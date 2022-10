Các Vắc-xin Được Cập Nhật: Cách Thức Cập Nhật Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi COVID vào Mùa Thu này

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This

“Đã tới đó, đã làm thế.” Mọi người cảm thấy họ đã nghe đủ thông tin về COVID-19. Nhưng việc nắm bắt được thông tin thực tế, tiêm vắc-xin và mức độ lây lan trong cộng đồng vẫn là điều quan trọng để giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng của quý vị. Trên thực tế, các loại vắc xin được cập nhật có thể bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron có khả năng lây lan cao và các biến thể phụ của nó hiện đã xuất hiện tại Hoa Kỳ.

Đây là những gì mọi người cần biết về các loại vắc-xin COVID được cập nhật:

Đầu tiên, hãy hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-xin COVID chính. Dù hơn 224 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc-xin, nhưng nhiều người vẫn có thể được bảo vệ bằng cách hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-xin chính với bất kỳ các loại có sẵn từ Pfizer, Moderna hoặc Novavax. Vắc-xin ngừa COVID có sẵn miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Các loại vắc-xin được cập nhật có khả năng tăng cường bảo vệ. Gần đây, cả Pfizer và Moderna đều đã cập nhật các loại vắc-xin của mình để nhắm vào các chủng Omicron của vi-rút COVID đang gây ra hầu hết các ca nhiễm COVID tại Hoa Kỳ. Các vắc-xin được cập nhật cũng có khả năng chống lại vi-rút COVID ban đầu. Các loại vắc-xin được cập nhật có sẵn cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-xin chính. Khi vi-rút tiếp tục biến đổi, vắc-xin sẽ được cập nhật hàng năm để nhắm vào biến thể chiếm ưu thế.

Hiện đã có vắc-xin được cập nhật. Các loại vắc-xin được cập nhật hiện có sẵn miễn phí và có thể tiếp cận chúng dễ dàng và thuận tiện. Hàng chục nghìn địa điểm bao gồm các hiệu thuốc, phòng mạch bác sĩ, trung tâm y tế cộng đồng và những địa điểm khác đã có sẵn các loại vắc-xin được cập nhật. Hầu hết mọi người hiện có thể tiêm một loại vắc-xin COVID, mỗi năm một lần, vào mỗi mùa thu. Cũng giống như mũi tiêm phòng cúm hàng năm, hãy tiêm vắc-xin COVID được cập nhật vào khoảng thời gian giữa Ngày Lễ Lao Động và cuối tháng Mười.

Dù quý vị đã tiêm bao nhiêu mũi nhắc lại trước đó. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành loạt mũi tiêm chính đều có thể tiêm một liều vắc-xin được cập nhật bất kể trước đó họ chưa tiêm, tiêm một hay nhiều mũi tăng cường. Chỉ khi quý vị tiêm liều cuối cùng cách ít nhất hai tháng, thì việc tiêm vắc-xin được cập nhật là an toàn.

Các vấn đề về nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Trong khi việc cập nhật tiêm chủng vắc-xin sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID, thì các hành động bổ sung có thể giúp giảm nguy cơ của những rắc rối trên, đặc biệt khi COVID đang lây lan nhanh trong cộng đồng của quý vị. Chú ý đến mức độ lây lan COVID tại địa phương có thể hỗ trợ ra các quyết định cho các hành động cần thiết. Ví dụ: khi mức độ lây lan COVID ngày càng tăng trong cộng đồng của quý vị, hãy đeo khẩu trang ở không gian công cộng trong nhà, bất kể quý vị đã được tiêm vắc-xin hay chưa.

Những người chưa được tiêm vắc-xin COVID có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. Các loại vắc-xin, bao gồm vắc-xin COVID được cập nhật, có khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID. Tiêm vắc-xin cũng giảm sự lây lan của COVID và sự xuất hiện của các biến thể mới, xúc tiến giảm nguy cơ cho toàn cộng đồng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất do COVID. Điều này có nghĩa là mọi người có thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng khoảng thời gian với những người thân yêu của mình trong mùa thu này và kỳ nghỉ lễ sắp tới.