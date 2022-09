Steve Bannon, cựu cố vấn và chiến lược gia của Trump, bị buộc tội gian lận, rửa tiền trong âm mưu gây quỹ xây tường biên giới

Chính trị nước Mỹ





Chỉ vài tuần sau khi bị kết tội khinh thường Quốc Hội, Steve Bannon, đồng minh lâu năm của Trump phải đối mặt với một bản cáo trạng cấp tiểu bang ở New York. Bannon đã bị buộc tội rửa tiền, gian lận và thông đồng liên quan đến âm mưu gây quỹ “We Build the Wall” ở cấp tiểu bang New York, mà trước ông đã được ân xá liên bang trong những ngày cuối cùng của Donald Trump ở Nhà Trắng. Các công tố viên tiểu bang cáo buộc rằng các nhà tài trợ đã bị lừa dối về cách sử dụng các khoản đóng góp của họ. Một số tiền đã không đươc dùng để xây tường biên giới mà chui vào túi của Steve Bannon và một người đứng tên một tổ chức phi lợi nhuận.

Bannon, 68 tuổi – người đang chờ tuyên án ở Washington, DC sau khi bị kết án vào mùa hè này vì khinh thường Quốc hội - đã bị đưa đến Tòa án Tối cao New York trong tình trạng bị còng tay vào thứ Năm và không nhận tội với các cáo buộc của tiểu bang thông qua luật sư của mình. Ông đã trở lại trình diện vào sáng hôm đó.

Hành vi được mô tả trong bản cáo trạng gần giống với những gì được cáo buộc trong một vụ án liên bang do các quan chức Bộ Tư pháp đưa ra hơn hai năm trước, trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.

Các công tố viên liên bang cáo buộc Bannon đã tự bỏ túi một triệu đô la từ kế hoạch gây quỹ. Còn bản cáo trạng dài 25 trang của tiểu bang New York tập trung vào vai trò của ông ta trong việc chuyển quỹ We Build the Wall vào một tổ chức phi lợi nhuận giấu tên để trả cho người lãnh đạo của We Build the Wall, mặc dù nhiều lần lập lại cam kết rõ ràng với các nhà tài trợ rằng tiền của họ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích việc xây tường.

Bannon “đóng vai trò là kiến ​​trúc sư của một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhằm lừa đảo hàng nghìn nhà tài trợ trên khắp đất nước - bao gồm hàng trăm cư dân Manhattan,” Biện Lý Quận Manhattan, Alvin Bragg (D) cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau khi bản cáo trạng được phổ biến.

Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đã chấp nhận yêu cầu từ các công tố viên buộc Bannon giao nộp bất kỳ hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu nào mà ông ta sở hữu và cấm ông ta nộp đơn xin bất kỳ giấy thông hành mới nào.

Cả trước và sau phiên điều trần, Bannon nói với các phóng viên rằng ông tin rằng thời điểm xảy ra vụ án là nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhắm ngăn ông vận động cho các ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Bannon bị cáo buộc đã dàn dựng kế hoạch lừa gạt các nhà tài trợ - qua email, trang web We Build the Wall và các bài đăng trên mạng xã hội. Ông nói với họ rằng chủ tịch và giám đốc điều hành của We Build the Wall sẽ “không nhận một xu” tiền lương. và tất cả số tiền thu được sẽ được chi cho việc xây dựng bức tường biên giới. Chủ tịch và giám đốc điều hành đó không có tên trong bản cáo trạng nhưng được xác định trong các thủ tục tố tụng liên bang là Brian Kolfage, một cựu chiến binh tàn tật và là người sáng lập We Build the Wall.

Kolfage đã lấy ít nhất $250,000 tiền quyên góp cho We Build the Wall vào năm 2019, theo cáo trạng mới. Bannon và những người khác được cho là đã dàn xếp để chuyển tiền cho tổ chức phi lợi nhuận giấu tên, và từ đó được phân phối cho Kolfage. Bản cáo trạng cũng cho thấy nhiều lần chuyển tiền từ We Build the Wall cho một số tổ chức phi lợi nhuận không có tên tuổi.

Tổng chưởng lý New York Letitia James (D), nói tại một cuộc họp báo rằng “Bannon về cơ bản đã ăn cắp hàng triệu đô la trái phép cho chính mình và những người có quan hệ chính trị khác”.

Trong số các tội danh trong bản cáo trạng, tội rửa tiền có thể chịu mức hình phạt lớn nhất lên đến 15 năm tù. Nhưng không có cáo buộc nào ghi chú thời gian ngồi tù bắt buộc khi bị kết án.

Lúc đầu “We Build the Wall” xin tiền qua GoFundMe. Vào năm sau, Kolfage thành lập tổ chức từ thiện và tiếp tục quyên góp. Tổng cộng thu được $25 triệu từ những nhà tài trợ.

Bannon đã được trả tự do với tiền thế chân trị giá 5 triệu đô la trong bản cáo buộc We Build the Wall của tòa án liên bang. Năm tháng sau, ông được giải thoát khi Trump khoan hồng hàng loạt 74 tội phạm thân cận trong đó có Bannon, một trong những hành động vào giờ chót của cựu tổng thống tại Nhà Trắng.

Xung quanh Trump không thiếu gì những kẻ tham nhũng từng bị buộc tội hình sự như Steve Bannon, Michael Flynn, Paul J. Manafort, Ken Kurson, Roger Stone, Michael Cohen, Rick Gates, George Nader, Allen Weiselberg, George Papadopoulos ... Một tội phạm nổi tiếng không kém là Jeffrey Epstein bị buộc tội mua bán dâm với gái vị thành niên, đã treo cổ tự tử trong tù. Thật là bất hạnh cho nước Mỹ.

Việc ân xá của tổng thống chỉ áp dụng cho các trường hợp liên bang, Do đó các công tố viên địa phương vẫn có thể buộc tội dựa trên các quy định hiện hành của tiểu bang. Vì Bannon đã được khoan hồng trong vụ án liên bang trước khi bị kết án, cho nên sẽ không xảy ra trường hợp ông bị kết án hai lần.

Trước đây tiểu bang New York cấm các công tố viên truy tố những người đã bị tòa án liên bang buộc tội. Vào năm 2019, các nhà lập pháp của New York lo ngại về những cuộc điều tra liên quan đến Donald Trump và những cộng tác viên đã quyết định thay đổi luật để cho phép truy tố những kẻ được tổng thống ân xá.

Ba người đàn ông khác bị buộc tội trong vụ án liên bang, bao gồm cả Kolfage, không được ân xá. Kolfage và một trong những đồng phạm khác đã nhận tội tại tòa án liên bang. Một phiên tòa xét xử đối với một người bị cáo buộc khác, Timothy Shea, đã kết thúc trong một phiên tòa bị treo bởi một bồi thẩm đoàn vào tháng Sáu.

Mối quan hệ của Bannon với Trump khiến ông ta gặp rắc rối pháp lý một lần nữa vào tháng 11 năm 2021, khi Bộ Tư pháp buộc tội ông ta là khinh thường Quốc hội sau khi ông ta từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa đối với hồ sơ và lời khai từ Ủy Ban Lựa Chọn Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol.

Bannon đã bị kết tội trong trường hợp đó vào cuối tháng Bảy và ​​sẽ bị kết án vào ngày 21 tháng 10. Mỗi tội danh mà ông ta bị kết án đều có mức án tối thiểu là 30 ngày tù và lên đến một năm.

Bragg và James có một cuộc điều tra hình sự đang chờ xử lý về Trump và các hoạt động kinh doanh của ông ta, trong khi văn phòng của James có một cuộc điều tra dân sự song song có thể dẫn đến một vụ kiện ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Trump Organization.

– Nguyễn Quốc Khải

(09-09-2022)

