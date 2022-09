Chống lạm phát, Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) mạnh tay tăng lãi suất

Trong đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm và hàng loạt cuộc đụng độ pháp lý, hôm nay, bà bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James, đã mở hồ sơ truy tố cáo buộc cựu tổng thống Trump và ba người con lớn của Ông tội khai man giá trị tài sản của mình một cách có hệ thống. Bà James cho biết các tổ chức tài chính liên quan đến vụ kiện, trong một số trường hợp, đang hợp tác hoặc đang bị điều tra. Vụ kiện cáo buộc cựu tổng thống trục lợi từ một vụ gian lận ‘đáng kinh ngạc’. Donald J. Trump, doanh nghiệp gia đình của ông và ba người con đã lớn của ông đã nói dối lừa gạt những người cho vay và công ty bảo hiểm trong hơn một thập kỷ, đánh giá cao tài sản của ông hàng tỷ đô la trong một kế hoạch ngổn ngang, theo đơn kiện của luật sư New York hôm thứ Tư, Letitia James, bộ trưởng tư pháp New York, người đang tìm cách ngăn cản Trump tiếp tục điều hành công việc kinh doanh ở tiểu bang này.