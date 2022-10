Zojirushi và Hello Kitty® mang đến sự ấm áp cho quầy bếp

Nhà Sản Xuất Thiết Bị Nhà Bếp Nhật Bản Bổ Sung Sản Phẩm Bình Thủy Điện Phiên Bản Giới Hạn Mới Vào Bộ Sưu Tập Hello Kitty® Độc Quyền

Zojirushi, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện cao cấp dùng trong nhà bếp và bình giữ nhiệt chân không, cùng thương hiệu phong cách sống toàn cầu Sanrio®, thông báo ra mắt Bình Thủy Đun Nước và Giữ Ấm Micom mới mang nhãn hiệu Hello Kitty® (CD-WCC30KT). Bình thủy điện của Zojirushi là một thiết bị tiện lợi trên quầy bếp cho phép người dùng có nước nóng sẵn sàng cùng Hello Kitty kề bên. Có dung tích 3 lít, bình thủy điện siêu dễ thương này có hình Hello Kitty® màu vàng hợp với nồi cơm điện đã ra mắt trước đó và có sẵn trực tuyến tại shop.zojirushi.com cùng các nhà bán lẻ khác vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 với giá bán lẻ đề nghị (MSRP) là $183,00.

Bình Thủy Đun Nước và Giữ Ấm Micom lý tưởng để sử dụng trong gia đình hoặc văn phòng, pha trà, cà phê hòa tan, sô cô la nóng, súp ăn liền, nước sốt và các ứng dụng thực tế như chần rau hoặc hâm nóng bình sữa trẻ em. Các tính năng của mẫu bình thủy này bao gồm một hệ thống điều khiển nhiệt độ vi tính hóa duy trì bốn nhiệt độ nước nóng: 160ºF, 175ºF, 195ºF hoặc 208ºF. Ngoài ra còn có chế độ Quick Temp giúp làm nóng nước đến nhiệt độ giữ ấm đã chọn mà không cần phải đun sôi, tiết kiệm thời gian và năng lượng. Ngoài ra, chức năng hẹn giờ tiết kiệm năng lượng sẽ tự động bật máy theo thời gian đã định giúp tiết kiệm điện. Bộ phận hiển thị mực nước lớn cho phép người dùng dễ dàng quan sát khi cần đổ nước vào, đồng thời màn hình LCD hiển thị nhiệt độ nước hiện tại. Mẫu bình thủy này cũng có chế độ rót Café Drip để rót nước chậm và tự động ngắt điện an toàn tự động tắt máy khi cạn nước, ngăn máy bị quá nhiệt.

Giới thiệu về Sanrio®





Sanrio là thương hiệu phong cách sống toàn cầu nổi tiếng với biểu tượng đại chúng Hello Kitty®, và là ngôi nhà chung của nhiều thương hiệu nhân vật được yêu thích khác bao gồm Chococat™, My Melody™, Badtz-maru™, Keroppi™, Gudetama™ và Aggretsuko™. Sanrio ra đời dựa trên triết lý 'small gift, big smile®' (món quà nhỏ, nụ cười to) - một món quà nhỏ có thể mang lại hạnh phúc và tình bạn cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Kể từ năm 1960, triết lý này đã trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động chất lượng nhằm truyền cảm hứng cho những trải nghiệm độc đáo của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngày nay, hàng loạt những sản phẩm huyền thoại của Sanrio đã có mặt trên 130 quốc gia và tại các địa điểm bán lẻ bao gồm các cửa hàng bách hóa, cửa hàng chuyên doanh, chuỗi nhà bán lẻ toàn quốc và các cửa hàng chuyên biệt của Sanrio. Để tìm hiểu thêm về Sanrio, vui lòng truy cập www.sanrio.com và theo dõi @sanrio và @hellokitty trên Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest và subscribe YouTube Channel của Hello Kitty and Friends.