Tại Sao Các Đồng Minh Của Trump Không Mấy Bận Tâm Về Vụ Kiện Của Bộ Trưởng Tư Pháp New York?

Theo tin RFA, Ông Võ An Đôn, một luật sư nổi tiếng bị rút thẻ hành nghề sau khi bảo vệ quyền lợi thành công cho gia đình của nạn nhân chết trong đồn công an, bị an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cấm xuất cảnh vào tối 27/9 khi ông trên đường cùng gia đình đi định cư ở New York, Hoa Kỳ.