Hoa Kỳ Cân Nhắc Gói Trừng Phạt Để Ngăn Trung Quốc Xâm Lược Đài Loan

Buổi chiều Thứ Sáu với tiết trời oi bức, các cô chú, anh chị em của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Little SaiGon TV đã hẹn nhau tụ họp tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster với áo ngắn tay, quần jean thoải mái để chuẩn bị cho cuộc thi vẽ với chủ đề "Cuộc Sống Muôn Màu" - "Life Is Beautiful" cho các em với lứa tuổi từ 5-8, 9-12 và 13-16 do Little SaiGon TV và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đồng tổ chức. Đây là năm thứ hai cuộc thi vẽ được diễn ra với sự ủng hộ đông đảo của các bậc phụ huynh và các con em. Năm đầu tiên có hơn 50 em tham dự và năm nay có hơn 70 em đã ghi danh.