Biden Đề Cử Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ Tham Gia Hội Đồng Chấp Hành WHO

Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, Phó Đô Đốc, Bác Sĩ Vivek H. Murthy, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, sẽ làm đại diện của Hoa Kỳ tái gia nhập hội đồng chấp hành của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).

(Nguồn: Chụp lại từ YouTube)





WASHINGTON – Tổng thống Joe Biden dự định đề cử Phó Đô Đốc, Bác Sĩ Vivek H. Murthy, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, làm đại diện của Hoa Kỳ trong hội đồng chấp hành của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 4 ttháng 10 năm 2022.





Ông Murthy là tổng y sĩ của Hoa Kỳ thời Biden và dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông vẫn sẽ giữ vị trí đó trong khi đảm nhận vai trò trong WHO, nếu được Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn thuận.





Một viên chức cho biết: “Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, tổng thống tin tưởng rằng Bác sĩ Murthy sẽ có thể xây dựng một kỷ nguyên ngoại giao vô tận bằng cách đại diện cho quốc gia chúng ta trên toàn cầu,” và nói thêm rằng “Việc tái gia nhập WHO đòi hỏi một bác sĩ và chuyên gia y tế cộng đồng dày dạn kinh nghiệm,” và “Bác sĩ Murthy là lựa chọn hoàn hảo.”





Khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tái hợp tác với WHO sau khi người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút khỏi tổ chức vào năm 2020 vì vấn đề đại dịch COVID-19.





Tổng Y Sĩ Murthy nói trong một tuyên bố: “Nếu được xác nhận, tôi sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới và đảm bảo sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho các thách thức toàn cầu của chúng tôi.”





Một viên chức khác cho biết Murthy sẽ ở lại Washington, nơi ông đang sống cùng vợ và hai con, nhưng sẽ đến Geneva “bất cứ khi nào cần thiết để hoàn thành trách nhiệm của vai trò này.”





Hội đồng chấp hành của WHO có 34 thành viên phục vụ theo các nhiệm kỳ 3 năm. Mục đích của hội đồng là chuẩn bị chương trình nghị sự và thực hiện các chính sách của Đại Hội Đồng Y Tế Thế Giới (World Health Assembly), gồm các quốc gia thành viên của WHO. Kể từ năm 2020, Hoa Kỳ không có đại diện được Thượng Viện chuẩn thuận trong hội đồng chấp hành của WHO.