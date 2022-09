Danh Sách Những Điều Cần Kiểm Tra Khi Quay Lại Trường Học Nên Bao Gồm Các Loại Vắc-xin COVID

Được viết bởi Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 mang tên We Can Do This

Năm học mới sắp tới gần. Ngoài việc mua bút chì, tập vở và sắp xếp trang phục đi học, việc đưa trẻ đi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cũng là một bước cần thiết để trở lại lớp học. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vắc-xin ngừa COVID và trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin đều đủ điều kiện tiêm liều vắc-xin tăng cường để tiếp tục được bảo vệ.

Tính đến ngày 25 tháng 8, dữ liệu của CDC cho thấy khoảng 30% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vắc-xin đầy đủ và trong số đó chỉ có 4% trẻ em được tiêm liều tăng cường đầu tiên.

Để tăng cường việc tiêm vắc-xin và liều tăng cường trên toàn quốc, Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This đang tiếp tục thu hút các tổ chức cộng đồng trở thành đối tác.

Ông Jeffrey Caballero, MPH, Giám đốc Điều hành của Hiệp Hội Các Tổ Chức Y Tế Cộng Đồng Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương (AAPCHO) cho biết: “Việc đưa trẻ đi tiêm vắc-xin và liều tăng cường ngừa COVID-19 là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ em trong và bên ngoài trường học đồng thời cung cấp các biện pháp đảm bảo an toàn cho những người thân yêu khác, đặc biệt là đối với những gia đình người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và cư dân Quần Đảo Thái Bình Dương (AANHPI) sống trong những gia đình đa thế hệ”,

AAPCHO cung cấp chương trình giáo dục cho các thành viên và đối tác thông qua chương trình Hợp Tác Lực Lượng Lao Động của Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng (CHW) của họ. Được chỉ đạo bởi các Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang (FQHC) và các tổ chức cộng đồng, CHW là một sáng kiến với mục đích mở rộng phạm vi tiếp cận vắc-xin COVID-19 và thúc đẩy các sáng kiến giáo dục phục vụ những cộng đồng AANHPI dễ bị tổn thương, cung cấp các dịch vụ từ giáo dục sức khỏe đến thông dịch và giấy giới thiệu.

“Đối với các gia đình quan tâm đến việc tiêm vắc-xin và liều tăng cường cho con trẻ khi chúng quay trở lại trường học nhưng gặp phải khó khăn về ngôn ngữ hoặc khả năng tiếp cận các tài nguyên và thông tin phù hợp, điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng hết sức để phục vụ những người này trong cộng đồng."

Bảo vệ con của họ. Tiêm vắc-xin có thể giúp ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và đảm bảo trẻ được học tập trong lớp trong cả năm học. Các vắc-xin COVID được phát triển an toàn là ưu tiên hàng đầu và các tác dụng phụ thường ở mức độ nhẹ, nếu có.

Hãy bảo vệ cả gia đình, bao gồm những thành viên gia đình dễ bị tổn thương. Việc tiêm vắc-xin sẽ bảo vệ trẻ em, người thân, những người chăm sóc khác trong gia đình cũng như những người bạn và người thân yêu khác mà trẻ ở cùng.

Giúp tránh gián đoạn quá trình học tập trên lớp. Những người tiếp xúc gần đã tiêm vắc-xin và không có triệu chứng có thể không cần cách ly kiểm dịch tại nhà sau khi tiếp xúc với người mắc COVID. Tiêm vắc-xin giúp học sinh và nhân viên luôn an toàn tại trường học.

Giúp tránh phải hủy bỏ các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể thao và các hoạt động khác. Các hoạt động như thể thao, tham gia ban nhạc và đồng ca có thể an toàn hơn và chắc chắn không bị gián đoạn nếu tất cả người tham gia được tiêm vắc-xin COVID kịp thời.

Cho phép trẻ tiếp tục làm những điều chúng yêu thích. Tiêm vắc-xin có thể giúp trẻ không bỏ lỡ niềm vui thời thơ ấu—như ăn ngủ, tiệc sinh nhật, các sự kiện thể thao, v.v.

Khi trở lại lớp học, trẻ có thể tiếp xúc với COVID thường xuyên hơn. Phụ huynh có thể cân nhắc trang bị cho trẻ khẩu trang thoải mái, vừa vặn để tăng khả năng bảo vệ. Phụ huynh cũng cần giữ trẻ ở nhà và đưa trẻ đi xét nghiệm nếu chúng có các triệu chứng mắc COVID hoặc đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính.