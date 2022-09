Bannon Bị Buộc Tội Lừa Đảo, Rửa Tiền, Âm Mưu Trong Kế Hoạch Gây Quỹ ‘We Build The Wall’

Stephen K. Bannon, từng là chiến lược gia hàng đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được đưa đến Tối Cao Pháp Viện New York trong tình trạng bị còng tay vào sáng Thứ Năm, 8 tháng 9 năm 2022. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)





NEW YORK – Stephen K. Bannon, từng là chiến lược gia hàng đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị buộc tội rửa tiền, gian lận và âm mưu liên quan đến vai trò của ông trong nỗ lực gây quỹ “We Build the Wall,” theo trang WashingtonPost đưa tin ngày Thứ Năm, 8 tháng 9 năm 2022.





Vào sáng Thứ Năm, 8 tháng 9 năm 2022, Bannon, 68 tuổi – đang chờ tuyên án ở Washington sau khi bị kết án vào mùa hè này với tội khinh thường Quốc Hội – Ông đã bị còng tay đưa đến Tối Cao Pháp Viện New York. Ông đã không nhận tội với các cáo buộc của bang thông qua luật sư của mình. Tuy nhiên, Bannon được cho là đã tự đầu thú với văn phòng công tố quận Manhattan sau những ngày gần đây được thông báo rằng các cáo buộc sắp xảy ra.





Hành vi phạm tội được mô tả trong bản cáo trạng gần giống với những tội bị cáo buộc trong vụ kiện liên bang do các viên chức Bộ Tư Pháp đệ trình hơn hai năm trước. Thời điểm bấy giờ còn trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, Bannon đã bị kéo ra khỏi du thuyền và đưa đến tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc, nhưng sau đó được ân xá. Quyết định ân xá được ban hành trong những giờ cuối cùng của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021.





Tuy nhiên, lệnh ân xá của Trump chỉ có hiệu lực ở cấp liên bang chứ không phải cấp tiểu bang và các cáo buộc của tiểu bang New York đánh dấu sự nguy hiểm pháp lý đáng kể cho người giúp cuộc bầu cử năm 2016 của Trump. Văn Phòng Công Tố Quận Manhattan được cho là đã điều tra khả năng ông Bannon vi phạm luật hình sự của bang New York ngay sau khi lệnh ân xá của ông Trump được đưa ra, và một số đồng minh thân cận của Bannon gần đây đã nhận được trát đòi để ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn.





Trước đó, tháng 8 năm 2020, ông Bannon và 3 người khác bị buộc tội lừa đảo liên quan tới một quỹ tư nhân có giá trị 25 triệu đô la, có tên là “We Build the Wall” (Chúng Ta Cùng Xây Tường), với mục tiêu giúp ông Trump xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico – một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Các công tố liên bang cáo buộc Bannon đã bòn rút hơn 1 triệu đô la để đút túi riêng từ kế hoạch gây quỹ. Ngoài ra, bản cáo trạng dài 25 trang còn tập trung vào vai trò của ông là điều hành quỹ We Build the Wall thông qua một tổ chức vô vụ lợi ẩn danh để trả tiền cho lãnh đạo của We Build the Wall, mặc rất nhiều lần ông hứa hẹn sẽ gửi tất cả số tiền thu được để bảo lãnh hoàn thành bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Bannon “đóng vai trò là kiến ​​trúc sư của một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhằm lừa đảo hàng nghìn nhà tài trợ trên khắp đất nước – bao gồm hàng trăm cư dân Manhattan,” Biện Lý Quận Manhattan, Alvin Bragg cho biết trong một tuyên bố.





Không có cáo buộc nào trong bản cáo trạng đủ điều kiện để được tại ngoại ở New York, và Bannon đã được trả tự do sau phiên điều trần. Thẩm phán TCPV New York Juan Merchan đã chấp thuận yêu cầu từ các công tố viên buộc Bannon phải giao nộp tất cả hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu ông đang sở hữu và cấm ông nộp đơn xin bất kỳ giấy thông hành mới nào.





David Schoen, một trong những luật sư của Bannon, cho biết yêu cầu này là không cần thiết. Schoen lập luận: “Ông ấy sẽ không đi đâu cả. Ông có ý định ở lại và chống lại những cáo buộc này bằng mọi giá.”

Cả trước và sau phiên điều trần, Bannon nói với các phóng viên rằng ông tin rằng thời điểm xảy ra vụ án chính là nỗ lực của Đảng Dân Chủ để ngăn ông vận động cho các ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới.





Bannon bị cáo buộc đã dàn dựng kế hoạch lừa gạt các nhà tài trợ - thông qua email, trên trang web We Build the Wall và trong các bài đăng trên mạng xã hội - nói với họ rằng chủ tịch và giám đốc điều hành của We Build the Wall sẽ “không nhận một xu” tiền lương và tất cả số tiền thu được từ quỹ sẽ được chi cho việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Hai vị chủ tịch và giám đốc điều hành đó không có tên trong bản cáo trạng nhưng được xác định trong các thủ tục tố tụng liên bang là Brian Kolfage, một cựu chiến binh và là người sáng lập của We Build the Wall.

Theo cáo trạng, Bannon và những người khác được cho là đã dàn xếp để chuyển tiền cho tổ chức vô vụ lợi ẩn danh, và từ đó được phân chia cho Kolfage. Bản cáo trạng cũng mô tả nhiều lần chuyển tiền từ We Build the Wall cho tổ chức vô vụ lợi này đến một tổ chức vô vụ lợi khác, cũng không được nêu tên.





Kolfage đã lấy hơn 350,000 đô la tiền quyên góp và sử dụng số tiền đó để chi trả cho việc sửa nhà, tậu một chiếc SUV sang trọng, một chiếc thuyền, một chiếc xe golf, phẫu thuật thẩm mỹ và đồ trang sức…

Nếu bị kết tội nhiều nhất, Bannon có thể nhận tối đa 15 năm tù, mặc dù không có tội danh nào có thời hạn tù tối thiểu bắt buộc. Ba người khác bị buộc tội trong vụ liên bang, bao gồm cả Kolfage, không được ân xá. Kolfage và một trong những đồng phạm khác đã nhận tội tại tòa án liên bang.





Mối quan hệ của Bannon với Trump khiến ông gặp rắc rối pháp lý một lần nữa vào tháng 11 năm 2021, khi Bộ Tư pháp buộc tội ông là khinh thường Quốc hội vì từ chối tuân thủ trát đòi từ Ủy Ban 6 Tháng 1. Bannon dự kiến ​​sẽ kháng cáo lời kết tội đó.