Một Số Chia Sẻ Đáng Chú Ý Của Những Cư Dân Gốc Việt Mới Thi Đậu Quốc Tịch Tại Văn Phòng Jay Chen

Jay Chen chúc mừng các cư dân vừa thi đậu quốc tịch



Vào sáng ngày Thứ Năm 29/09/2022, văn phòng tranh cử Jay Chen - ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- đã tổ chức buổi thực tập phỏng vấn thi quốc tịch cho các cư dân gốc Việt. Đặc biệt, hai cư dân vừa thi đậu trong tuần trước đã đến để cảm ơn văn phòng, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm quí báu cho những người đang chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn thi quốc tịch.



Cả hai chị vừa thành công trong ngày phỏng vấn thi quốc tịch ngày 21/09. Cả hai chị đều đã rớt vài lần trước đó, và đã đến thực tập tại văn phòng Jay Chen một ngày trước khi đi thi. Hai chị cảm ơn các thiện nguyện viên, và xác nhận những kỳ thực tập tại văn phòng Jay Chen là vô cùng hữu ích, giúp họ tự tin hơn nhiều trong lần phỏng vấn sau cùng.



Chia sẻ đáng chú ý nhất: một chị cho biết hai lần trước thi tại văn phòng USCIS Santa Ana đều rớt, và lần thứ ba chị thi tại văn phòng San Bernadino mới đậu. Điều đáng nói ở chỗ là nhân viên văn phòng San Bernadino đã phỏng vấn chị đúng với những gì chị đã học và chuẩn bị. Nhân viên này chủ yếu kiểm tra lại thông tin cá nhân, hỏi chị một số câu hỏi trong mẫu N-400, hỏi để biết chắc chị hiểu những điều mình đã khai. Không có những câu hỏi hóc búa về định nghĩa những từ khó (definition) như chị đã từng trải qua tại trung tâm Santa Ana. Điều này xác nhận nhiều than phiền của các cư dân gốc Việt là đáng tin cậy: kỳ phỏng vấn thi quốc tịch khó hay dễ phụ thuộc nhiều vào nhân viên phỏng vấn chứ không theo như qui trình đã được hướng dẫn trước. Có nhiều cư dân dù tiếng Anh khá, trả lời đầy đủ theo yêu cầu nhưng vẫn rớt vì “tiếng Anh không đạt”, do nhân viên phỏng vấn cố tình hỏi sâu vào những định nghĩa từ hóc búa! Hiện nay nhiều cư dân tin rằng thi tại văn phòng USCIS San Bernadino thì cơ hội đậu sẽ cao hơn nhiều so với Santa Ana, lý do là một số nhân viên phỏng vấn ở Santa Ana khó hơn. Cư dân còn đặt câu hỏi là họ có thể chọn văn phòng để thi quốc tịch hay không? Yêu cầu này không phải không có cơ sở, cũng cần được xem xét. Tương tự như việc thi lấy bằng lái xe, cư dân có thể chọn thi tại các văn phòng DMV khác nhau trong khu vực. Một số cư dân biết “né” các văn phòng DMV có tiếng là khó, và ghi danh thi tại các nơi có xác suất đậu cao hơn.

Cả hai chị đều chia sẻ rằng nếu bớt “run” khi bước vào phỏng vấn thì sẽ dễ đậu hơn. Những kỳ trước rớt là vì run quá, không còn đủ bình tĩnh để nghe câu hỏi và trả lời. Có một cư dân khác kể rằng trong lúc chờ vào phỏng vấn, anh lo lắng đến độ khi nhân viên phỏng vấn ra phòng đợi gọi tên đến ba lần mà anh vẫn không nghe. Đến lần thứ tư, anh mới chợt hoàn hồn nhận ra là họ gọi mình, lật đật đứng lên để đi vào phỏng vấn. Nhân viên tỏ ra bực bội ra mặt, và kỳ đó anh đã bị đánh rớt nhanh chóng cho dù chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi. Kể như vậy để thấy việc chuẩn bị giữ tâm lý bình tĩnh cũng quan trọng không kém gì việc học bài để đi thi. Tại văn phòng Jay Chen, trước khi vào thực tập phỏng vấn, cư dân thường được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh bằng việc theo dõi hơi thở, điều hòa hơi thở. Hít vào một hơi dài và nhẹ nhàng, thở ra một hơi dài và nhẹ nhàng, chú tâm vào hơi thở để cho sự lo lắng không còn ngự trị trong tâm nữa. Nếu sự lo lắng xuất hiện, thì tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua đi, lúc này chỉ có hơi thở là quan trọng nhất. Chỉ cần vài phút tập thở, chú tâm vào hơi thở như vậy mà có khi sự lo lắng biến mất. Nhiều người xác nhận phương pháp này hiệu nghiệm để làm cho họ bình tĩnh hơn.



Một chia sẻ khác nữa là những người đi thi nên thực tập nghe và trả lời những câu “small talk”, tức là những câu chào hỏi xã giao. Khi nhân viên phỏng vấn gọi tên mình và dắt vào phòng phỏng vấn, họ dùng những câu hỏi giao tiếp thông thường để đánh giá trình độ nghe và hiểu tiếng Anh của mình: “How are you?”, “How’s the weather today?”, “How did you get here?”… Trả lời được những câu hỏi đơn giản này sẽ tạo ấn tượng tốt đối với nhân viên phỏng vấn, và giúp cho mình tự tin hơn khi trả lời những câu hỏi chính thức sau đó. Vì vậy, việc thực tập những câu chào xã giao cũng quan trọng không kém gì việc học 100 câu hỏi về đề thi công dân, hay các câu hỏi trong mẫu N-400. Việc thực tập những câu chào hỏi kiểu này cũng dễ dàng, có thể thực tập với người thân trong nhà, hay nghe qua Youtube.



Có mặt trong buổi chia sẻ tại văn phòng, ông Jay Chen đã gởi lời chúc mừng đến hai cư dân vừa thi đậu để trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông cũng cảm ơn những cư dân đã đến văn phòng thực tập phỏng vấn để chuẩn bị trở thành công dân Hoa Kỳ. Văn phòng của ông tổ chức dịch vụ trợ giúp miễn phí cho cư dân gốc Việt chỉ với mục đích là giúp cho có thêm nhiều người trong cộng đồng gốc Việt trở thành công dân Hoa Kỳ, để thực hiện các quyền công dân quí báu mà ở Việt Nam không thể có, trong đó có quyền tự do bầu cử. (DV)