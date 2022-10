Sau Thời Gian Mong Đợi, Sòng Bài Sky River Casino Chính Thức Tưng Bừng Khai Trương Với Các Sinh Hoạt Lễ Lạc Dịp Cuối Tuần 16-9-2022

Sky River Casino, một quần thể kiến trúc trị giá $500 triệu Mỹ kim được thực hiện dưới sự hợp tác của bộ tộc Wilton Rancheria và công ty Boyd Gaming trong vùng Sacramento và phụ cận, đã rộn rã tưng bừng khai trương vào ngày Thứ Hai 15 tháng Tám, 2022 lúc 11:30 tối sớm hơn hoạch định ban đầu. Sky River Casino là sòng bài đầu tiên và duy nhất hoạt động trong quận hạt Sacramento và cống hiến các hệ thống chơi bài mới nhất và tối tân nhất.





Ông Chris Gibase, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành Lễ Khai Trương Chính Thức được tổ chức vào dịp cuối tuần 16-18 tháng Chín, 2022 với nghi thức cắt băng khánh thành và diễn văn chào mừng và khai mạc của thành phần lãnh đạo bộ tộc Wilton Rancheria cùng quan chức của công ty Boyd Gaming. Chương trình lễ hội đã tiếp tục sang ngày thứ Bảy, 17 tháng Chín với màn múa lân cổ truyền và chương trình Giải Thưởng Bí Ẩn mà quý khách tham gia vào chương trình thưởng điểm Sky River Rewards có thể trúng giải.





Ông Chris Gibase, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành chia sẻ: “Tháng vừa rồi thực sự đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi xin ghi ân quan khách xa gần đã đến thăm và chúng tôi cũng tri ân các nhân viên đã nỗ lực góp phần giúp cho Sòng Bài Sky River có được thành quả như hiện nay. Nay Sòng Bài đã bắt đầu hoạt động, chúng tôi rất mong được quý vị sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho Thành Phố Elk Grove cũng như các cộng đồng quanh đây.”

Sòng bài Sky River dành nhiều chọn lựa ẩm thực cho quý khách gồm SR Prime Steakhouse, 32 Brews Street, Dragon Beaux (khai trương vào mùa đông) và The Market at Sky River. The Market là một khu chợ độc đáo với đủ loại thức ăn và khẩu vị do các đầu bếp địa phương thực hiện. Các nhà hàng gồm có Aurelia’s Taqueria, Butcher’s Burgers, CA99 Hot Chicken, Fukuro by Kru, Chickie’s Pizzeria, Global Eats, Desserts, Koi Palace Express, Ocean, Roli Roti, và Sky River Java.

Sòng bài Sky River hãnh diện có 80 bàn bài Baccarat, Pai Gow, và nhiều loại khác nữa, cũng như trên 2,000 máy kéo. Ngoài ra chúng tôi cũng có Phòng bài Sky River Casino Giới Hạn Cao để trải nghiệm của quý khách càng thêm phần hứng thú.

Tham Dự Chương Trình Thưởng Điểm Sky River Rewards





Chương trình Sky River Rewards là một trong những chương trình thưởng điểm tối tân nhất tại các sòng bài ở Bắc California. Chương trình này cho phép khách chơi bài không cần dùng thẻ tín dụng, tiền mặt, cùng có nhiều điều tiện lợi khác nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa lấy điểm cho mọi hoạt động của mình và các điểm này có thể được sử dụng để chơi bài miễn phí với mục Free Play hoặc phụ vào phần tiền ẩm thực. Mời quý khách tham gia ngay vào chương trình Sky River Rewards để nhận $20 tiền Free Play. Để kích hoạt Free Play, xin quý khách đến chơi tại bất cứ máy kéo nào trong sòng bài. Quý vị có thể dùng máy điện toán, máy tính bảng hoặc một điện thoại có camera để ghi danh trực tuyến vào chương trình Sky River Rewards.