ngôi trường có khoảng 380 học sinh đang học, khi mà các cửa ra vào tòa nhà đều được khóa. Một viên chức của trường cho biết có bảy nhân viên an ninh trực tại chỗ cùng với máy dò kim loại. Các nhân viên an ninh không được trang bị vũ khí.