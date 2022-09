Hoa Kỳ: Tạm Thời Ngăn Được Cuộc Đình Công Của Ngành Hỏa Xa

Tổng thống Joe Biden công bố thỏa thuận tạm thời của ngành hỏa xa đã đạt được vào sáng Thứ Năm, 15 tháng 9, ngăn chặn cuộc đình công có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

LOS ANGELES – Các công ty vận tải đường sắt Hoa Kỳ và các nghiệp đoàn đại diện cho 115,000 công nhân hỏa xa đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để ngăn chặn cuộc đình công có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại cần giải quyết để có thể đạt được một thỏa thuận chính thức, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 15 tháng 9 năm 2022.





Các nhà lãnh đạo của 12 nghiệp đoàn tham gia vào các cuộc đàm phán phải vận động các thành viên bỏ phiếu phê chuẩn hoặc từ chối thỏa thuận trong vài tuần tới. Và nếu có một trong những công đoàn nhỏ hơn từ chối thỏa thuận và vẫn xuất hiện những lời phàn nàn trực tuyến của nhiều công nhân hỏa xa, thì đây sẽ không phải là một thỏa thuận dễ dàng.





Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố thỏa thuận, đạt được vào sáng Thứ Năm, 15 tháng 9, và ca ngợi nó như một thắng lợi của nước Mỹ. Đây đồng thời cũng được coi là một thắng lợi lớn về chính trị của ông, cho phép chính quyền ngăn chặn một thảm họa kinh tế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, quyết định liệu Đảng Dân Chủ của ông có giữ được quyền kiểm soát Quốc Hội hay không.





Biden cũng đã tuyên bố sẽ giải quyết lạm phát và các tai ương chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, và thỏa thuận này là một phần quan trọng của mục tiêu đó. Các chuyên gia về lao động cho biết, dù Biden và chính quyền của ông có thể giúp tạo ra thỏa thuận, nhưng việc công nhân bỏ phiếu như thế nào thì nằm ngoài tầm tay của họ.





Các công nhân hỏa xa Hoa Kỳ đã ba năm không được tăng lương, các vụ tranh chấp hợp đồng xảy ra liên tục và dù cho thỏa thuận tạm thời bảo đảm mức tăng lương đáng kể, thì vẫn còn tồn đọng rất nhiều vướng mắc liên quan tới các vấn đề về giờ làm, thời gian được nghỉ ốm có hưởng lương.

Cho đến nay, 11,000 thành viên tại hai trong số 12 nghiệp đoàn được biết là đã đống ý với thỏa thuận. Tuy nhiên, 4,900 thành viên khác của nghiệp đoàn International Association of Machinist and Aerospace Workers (IAM) Quận 19 đã từ chối thỏa thuận tạm thời, và có vẻ sẽ quay trở lại bàn đàm phán sau.





Ngoài ra, công nhân từ các nghiệp đoàn hỏa xa khác nhau đã lên các trang web trực tuyến để phàn nàn về thỏa thuận tạm thời, nói rằng nó không cung cấp đủ sự bảo vệ cho họ.





Một số công ty hỏa xa – bao gồm Union Pacific (UNP.N), Berkshire Hathaway's (BRKa.N) BNSF và Norfolk Southern (NSC.N) – đã cắt giảm gần 30% lực lượng lao động trong sáu năm qua, đòi hỏi nhiều hơn từ những người lao động có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 do tiếp xúc trong khi công ty liên tục tăng lợi nhuận, mua lại cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông.





Một cuộc đình công của ngành hỏa xa có thể làm đóng băng gần 30% các chuyến vận tải hàng xuyên Hoa Kỳ tính theo trọng lượng, gây ra lạm phát, khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại tới 2 tỷ đô la mỗi ngày và mang tới hàng loạt tai ương cho giao thông, làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ của Mỹ.





Hai nghiệp đoàn lớn đại diện cho khoảng 60,000 công nhân - bộ phận vận tải của International Association of Sheet Metal, Air, Rail, and Transportation Workers (SMART-TD) và Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) – là những tổ chức cuối cùng vận động các thành viên của họ phê chuẩn thỏa thuận.





Theo thỏa thuận, các công ty hỏa xa sẽ phải tăng lương công nhân 24% trong vòng năm năm tới, cải thiện giờ giấc làm việc và chính sách chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, các công nhân hỏa xa sẽ tiếp tục làm việc, không đình công theo kế hoạch dự kiến.