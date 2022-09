SBTN Đón Trung Thu 2022 Với Chương Trình Văn Nghệ Thiếu Nhi Đặc Sắc

Mỗi năm, miền Nam California lại có mùa hè nóng hơn năm trước, máy điều hòa không khí là cần thiết cho nhiều khách hàng doanh nghiệp và cư dân của Southern California Edison. Hệ thống điều hòa không khí thường tiêu thụ năng lượng nhiều hơn so với các đồ điện gia dụng hoặc văn phòng khác. Các máy điều hòa không khí sử dụng khoảng 6% tổng lượng điện- Opens in new window được sản xuất tại Hoa Kỳ, với chi phí hàng năm khoảng 29 tỷ Mỹ Kim trên hóa đơn điện của khách hàng, theo energy.gov- Opens in new window.