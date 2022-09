Ứng Cử Viên Jay Chen Trả Lời Phỏng Vấn Đài Truyền Hình SBTN

Vào trưa Thứ Năm ngày 8 tháng 9 2022, ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 đã có buổi trả lời phỏng vấn với phóng viên Tường Thắng của Đài Truyền Hình SBTN. Sau đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn

- Xin ông Giới thiệu bản thân

- Tôi là Jay Chen, tên tiếng VIệt là Trần Giới Phi, Thiếu Tá Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ phục vụ tại Hạm đội 7, một Ủy viên đại học cộng đồng, một chủ doanh nghiệp nhỏ và là con trai của gia đình nhập cư từ Đài Loan. Tôi đã theo học các trường công lập địa phương và giành được học bổng để vào Đại học Harvard. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gia nhập một công ty tư vấn chiến lược toàn cầu, nơi tôi đã làm việc với các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500. Sau đó trở về nhà, tôi bắt đầu một doanh nghiệp kinh doanh địa ốc của riêng mình, và phục vụ trong hội đồng học khu, và Hội đồng quản trị đại học cộng đồng Mt. San Antonio. Từ năm 2010, tôi đã phục vụ trong Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ. Tôi đã đối mặt với các mối đe dọa từ cộng sản trên bán đảo Triều Tiên, và lãnh đạo một đội tình báo để đối đầu với nhóm khủng bố ISIS ở Trung Đông.





- Giới thiệu về Địa Hạt 45 của Quốc hội Hoa Kỳ. Tại sao ông quyết định ứng cử vào vị trí này?

-Địa Hạt 45 chạy từ Brea ở phía bắc đến Little Saigon ở phía nam. Quận có 37% là người Mỹ gốc Á với đa số là người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Á và Philippines. Đây là nơi có dân số Việt Nam đông nhất cả nước. Tôi tranh cử vào Dân Biểu Quốc hội Địa Hạt 45 vì Washington đang bế tắc. Khi cộng đồng của chúng ta vật lộn với giá cả tăng cao, các chính trị gia chuyên nghiệp như Michelle Steel quan tâm đến việc phục vụ bản thân và các nhóm lợi ích đặc biệt của họ hơn là phục vụ những người dân lao động đã bầu cho họ. Trong Hải quân, không quan trọng bạn là đảng viên Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, mọi người cùng nhau hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nghĩ chúng ta cần điều tương tự ở Quốc hội.





- Những vấn đề quan trọng mà cử tri của Quận 45 cần lưu ý trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này

-Tôi rất vui khi được làm cha của hai cậu con trai nhỏ. Tôi rất biết ơn vì vợ tôi khỏe mạnh để mang thai, và chúng tôi có đủ nguồn lực để chăm sóc con mình. Tôi hy vọng rằng không ai phải đưa ra quyết định phá thai, nhưng nếu họ phải đối mặt với quyết định khó khăn đó, đó là quyết định giữa người phụ nữ đó và bác sĩ của cô ấy, không có sự can thiệp của chính phủ.

Các chính trị gia như Michelle Steel không nên ép phụ nữ sinh con. Sự kiểm soát của chính phủ đối với cơ thể chúng ta là sai. Đó là những gì họ làm ở Trung Cộng. Chúng ta không được phép tước bỏ các quyền của phụ nữ ở Hoa Kỳ. Michelle Steel muốn có lệnh cấm phá thai của liên bang không có ngoại lệ, điều này sẽ thay thế các biện pháp bảo vệ mà chúng ta đang có ở California. Ba ta quá cực đoan cho địa hạt này.

Bạo lực súng đạn đã và đang tàn phá cộng đồng của chúng ta. Với tư cách là cha của hai con trai, tôi kinh sợ khi các con tôi phải trải qua các cuộc thực tập đối phó với các vụ nổ súng ở trường. Không có quốc gia nào khác xem điều này là bình thường. Ngay cả sau vụ thảm sát ở Uvalde, và vụ xả súng trong nhà thờ ở Laguna Woods, Michelle Steel đã bỏ phiếu chống lại việc kiểm tra lý lịch phổ quát, và những cải cách súng hữu lý để giúp chúng ta an toàn. Tôi có bằng cấp bắn súng giỏi với vũ khí tấn công M4; Tôi biết cách sử dụng vũ khí trong chiến tranh, và biết rằng chúng không có chỗ đứng trên đường phố của chúng tôi.

- Nếu chiến thắng và trở thành Dân Biểu Hoa Kỳ của Địa Hạt 45, ông sẽ làm gì cho người dân Địa hạt, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon

- Tôi muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người nhập cư Việt Nam trở thành công dân Mỹ. Văn phòng chúng tôi hiện đang tổ chức các buổi trợ giúp thi quốc tịch miễn phí, hướng dẫn cư dân gốc Việt cách phỏng vấn để xin nhập quốc tịch. Chúng tôi đã nghe nhiều lời phàn nàn về việc một số nhân viên phỏng vấn làm khó cư dân gốc Việt. Với tư cách là một dân biểu, tôi sẽ đảm bảo rằng quá trình phỏng vấn là công bằng cho tất cả mọi cộng đồng.

Tôi cũng sẽ giải quyết lạm phát và đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta có thể thành công. Cư dân của chúng ta cần cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố và cho con cái đến trường. Tôi sẽ tranh đấu để cải thiện an toàn công cộng và đối đầu với sự thù ghét chống người châu Á.

Chúng ta cần phải trừng phạt những công ty dầu mỏ tham lam đang nâng giá để bòn rút tiền của người dân. Michelle Steel đã bỏ phiếu chống lại dự luật cấm nâng giá trục lợi vì các công ty dầu mỏ đã tài trợ cho bà ta hàng chục nghìn đô la. Tôi sẽ luôn sát cánh với những người dân của Địa Hạt 45, không phải với những tập đoàn giàu có.





- Đa số cộng đồng người Việt không ủng hộ việc sở hữu vũ khí tấn công. Ông ủng hộ hay chống lại nó?

- Tôi phản đối việc sở hữu vũ khí tấn công. Bạn không cần chúng để săn bắn. Nếu bạn thực sự cảm thấy cần sử dụng vũ khí tấn công thì bạn có thể gia nhập Hải quân như tôi đã làm.





- Nhân quyền & dân chủ cho Việt Nam luôn là vấn đề quan trọng của cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Nếu là dân biểu liên bang, ông có thể làm gì để ủng hộ nhân quyền & dân chủ ở Việt Nam?

- Cha mẹ tôi rời Đài Loan khi đảo quốc còn nằm dưới sự cai trị của độc tài cộng sản, nhờ vậy họ đã có được tự do và thành công ở Hoa Kỳ. Tôi tự hào được phục vụ đất nước của mình và bảo vệ nền Dân chủ của chúng ta trong bộ quân phục. Tại Quốc hội, tôi hy vọng sẽ phục vụ trong ủy ban Đối ngoại, và chú ý đến các vụ vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở nước ngoài, kể cả ở Trung Cộng và Việt Nam. Thay vì giải quyết những vấn đề này, Michelle Steel đã vinh danh tổng lãnh sự cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chồng bà - Shawn Steel- đã mời các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự các cuộc họp chiến lược của Đảng Cộng hòa. Ai biết được họ đã trả bao nhiêu tiền để sắp xếp những cuộc gặp gỡ như vậy. Michelle Steel có thành tích chỉ phục vụ những nhóm lợi ích đặc biệt, trong khi tôi sẽ đại diên cho những gia đình lao động.





- Thông điệp cuối cùng ông muốn nói với cộng đồng người Việt

Điều quan trọng là cộng đồng Việt Nam cần đi bỏ phiếu đông đủ trong cuộc bầu cử này, và bỏ phiếu không chỉ để bảo vệ các quyền tự do, mà bỏ phiếu để bảo vệ nền Dân chủ. Quyền Tự do đang gặp nguy hiểm: quyền tự do đưa ra quyết định về cơ thể của người phụ nữ mà không có sự can thiệp của chính phủ; và tự do đưa con bạn đến trường mà không phải lo lắng về sự an toàn của chúng. Nền Dân Chủ cũng đang gặp nguy hiểm. Giống như nhiều người nhập cư Việt Nam, cha mẹ tôi đến Hoa Kỳ để sống trong một nền Dân Chủ. Nhưng chúng tôi đã chứng kiến ​​những kẻ cực đoan cố gắng lật đổ chính phủ của chúng ta và lật đổ ý chí của người dân. Điều này hoàn toàn sai. Michelle Steel đang đứng về phía những kẻ cực đoan, còn tôi sẽ luôn đứng về phía người dân.