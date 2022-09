New York: Truy Tố Trump và Ba Con của Trump tội gian lận định giá quá cao tài sản của mình

Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã kiện Donald Trump, các con Ông, và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của gia đình ông cáo buộc họ cố ý lừa đảo.



Trong đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm và hàng loạt cuộc đụng độ pháp lý, hôm nay, bà bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James, đã mở hồ sơ truy tố cáo buộc cựu tổng thống Trump và ba người con lớn của Ông tội khai man giá trị tài sản của mình một cách có hệ thống.





Bà James cho biết các tổ chức tài chính liên quan đến vụ kiện, trong một số trường hợp, đang hợp tác hoặc đang bị điều tra.





Vụ kiện cáo buộc cựu tổng thống trục lợi từ một vụ gian lận ‘đáng kinh ngạc’.

Donald J. Trump, doanh nghiệp gia đình của ông và ba người con đã lớn của ông đã nói dối lừa gạt những người cho vay và công ty bảo hiểm trong hơn một thập kỷ, đánh giá cao tài sản của ông hàng tỷ đô la trong một kế hoạch ngổn ngang, theo đơn kiện của luật sư New York hôm thứ Tư, Letitia James, bộ trưởng tư pháp New York, người đang tìm cách ngăn cản Trump tiếp tục điều hành công việc kinh doanh ở tiểu bang này.

Bà James kết luận rằng ông Trump và công việc kinh doanh của gia đình ông đã vi phạm một số luật hình sự của tiểu bang và "cùng một lý lẽ" đã vi phạm luật hình sự liên bang. Văn phòng của bà, trong trường hợp này không có thẩm quyền để nộp các cáo buộc hình sự, đã chuyển các phát hiện cho các công tố viên liên bang ở Manhattan; Hiện vẫn chưa có quyết định liệu công tố viên liên bang Hoa Kỳ có điều tra hay không.

New York - Hôm nay, Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã đâm đơn kiên Trump và các con của ông tội gian lận khai man giá trị tài sản, đơn kiện dài 220 trang, được đệ trình lên Tòa Án Tối Cao bang New York, đưa ra chi tiết mới và đáng kinh ngạc, theo bà James, báo cáo tài chính hàng năm của ông Trump là một bản tóm tắt của những lời nói dối. Các tuyên bố, hồ sơ hàng năm bao gồm giá trị ước tính của công ty về tài sản nắm giữ và các khoản nợ của Ông, đã làm tăng giá trị của gần như mọi tài sản trên thị trường của Trump - từ Mar-a-Lago ở Florida đến Trump Tower và 40 Wall St. ở Manhattan, theo vụ kiện.





Mặc dù vụ kiện chống lại Donald J. Trump không thể bao gồm các cáo buộc hình sự, nhưng cựu tổng thống có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể.





Công ty cũng thường xuyên từ chối đánh giá của các chuyên gia bên ngoài: Sau khi một ngân hàng yêu cầu thẩm định rằng bất động sản ở số 40 Wall St. trị giá 200 triệu đô la, gia đình Trump đã nhanh chóng định giá nó cao hơn gấp đôi con số đó. Nhìn chung, vụ kiện nói rằng 11 báo cáo tài chính hàng năm của ông Trump bao gồm hơn 200 lần định giá tài sản sai lệch và cố tình gây hiểu lầm.

“Số lượng tổng giá trị tài sản bị thổi phồng đáng kinh ngạc, ảnh hưởng đến hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các bất động sản nắm giữ trong bất kỳ năm nào,” theo đơn kiện. Bà James, một đảng viên Dân chủ đang tái tranh cử, đã đệ đơn kiện, vụ kiện xảy ra chỉ vài tuần sau khi cựu tổng thống từ chối trả lời hàng trăm câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn với văn phòng của bà James.

Ông Trump từ lâu đã sử dụng giá trị tài sản ròng của mình để xây dựng uy tín trước công chúng với tư cách là một tỷ phú tự thân, một hình ảnh làm nền tảng cho cuộc tranh cử đầu tiên của ông vào Bạch Ốc. Tuy nhiên, theo bà James, Ông có động cơ tài chính để thổi phồng giá trị tài sản của mình.

Công ty của ông, Trump Organization, đã cung cấp các báo cáo tài chính gian lận cho các bên cho vay và các công ty bảo hiểm, đơn kiện của bà cho biết “để đạt được các điều khoản tài chính có lợi”, bao gồm cả lãi suất thấp hơn và phí bảo hiểm thấp hơn. Bà James cho biết, tất cả những gì đã nói, ông đã có thể thu được một phần tư tỷ đô la lợi nhuận bất chính, số tiền mà hiện bà muốn công ty phải trả lại.

Các luật sư của ông Trump đã không trả lời phỏng vấn và vẫn đang giữ im lặng.

Vụ kiện của Bà yêu cầu một thẩm phán chỉ định một giám sát độc lập để giám sát các hoạt động tài chính của công ty, đồng thời loại bỏ Trumps khỏi quyền lãnh đạo doanh nghiệp gia đình của riêng họ; Bà James cũng muốn ngăn gia đình mua bất động sản ở New York trong 5 năm để ngăn công ty tái tạo lại chính mình ở Florida trong khi mở rộng hoạt động ở New York.

Nếu Bà thành công, ông Trump - cũng như các con của ông ấy, những người bị gọi là bị cáo, Eric, Ivanka và Donald Trump Jr. - cũng sẽ vĩnh viễn bị cấm làm giám đốc hoặc nắm chức vụ trong bất kỳ công ty nào ở New York, về cơ bản là “đuổi họ ra khỏi nhà” cửa. Trong khi bà James ngừng cố gắng giải tán hoàn toàn Tổ chức Trump, bà muốn đóng cửa ít nhất một số hoạt động của ông ở New York.

Trong khi ông Trump thường tận dụng sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật để miêu tả mình là một kẻ tử vì đạo chính trị và quyên tiền từ những người ủng hộ, thì vụ kiện của bà James lại dựa trên nền tảng là hình ảnh trước công chúng và ý thức về bản thân của ông. Việc mổ xẻ chi tiết các báo cáo tài chính của ông Trump cho thấy rằng thành công mà ông có được tưởng rằng nhờ sự hiểu biết tài chính và sự nhạy bén trong kinh doanh thật ra lại là sản phẩm của gian lận và lừa đảo.





Câu lạc bộ gôn Quận Westchester của Trump vẫn thường được định giá như thể đã thu thập các chi phí khởi đầu khổng lồ mà thực tế không bao giờ được thu, "tiền mặt" mà ông Trump tính là của riêng ông mặc dù nó thuộc về một trong những đối tác của ông trong một bất động sản thương mại. mạo hiểm, và giả vờ rằng câu lạc bộ Mar-a-Lago, ngôi nhà và sân gôn của ông ở Scotland có thể kiếm tiền từ việc phát triển khu dân cư sinh lợi, mặc dù ông Trump và doanh nghiệp gia đình đã ký kết các thỏa thuận hạn chế khả năng này của họ.

Trong một ví dụ khác được trích dẫn trong trường hợp này, Tổ chức Trump đã định giá quá cao một nhóm các căn hộ có giá thuê ổn định trong tòa nhà của mình trên Đại lộ Park mà Donald Trump Jr từng mô tả là "hạn chế" đối với sự tồn tại của ông. Thay vì thừa nhận rằng giá trị của một số căn hộ được giới hạn trong tòa nhà, Trump Park, công ty đã liệt kê các đơn vị ở tổng thể trị giá 292 triệu đô la, nhân với sáu con số mà các nhà thẩm định đã chỉ định cho các đơn vị này.



Tuy nhiên, vụ cáo buộc này có thể khó chứng minh. Việc định giá tài sản thường mang tính chủ quan và báo cáo tài chính bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm, rằng chúng chưa được kiểm toán. Ông Trump nổi tiếng không sử dụng email, vì vậy bất kỳ hướng dẫn nào mà ông có thể đưa ra cho nhân viên về báo cáo tài chính của công ty có thể không phải bằng văn bản. Việc thiếu một email chứng cớ - hoặc một nhân chứng bên trong công ty - có thể làm phức tạp thêm nỗ lực chứng minh rằng Ông Trump cố ý sử dụng báo cáo tài chính của mình để lừa dối người cho vay và công ty bảo hiểm.





Vụ kiện này tiếp tục là một trong những vụ chồng chất lên các tai ương pháp lý của ông Trump, hiện phải đối mặt với một số cuộc điều tra tội phạm tập trung vào hành vi của Ông trong những tuần cuối cùng tại vị: Tháng trước, F.B.I. khám xét Mar-a-Lago như một phần của cuộc điều tra về việc ông ta đưa tài liệu nhạy cảm ra khỏi Nhà Trắng; các công tố viên liên bang đang điều tra những nỗ lực của ông để đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông; và một luật sư quận Georgia đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về khả năng can thiệp bầu cử của Trump trong tiểu bang.





Ông Trump đã gọi mỗi cuộc điều tra là một phần của "cuộc săn phù thủy" không bao giờ kết thúc và phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Các nhà chức trách ở New York đã điều tra ông Trump và công việc kinh doanh của gia đình ông kể từ năm 2018, khi văn phòng luật sư quận Manhattan mở cuộc điều tra về tổng thống khi đó. Năm sau, cuộc điều tra dân sự của bà James bắt đầu và cả hai văn phòng đều bắt đầu đi theo cách mà công ty của ông Trump định giá tài sản của mình.





Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump, Allen H. Weisselberg, gần đây đã bị buộc tội cùng Tổ chức Trump về một âm mưu kéo dài hàng năm để tránh nộp thuế. Ông Weisselberg, người cũng là bị cáo trong vụ kiện của bà James, đã nhận 15 trọng tội và đồng ý làm chứng tại phiên tòa, khiến công ty rơi vào tình thế bất lợi đáng kể.