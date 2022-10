Hoa Kỳ Muốn Tăng Cường Giám Sát Hoạt Động Tài Trợ Phát Sóng Bởi Chính Phủ Nước Ngoài

HOA KỲ – Trong thế kỷ qua, khi dân số của Hoa Kỳ ngày càng tăng, thì khả năng đại diện cho nhân dân của các DB Hạ Viện lại ngày càng kém hơn. Dù điều đó không nhất thiết phải xảy ra – và không phải lúc nào cũng vậy. Đây là bài phỏng dịch theo bài viết “Why the US House of Representatives has 435 seats – and how that could change” của Steven L. Taylor, Trưởng khoa, Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học; Giáo sư Khoa học Chính trị, Trường Troy University, được đăng trên trang TheConversation.