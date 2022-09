Giới chức Mỹ lo ngại địa điểm Mar-A-Lago tạo ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia

Bình luận thời sự



Sau khi cựu TT Trump di chuyển hồ sơ từ Tòa Bạch Ốc về Mar-A-Lago sự việc khiến giới an ninh tình báo Mỹ lo ngại sợ rằng nhiều tài liệu mật bị tiết lộ, nhất là sau khi một số người đột nhập vào khu dinh thự của cựu TT bị bắt giữ...

✱ Khu resort Mar-a-Lago của Trump gây ra nguy cơ đến an ninh quốc gia



VOA News - Vụ thu giữ các tài liệu bảo mật của chính phủ Mỹ từ khu resort Mar-a-Lago của Donald Trump làm nổi bật những lo ngại về an ninh quốc gia khơi ra bởi cựu tổng thống này, và tư gia nơi ông gọi là Nhà Trắng Mùa Đông, một số chuyên gia an ninh nhận định. Ông Trump đang bị điều tra ở cấp liên bang về những vi phạm khả dĩ đối với Đạo luật Gián điệp, theo lệnh khám xét. Luật này nói làm gián điệp cho một quốc gia khác hoặc xử lý thông tin quốc phòng của Mỹ không đúng cách là những hành vi phạm pháp, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin đó với những người không được phép nhận nó.

Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi có chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Đầu nhiệm quyền của mình, ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga về một hoạt động của Nhà nước Hồi giáo đã được hoạch định khi ông ở trong Phòng Bầu dục, các quan chức Mỹ cho biết vào thời điểm đó.





Nhưng thông tin tình báo Mỹ dường như đặc biệt gặp rủi ro chính tại Mar-a-Lago, nơi các thành viên và khách mời giàu có dự các đám cưới và bữa tối gây quỹ đi qua đi lại cười nói. Cơ quan Mật vụ cho biết khi ông Trump còn là tổng thống, họ không quyết định ai được phép vào câu lạc bộ, nhưng họ có rà soát toàn thân để bảo đảm không ai mang đồ bị cấm vào, đồng thời rà soát thêm những vị khách ở gần tổng thống và những người được bảo vệ khác.





Lệnh khám xét của Bộ Tư pháp khơi lên những lo ngại về an ninh quốc gia, cựu quan chức Bộ Tư pháp Mary McCord nói. "Rõ ràng họ nghĩ đưa những tài liệu này trở lại không gian được bảo mật là việc rất nghiêm trọng," bà McCord nói. "Ngay cả việc giữ lại các tài liệu bảo mật cấp độ cao trong nơi lưu trữ không đúng quy định - đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó và những người khác có thể có mối liên hệ với chính phủ nước ngoài và các đại diện nước ngoài - cũng tạo ra một mối đe dọa đáng kể cho an ninh quốc gia."





Ông Trump, trong một phát biểu trên mạng xã hội của mình, nói các tài liệu "đều đã được giải mật" và được đặt trong "nơi lưu trữ an toàn." Tuy nhiên, bà McCord nói bà không thấy "lập luận hợp lý nào cho thấy ông ta đã đưa ra quyết định có suy xét về từng tài liệu một trong số này để giải mật chúng trước khi rời đi." Sau khi rời nhiệm sở, ông không có quyền giải mật thông tin, bà nói. Trong một ví dụ nổi bật, năm 2017, ông Trump cùng Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe ăn tối ngoài trời trong khi các vị khách lượn lờ gần đó, nghe lỏm và chụp ảnh mà sau đó họ đăng lên Twitter. Bữa tối bị gián đoạn bởi một vụ thử phi đạn của Triều Tiên, và các vị khách lắng nghe trong khi ông Trump và ông Abe bàn bạc những gì cần nói để đáp lại. Sau khi đưa ra một tuyên bố, ông Trump ghé qua một bữa tiệc cưới tại câu lạc bộ. "Những gì chúng ta thấy là Trump quá lơi lỏng trong vấn đề an ninh đến mức ông ta có một cuộc họp nhạy cảm liên quan đến chủ đề chiến tranh tiềm tàng ở nơi mà những người không thuộc chính phủ Mỹ có thể quan sát và chụp ảnh," Mark Zaid, một luật sư chuyên về các vụ việc an ninh quốc gia, nói. "Ai đó có thiết bị di động cũng có thể dễ dàng nghe và ghi lại những gì Trump đang nói." Thư ký báo chí Nhà Trắng vào thời điểm ông Abe đến thăm, Sean Spicer, nói với các phóng viên sau đó rằng ông Trump đã được báo cáo thông tin về vụ phóng của Triều Tiên trong một căn phòng an ninh ở Mar-a-Lago. Ông này nói việc khách chụp ảnh không quá nghiêm trọng.

Phòng an ninh ở Mar-a-Lago chính là nơi ông Trump quyết định phát động các cuộc không kích nhắm vào Syria vì sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 năm 2017.





Sau khi đưa ra quyết định, ông Trump đi ra ăn tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang ghé thăm. Ông báo cho ông Tập biết về các cuộc không kích trong khi ăn bánh sô-cô-la tráng miệng.

Vào năm 2019, một phụ nữ Trung Quốc vượt qua các chốt kiểm soát an ninh tại câu lạc bộ mang theo ổ đĩa USB được mã hóa bằng phần mềm "độc hại." Người này sau đó bị bắt vì xâm nhập nơi hạn chế người vào và khai báo gian dối với các quan chức, các nhà chức trách cho biết vào thời điểm đó. Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc bấy giờ là John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác, các phụ tá cho biết vào thời điểm đó.[1]

✱ Hai công dân Trung Quốc bị bắt vì xâm nhập Mar-a-Lago

WPTV Florida - 18.12.2019 - Một công dân Trung Quốc bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp vào câu lạc bộ Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump, đây là lần thứ hai trong năm nay việc xâm nhập đã xảy ra. Cảnh sát cho biết Jing Lu, 56 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư (18.12.2019) với hành vi lảng vảng và rình mò sau khi cô từ chối rời khỏi khu nghỉ mát này. Cô ta đang bị giam tại nhà tù Palm Beach County và bị giam trong một trại tù. Theo cảnh sát Palm Beach, thị thực của Jing Lu đã hết hạn.

Một trường hợp khác, vào tháng 3 (2019) một nữ doanh nhân Thượng Hải đã bị bắt sau khi xâm nhập vào Mar-a-Lago một cách bất hợp pháp. Sau đó cô bị kết tội xâm phạm và nói dối các nhân viên Mật vụ và bị trục xuất. Tờ Miami Herald cho biết liên quan đến một vụ xâm nhập vào đầu năm nay (3.2019) đã dẫn đến việc bắt giữ Yujing Zhang. Cô bị buộc tội nói dối các nhân viên Mật vụ để được vào câu lạc bộ. Nhà chức trách cho biết Zhang có nhiều thiết bị điện tử khác nhau, trong đó có thiết bị phát hiện camera an ninh. Người phụ nữ Trung Quốc 33 tuổi nói với Thẩm phán Roy Altman rằng cô đã đến Mar A Lago để gặp tổng thống và gia đình của ông để “kết bạn”. Thẩm phán đã kết án cô 8 tháng vì tội xâm nhập Mar A Lago bất hợp pháp và nói dối Sở Mật vụ.

Vào tháng 5 (2019), một sinh viên đại học được cho là đã vào khu Mar-a-Lago trong 20 phút trước khi anh ta bị bắt.[2]

✱ Người phụ nữ Ukraine đóng giả thành viên gia đình Rothschild xâm nhập Mar-a-Lago

New York Post ngày 26.8.2022 - Dựa vào các bản tin, một phụ nữ Ukraine đóng giả là thành viên của gia đình ngân hàng Rothschild đã bị coi là một kẻ lừa đảo sau khi cô này bị cáo buộc xâm nhập vào bất động sản Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump. Inna Yashchyshyn, 33 tuổi, đã nói dối các thành viên của khu nghỉ dưỡng sang trọng rằng cô là người thừa kế khối tài sản kếch xù của gia đình danh tiếng, Anna de Rothschild, theo một cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang.

Cô đã xuất hiện tại nhiều sự kiện diễn ra ở Mar-a-Lago cùng với những người như Trump, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham và những người khác trong khi cô giữ chức vụ chủ tịch của United Hearts of Mercy, được thành lập bởi nhà tài phiệt người Nga có trụ sở tại Florida và cựu đối tác kinh doanh Valery Tarasenko ở Canada vào năm 2015, theo Pittsburgh Post-Gazette.

Yashchyshyn, 33 tuổi, hiện là đối tượng của một số cuộc điều tra liên bang sau khi có thông tin tiết lộ rằng cô thực tế không phải là thành viên của gia đình Rothschild. Ngoài ra, cô ấy cũng đang bị chính quyền Canada điều tra vì bị cáo buộc tội phạm tài chính. Trên thực tế, Yashchyshyn là con gái nói tiếng Nga của một tài xế xe tải ở Illinois. Không rõ cô ấy đến Mỹ khi nào . Cô ta hiện bị cáo buộc đã thực hiện một số chuyến đi đến bất động sản của cựu tổng thống ở Florida với danh tính giả để tạo mối quan hệ với một số nhà lãnh đạo lớn nhất của quốc gia. Hồ sơ liên bang do Post-Gazette và Dự án Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng thu được cho thấy Yashchyshyn có hai hộ chiếu giả từ Mỹ và Canada với tên “Anna de Rothschild”.

Theo Tarasenko, một doanh nhân 44 tuổi lớn lên ở Moscow, cô ta đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Mar-a-Lago để nỗ lực liên hệ và tạo ra các luồng kinh doanh mới. Các bức ảnh từ năm 2021 cho thấy cô gái tóc nâu đi chơi với Trump, Graham và những người khác, theo các báo cáo. Cô ta đã sử dụng “danh tính giả là Anna de Rothschild để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với [các] chính trị gia Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn với Donald Trump, Lindsey Graham và [cựu Thống đốc Missouri] Eric Greitens,” Tarasenko nói, theo tới một bản tuyên thệ do Post-Gazette thu được. Không rõ khi nào Yashchyshyn đến Mỹ và bắt đầu sử dụng tên Anna de Rothschild, OCCRP đưa tin.[3]

✱ Tiết lộ thông tin danh sách nhân viên tình báo trên Bảng lương của Hoa Kỳ

Newsweek - Cuộc khám xét chưa từng có tiền lệ đối với nơi ở của Donald Trump vào thứ Hai, FBI đang tìm cách truy tìm các tài liệu Tối mật và " ngăn chặn" các tài liệu liên quan đến "nguồn và phương pháp" tình báo, hai nguồn tin chính phủ liên bang nói với Newsweek — các tài liệu này khả năng tiết lộ các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ , bao gồm cả các nhân viên trong biên chế của chính phủ Mỹ. Điều này làm phức tạp thêm rất nhiều đối với cuộc thảo luận công khai nào liên quan đến các tài liệu. hoặc bất kỳ chứng cứ nào về khả năng vi phạm luật pháp Hoa Kỳ của Trump. Các tin tức ngắn gọn được tiết lộ về cuộc điều tra, yêu cầu giấu tên khi chia sẻ về thông tin nhạy cảm này.

Trong trường hợp bình thường, các điều tra viên viết một danh sách chi tiết tất cả các tang vật tịch thu từ người hoặc từ nơi khám xét, nộp một bản sao danh sách tang vật cho tòa án đã phê chuẩn lệnh khám xét. Nhưng trong trường hợp tài liệu mật, danh sách kiểm kê có thể cố ý mơ hồ: Thí dụ, "mười tài liệu, được đánh số từ 1 đến 10, gồm 65 trang, được đóng dấu Tối mật trở lên." Được giả định là lệnh khám xét và các tang vật đều không bao giờ được công khai, gồm cả bất kỳ tài liệu đã phân loại".

Các nguồn tin từ các chuyên gia tình báo cho biết cựu tổng thống không có thẩm quyền giải mật những tài liệu như vậy vì chúng được phân loại theo quy định bởi luật lệ hơn là theo lệnh hành pháp. Việc Trump sở hữu những tài liệu đó và việc ông giấu chúng đi đã được đưa ra ánh sáng trong quá trình điều tra của chính phủ liên bang kéo dài nhiều tháng, tập trung vào tình trạng của hồ sơ tổng thống lấy từ Tòa Bạch Ốc.

Thông tin về nơi cất giữ các tài liệu, Newsweek đã đưa tin trước đây, thu thập từ một nguồn tin mật , có lẽ là một người nào đó bên trong nhóm Trump. Mặc dù không thừa nhận bất kỳ chi tiết nào của cuộc điều tra, hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố rằng Bộ Tư pháp đang yêu cầu tòa án đưa ra lệnh khám xét và kiểm kê tài sản lấy từ Mar-a-Lago. Yêu cầu đó phải được Donald Trump đồng ý - một cách chính thức, không chỉ trong các tuyên bố công khai (That request has to be agreed to—officially, not just in public statements—by Donald Trump)

Con đường tìm kiếm tại Mar-a-Lago bắt đầu cách đây 18 tháng trong quá trình chuyển giao từ chính quyền Trump sang chính quyền Biden. Khi kiểm kê hồ sơ tổng thống, Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) kết luận rằng có nhiều tài liệu sở hữu bởi Donald Trump là "hồ sơ tổng thống" chứ không phải giấy tờ cá nhân và do đó cần được trả lại cho Cơ quan Lưu trữ.

Sau nhiều tháng đàm phán, vào tháng 1 năm 2022, 15 hộp đựng những chiếc hộp như vậy đã được chuyển cho Cơ quan Lưu trữ. Bộ sưu tập đó dẫn đến nghi ngờ rằng ông Trump vẫn còn sở hữu nhiều tài liệu hơn nữa. Các nhà điều tra liên bang bắt đầu phỏng vấn Trump White House và các nhân viên Mar-a-Lago để xác định những gì đã được chuyển đi. Những cuộc phỏng vấn đó và một cuộc điều tra rộng hơn do thẩm phán liên bang giám sát kết quả là một trát đòi hồ sơ của bồi thẩm đoàn đối với Trump vào cuối tháng 5 được ban hành cho phép tìm kiếm các tài liệu cụ thể.



Theo John Solomon, một nhà báo của Just the News, người cũng từng là một trong những liên lạc viên của Donald Trump tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, trát đòi của bồi thẩm đoàn yêu cầu lấy lại bất kỳ tài liệu nào còn lại mà Trump sở hữu có bất kỳ dấu phân loại nào, ngay cả khi chúng liên quan đến ảnh của các nhà lãnh đạo nước ngoài, thư từ hoặc vật lưu niệm từ nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy.

Sau chuyến thăm tháng 6, theo nhóm Trump, việc liên lạc với các điều tra viên đã ngừng cho đến khi các đặc vụ xuất hiện vào thứ Hai (8.8.2022) để thực hiện lệnh khám xét. Theo những người quen thuộc với cuộc khám xét, quyết định về cuộc khám xét bất ngờ được đưa ra vì các nhà điều tra kết luận rằng, các tài liệu còn lại ở Mar-a-Lago — thuộc những tài liệu rất nhạy cảm, chúng phải được lấy lại để bảo vệ an ninh quốc gia.

Lệnh khám xét đã được thẩm phán Florida phê duyệt vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, và ba ngày sau, FBI có mặt tại Mar-a-Lago để thực hiện cuộc khám xét. Đã lấy đi thêm khoảng 12 hộp hồ sơ. FBI đã kiểm kê những gì đã được lấy và để lại một biên bản kiểm kê dài hai trang cho các luật sư của Trump.

Sau khi khám xét, nhóm ông Trump khẳng định rằng Tổng thống Trump có quyền giải mật thông tin và do đó không có hồ sơ nào được phân loại lưu giữ tại đây. Kash Patel, một người thân tín với Trump, người từng phục vụ trong các vị trí tình báo và quốc phòng trong chính quyền (và người cũng tự nhận mình là một trong những đại diện của Donald Trump tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia), nói với Just The News rằng Trump là "trọng tài cuối cùng" của việc phân loại tài liệu và do đó không thể có sai phạm.

Các chuyên gia nói rằng các điều đó là không chính xác, bởi vì các tài liệu nằm trong quy chế, và không được phân loại theo lệnh hành pháp của tổng thống, không thể được phân loại hoặc giải mật bởi tổng thống (not classified under presidential executive order, cannot be classified or declassified by the president). Điều đó bao gồm các bí mật hạt nhân (theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử) và các tài liệu có thể nhận dạng các nhân viên hoặc điệp viên CIA (theo Đạo luật Bảo vệ Nhận dạng Tình báo năm 1982). Washington Post đã đưa tin rằng các tài liệu được tìm kiếm tại Mar-a-Lago liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Bill Leonard, người đứng đầu Văn phòng Giám sát An ninh Thông tin trong sáu năm trong chính quyền Bush và giám sát hệ thống này, đã phân biệt rõ ràng giữa thông tin được phân loại theo Điều hai của thẩm quyền Tổng thống hiến định với tư cách là Tổng tư lệnh và những thông tin được được phân loại theo quy chế, chẳng hạn như bí mật hạt nhân và các nguồn tin tình báo và các phương pháp thu thập liên quan đến các điệp viên . "Loại thông tin đó và các nguồn và phương pháp tình báo nhạy cảm được bảo vệ theo luật, không nhất thiết phải được bảo vệ theo thẩm quyền phân loại đơn phương của tổng thống", Leonard nói với Grid tuần này. "Vì vậy, ngay cả một tổng thống đương nhiệm cũng không có quyền, không có thẩm quyền để tuyên bố thông tin chưa được phân loại theo ý muốn. Chắc chắn, một cựu tổng thống không có quyền giải mật bất kỳ loại thông tin nào."(Certainly, a former president has no authority to declassify any sort of information.)[4]





Xin mở ngoặc để bổ túc việc cựu TT Trump phải chứng minh hồ sơ đã giải mật và bị buộc cung cấp bằng chứng về cáo buộc FBI cài đặt tài liệu vào Mar-A-Lago. Về đoạn văn ghi trên : « Sau khi khám xét, nhóm ông Trump khẳng định rằng Tổng thống Trump có quyền giải mật thông tin và do đó không có hồ sơ nào được phân loại lưu giữ tại đây. Kash Patel, một người thân tín với Trump, nói với Just The News rằng Trump là "trọng tài cuối cùng" của việc phân loại tài liệu và do đó không thể có sai phạm ». Đó là câu chuyện diễn ra ngày 12.8.2022. Nhưng ngày 20.9.2022, theo bản văn sau của báo Washington Examiner, truyền thông cánh hữu cho biết:

• Thẩm phán đặc biệt yêu cầu cung cấp tài liệu cựu TT Trump đã giải mật

Thẩm phán Raymond Dearie, người được Thẩm phán Aileen Cannon chọn làm Thẩm phán đặc biệt vào tuần trước, đã nói với cựu tổng thống rằng ông ta phải cung cấp bằng chứng về việc giải mật, nếu không ông sẽ phải công nhận rằng hồ sơ mà FBI thu giữ thực sự đã được phân loại (the former president he must provide evidence of declassification or else he will have to assume the records seized by the FBI are indeed classified) . Các luật sư của Trump nói với vị Thẩm phán đặc biệt rằng họ do dự việc công khai chi tiết cụ thể về những gì Trump có thể đã giải mật, vì chủ đề đó có thể trở thành một trong những chiến lược bảo vệ pháp lý của họ trước một bản cáo trạng có thể xảy ra trong tương lai do Bộ Tư pháp đưa ra.

“Tôi phải xác minh sự phân loại diễn ra như thế nào? ... Thẩm quyền của tòa án là gì? " Thẩm phán đặc biệt Dearie hỏi trong phiên điều trần hôm thứ Ba. Thẩm phán đặc biệt cho rằng DOJ đã đưa ra "bằng chứng sơ bộ" về các hồ sơ đã được phân loại và nói rằng "điều đó cũng là điều tôi quan tâm, đó là sự việc đã được kết thúc ." Thẩm phán đặc biệt tiếp tục nhấn mạnh khi hỏi các luật sư của Trump về lý do tại sao điều đó không nên kết thúc.

Các luật sư của Trump đã phân trần trong một đơn đệ trình hôm thứ Hai rằng ông Dearie thẩm phán đặc biệt "yêu cầu Nguyên đơn phải tiết lộ cho Tòa án và Chính phủ thông tin cụ thể liên quan đến việc giải mật" (requires that the Plaintiff disclose specific information regarding declassification to the Court and to the Government.)

Luật sư của Trump, Jim Trusty cho biết hôm thứ Ba, " Vào thời điểm này chúng tôi không ở vị trí để tiết lộ đầy đủ cho việc biện hộ ." Thẩm phán Dearie phản bác lại nhóm của Trump, "Bạn không thể có cả hai thứ " ( Vừa không tiết lộ danh sách tài lệu đã giải mật, vừa không công nhận danh sách tài liệu của Bộ Tư Pháp công bố)

Luật sư Julie Edelstein của DOJ lập luận rằng quyết định xem xét hồ sơ có được phân loại hay không là “quyết định chỉ thuộc về cơ quan hành pháp đương nhiệm”. Trump và các đồng minh của ông đã lập luận rằng ông đã giải mật các hồ sơ lưu tại ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Florida của mình, nhưng Bộ Tư pháp đã nhiều lần chỉ ra rằng những tuyên bố giải mật đó đã không được đưa vào hồ sơ tòa án của Trump (vì cần có văn bản cụ thể).[5]

• Thẩm phán đặc biệt yêu cầu Trump cung cấp bằng chứng về cáo buộc FBI cài đặt tài liệu vào Mar-A-Lago

Theo Forbes News (22.9.2022)- Thẩm phán đặc biệt Dearie đã yêu cầu các luật sư của Trump gửi trước ngày 26 tháng 9 một báo cáo đối với bất kỳ vấn đề nào họ gặp phải về bản kiểm kê chi tiết của DOJ liên quan đến vật phẩm bị thu giữ tại Mar-A-Lago, bao gồm bất kỳ “hạng mục cụ thể” nào mà DOJ liệt kê đã tịch thu từ Mar-A-Lago mà " nguyên đơn khẳng định chúng không thuộc về địa điểm này." Yêu cầu cung cấp bằng chứng được đưa ra sau khi Trump liên tục tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các cuộc phỏng vấn rằng chính phủ liên bang đã cài đặt tài liệu vào Mar-A-Lago mà thực tế các hồ sơ đó không cất giữ ở bất động sản tại Florida trước khi bị khám xét vào tháng 8.

Trump chưa bao giờ cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về những gì ông ta cáo buộc các nhà điều tra đã cài đặt tài liệu vào nhà ông trong quá trình khám xét, và khi được hỏi hôm thứ Tư (21.9.2022) trên Fox News liệu video an ninh tại Mar-A-Lago có hậu thuẫn cho cáo buộc của Trump hay không, Trump nói với người dẫn chương trình Sean Hannity, "Không, tôi không nghĩ vậy, họ đang ở trong một căn phòng."

Thẩm phán Dearie cũng yêu cầu các luật sư của Trump nêu chi tiết bất kỳ tài liệu nào được liệt kê không chính xác trong biên nhận của chính phủ hoặc của các nhà điều tra đã thu giữ mà DOJ không liệt kê.[6]

Chú thích: Theo văn bản của Thẩm phán đặc biệt phổ biến ngày 22.9.2022, thì hạn nộp hồ sơ của phía chính phủ là ngày 26.9.2022. Còn bên nguyên đơn, phía cựu TT Trump hạn chót nạp bằng chứng là ngày 30.9.2022- Kèm link văn bản ngày 22.9.2022, trang 1/7: VERIFICATION OF THE DETAILED PROPERTY INVENTORY.pdf

✱ Đau đầu pháp lý lớn nhất của Trump không phải là Mueller'

BBC News - Cựu luật sư Michael Cohen của ông Donald Trump đã đưa ra một loạt cáo buộc về người chủ cũ. Một điều xấu hổ về chính trị, vâng. Nhưng nguy hiểm pháp lý đến mức nào? "Tôi xin tự giới thiệu," ông Cohen mở đầu màn điều trần của mình.



Những lời này có lẽ là phần không cần thiết nhất trong lời khai của ông Cohen. Ông là người mà có lẽ không cần phải giới thiệu. Cái ông ta cần là uy tín, một uy tín tốt. Vị fixer cũ này (người chuyên dàn xếp công việc) của Trump đã phải ra điều trần trước Quốc hội chưa đầy 24 giờ sau khi bị cấm hành nghề luật sư và chỉ vài tuần trước khi chịu án tù ba năm.

• Các bằng chứng

Cohen không phải là kẻ ghê gớm gì nhưng vẫn có thể là một mối nguy hiểm. Ông đã mang tài liệu, bao gồm cả séc có chữ ký của Trump, để củng cố lời khai về việc ông Trump có khuynh hướng phạm tội và gian dối. Hầu như tất cả các cáo buộc này không liên quan gì đến cáo buộc có sự thông đồng giữa ông Trump với Nga, vốn dẫn đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller, và các thương vụ của Trump.

Hầu hết những ví dụ mà Cohen đưa ra là để minh họa việc Trump nói dối vụ ngoại tình, tài sản cá nhân, hoặc các giao dịch đều không quan trọng và không liên quan tới các cáo buộc hình sự. Nói dối công chúng hoặc giới truyền thông không phải là một tội. Nếu nó là tội, thì hầu hết các thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã đi tù cùng Trump.

• Mối liên hệ với WikiLeaks

Một tiết lộ được mô tả nặng như "bom tấn" là việc Cohen kể đã nghe cố vấn Roger Stone nói với ông Trump qua điện thoại về việc ông ta đã nói chuyện với người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, rằng WikiLeaks sắp sửa tung một số lượng lớn email bị hack liên quan đến Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử của bà. Ông Roger Stone và WikiLeaks phủ nhận cáo buộc này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là thời điểm sự việc xảy ra. Cohen nói rằng việc này xảy ra ngay trước Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ. Điều đó có nghĩa cuộc gọi được thực hiện khoảng từ giữa đến cuối tháng 7/2016. Tuy nhiên, việc WikiLeaks được biết có trong tay các email bị hack của đảng Dân chủ và công khai đùa cợt việc tung chúng ra ít nhất một tháng trước đó.





Hơn nữa, việc Stone hoặc Trump muốn xem các email hoặc vui sướng khi các email này được tung ra không phải là tội. Chuyện Cohen kể về niềm vui của Trump trước tin email bị rò rỉ hầu như không đáng ngạc nhiên - ông Trump từng công khai kêu gọi người Nga tiết lộ bất kỳ email nào bị hack. Hơn nữa, Trump không phải là người duy nhất tìm kiếm các trò bẩn từ các nguồn nước ngoài. Trong khi ban vận động chiến dịch tranh cử của Trump thất bại trong việc phủ nhận đã tài trợ cho vụ "hồ sơ Steele" gây tranh cãi,

• Tiền bịt miệng

Cohen cũng lặp lại cáo buộc rằng Trump hối thúc ông trả tiền cho một người mẫu Playboy và một ngôi sao khiêu dâm để ém nhẹm tin Trump ngoại tình. Ông Cohen xuất hiện với tờ séc có chữ ký của Trump - được ký khi ông Trump đang là tổng thống và vẫn một mực nói không biết gì về vụ chi trả này.





Điều này có thể dẫn tới tội danh vi phạm quy định tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, nhưng những vi phạm như vậy hiếm khi bị coi là tội hình sự và không phải lúc nào cũng đem lại thành công trong các vụ kiện. (Ghi chú: Theo Yahoo News « 21.9.2022 » Nhà văn E. Jean Carroll sẽ đệ đơn một vụ kiện mới chống lại cựu tổng thống Donald Trump, theo một bức thư được công bố vào thứ Ba. Carroll, người trước đây đã kiện Trump vì tội phỉ báng vào năm 2019, có kế hoạch tận dụng luật mới được thông qua ở New York cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục có cơ hội nộp đơn kiện dân sự ngay cả khi thời hiệu đã hết - a new law passed in New York that gives adult sexual assault victims to file civil lawsuits even ... have expired.)

• Thổi phồng tài sản

Nơi mà Cohen có thể gây ra rắc rối cho Trump là việc ông ta khai ra các hành vi không trung thực của Trump, từ việc sử dụng quỹ từ thiện để mua bức tranh chân dung sơn dầu của bản thân đến dối trá về khối tài sản với các công ty bảo hiểm và ngân hàng. Điều này bao gồm một loạt các báo cáo tài sản bất thường mà Cohen cho biết đã được trao cho Deutsche Bank trong một động thái để mua lại đội bóng bầu dục Buffalo Bills.





Tài sản mà Trump công bố có vẻ tăng từ 4,56 tỷ đô la năm 2012 lên 8,66 tỷ đô la vào năm 2013. Không rõ số tài sản đó tăng dựa trên cái gì và liệu các số liệu có được đưa vào bất kỳ tài liệu cho vay chính thức nào không. Tuy nhiên, bất kỳ sự khai báo sai sót nào về tài sản và nợ phải trả có thể tạo thành cơ sở cho các cáo buộc gian lận ngân hàng.





Điều rõ ràng là Trump đang đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng không phải từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử, mà từ cuộc điều tra các thương vụ của Trump do Công tố viên liên bang ở New York tiến hành. Và tấn công vào sự thiếu uy tín của Cohen sẽ không làm thay đổi sổ ngân hàng. (Ghi chú: Theo NY Post « 21.9.2022 » Bộ Trưởng Tư pháp New York Letitia James hôm thứ Tư đã đệ đơn kiện trị giá 250 triệu đô la chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, và Trump Organization - với cáo buộc gian lận “đáng kinh ngạc” trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của gia đình- “tham gia vào nhiều hành vi gian lận và trình bày sai sự thật trong báo cáo hàng năm về tình trạng tài chính của ông Trump…từ năm 2011 đến năm 2021.” Cụ thể, James cáo buộc rằng Trump và các đồng bị cáo đã sử dụng một loạt thủ đoạn - bao gồm đưa ra ít nhất 200 thương vụ sai lệch thổi phồng tài sản - để chiếm đoạt ít nhất 250 triệu đô la - including making at least 200 false or misleading statements inflating assetss ... at least $250 million. )

• Cohn là người đã dạy Trump không bao giờ nhận lỗi và luôn luôn phản công.

Ông Trump đã được dẫn lời bày tỏ sự tôn trọng đối với luật sư cũ Roy Cohn, người là cánh tay phải của Joe McCarthy trong thời kỳ "Nỗi sợ Đỏ" (Red Scare). Ông Roy Cohn từng được nhiều người nhìn nhận là một kẻ vô đạo đức và hèn hạ. Ông ta cũng từng là luật sư của Trump.





Vào tháng 3/2016, Trump được cho là đã bực bội hỏi: "Roy Cohn của tôi đâu?" Roy Cohn cũng giống Michael Cohen ở quan điểm không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo đức hay luật pháp. Giống như Cohn, Cohen có tiếng là thường đe dọa và bắt nạt mọi người đến chỗ phải phục tùng. Giống như Cohn, Cohen bị tước quyền luật sư vì hành vi phi đạo đức.





Nhiều người tin rằng Cohn là người đã dạy Trump không bao giờ nhận lỗi và luôn luôn phản công. Cohn từng nói: "Tôi khiến kẻ thù bộc lộ điều tồi tệ nhất của chúng và đó là cách tôi khiến chúng tự bại trận". Cuối cùng thì Cohn chết khi vẫn còn là một luật sư bị cấm hành nghề, bị Sở Thuế Mỹ săn lùng. Cohen bây giờ là một luật sư bị cấm hành nghề sẽ đi tù vì nhiều tội danh, trong đó có năm tội trốn thuế.[7]

✱ NARA (2018) gửi thư hỏi TBO: Có bao nhiêu tài liệu đã bị xé nhỏ?

NARA June 14, 2018,. TO: Stefan Passantino - Deputy Counsel to the President - The White House Washington, DC 20501 - By Email.

Dear Mr. Passantino:

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, một bài báo trên Politico, có tựa đề "Gặp gỡ những người dán băng keo lại giấy tờ của Trump đã xé", nói rằng hai cựu nhân viên Nhà Trắng chịu trách nhiệm dán lại các tài liệu văn bản đã bị Tổng thống Trump xé bỏ. Trong phạm vi bài báo của Politico và các câu chuyện liên quan đã khẳng định rằng các tài liệu đã bị xé nát là hồ sơ Tổng thống đã được quy định thuộc Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA), tôi viết thư này để yêu cầu tìm kiếm thông tin về cách Tòa Bạch Ốc giải quyết vấn đề này.

Bài báo trên Politico viết rằng "Các phụ tá của Tòa Bạch Ốc đã sớm nhận ra rằng họ không thể ngăn [Tổng thống] Trump xé giấy sau khi xem xong và ném nó vào thùng rác hoặc trên sàn nhà (they were unable to stop [President] Trump from ripping up paper after he was done with it and throwing it in the trash or on the floor), theo những người quen thuộc với tin tức này cho biết. Thay vào đó, họ đã chọn dọn dẹp nó cho ông ta, để đảm bảo rằng tổng thống không vi phạm pháp luật ( in order to make sure that the president wasn't violating the law). " Các nguồn tin cho biết bài báo tiếp tục tuyên bố rằng, "[d] tán thành việc tổng thống coi thường Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, các phụ tá xung quanh ông đã cố gắng ra sức tiếp cận đối với những gì được coi là hồ sơ tổng thống."

Chiếu theo quy định bởi đạo luật PRA và lợi ích chung của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ của Tổng thống được quản lý, bảo quản đúng cách và sẵn sàng để chuyển đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (NARA) vào giai đoạn cuối của Chính quyền, yêu cầu vui lòng cho chúng tôi biết mức độ của vấn đề và cách thức nó đang được giải quyết. Ví dụ: Có bao nhiêu tài liệu đã bị xé nhỏ? Có hồ sơ nào bị hủy hoại hoặc ở trong tình trạng không thể khôi phục được? Những việc đã thực hiện nhằm phục hồi các tài liệu đã bị xé bỏ? Việc hướng dẫn thực hiện quy định bởi PRA và về cách áp dụng cho vấn đề này đối với các nhân viên Tòa Bạch Ốc liệu có gặp trở ngại, bao gồm cả trong Phòng Bầu dục và tư dinh không? Có thực hiện việc ghi âm, sao chép tất cả các hồ sơ, bao gồm cả thư từ, trước khi chúng được trình lên Tổng thống? NARA sẽ sẵn lòng cung cấp hướng dẫn về các phương pháp hay nhất để khôi phục hồ sơ bị hư hại. [8]

Bài viết kỳ tới - Lý do cơ quan NARA yêu cầu Bộ Tư Pháp mở cuộc điều tra

DOJ: "Cuộc điều tra bắt đầu từ khi thư yêu cầu của Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ (NARA) gửi đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, về mười lăm (15) hộp hồ sơ đã được NARA báo cáo là chứa, các tài liệu tuyệt mật xen kẽ với các hồ sơ khác"... Tuy nhiên cựu TT Trump lại cho rằng cuộc khám xét là bất hợp pháp, là " chơi trò chính trị"...



(Còn tiếp)



-- Đào Văn



