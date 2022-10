Ra Mắt Sách





Tủ Sách Tiếng Quê Hương sẽ cho ra mắt hai tác phẩm "Than Hồng Chiến Cuộc" và "Việt Nam: Đại Bi Kịch" vừa được Phan Lê Dũng chuyển ngữ từ hai nguyên bản Embers Of War (tác giả Fredrik Logevall) và Vietnam: An Epic Tragedy (tác giả Max Hastings).





Buổi ra mắt sách sẽ được tổ chức tại: P.B. Hoàn Studio vào ngày thứ Bảy 29 tháng 10 năm 2022, từ 11:00 AM - 1:00 PM.

Được biết tại buổi ra mắt sách sắp tới, trong chương trình sẽ có cuộc thảo luận về hai tác phẩm do Ông Đinh Hùng Cường đãm trách. Chương trình do MC Đào Hiếu Thảo điều khiển. Nhà Văn Uyên Thao sẽ chia sẻ lý do hai tác phẩm được Tủ Sách Tiếng Quê Hương chọn dịch. Nhà Văn Đào Trường Phúc sẽ giới thiệu Tủ Sách Tiếng Quê Hương đến quan khách. Nguyễn Thành Công và Destiny Nguyễn giới thiệu hai tác phẩm.





Buổi ra mắt hai tác phẩm "Than Hồng Chiến Cuộc" và "Việt Nam: Đại Bi Kịch" do Tủ Sách Tiếng Quê Hương tổ chức được VATV, Hội Người Việt Quốc Gia và một số thân hữu bảo trợ.





Mọi liên lạc xin gọi Nhà Văn Uyên Thao (703) 573-1207 email uyenthaodc@gmail.com hay Võ Thành Nhân (301) 257-8496 email vatvnews@gmail.com hoặc email cho Trịnh Bình An trinhbinhandc@gmail.com