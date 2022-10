Tòa Tối cao từ chối hủy vụ Dominion kiện luật sư cựu TT Trump 1.3 tỷ đô

Chính trị nước Mỹ







Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 diễn ra tuy đã gần 2 năm, nhưng cuộc tranh cãi có gian lận về máy bầu cử kéo dài đến nay và hai hãng sản xuất máy bầu cử là Dominion và Stamartic phải nhờ tòa án phân xử... Các vụ kiện tụng khởi đi từ tòa sơ thẩm, đến tòa phúc thẩm, rồi cuối cùng phải nhờ tòa Tối Cao can thiệp. Trước khi bàn đến phán quyết của tòa sơ thẩm Quận Columbia về vụ hãng Dominion kiện 3 bị đơn đòi bồi thường thiệt hại 1.3 tỉ đô la, mời bạn đọc lược qua quyết định của tòa Tối cao Pháp viện liên quan đến vụ kiện này.

✱ Tòa Tối Cao Pháp Viện bác đơn kháng án chống lại Dominion Voting

Theo báo Washington Examiner ngày 3.10.2022 - Tòa án tối cao đưa ra quyết định về đơn kháng cáo của Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell chống lại vụ kiện của Dominion Voting về tội phỉ báng đòi bồi thường thiệt hại số tiền 1.3 tỷ đô la Mỹ (cùng 2 bị cáo khác). Vụ kiện của Dominion Voting Systems được tiến hành sau khi Tòa án Tối cao bác đơn kháng cáo của các bị đơn.

Tòa án cấp cao đã từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo của Lindell vào thứ Hai, động thái này đã củng cố phán quyết của tòa án cấp thấp vào tháng 8 năm 2021 đã dọn đường cho vụ kiện của Dominion đối với Lindell . Dominion Voting Systems cáo buộc Lindell đã gây thiệt hại nghiêm trọng về danh tiếng của mình qua các tuyên bố liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.

Thẩm phán Carl Nichols thuộc tòa án cấp thấp hơn (District of Columbia) vào tháng 8 năm 2021, đưa ra phán quyết rằng công ty bỏ phiếu có cơ sở mạnh mẽ để theo đuổi vụ kiện tụng về hành vi phỉ báng chống lại Lindell. Nichols viết: “Về tổng thể, có đủ chứng cớ rằng Lindell đã đưa ra những cáo buộc một cách thiếu thận trọng khi biết rằng chúng là sai trái hoặc đã coi thường sự thật".

Phán quyết của tòa án Tối cao về vụ kiện không được công bố rộng rãi, và Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, người đã nghe tranh luận bằng miệng tại tòa án tối cao lần đầu tiên vào thứ Hai, đã không tham gia vào quyết định về đơn kiện của Lindell. Dominion Voting Systems cho rằng Lindell cố ý và có ác ý khi đưa ra các giả thuyết sai lầm về cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư của Lindell đã phản bác rằng ông ta thực sự tin vào những lời khẳng định của mình và có bằng chứng.

Nichols giải thích,"Dominion cho rằng những tuyên bố sai trái vốn dĩ không thể thực hiện được nhưng chỉ có người liều lĩnh mới tuyên bố như vậy nhằm tìm kiếm lợi nhuận về tài chính ". Các đồng minh nổi tiếng khác của cựu Tổng thống Donald Trump, những người đã đưa ra các tuyên bố về gian lận bầu cử năm 2020 - chẳng hạn như luật sư Sidney Powell, luật sư Rudy Giuliani và những người khác - cũng liên quan đến vụ kiện này khi đưa ra các tuyên bố tương tụ về hệ thống máy bỏ phiếu.

Vào tháng 5, Lindell cũng đã phải chịu thất bại về một quyết định pháp lý khác trong cuộc tranh chấp với Dominion, khi Nichols từ chối đơn kiện phỉ báng mà Lindell đệ nạp chống lại Dominion và Smartmatic. Smartmatic, cũng là một công ty sản xuất máy bỏ phiếu, đã kiện Lindell về tội phỉ báng khi đưa ra các tuyên bố về máy bầu cử năm 2020.[1]

Chú thích: Theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện ngày 3.10.2022- Kiến nghị về việc xem xét lại phán quyết của tòa cấp dưới bị từ chối. Thẩm phán Jackson không tham gia vào việc xem xét hoặc quyết định về kiến nghị này. Theo TCPV- trang 39/48:

21-580 MyPILLOW, INC. V. US DOMINION, INC., ET AL..pdf



✱ Yêu cầu của Sidney Powell hủy vụ kiện phỉ báng của Dominion bị tòa bác bỏ

Ngoài ra, theo Reuters (28.9.2022) tòa bác bỏ yêu cầu của luật sư Sidney Powell ... - Thẩm phán liên bang ở Washington, D.C. hôm thứ Tư (28.9.2022) đã bác bỏ yêu cầu của luật sư Sidney Powell rằng Dominion Voting Systems Inc đã lạm dụng hệ thống pháp luật khi nạp đơn kiện phỉ báng số tiền 1,3 tỷ đô la chống lại bà ta. Dominion đã kiện Powell vào tháng 1 năm 2021, cáo buộc bà ta sai sự thật về công ty máy bỏ phiếu đã gian lận cuộc bầu cử năm 2020 chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán Liên bang Quận Colunbia, Carl Nichols nói rằng việc nộp đơn kiện không phải là "lạm dụng quy trình", như Powell khẳng định. Powell và luật sư của bà ta đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của Dominion nói với Reuters: “Chúng tôi rất vui khi thấy tiến trình này diễn tiến tốt đẹp để buộc Sidney Powell phải chịu trách nhiệm. Năm ngoái, Nichols đã bác bỏ nỗ lực của Powell và các đồng minh của Trump là Rudy Giuliani và Mike Lindell nhằm bác bỏ các cáo buộc phỉ báng của Dominion. Mỗi người trong ba người họ có tên trong các vụ kiện riêng biệt của Dominion .

Dominion cũng đã kiện Fox News Network và các hãng tin bảo thủ khác, cáo buộc rằng họ đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về vai trò của Dominion trong cuộc bầu cử năm 2020. Fox News đang chống lại vụ kiện và đã gọi những tuyên bố này là "vô căn cứ." Powell đang phải đối mặt với các cáo buộc khác về tính đạo đức từ cơ quan pháp luật ở Texas, nhiều người cho rằng các vụ kiện mà bà đã đệ trình nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 là "phù phiếm" (who allege that lawsuits she filed seeking to overturn the 2020 election results were "frivolous".) [2]

✱ UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Tóm lược trích đoạn Biên bản phán quyết tòa Columbia (dài 44 trang)

1- Civil Action No. 1:21-cv-00040 (CJN)

US DOMINION, INC., et al.Plaintiffs. v. SIDNEY POWELL, et al.,Defendants.

2- Civil Action No. 1:21-cv-00213 (CJN)

US DOMINION, INC., et al.Plaintiffs. v. RUDOLPH W. GIULIANI,Defendant.

3- Civil Action No. 1:21-cv-00445 (CJN)

US DOMINION, INC., et al.Plaintiffs. v. MY PILLOW, INC., et al.,Defendants.

BIÊN BẢN PHÁN QUYẾT

US Dominion, Inc. và các tổ chức công ty có liên quan khác đã kiện nhóm 3 Bị đơn: Sidney Powell, công ty luật của bà ta, và một tổ chức có liên quan; Rudy Giuliani; và Mike Lindell và công ty của ông ta , My Pillow, Inc. bị cáo buộc rằng họ đã từng phỉ báng Dominion liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Mặc dù ba vụ kiện tuy là riêng rẽ, nhưng có liên quan và được giao cho Tòa án theo qui định địa phương Local Rule 40.5(b)(2). Các bị đơn đã bác bỏ bỏ tất cả các cáo buộc của Dominion, nhưng Tòa án phủ nhận hoàn toàn các điều họ bác bỏ bởi những lý do sau đây:



I - Bối cảnh vụ kiện

Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Trong khi nhiều người Mỹ bỏ phiếu vào ngày hôm đó, những người khác thì không; một số người đã bỏ phiếu trực tiếp trước ngày 3 tháng 11 và những người khác đã gửi phiếu bầu của họ qua đường bưu điện. Nhiều bang sử dụng vô số thủ tục để xử lý các phiếu bầu sớm và gửi qua đường bưu điện: một số đã gửi lá phiếu trong những ngày hoặc tuần trước cuộc bầu cử, trong khi nhiều bang khác đợi đến chính ngày bầu cử. Xem, ví dụ, số liệu 25 Pa. § 3146.8 (2020) (quy định rằng các lá phiếu gửi qua thư thuộc bang Pennsylvania có thể được kiểm phiếu không sớm hơn bảy giờ sáng vào ngày bầu cử); Theo Gen. N.C. § 163-234 (2020) (qui định rằng Bắc Carolina có thể bắt đầu kiểm phiếu hai tuần trước cuộc bầu cử).

Hai mươi bốn giờ sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, không có ƯCV nào dành chiến thắng rõ ràng, nên một số cơ quan truyền thông dự đoán 253 phiếu đại cử tri cho Tổng thống hiện nay là Biden và 213 cho Tổng thống Trump khi đó, nhưng kết quả của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc vào sáu tiểu bang (Georgia, Pennsylvania, Nevada, North Carolina, Alaska và Arizona) và kết quả không được hoàn thiện cho đến tận sau này.

Vào ngày 7 tháng 11, các hãng tin khác nhau tuyên bố Joe Biden là người chiến thắng. Nhưng những tranh cãi liên quan đến kết quả cuộc bầu cử còn kéo dài.

A -Các bên liên quan vụ kiện

• US Dominion, Inc., Dominion Voting Systems, Inc. và Dominion Voting Systems, Inc. - Tổng công ty (gọi chung là “Dominion”) là các tổ chức có liên quan đến việc bán các thiết bị điện tử máy bỏ phiếu và phần mềm ở Hoa Kỳ. Dominion ký hợp đồng với chính quyền tiểu bang và địa phương để cung cấp các hệ thống và máy bỏ phiếu bầu cử trên cả nước. Vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Dominion đã ký hợp đồng cung cấp các máy bỏ phiếu cho 28 bang và Puerto Rico.

Ba thực thể công ty này hiện được tổ chức thành US Dominion, Inc., một tại Delaware công ty có trụ sở tại Denver, Colorado, và hai công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Dominion. Công ty Cổ phần Hệ thống Bầu cử Dominion (cũng là một công ty con) tại Toronto, Ontario.

• Bị đơn Sidney Powell là một luật sư, công tố viên liên bang và là nhân vật truyền thông. Bà ta là giám đốc của Defending the Republic, Inc. (“DTR”), một công ty tại Texas điều hành trang web Defensetherepublic .org, và chủ tịch của Powell, P.C., là một luật sư . Trong số các đại diện gần đây, từ năm 2018 đến năm 2020, Powell và công ty luật của bà ta đại diện cho Michael Flynn trong vụ án hình sự chống lại ông ta ở quận này. Powell cũng xuất hiện như cố vấn về hồ sơ trong các vụ kiện liên quan đến bầu cử ở Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona . Trong khoảng thời gian này, Powell đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đã đưa ra nhiều tuyên bố về cuộc bầu cử và Dominion.

• Bị đơn Rudolph Giuliani từng là thị trưởng của Thành phố New York, Phó Tổng chưởng lý Liên bang và Luật sư cho Quận phía Nam của New York. Giuliani Compl.. Ông ta đã tổ chức chương trình radio và podcast trên YouTube và là luật sư riêng cho Tổng thống Trump. Giuliani cũng đã đại diện cho chiến dịch Trump, bao gồm cả trong vụ kiện khiếu nại các lá phiếu gửi qua thư và cách ứng xử của các quan chức bầu cử ở Pennsylvania. Giống như Powell, Giuliani đã xuất hiện rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, trong đó ông ta đã thảo luận về cuộc bầu cử và Dominion.

• Bị đơn Michael Lindell là người sáng lập và Giám đốc điều hành của My Pillow, Inc. (“MyPillow”), Lindell Compl., công ty ở Minnesota chuyên bán (trong số những thứ khác) gối và bộ đồ giường nệm . Vào tháng 7 năm 2017, Tổng thống Trump khi đó đã khen ngợi MyPillow tại một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc. MyPillow đã tài trợ một số cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump và đã đề nghị giảm giá cho các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng các mã giảm giá như “FightforTrump”, “45” và “PROOF”. Giống như Powell và Giuliani, Lindell đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trong đó ông ta thảo luận về cuộc bầu cử và Dominion

B. Các tuyên bố bị cáo buộc tội phỉ báng

Vào ngày bầu cử tổng thống, Powell xuất hiện trên One America News Network và tuyên bố rằng đảng Dân chủ đang cố gắng “đánh cắp phiếu bầu” của Tổng thống Trump và rằng “họ [d] đã phát triển một hệ thống máy tính để thay đổi các phiếu bầu bằng phương pháp điện tử. " Ngay sau đó, bà ta và Giuliani đã đến thăm trụ sở chiến dịch tranh cử của Trump, nơi đây cả hai đều thúc giục luật sư của chiến dịch tập trung sự nghi ngờ vào Dominion. Chiến dịch đã từ chối hậu thuẫn những tuyên bố đó sau khi Powell không thể cung cấp bằng chứng hỗ trợ.

Từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12, cả Powell và Giuliani đều xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình rằng Dominion có liên hệ với Venezuela. Đặc biệt, vào ngày 12/11, Giuliani đã xuất hiện trên Fox Business’s Lou Dobbs và tuyên bố rằng Dominion thuộc sở hữu của một công ty có tên là Smartmatic, Giuliani tuyên bố được thành lập "bởi ba người Venezuela", "để thay đổi các kết quả của cuộc bầu cử." Powell là khách mời trong chương trình vào ngày hôm sau; bà ta nói rằng "khó có thể chờ đợi để đưa ra tất cả bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được về Dominion, bắt đầu từ một thực tế là chúng được sản xuất để thay đổi kết quả bỏ phiếu ở Venezuela cho Hugo Chávez, và sau đó được chuyển đi quốc tế để thao túng phiếu bầu ở các quốc gia khác bao gồm cả quốc gia này. ”

Vào ngày 15 tháng 11, Powell xuất hiện trên Fox News’s Sunday Morning Futures. Bà ta nói rằng Dominion đã tham gia vào "gian lận bầu cử rộng lớn" và Bà ta có "bằng chứng... một số tiền đáng kể được trao cho các thành viên gia đình của các quan chức nhà nước đã mua phần mềm [Dominion] ”. Hai ngày sau, bà ta xuất hiện trên Newsmax’s Greg Kelly Reports và nói rằng “[chúng tôi đã thu được bằng chứng từ miệng] người thành lập công ty. Tôi chưa có cơ hội để giới thiệu điều đó với công chúng, nhưng. . . người sáng lập [Dominion] đã thừa nhận rằng ông ta có thể thay đổi một triệu phiếu bầu, không có vấn đề gì cả. ” Powell đã hứa rằng Bà ta sẽ “Tweet ra video sau và…gắn nhãn [máy chủ] vào đó.” Nhưng hiện tại bà ta vẫn chưa tiết lộ video đó.

Vào ngày 19 tháng 11, Giuliani và Powell đã xuất hiện cùng nhau trong một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington, D.C. Tại đây Giuliani tuyên bố rằng họ “đại diện cho Tổng thống Trump và... chiến dịch Trump," và Powell lặp lại tuyên bố của bà ta về việc Dominion là một công cụ được tạo ra " để [Hugo Chávez] thực hiện vào cuộc bầu cử không bao giờ thua ” và được nhập khẩu vào Hoa Kỳ để thay đổi phiếu từ Trump sang Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Powell tuyên bố rằng nhóm pháp lý đã thu thập lời khai của các công nhân khác nhau, và họ thừa nhận rằng đã được đào tạo cách loại bỏ phiếu bầu của Trump và thêm vào phiếu bầu của Biden. Phần mềm có một tính năng theo đó bạn có thể thêm và bớt bất kỳ số lượng phiếu bầu nào cho ứng cử viên của bạn lựa chọn hoặc đơn giản là vứt bỏ chúng. Vì vậy, chúng tôi có bằng chứng tại một số bang có số lượng lớn phiếu bầu của Trump bị vứt bỏ vào thùng rác. Tổng thống Trump sau đó đã gửi một dòng tweet bao gồm đoạn video ghi lại cuộc họp báo của hai người này.

Vào ngày 20 tháng 11, sau khi kiểm phiếu lại bằng tay, Georgia đã chứng nhận kết quả bầu cử của mình. Cùng ngày hôm đó, Powell xuất hiện trên Examining Politics podcastvà nói rằng Dominion “ đã lại quả cho gia đình của các quan chức... chính phủ ký hợp đồng với [Dominion]”. Một ngày sau, bà ta xuất hiện trên Newsmax và giải thích rằng các quan chức tiểu bang Georgia đã tham gia "vào cuộc lừa đảo của Dominion với hợp đồng mua máy Dominion vào phút cuối với giá một trăm triệu đô la.”

Vào ngày 23 tháng 11, Powell một lần nữa tuyên bố rằng Dominion đã đánh cắp phiếu bầu của Trump "bởi gian lận bầu cử " và bà ta đang thu thập " bằng chứng " " áp đảo "rằng Dominion " lấy đi hàng triệu phiếu bầu từ Tổng thống Trump." Bà ta cũng là cố vấn cho các nguyên đơn trong các vụ kiện tại các bang Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona về cáo buộc đã có "gian lận bầu cử khổng lồ " và Dominion được "thành lập bởi các nhà tài phiệt nước ngoài và các nhà độc tài đảm bảo thay đổi lá phiếu bằng máy tính và thao túng phiếu bầu ở bất kỳ cấp độ nào cần thiết để khiến cho nhà độc tài Venezuela Hugo Chávez không bao giờ thua một cuộc bầu cử nào."

Vào ngày 28 tháng 11, bà ta tuyên bố trên Newsmax rằng Dominion “số phiếu bầu cho Tổng thống Trump ở mức 0,77% và họ đã trao phiếu bầu cho Biden ở mức 1,22%... [Dominion] được thiết kế để cho phép thay thế và chuyển đổi các loại phiếu bầu đó và khả năng chuyển các phiếu bầu với số lượng lớn để ông Biden giành chiến thắng không cần vận động tranh cử. "

Vào ngày 2 tháng 12, bà ta đã phát biểu tại một cuộc biểu tình "“Stop the Steal” ở Georgia, nơi bà ta tuyên bố rằng Georgia đã thực hiện việc kiểm phiếu lại bằng tay tại một “khu vực nhỏ” (thay vì toàn bộ tiểu bang) và ở quận ðó, “họ thay ðổi... 52%. Tôi nghĩ về các phiếu bầu ở ðó... Họ kiểm phiếu của Biden ở mức 1,52 và họ kiểm phiếu bầu của Trump ở mức 0,48 khi các phiếu bầu ðýợc ðýa vào máy ðể thay ðổi chúng ”. Ngày hôm sau bà ta xuất hiện trên The John Fredericks Show (phát sóng từ Georgia) và nói rằng một trong những ðiều chúng tôi biết là, từ việc sử dụng trýớc ðó và làm chứng, rằng máy móc của Dominion có thể thay ðổi từ 2,7% –3% phiếu bầu từ Trump sang Biden một cách dễ dàng. Đó là kiểu họ ðã hoạt động nhiều lần trước đây. Và đó là lý do mà các con số tăng 6% cho Biden, nơi các máy Dominion đang hoạt động...

Đến ngày 9 tháng 12, tất cả các vụ kiện liên quan đến bầu cử mà Powell làm cố vấn đều đã bị nhiều tòa án bác bỏ. Sau đó , Powell xuất hiện trên Rush Limbaugh Show vào ngày 29 tháng 12 và tuyên bố rằng Dominion thậm chí còn được quảng cáo về khả năng của họ để thực hiện số phiếu Biden 1,26 và số phiếu Trump chỉ là 0,74. Dominion đã thực hiện trước đây. Họ đã làm được điều đó ở Venezuela. Họ đã làm điều đó ở nước ngoài khác. Họ đã làm được ðiều ðó ở ðất nước này. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy họ đã thực hiện vào năm 2016 ở California để mang lại lợi ích cho Hillary hơn Bernie và nó đã được thực hiện ở các cuộc bầu cử địa phương và bầu cử nhỏ hơn, địa điểm khác nhau... Đó hoàn toàn là hoạt động tội phạm kinh hoàng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta ( It’s absolutely the most appalling criminal operation in the history of our country.).

Cũng vào đầu tháng 12, Lindell (cũng như Powell và Giuliani) đã đưa ra nhiều tuyên bố công khai Dominion liên quan đến kết quả cuộc bầu cử. Vào ngày 3 tháng 12, ông ta xuất hiện trên America First với Sebastian Gorka và tuyên bố rằng ông ta và Powell đã "nói rõ về gian lận bầu cử này" và rằng họ đang cố gắng có được những “cỗ máy Dominion” này. Ông ta cũng nói với người xem đài TV mà “Tổng thống yêu thích” MyPillow và họ có thể sử dụng mã khuyến mại “Gorka” để được giảm giá tại MyPillow.com. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 12 với Conservative Business Journal, ông ta giải thích rằng Tổng thống Trump đã nhận được nhiều phiếu bầu đến mức " long trời lở đất " nhưng lại được lập trình để cung cấp " 1,3 cho Biden và 0,7 cho Trump " .

Vào ngày 12 tháng 12, Lindell đã phát biểu tại hai cuộc biểu tình do MyPillow tài trợ ở Quận Columbia. Tại cuộc biểu tình "Phụ nữ vì nước Mỹ trên hết", ông ta nói với khán giả rằng vào đêm bầu cử, lúc 11:15 tối, ... 80 triệu phiếu bầu cho vị Tổng thống vĩ đại của chúng ta..... Tại Jericho March được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 ở Washington D.C., ông ta nói rằng điều mà tôi đã nói với bạn trong ba tuần nay là sự thật. Tôi đã nhìn thấy nó. Gian lận là 100% và Donald Trump sẽ là tổng thống của chúng tôi trong bốn năm nữa ... Họ đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử này... vào đêm bầu cử lúc.... 11:15, thuật toán của mấy cái máy này lừa cả nước không theo kịp... Công nghệ của những cỗ máy Dominion này...tất cả sẽ được phơi bày trong tương lai... Georgia, tốt hơn bạn nên có một cuộc bầu cử công bằng và không sử dụng những cỗ máy đó nữa.

• Dominion đã gửi thư đến Powell, Giuliani, Lindell yêu cầu rút lại các tuyên bố sai trái…

Các ngày 16 và 23 tháng 12, Dominion đã gửi thư đến Powell, Giuliani, Lindell yêu cầu rút lại các tuyên bố trên và đồng thời gửi đến một số tờ báo (bao gồm cả những tờ báo mà một hoặc nhiều trong số 3 bị đơn đã xuất hiện).

Ngày 21 tháng 12 (sau khi nhận được thư yêu cầu rút lại tuyên bố), Trên Newsmax đã phát sóng một phân đoạn để “làm rõ việc phát sóng ”về hệ thống Smartmatic và Dominion. Cùng ngày hôm đó, Lindell xuất hiện trên một chương trình Newsmax và tuyên bố rằng "gian lận lớn nhất là máy Dominion" và đề cập đến một “phép lạ. . . lúc 11:15 đêm bầu cử”. Tối hôm đó, Lindell đã gửi một tweet liên kết đến một bài báo của Powell và nói rằng, "Chúng tôi có tất cả các bằng chứng !!! gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử thế giới !!!! Tội ác chống lại thế giới !!! (We have all the evidence!!! Biggest election fraud in world history!!!! Crime against the world!!!”)

Ngày 23 tháng 12, xuất hiện trên Flash Point , Lindell mô tả sự can dự của Dominion trong cuộc bầu cử là "tội ác lớn nhất từng gây ra trong lịch sử chống lại đất nước chúng ta và thế giới."

Ngày 18 tháng 1 năm 2021 (sau khi nhận được thư yêu cầu tút lại các cáo buộc về Dominion), Lindell nói rằng máy Dominion "được chế tạo để gian lận" và "ăn cắp bầu cử", và ông ta “chào mừng [Dominion] đã gửi thư sau khi [ông ta] có tất cả bằng chứng và rồi cuối cùng họ sẽ được nhìn thấy nó".

Ngày 5 tháng 1 năm 2021 (Trong những tuần sau khi Dominion yêu cầu rút lại các cáo buộc sai trái về cuộc bầu cử, các bị đơn vẫn tiếp tục nói công khai về Dominion và cuộc bầu cử), Lindell phát biểu tại Cuộc biểu tình của các bà mẹ nước Mỹ“ “Save the Republic” tại Đặc khu Columbia. Ông ta nói với khán giả rằng "Thuật toán" trong "Máy Dominion " sắp đặt phiếu bầu cho Biden . Cuối ngày hôm đó, Giuliani đã gửi một tweet liên kết đến podcast của ông ta trong đó ông tuyên bố rằng “Máy Dominion... đã chuyển đổi 6.000 phiếu bầu. ”

Ngày 6 tháng 1 - Trong những giờ đầu tiên trước khi dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol — Lindell và Giuliani đã thực hiện các tuyên bố công khai trước đám đông tụ tập tại Quận Columbia. Lindell phát biểu tại Women for America rằng máy móc của Dominion đã sử dụng một “thuật toán” để đánh cắp phiếu bầu từ Trump. Lindell còn tuyên bố rằng ông ta đã “làm việc với Tướng Flynn ,... Sidney Powell, [và] Rudy Giuliani.... cùng xem xét vụ gian lận... Đó là vụ tham nhũng bầu cử lớn nhất trong lịch sử [sic]. Giuliani, tại cuộc biểu tình "Save America" trước Tòa Bạch Ốc, nói với đám đông rằng chúng ta có thể chứng kiến những chiếc máy gian lận, những lá phiếu gian lận...Vì thế, hãy chiến đấu chống gian lận... Trong số các chuyên gia đã kiểm tra những Máy Dominion, đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục rằng trong 10% cuối cùng, với 15% số phiếu được kiểm, các phiếu này cố tình thay đổi bởi cùng một thuật toán đã được sử dụng để lừa Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence, cùng một thuật toán, cùng một hệ thống, cùng một thứ đã được thực hiện với cùng một loại máy móc... Cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp....( same system, same thing was done with the same machines...This election was stolen). "..."

VI. Yêu cầu của Giuliani

A. Xin tòa bác bỏ vụ kiện

Giuliani lập luận rằng khiếu nại của Dominion nên được bác bỏ theo Quy tắc 12 (b) (1) bởi vì ba nguyên đơn của công ty đã không thể biện hộ cho những tổn thương pháp lý riêng biệt...

B. Tổn thất về lợi nhuận

Dominion cáo buộc rằng Giuliani đã đưa ra các lời phỉ báng về sự tham gia của họ trong cuộc bầu cử năm 2020, nhiều người tin rằng các cáo buộc dẫn đến sự đe dọa đối với nhân viên và thành viên hội đồng quản trị của Dominion và rằng những lời đe dọa đó khiến Dominion phải chi ra hơn 565.000 đô la cho công việc bảo vệ nhân viên của mình.

Trong đơn khiếu nại chống lại Giuliani, Dominion cáo buộc rằng họ bị thiệt hại kinh tế dưới dạng các chi phí bổ sung mà nó lẽ ra không phải gánh chịu nếu không bị Giuliani phỉ báng, cũng như dẫn đến mất các hợp đồng trong tương lai. (lưu ý rằng Dominion đã phát sinh 1.170.000 đô la chi phí để giảm thiểu tổn hại đến danh tiếng và doanh nghiệp); Dominion (dự báo lợi nhuận bị mất hơn 200 triệu đô la năm năm tiếp theo vì bị giảm sút giá trị hiện tại) . Dominion cũng đã cáo buộc những khoản lỗ do những tuyên bố phỉ báng của Giuliani gây ra. "..."

VII. - Kết luận

Vì những lý do đã nêu ở trên, Tòa án hoàn toàn từ chối yêu cầu của các bị đơn xin bãi bỏ vụ kiện (For the foregoing reasons, the Court denies Defendants’ Motions to Dismiss in full) ̣. Một lệnh khác ban hành đồng thời với Biên bản phán quyết này của tòa án.[3]

✱ Ba vụ kiện dân sự khác liên quan đến máy bầu cử được tòa cho phép tiến hành…

• Tòa New York - Theo Vanifair ngày 9.3.2022 -Vụ kiện của một công ty công nghệ bầu cử (Smartmatic) chống lại Fox News - Một thẩm phán ở New York cho biết vụ kiện phỉ báng hệ thống truyền thông trị giá 2,7 tỷ đô la cho Smartmatic được tiếp tục tiến hành. Có “cơ sở đáng kể” cáo buộc rằng, Fox News đã nhắm mắt làm ngơ trước những tuyên bố thái quá về [Smartmatic], chưa từng có trong lịch sử bầu cử Mỹ, đã dẫn đến sự coi thường sự thật một cách liều lĩnh”, Thẩm phán David Cohen viết trong phán quyết dài 61 trang.

• Tòa Denver -Theo 9News Denver ngày 13.5.2022 - Thẩm phán Tòa án quận bang Colorado, Marie Avery Moses, trong một quyết định dài 136 trang, đã phán quyết vụ kiện phỉ báng Eric Coomer (nhân viên Dominion) có thể tiếp tục tiến hành chống lại các nhân vật cánh hữu, những người đã tuyên bố mà không có bằng chứng về việc Coomer gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

• Tòa Delaware - Theo NPR ngày 30.9.2022 - Vụ Dominion kiện Fox News tội phỉ báng đòi bồi thường thiệt hại số tiền 1.6 tỷ đô la về những tuyên bố vô căn cứ về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Vụ án tiến đến giai đoạn cả hai bên đều có thể lấy lời khai và bằng chứng từ các nhân vật liên quan trong một tiến trình được gọi là "khám phá". Dominion nêu chứng cứ về một trích đoạn TV phát sóng vào ngày 14 tháng 11 năm 2020, trong đó bà Pirro của Fox News đã mời luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, là Sidney Powell, bà ta đã đưa ra những tuyên bố không có cơ sở đã bị tranh chấp vào thời điểm đó. Các luật sư của Dominion viết: “Pirro không chỉ cho phép bà Powell đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, còn khuếch đại nó trên " Chương trình Judge Jeanine ” , kể cả về hành vi và vai trò của bà Pirro trong việc lan truyền thông tin sai lạc nhằm vào Dominion." Trước đó, vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, một thẩm phán tại Delaware đã bác bỏ yêu cầu của công ty Fox News xin hủy bỏ vụ kiện phỉ báng số tiền 1.6 tỷ đô la do Dominion Voting Systems Inc khiếu kiện.

✱ Về cáo buộc "gian lận" hoặc "bị đánh cắp" ông Trump nêu ra từ năm 2012…

Theo USA Today ngày 6.1.2021 - Đây không phải là lần đầu tiên Trump tuyên bố một cuộc bầu cử đã bị "gian lận" hoặc "bị đánh cắp”(This is not the first time Trump has declared an election had been "rigged" or “stolen"). Vào ngày bầu cử năm 2012, khi Tổng thống Barack Obama đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney, Trump đã tweet rằng có "báo cáo về việc máy bỏ phiếu đã chuyển phiếu của Romney sang cho Obama."( Trump tweeted that there were "reports of voting machines switching Romney votes to Obama). [4]

Xem ra các vụ kiện trên chỉ mới hoàn thành giai đoạn đầu tiên là tòa chấp thuận cho nguyên đơn được theo đuổi vụ kiện. Giai đoạn kế tiếp hai bên nguyên đơn và bị đơn sẽ phải tranh cãi về các nhân chứng , vật chứng nào sẽ được nêu ra trước phiên tòa xét xử vụ kiện, và cung cấp lời khai. Giai đoạn thứ 3 là bồi thẩm đoàn xét xử vụ kiện. Giai đoạn cuối cùng là kháng án.

Câu hỏi được đặt ra là cơ hội kháng án của bị đơn sẽ đạt kết quả cao hay thấp? Theo trang luật Brownstone Law: Câu trả lời ngắn gọn cho "tần suất kháng cáo thành công", thường là "không thường xuyên" xảy ra. (The short answer to, “how often are appeals successful,” is typically, “not often.”). Vì tòa kháng án chỉ xem xét việc tòa dưới đưa ra phán quyết có theo đúng luật pháp qui định bởi luật tiểu bang hoặc liên bang hay không, mà không xét lại nội dung vụ kiện.

-- Đào Văn



