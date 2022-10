Tranh cãi giữa NARA và cựu TT Trump về hồ sơ mật phải nhờ tòa án can thiệp

Chính trị nước Mỹ

Việc cơ quan Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia yêu cầu Bộ Tư Pháp can thiệp để lấy lại hồ sơ từ địa điểm Mar-A-Lago sau suốt năm 2021 thương lượng bất thành. Đợt đầu tiên NARA đến lấy hồ sơ (1.2022) không gây nhiều tranh cãi vì tòa Tối Cao Pháp viện can thiệp . Lần thứ 2 (5.2022) do bồi thẩm đoàn ban hành trát đòi hồ sơ, nhưng phía cựu TT ký cho biết đã hoàn trả hết cho NARA, và ký giấy xác nhận (6.2022) không còn giữ hồ sơ nào. Theo yêu cầu của NARA, DOJ xin tòa Nam Florida ban hành lệnh khám xét lấy lại tài liệu, hồ sơ thuộc quyền bảo quản của NARA « SEARCH AND SEIZURE WARRANT » (ngày 5.8.2022, trang 2/7). Nhưng lần thứ 2 này phía cựu TT Trump lên tiếng phản đối, nào là FBI cài đặt tài liệu vào nhà ông, nào là các tài liệu chứa tại nhà ông đều đã giải mật. Vào hôm 22.9.2022 vừa qua trong cuộc phỏng vấn giữa cựu TT Trump với Fox New TV, đài này cho biết: « Tổng thống có thể giải mật tài liệu bằng cách suy nghĩ về nó - Presidents can declassify documents 'by thinking about it' » ...

✱ Cơ quan NARA xác nhận một số tài liệu an ninh quốc gia lấy từ Mar-a-Lago (1.2022)

ABC News 18.2.2022 - Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) hôm thứ Sáu xác nhận rằng một số tài liệu của Tòa Bạch Ốc Trump thu hồi gần đây từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Trump đã được đánh dấu là đã phân loại và cơ quan này đã chuyển vấn đề này lên Bộ Tư pháp. Trong một bức thư được gửi hôm thứ Sáu tới Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, các quan chức của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết trong số 15 hộp hồ sơ được lấy lại vào tháng trước từ khu nghỉ dưỡng ở Florida của cựu Tổng thống Donald Trump ghi "thông tin bên trong các hộp chứa các vật phẩm được đánh dấu an ninh quốc gia được phân loại. "

Ngoài ra, bức thư nói rằng "NARA đã xác định một số hồ sơ không thuộc Chính quyền Trump sở hữu và lưu giữ." Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết họ "đang trong tiến trình lấy lại số hồ sơ đó." [1]

✱ Trump ký vào bản tuyên thệ ủy quyền ...





Theo Politico - Chỉ sáu ngày trước khi Bộ Tư pháp trát đòi lấy lại các tài liệu nhạy cảm cao được cất giữ tại Mar-a-Lago, một trong những luật sư của Cựu Tổng thống Donald Trump đã lùng sục khắp khu nhà để tìm kiếm hồ sơ nhằm giải quyết một vấn đề pháp lý khác. Luật sư, Alina Habba, nói với tòa án bang New York rằng vào ngày 5 tháng 5, cô Habba đã tiến hành khám xét nơi ở riêng và văn phòng của Trump tại Mar-a-Lago, kể cả các tủ quần áo, v.v. ” Cô Habba tìm kiếm hồ sơ theo trát đòi của tòa do Bộ Trưởng New York Letitia James, người đang điều tra việc kinh doanh liên quan đến Tổ chức Trump .

Trong vụ này bao gồm một bản tuyên thệ từ chính Trump, cho thấy rằng ông ta “đã ủy quyền cho Alina Habba khám xét nơi ở riêng và văn phòng cá nhân của tôi đặt tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida để tìm bất kỳ tài liệu nào đáp ứng trát đòi của tòa. ” (includes an affidavit from Trump himself, indicating that he “authorized Alina Habba to search my private residence and personal office located at The Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida for any and all documents responsive to the Subpoena.”). Habba cho biết cô đã tiến hành các cuộc khám xét tương tự tại các phòng trong tư dinh và văn phòng của Trump tại điền trang Bedminster của ông ta.

Hồ sơ gửi đến văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York đặt ra những câu hỏi chính liên quan đến cuộc điều tra khác tại Mar-a-Lago, chủ yếu là liệu Habba có xử lý bất kỳ tài liệu nào mà DOJ sau đó phát hiện tại câu lạc bộ của Trump hay không; và, nếu vậy, liệu cô ấy có đủ điều kiện để làm như vậy hay không. Trong bản tuyên thệ của mình, cô luật sư Habba xác nhận đã tìm kiếm nhiều địa điểm mà sau đó đã được FBI xem xét kỹ lưỡng trong cuộc khám xét Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 - và nơi các nhà điều tra cho biết họ đã phát hiện ra một lượng lớn tài liệu tuyệt mật của chính phủ. Các tài liệu này, theo các nhà điều tra nói, "có các tấm bìa màu ghi rõ tình trạng phân loại của chúng" hầu làm rõ ý nghĩa của chúng.[2]

Chú thích: Kèm link bản văn của Tòa Tiểu Bang New York ngày 6.5.2022 - Tài liệu dài 66 trang: People v. Trump, et. al.- Docket No.: 451685/2020

✱ Thông cáo báo chí của NARA sau khi nhận 15 thùng hồ sơ từ Mar-A-Lago tháng 1.2022 bao gồm số hồ sơ bị TT Trump xé nát.

Theo phán quyết ngày 19.1.2022, của Supreme Court (4 trang): Donald J. Trump V. Bennie G. Thompson, Case No. 21A272.pdf - Bởi phán quyết này Tối Cao Pháp Viện buộc cựu TT Trump trao ra các tài liệu, hồ sơ thuộc nhiệm kỳ của TT Trump phải trả lại cho Cơ quan Lưu trữ (NARA) ...

Theo thông cáo báo chí của NARA - Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhận được hồ sơ bao gồm giấy tờ đã bị cựu Tổng thống Trump xé bỏ (Trump presidential records received by the National Archives and Records Administration included paper records that had been torn up by former President Trump). Như đã được báo chí đưa tin từ năm 2018, các quan chức quản lý hồ sơ của Tòa Bạch Ốc thời Chính quyền Trump đã khôi phục lại một số hồ sơ bị xé nát. Những tài liệu này đã được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào thời kỳ cuối của Chính quyền Trump, cùng với một số hồ sơ bị xé nát chưa được Tòa Bạch Ốc phục hồi . Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) buộc tất cả các hồ sơ thuộc nhiệm kỳ tổng thống phải được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào cuối nhiệm kỳ của họ.

Thông cáo của NARA ngày 7 tháng 2 năm 2022 - Vào giữa tháng 1 năm 2022, NARA đã sắp xếp việc vận chuyển từ địa điểm Trump Mar-a-Lago ở Florida đến Kho lưu trữ quốc gia gồm 15 hộp chứa hồ sơ Tổng thống, sau nhiều cuộc thảo luận với đại diện của Tổng thống Trump vào năm 2021. Các đại diện của cựu Tổng thống Trump đã thông báo cho NARA rằng họ tiếp tục tìm kiếm các hồ sơ bổ sung thuộc quyền bảo quản của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Theo quy định của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA), những hồ sơ này lẽ ra phải được chuyển đến NARA từ Tòa Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ Chính quyền Trump vào tháng 1 năm 2021.

“Đạo luật Hồ sơ Tổng thống quy định rằng tất cả các hồ sơ của Tổng thống phải được bảo quản thích hợp bởi mỗi Chính quyền phải được chuyển đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở cuối nhiệm kỳ tổng thống”. Lưu trữ viên Hoa Kỳ David S. Ferriero cho biết. “NARA tiếp tục theo đuổi việc đòi lại hồ sơ đã bị xóa bỏ không đúng cách, hoặc không được chuyển giao một cách thích hợp để bảo quản một cách chính thức.” [3]

✱ Trump vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA)

Lawfare Blog ngày 18.2.2022 -Vào hai ngày 31 tháng 1 và ngày 5 tháng 2, The Washington Post đưa tin rằng cựu Tổng thống Trump thường xuyên "xé bỏ các giấy tờ về các cuộc họp, lịch trình, các bài báo và thư từ, các bản ghi nhớ nhạy cảm và trần tục". Hành động này vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA), kể cả một số các hồ sơ nhận được vào ngày 6 tháng 1 đã bị “xé toạc và sau đó dán lại với nhau”. Như Washington Post đã loan tải, việc Trump xé toạc các tài liệu chứ không phải là các bản tin tức. Vào năm 2018, Politico đã loan tải bài báo về việc hai nhân viên được giao nhiệm vụ dán hồ sơ do Trump xé lại với nhau. Nhưng báo cáo gần đây cho thấy Trump đã xé nhỏ nhiều tài liệu hơn so với những gì được biết trước đây, và nhiều hồ sơ bị xé nhỏ cuối cùng bị tiêu hủy. Điều đó bao gồm các hồ sơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc điều tra đang diễn ra vào ngày 6 tháng 1 của ủy ban liên quan đến nỗ lực của Trump nhằm gây áp lực với Phó Tổng thống Pence để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Các chi tiết bổ sung về việc loại bỏ và hủy hoại hồ sơ của Trump được tiết lộ ngày càng nhiều. Vào ngày 7 tháng 2, Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) tiết lộ rằng họ đã buộc phải đến lấy 15 hộp hồ sơ từ tư dinh của Trump ở Mar-a-Lago. Vào ngày 9 tháng 2, The New York Times đã báo cáo rằng một số hộp trong số đó có chứa các hồ sơ đã được phân loại. Vào ngày 10 tháng 2, theo cuốn sách của Maggie Haberman tiết lộ rằng “nhân viên trong Tòa Bạch Ốc thường phát hiện thấy những miếng giấy in làm tắc nghẽn bồn cầu — và tin rằng tổng thống đã ném những mảnh giấy đã bị xé vào bồn cầu”.

Sự coi thường rõ ràng của ông Trump đối với đạo luật PRA dẫn đến câu hỏi: Liệu có những cơ chế nào buộc một tổng thống phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy luật này? Sau đây các điều khoản ràng buộc dựa vào PRA.

• Trách nhiệm pháp lý

Có một số điều khoản của luật hình sự liên bang áp đặt trách nhiệm đối với các quan chức vi phạm PRA và FRA. Điều khoản 18 U.S.C. § 641 coi đây là một trọng tội, trong số những điều khác, việc loại bỏ bất kỳ hồ sơ nào thuộc về Hoa Kỳ. Điều khoản 18 U.S.C. § 1361 quy định tội gây hư hại cho tài sản của Hoa Kỳ. Cụ thể hơn điều khoản 18 U.S.C. § 2071 coi là trọng tội nếu cố ý và xóa bỏ bất hợp pháp, cắt xén hoặc hủy hoại — hoặc cố gắng xóa, cắt xén hoặc hủy hoại bất kỳ hồ sơ nào được lưu tại bất kỳ văn phòng công cộng nào, hoặc với bất kỳ viên chức công quyền nào của Hoa Kỳ. Điều khoản tương tự đó cũng buộc bất kỳ ai có quyền lưu giữ các hồ sơ đó mà xóa, cắt xén hoặc phá hủy các hồ sơ đó sẽ trở thành trọng tội và gây ra hậu quả nghiêm trọng: một khi vi phạm, luật buộc cá nhân đó phải “tước bỏ chức vụ của mình và không đủ tư cách đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào của Hoa Kỳ.”





Ngoài những điều khoản trên, điều khoản 18 U.S.C. § 1505 coi việc cá nhân cản trở các cuộc điều tra của quốc hội là một trọng tội. [4]

Chú thích: Vào đầu năm 2018, TT Trump ký ban hành bổ túc luật "FISA Amendments Reauthorization Act of 2017". Điều khoản SEC. 202 viết: Gia tăng hình phạt đối với việc di chuyển và lưu giữ trái phép các tài liệu hoặc hồ sơ đã được phân loại - INCREASED PENALTY FOR UNAUTHORIZED REMOVAL AND RETENTION OF CLASSIFIED DOCUMENTS OR MATERIALpdf (trang 17/20).

Phần trên là tóm lược các bản văn, tài liệu liên hệ đến việc nhân viên NARA đến Mar-A-Lago lấy lại 15 thùng hồ sơ hồi tháng 1.2022. Theo như tình trạng về các hồ sơ mô tả trên, thời ông cựu TT đã vi phạm vào chính điều khoản SEC. 202 này, đó là chưa kể vi phạm vào 4 điều khoản do Lawfare nêu ra . Nhưng tại sao Bộ Tư Pháp/DOJ lại chưa tiến hành việc truy tố ông Trump trong khi có đủ chứng cứ nêu trên? Phải chăng vì DOJ nhượng bộ trước áp lực của đảng Cộng Hòa, nếu Bộ Tư pháp điều tra Trump sẽ kích hoạt chiến tranh chính trị - Republicans warn Justice Department probe of Trump would trigger political war ? Theo NYPost 12.8.2022 loan tải lời ông Trump :" Họ không cần chơi trò chính trị và đột nhập vào Mar-a-Lago" - Phải chăng DOJ áp dụng lời của cựu TT Trump: " chơi trò chính trị" để kéo dài vụ án và rồi nhờ tòa án công khai các văn kiện, đáng lý ra chỉ có tòa và bồi thẩm đoàn được biết đến? Dựa vào phía cựu TT Trump cáo buộc cuộc khám xét là bất hợp pháp phải chăng đã tạo cơ hội cho phía DOJ xin tòa công khai lệnh khám xét để dân chúng hiểu rõ vấn đề?

Theo cuộc thăm dò dư luận mới đây của CBS TV ngày 26.9.2022 thì cuộc bầu cử Hạ Viện giữa kỳ (11.2022) tới đây dự đoán số dân biểu cách biệt giữa hai đảng CH và DC giảm dần. Dự báo phía đảng CH: 223 seats in September -226 seats in August - 230 seats in July. (218 ghế là chiếm đa số Hạ Viện) - Phải chăng chiến thuật kéo dài vụ án này có tác dụng? ( Phía Thượng Viện CBS dự báo đảng DC vẫn chiếm đa số. Đài NBC TV dự báo Hạ Viện nghiêng ngửa và Thượng Viện vẫn do đảng DC chiếm đa số) - Phần trình bày sau là diễn tiến về yêu cầu của NARA lien quan đến cuộc khám xét ngày 8.8. 2022.

✱ Thư của NARA ngày 10.5.2022 gửi phía cựu Trump đòi lại thêm hồ sơ

Theo Just The News ngày 10.5.2022 công bố là thư của DEBRA STEIDEL WALL, Quản trị viên NARA gửi luật sư của cựu TT Trump :

May 10, 2022

Evan Corcoran Silverman Thompson 400 East Pratt Street Suite 900

Baltimore, MD 21202 By Email

Dear Mr. Corcoran:

Tôi viết thư trả lời thư đề ngày 29 tháng 4 năm 2022 và ngày 1 tháng 5 năm 2022, bạn yêu cầu Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) trì hoãn thêm không tiết lộ cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) về các hồ sơ thuộc chủ đề tại thông báo ngày 12 tháng 4 năm 2022 của chúng tôi gửi đại diện được ủy quyền của cựu TT Trump.

Có những lợi ích quan trọng về an ninh quốc gia mà FBI và những người khác trong Cộng đồng Tình báo nhận được quyền truy cập vào những tài liệu này. Theo NARA, trong số các tài liệu trong hộp có hơn 100 tài liệu có đánh dấu phân loại, bao gồm hơn 700 trang. Một số bao gồm các mức phân loại cao nhất, bao gồm các tài liệu của Chương trình Truy cập Đặc biệt (SAP).

Như bạn đã biết, NARA đã liên tục liên lạc với các đại diện của cựu Tổng thống trong suốt năm 2021 về những tài liệu bị thiếu thuộc hồ sơ trong nhiệm kỳ Tổng thống, dẫn đến việc chuyển giao 15 hộp hồ sơ cho NARA vào tháng 1 năm 2022.

Việc tiếp cận các tài liệu không chỉ cần thiết cho mục đích điều tra tội phạm đang diễn ra của chúng tôi, mà Ngành Hành Pháp cũng phải tiến hành đánh giá rõ ràng về thiệt hại tiềm ẩn do cách thức mà các tài liệu này được lưu trữ , cùng việc vận chuyển và thực hiện bất kỳ bước khắc phục cần thiết nào. Theo đó, chúng tôi phải tìm cách lấy lại các tài liệu này hầu tạo điều kiện thuận lợi cho các việc đánh giá cần thiết ( ̣we are seeking immediate access to these materials so as to facilitate the necessary assessments that need) cần được tiến hành theo quy định của Ngành Hành Pháp.

Tôi kết luận rằng không có lý do gì để trì hoãn thêm theo như yêu cầu của bạn, đối với việc FBI và những người khác trong Cộng đồng Tình báo bắt đầu việc xem xét hồ sơ này. Theo đó, NARA sẽ cung cấp cho FBI quyền truy cập vào các hồ sơ được đề cập, theo yêu cầu của Cơ quan Hành Pháp đương nhiệm, bắt đầu sớm nhất là vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022.

DEBRA STEIDEL WALL. [5]

Đó là các tranh cãi giữa cựu TT Trump với NARA sau khi cơ quan này nhận lại 15 hộp hồ sơ hồi tháng 1.2022, nhưng còn thiếu ...

✱ Đại bồi thẩm đoàn can thiệp lấy lại các tài liệu mà ông Trump còn cất giữ

ABC News 12.5.2022 - Bộ Tư pháp yêu cầu triệu tập đại bồi thẩm đoàn để mở cuộc điều tra liên quan đến việc cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật, sau tiết lộ vào tháng Hai rằng ông đã mang các hộp tài liệu về dinh thự Mar-a-Lago của mình khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Ít nhất một trát đòi của đại bồi thẩm đoàn đã được ban hành cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và các yêu cầu phỏng vấn đã được thực hiện đối với một số cựu trợ lư từng làm việc với Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với ABC News.

Tin tức trên được loan tải lần đầu tiên bởi New York Times. Người phát ngôn của Trump cho biết trong một tuyên bố sau tin tức về cuộc điều tra: "Tổng thống Trump nhất quyết xử lý tất cả các tài liệu theo luật pháp và quy định hiện hành" - "Những nỗ lực muộn màng đã đoán già đoán non rằng sự thật rõ ràng là có động cơ chính trị ."

Các quan chức Cục Lưu trữ Quốc gia trước đó đã xác nhận trong một bức thư gửi tới Ủy ban Giám sát Hạ viện rằng một số tài liệu thu hồi lại từ Mar-a-Lago được đánh dấu là "đã được phân loại" và cho biết họ đã chuyển vấn đề này đến Bộ Tư pháp. [6]

✱ Luật sư của Trump xác nhận với Bộ Tư pháp rằng tài liệu được phân loại đã được trả lại hết

Theo Orlando Sentinel ngày 13.8.2022 - Một luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã ký vào cam kết hồi tháng 6.2022 khẳng định rằng tất cả các tài liệu được đánh dấu đã phân loại thời đã được trả lại cho chính phủ, bốn người cùng biết về tài liệu cho biết. Văn bản xác nhận này được đưa ra vào chuyến thăm Mar-a-Lago ngày 3 tháng 6 tới của Jay I. Bratt, quan chức phản gián hàng đầu trong bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp. « Trump lawyer told Justice Dept. that classified material had been returned » .





Nhưng phía NARA không tin tưởng vào cam kết này (6.2022) và cho rằng địa điểm này còn cất giữ nhiều tài liệu, nên NARA yêu cầu DOJ can thiệp và cuộc khám xét sau đó xảy ra vào ngày 8.8.2022. Để làm giảm căng thẳng do có sự chống đối từ phía cựu TT Trump sau cuộc khám xét, cũng như các vụ kiện tụng về nguyên nhân dẫn đến cuộc khám xét lấy lại hồ sơ thể theo yêu cầu của NARA ... phía Bộ Tư Pháp yêu cầu tòa công khai các văn bản liên quan đến cuộc khám xét, và sự việc người viết đã trình bày trước đây ...

✱ Về 48 tờ bìa hồ sơ "đã phân loại" không còn tài liệu bên trong

Theo Newsweek - 2.9.2022 - Lần công khai thứ hai có 48 tờ bìa hồ sơ "đã phân loại" nay chỉ có bìa còn các giấy tờ bên trong tờ bìa không còn đã gây ra nhiều nghi ngờ, câu hỏi được đặt ra là các tài liệu trong 48 tờ bìa hồ sơ biến đi đâu ...« Trump Having 48 Empty 'Classified' Folders at Mar-a-Lago Raises Suspicion »

✱ Trump có thể đã bán tài liệu mật cho người Nga hoặc Ả Rập Xê Út

Theo Yahoo News ngày 15.8.2022 - Một người dẫn chương trình Fox News hôm Chủ nhật đã tự hỏi liệu cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã bán các tài liệu mật mà ông lưu giữ tại Mar-a-Lago cho Nga hay Ả Rập Xê-út hay không (Did former President Trump try to sell or share the highly classified material to the Russians or to the Saudis?) Phát biểu trong chương trình phát sóng trực tiếp trên Fox News Sunday, Eric Shawn đã nêu ra một khả năng về những gì Trump có thể đã làm với các tài liệu mật mà FBI tìm thấy trong quá trình khám xét nơi ở của Trump ở Florida.

"Và nhiều câu hỏi đang được đặt ra sáng nay. Cựu Tổng thống Trump liệu đã bán hoặc chia sẻ tài liệu được phân loại cao cho người Nga hay cho người Ả Rập Xê Út, hay những người khác không?" Shawn hỏi. "Hay các tài liệu đã được xử lý và lưu trữ một cách vô tội vạ vì ông ta nghĩ rằng có quyền hợp pháp để sở hữu chúng?" anh ta nói thêm.

Shawn sau đó dựa theo các báo cáo từ truyền thông nhà nước Nga rằng các tài liệu có thể đã bị rò rỉ cho phía Nga, sau đó chuyển sang cuộc phỏng vấn với nhà phân tích tình báo Rebekah Koffler.

Người dẫn chương trình Fox News Eric Shawn không thể kiềm chế sự khinh thường của mình đối với Tổng thống Trump. Sáng nay, ông hỏi Rebekah Koffler về ý tưởng Trump bán bí mật hạt nhân cho Nga và gợi ý rằng Putin đã xem các tài liệu đó.(This morning he asked Rebekah Koffler about the idea of Trump selling nuke secrets to Russia and suggested that Putin has seen the documents).[7]

✱ Bản tuyên thệ dài 38 trang để yêu cầu tòa Nam Florida ban hành lệnh cho phép FBI khám xét Mar- A-Lago

Từ giai đoạn đầu NARA yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) can thiệp để lấy lại hồ sơ liên quan đến an ninh quốc phòng...Sau khi phía cựu TT Trump lên tiếng yêu cầu ngưng cuộc điều tra và rằng các hồ sơ FBI lấy đi là hồ sơ đã giải mật và hồ sơ cá nhân không vi phạm luật pháp. Để cho dân chúng biết ngọn nguồn, vào ngày 9.9.2022 thể theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, thẩm phám (tòa Liên Bang Nam Florida) đã đồng ý tiết lộ bản tuyên thệ dài 38 trang cung cấp chứng cớ xin tòa ban hành lệnh cho phép FBI khám xét Mar- A-Lago của Trump. Phần tóm lược trích đoạn sau dựa của bản tuyên thệ dài 38 trang được tòa Nam Florida công bố thể theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp như đã viết. (Ghi chú: một số trang vẫn chưa được giải mật).

✱ IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

IN THE MATTER OF THE SEARCH OF: LOCATIONS WITHIN THE PREMISES TO BE SEARCHED IN ATTACHMENT A.

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF AN APPLICATION UNDER RULE 41 FOR A WARRANT TO SEARCH AND SEIZE.

• Về cơ sở bị khám xét

#1. Chính phủ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc di dời và lưu trữ tài liệu đã phân loại trong địa điểm trái phép, cũng như che giấu hoặc loại bỏ hồ sơ của chính phủ bất hợp pháp. Cuộc điều tra bắt đầu từ khi thư yêu cầu của Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ (NARA) gửi đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, văn bản này gọi là "Thơ yêu cầu của NARA." Trong thư yêu cầu, NARA cho biết vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA). Các hồ sơ NARA nhận được từ văn phòng của cựu Tổng thống DONALD J. TRUMP, tên gọi sẽ dùng từ "TỔNG THỐNG", thông qua đại diện, gồm mười lăm (15) hộp hồ sơ, gọi là " MƯỜI LĂM HỘP" , đã được vận chuyển từ cơ sở của Tổng Thống tại 1100 S Ocean Blvd, Palm Beach, FL 33480, sau đây gọi là "CƠ SỞ" một nơi cư trú và câu lạc bộ được gọi là "Mar-a-Lago", được mô tả thêm trong Đính kèm A, đã được NARA báo cáo là chứa, trong số những thứ khác, là các tài liệu tuyệt mật xen kẽ với các hồ sơ khác.





• Yêu cầu của NARA



#24. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, Đặc vụ phụ trách Văn phòng NARA của Tổng thanh tra đã gửi thư yêu cầu NARA qua email gửi cho DOJ. NARA đã tuyên bố rằng Theo Giám đốc Bộ phận Liên lạc Tòa Bạch Ốc của NARA, một bản đánh giá sơ bộ về MƯỜI LĂM HỘP xác nhận rằng chúng chứa "báo, tạp chí, tin bài in, ảnh, các bản in khác, ghi chú, thư từ của tổng thống, cá nhân và bản văn thuộc về hồ sơ tổng thống, và rất nhiều hồ sơ đã được phân loại. ' Mối quan tâm đáng kể nhất là các hồ sơ đã phân loại đã bị mở ra, trộn lẫn với các bản văn khác, nói cách khác là việc bảo quản được xác định là không chuyên nghiệp."

# 25. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Nhà lưu trữ Hoa Kỳ, quản trị viên chính của NARA, đã viết thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách của Quốc hội. Carolyn B. Maloney, nêu ra việc “NARA đã liên lạc liên tục với các đại diện của cựu Tổng thống Trump trong suốt năm 2021 (NARA had ongoing communications with the representatives of former President Trump throughout 2021), sau đó dẫn đến việc lấy lại cho NARA 15 hộp hồ sơ vào Tháng 1 năm 2022 .... NARA đã xác định các hồ sơ, tài liệu được đánh dấu là thông tin an ninh quốc gia đã phân loại bên trong các hộp. "Bức thư cũng nêu rõ rằng," [b] NARA phát hiện tài liệu đã được phân loại.(the letter also stated that, “[b]ecause NARA identified classified information)

# 30. Theo một bài báo của CBS Miami có tiêu đề "Những chiếc xe tải đang di chuyển được phát hiện tại Mar-a-Lago," được loan tải hôm Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021, ít nhất hai xe tải đang di chuyển đã được quan sát tại CƠ SỞ [ các dòng chữ bị xóa] - Về các dòng chữ bị xóa, theo trang web CBS Miami ngày 18.1.2021 :"Ít nhất hai chiếc xe tải với các thùng hàng đã được phát hiện bởi máy bay trực thăng thu thập tin tức đang lăn bánh bên trong khu nhà. Xung quanh khu nhà cũng có sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh , cùng với ít nhất một chiếc trực thăng bay phía trên của: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach". "..."

#39. Vào hoặc khoảng ngày 6 tháng 5 năm 2021, NARA đã đưa ra yêu cầu đối với các hồ sơ thuộc PRA còn thiếu và tiếp tục đưa ra yêu cầu cho đến khoảng cuối tháng 12 năm 2021, sau khi NARA được thông báo mười hai hộp đã được tìm thấy và sẵn sàng để lấy tại CƠ SỞ. "..."

• 15 hộp hồ sơ NARA lấy lại chứa thông tin đã phân loại

#47. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2022. Các nhân viên FBI đã tiến hành đánh giá sơ bộ MƯỜI LĂM HỘP hồ sơ đã cung cấp cho NARA và các tài liệu được xác định có đánh dấu phân loại gồm mười bốn trong số MƯỜI LĂM HỘP . Một phần sơ bộ của các tài liệu với phân loại đánh dấu ghi các con số gần đúng sau:





- 184 tài liệu duy nhất mang đánh dấu phân loại, gồm 67 tài liệu được đánh dấu là KÍN.

- 92 tài liệu được đánh dấu là MẬT.

- và 25 tài liệu được đánh dấu là TỐI MẬT.

Hơn nữa, các đặc vụ FBI ghi nhận các dấu hiệu phản ánh các tờ bìa /ngăn hồ sơ/ ghi : HCS. FISA. ORCON. NOFORN và SI. Dựa trên sự đào tạo và kinh nghiệm của tôi. Tôi biết tài liệu đó được phân loại ở các cấp độ này thường chứa NDI (Thông tin quốc phòng). Một số tài liệu cũng chứa những gì dường như là ghi chú viết tay của TỔNG THỐNG.[8]

✱ Sau tranh cãi với NARA về hồ sơ mật, nay lại đôi co với Thẩm phán đặc biệt do chính phía ông Trump đề cử.

Theo Raw Story ngày 28.9.2022 - Hồ sơ DOJ mới tiết lộ cho biết ông Trump kín đáo phản đối yêu cầu của Thẩm phán đặc biệt…

Thẩm phán đặc biệt Dearie đã yêu cầu các luật sư của Trump gửi bản kiểm kê chi tiết của DOJ liên quan đến vật phẩm bị thu giữ tại Mar-A-Lago, bao gồm bất kỳ “hạng mục cụ thể” nào mà DOJ liệt kê đã tịch thu từ Mar-A-Lago mà " nguyên đơn khẳng định chúng không thuộc về địa điểm này." Và Yêu cầu cung cấp bằng về tuyên bố của Trump trên phương tiện truyền thông rằng chính phủ đã cài đặt tài liệu vào Mar-A-Lago khi khám xét vào tháng 8. (Forbes -TTTr.#3)

Các yêu cầu trên, mới đây theo tài liệu của DOJ nạp cho Thẩm phán đặc Biệt (28.9.2022) tiết lộ rằng các luật sư của Trump đã phản đối yêu cầu của Thẩm phán Dearie về việc phải xác nhận bằng văn bản về danh sách vật phẩm tịch thu do DOJ đệ nạp là chính xác. Trước đây nhóm của Trump đã tuyên bố mà không nêu bằng chứng rõ ràng khi cáo buộc FBI có thể đã "cài" bằng chứng vào. Đồng thời DOJ thúc giục Dearie yêu cầu các luật sư của Trump xác nhận bằng văn bản về danh sách các vật phẩm bị thu giữ từ địa điểm Mar-A-Lago liệu có chính xác hay không. Theo Raw Story ngày 28.9.2022: New DOJ filing exposes Trump’s secret objections - and asks special master to call his bluff.

Theo Axios ngày 29.9.2022 - Phía luật sư của cựu TT Trump phản đối Thẩm phán đặc biệt về việc cung cấp danh sách (nêu trên), viện cớ ông Dearie vượt quá quyền hạn (exceeds the grant of authority) – Bà Thẩm phán Connon cho gia hạn nạp bản giải thích đầy đủ vào sau ngày bầu cử giữa kỵ̀ (thay vì ngày 30.9.2022).

Chú thích - Kèm link biên nhận danh sách các vật phẩm tịch thu tại Mar-A-Lago ngày 8.8.2022 do luật sư của cựu TT Trump chứng kiến cuộc khám xét và ký tên xác nhận. Biên nhận do Tòa án Nam Florida công bố ngày 11.8.2022 sau khi cựu TT Trump cáo buộc FBI khám xét trái phép - S.Florida Court, các trang 5-6-7/7: US DISTRICT COURT for the Southern District of Florida - Receipt for property pdf)

Xem ra vụ đối đầu kéo dài từ 2013 đến 2022 giữa Cựu TT Trump với cơ quan FBI và CIA cuối cùng nội vụ đã chuyển sang tòa án thụ lý, tuy nhiên phía cựu TT vẫn không ngừng đả kích FBI khi cơ quan này thi hành lệnh của tòa án khám xét Mar-A-Lago (8.8.2022)… Qua các bài viết trước:

- Ông Trump chối bỏ việc không ngủ lại đêm ở Moscow, nhưng Giám đốc FBI chứng minh điều ngược lại dựa vào hồ sơ chuyến bay xác nhận cựu TT ở lại Moscow 46 giờ, «CNBC-TTTr.2» - Rằng ông Trump đã bị quay lén khi đang ở cùng với một nhóm gái bán dâm tại phòng ngủ tổng thống ở khách sạn Ritz-Carlton, Moscow - CIA tin rằng Điện Kremlin có thể đang sở hữu những tài liệu nhạy cảm – tiếng Nga là kompromat - Qua sự việc này, phải chăng phía cựu TT Trump phủ nhận sự việc để muốn tránh không phải bị cáo buộc phục vụ cho quyền lợi của nước Nga? (kompromat-biện pháp được sử dụng để điều khiển một người nào đó) «BBC-TTTr.2» .

- Phải chăng từ vụ việc trên, dẫn đến việc Cựu Giám đốc FBI James Comey hôm thứ Năm cáo buộc Tổng thống Donald Trump sa thải ông nhằm tìm cách làm suy yếu cuộc điều tra của FBI về sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump với Nga. «VOA-TTTr.2»

- Việc 48 bộ tài liệu chỉ còn tờ bìa mà không còn tài liệu bên trong (nêu trên), phải chăng Fox News đưa ra giả thuyết ông Trump bán tài liệu cho Nga hoặc Ả Rập Saudi nhằm hướng dư luận vào giả thuyết này thay vì chú ý đến việc ông Trump vướng vào kế hoạch "kompromat" do Nga giăng bẫy?

– Đào Văn

Nguồn:

[1] ABC News:National Archives confirms some documents retrieved from Mar-a-Lago were classified

[2] Politico:Days before Mar-a-Lago subpoena, Trump lawyer claimed she scoured his office, closets and drawers

[3] NARA Press Statements: Response to Media Queries About Presidential Records

[4] Lawfare Blog: Trump’s Presidential Records Act Violations: Short- and Long-Term Solutions

[5] Just The News: Full text of National Archives letter to Trump on classified documents

[6] ABC News: Justice Department opens grand jury probe into Trump's handling of documents

[7] Yahoo/Fox:Trump could have tried to sell highly classified material to the Russians or Saudis

[8] S.Florida Court: AFFIDAVIT IN SUPPORT OF AN APPLICATION UNDER RULE 41 FOR A WARRANT TO SEARCH AND SEIZE..pdf