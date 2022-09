Bà Pelosi đến Đài Loan tạo cái cớ cho ông Tập động binh, để dân Hoa lục bớt chú ý về các cuộc biểu tình đang diễn ra…?

Chính luận









Ông Tập muốn tiếp tục muốn lãnh đạo nước Trung Hoa thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhưng hiện nay tình hình ngân hàng, địa ốc có nhiều biến động từ nhiều tháng qua, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình... Vì vậy việc bà Pelosi đến Đài Loan phải chăng đã tạo cái cớ cho Ông Tập Cận Bình động binh để người dân Hoa lục chú ý đến tình hình tại vùng eo biển này - thay vì quan tâm đến các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố phản đối việc ngân hàng không cho họ rút tiền?

✱ Người dân không có tiền trả nợ nhà phải trả bằng dưa hấu, lúa mì, đào và tỏi.

Theo Hoa Nam Buổi Sàng (SCMP- Hong Kong ngày 5.7.2022) - Các công ty bất động sản Trung Quốc chấp nhận dưa hấu, tỏi, đào coi như một phần thanh toán cho những ngôi nhà mới trong bối cảnh nhà cửa sụt giảm. Dưa hấu, lúa mì, đào và tỏi gần đây đã trở thành một hình thức tiền tệ để bù đắp một phần món nợ của một số ngôi nhà mới xây theo các chương trình khuyến mãi sáng tạo do các nhà phát triển bất động sản ở nhiều vùng tại Trung Quốc đưa ra, họ vốn đang cảm thấy bị chèn ép giữa một thị trường địa ốc yếu kém và những hạn chế đối với việc giảm giá.

Trong bối cảnh sụt giảm kéo dài từ nhiều tháng qua và chính quyền địa phương không cho phép các nhà đầu tư địa ốc giảm giá, một nhà phát triển ở Nam Kinh vào tháng 6 đã thỏa thuận việc trao đổi thay vì nhận tiền tệ đã nhận 5.000kg dưa hấu để bù lại 100.000 nhân dân tệ (14.921 USD), khoản này tương đương với giá của một căn hộ mới. Một nhà phát triển ở tỉnh Hà Nam đã nhận khoảng 430.000kg tỏi từ người mua trong vòng 16 ngày vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, giúp họ bán được 30 căn nhà.

Tại Vô Tích, thuộc tỉnh Giang Tô, người mua nhà có thể cung cấp hoa quả như trái đào để bù lại tới 188.888 nhân dân tệ cho mỗi căn hộ (In Wuxi, in Jiangsu province, homebuyers could provide peaches to offset up to 188,888 yuan per unit). Zhang Dawei, nhà phân tích trưởng của Centaline Property Agency cho biết: “Chính quyền địa phương không cho phép giảm giá theo ý muốn, vì vậy các nhà phát triển địa ốc chỉ có thể lén lút tìm cách giảm giá. [1]

✱ Sau nhiều tuần không thể rút tiền trong trương mục, các khách hàng bắt đầu biểu tình phản đối...

Theo Fortune ngày 12.7.2022- Các nhà chức trách đã phải nhượng bộ sau khi hàng trăm người gửi tiền ngân hàng ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam tham gia vào cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm ở Trung Quốc, nơi mà các cuộc biểu tình là hiếm khi xảy ra dưới hệ thống chính trị độc tài nhưng không phải là không có. Một ngày trước đó, hàng trăm người đã xuống đường ở Trịnh Châu để phản đối việc họ không thể rút tiền từ 4 ngân hàng địa phương và cáo buộc các quan chức địa phương tham nhũng và quản lý yếu kém. Các cuộc biểu tình trở nên bạo lực khi một nhóm người không rõ danh tính mặc áo sơ mi trắng tấn công những người biểu tình ôn hòa. (Cảnh sát địa phương không can thiệp vào vụ tấn công mặc dù các cảnh sát ở gần đó, theo Washington Post.) Nhà chức trách Trung Quốc dường như đang đổ lỗi cho một nhóm "tội phạm" phụ trách các ngân hàng địa phương gây ra. Nhưng các nhà kinh tế nói rằng vấn đề mà các ngân hàng nông thôn ở Hà Nam đang phải đối mặt còn sâu xa hơn nhiều so với một số tác nhân xấu, vì hiện tại chính quyền địa phương đang đối mặt với tình trạng khan hiếm tiền mặt sau nhiều năm tăng trưởng dựa vào các khoản vay mượn.

• Phản đối Ngân hàng Hà Nam

Vấn đề khủng hoảng ngân hàng ở Hà Nam lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4, khi các khách hàng thuộc Ngân hàng Quốc gia Phương Đông Mới Khai Phong, Ngân hàng Cộng đồng Zhecheng Huanghuai, Ngân hàng Hạt Shangcai Huimin và Ngân hàng Yuzhou Xin Min Sheng Village, khi họ phát hiện ra rằng họ không thể rút tiền từ các ngân hàng địa phương. Theo truyền thông Trung Quốc, hàng nghìn người đã đua nhau rút tiền ngân hàng sau khi chính phủ bắt giữ Sun Zhengfu, cổ đông chính của "một số ngân hàng" vì can "tội phạm tài chính nghiêm trọng". Nhiều người gửi tiền ngân hàng phàn nàn với các nhân viên truyền thông địa phương, cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã thông báo mở một cuộc điều tra về các ngân hàng vào cuối tháng Tư. Nhưng sau nhiều tuần vẫn không thể rút tiền trong trương mục của họ, do đó, các khách hàng bắt đầu phản đối tại các ngân hàng địa phương và văn phòng chính phủ.

Để đối phó với các cuộc biểu tình, chính quyền địa phương ở Hà Nam đã vũ khí hóa các ứng dụng mã y tế COVID-19 tại đây. Ở Trung Quốc, người dân sử dụng các ứng dụng mã sức khỏe để có quyền truy cập vào gần như mọi địa điểm bên ngoài nhà của họ, từ địa điểm làm việc đến rạp chiếu phim. Các ứng dụng dựa trên mã QR sử dụng hệ thống đèn giao thông. Màu xanh lá cây báo hiệu rằng người dùng có nguy cơ bị COVID ở mức tối thiểu, màu vàng có nghĩa là rủi ro vừa phải và màu đỏ cho thấy rủi ro cao và cấm người dùng vào các doanh nghiệp hoặc nơi công cộng.

• Lạm dụng hệ thống mã y tế

Vào cuối tháng 5, những người gửi tiền ngân hàng, một số người thậm chí dù không tham dự cuộc biểu tình, nhưng mã sức khỏe của họ đã chuyển sang màu đỏ sau khi xảy ra các cuộc biểu tình công khai tại các ngân hàng địa phương. Chính quyền trung ương Trung Quốc sau đó cáo buộc chính quyền địa phương ở Hà Nam lạm dụng hệ thống mã y tế khi đưa 1.317 người vào danh sách đỏ về mã y tế sau cuộc biểu tình, theo truyền thông nhà nước. Chính quyền trung ương đã cách chức một quan chức địa phương, giám đốc sở kiểm soát vi rút của Hà Nam, và trừng phạt bốn người khác bằng "biện pháp trừng phạt hành chính" vì vi phạm này.

Nhưng ngay cả sau khi chính phủ Trung Quốc trừng phạt các quan chức, khách hàng của ngân hàng vẫn thất vọng; họ vẫn không thể rút tiền của họ. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật (10.7.2022) với hàng trăm người gửi tiền ngân hàng từ các vùng nông thôn của tỉnh đổ về Hà Nam để đòi lại tiền của họ. Những người biểu tình đã nhận được sự đồng cảm trực tuyến từ những người dùng mạng xã hội trên khắp đất nước khi các video về các cuộc biểu tình lan truyền nhanh hơn mức mà các nhà kiểm duyệt của chính phủ có thể gỡ xuống. "Tại sao bạn lại đối xử với những người dân bình thường như thế này?" một người dùng Weibo đã hỏi đáp lại một đoạn video về cuộc biểu tình hôm Chủ nhật.

• Đỉnh của tảng băng trôi Evergrande

Chính phủ Trung Quốc đã đổ lỗi cuộc khủng hoảng cho "các băng nhóm tội phạm", những kẻ được cho là đã nắm quyền kiểm soát 4 ngân hàng vào năm 2011 và bắt đầu thao túng các giám đốc điều hành. Chính phủ cáo buộc một người tên Lu Yi, không rõ tung tích, cầm đầu "băng đảng" cũng như âm mưu thu hút người gửi tiền từ khắp đất nước bằng cách quảng cáo sai sự thật về lợi tức đầu tư. Cơ quan quản lý ngân hàng hôm thứ Hai cho biết mặc dù sẽ đảm bảo rằng một số người gửi tiền có thể nhận lại tiền của họ, nhưng nó sẽ không trả lại tiền cho những người gửi tiền tham gia vào các hoạt động tội phạm. Một số người biểu tình nghi ngờ rằng những người gửi tiền sẽ chẳng bao giờ nhận được tiền của họ. “Nó không giải quyết được vấn đề cơ bản. Có vẻ như Henan thực sự không có tiền ”, một trong những người gửi tiền ngân hàng họ Hang nói với tờ South China Morning Post của Hong Kong vào ngày hôm nay (12.7.2022).

SinoInsider, một công ty tư vấn rủi ro có trụ sở tại Hoa Kỳ, đồng tình. Nhóm này đã viết vào tuần trước rằng các vấn đề ở Hà Nam chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm về những rủi ro tài chính và hệ thống nghiêm trọng với các ngân hàng vừa và nhỏ ở Trung Quốc." SinoInsider giải thích rằng các ngân hàng khác có thể sớm phải đối mặt với "những vấn đề tương tự" do "ảnh hưởng tài chính từ cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande."

• Bán bất động sản là một nguồn thu quan trọng của chính quyền

Cuộc đàn áp khiến các nhà xây dựng bất động sản khó vay hơn và do đó ít có khả năng mua đất do chính quyền địa phương rao bán. Bán bất động sản là một nguồn thu quan trọng của hầu hết các chính quyền tỉnh và thành phố ở Trung Quốc. Các ngân hàng cũng bị siết chặt tín dụng. Các giới hạn do chính quyền trung ương đặt ra đã buộc nhiều nhà cho vay trong khu vực phải hỏi các khoản vay hiện có từ các nhà phát triển bất động sản, nhiều người trong số họ không thể hoàn trả. Các nhà kinh tế cho biết các ngân hàng địa phương, nông thôn có thể bị vỡ nợ nhiều hơn so với các ngân hàng quốc gia hoặc khu vực lớn hơn.

Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, gần đây nói với S&P Global: “Các ngân hàng nhỏ có khả năng phải chịu nhiều thách thức hơn về chất lượng tài sản do tỷ lệ tiếp xúc với bất động sản và [các doanh nghiệp vừa và nhỏ] cao hơn". Việc đua nhau rút tiền từ các ngân hàng ở Hà Nam có thể chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng ngân hàng rộng lớn hơn. "Hai thập kỷ qua ở Trung Quốc đã chứng kiến bong bóng bất động sản với tỷ lệ lịch sử, cùng với sự gia tăng nợ nhanh nhất chưa từng thấy", Michael Pettis, giáo sư tài chính tại Đại học Bắc Kinh gần đây đã viết trên Twitter. "Điều này có nghĩa là những gì đang xảy ra ở Hà Nam chỉ đơn giản là một phần của quá trình từ nhiều năm nay trước khi nó được giải quyết." [2]

✱ Khủng hoảng ngân hàng Hà Nam khiến người dân phải 'kiên nhẫn chờ đợi'

Theo SCMP-HK: ngày 18.7.2022 - Một quan chức giấu tên từ cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn về lĩnh vực tài chính của Trung Quốc . Những người gửi tiết kiệm bất mãn tại năm ngân hàng ở tỉnh Hà Nam và An Huy đã được thông báo rằng họ sẽ nhận được tiền của họ, nhưng quan chức này không cung cấp chi tiết thời gian .



Các khách hàng vướng vào một trong những vụ bê bối ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã được yêu cầu "kiên nhẫn chờ đợi" để nhận được khoản bồi thường của họ trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro hệ thống ngân hàng và bất ổn xã hội. Tiền gửi tại bốn ngân hàng ở tỉnh Hà Nam và một ngân hàng ở An Huy lân cận đã bị đóng băng kể từ giữa tháng Tư, dẫn đến sự phản đối của những khách hàng bất mãn. Một số người gửi tiết kiệm với số tiền gửi dưới 50.000 nhân dân tệ (7.400 USD) đã nhận được tiền của họ như đã hứa vào thứ Sáu (15.7.2022), mặc dù những người khác đã gặp phải một loạt trắc trở khi họ cố gắng ghi tên vào chương trình hoàn trả do hệ thống quá tải. “Kế hoạch thực hiện là trả nợ gốc cho những khách hàng này theo từng đợt”, một quan chức giấu tên từ Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) nói với tờ Tin tức Ngân hàng và Bảo hiểm thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn rộng rãi hiếm hoi hôm Chủ nhật (17.7.2022).

Nhưng quan chức này nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng sẽ cần thời gian để thu thập thông tin khách hàng từ một lượng lớn người như vậy và thực hiện các kiểm tra liên quan vì dữ liệu gốc đã bị xóa. Các tài khoản tại Ngân hàng Làng Yuzhou Xinminsheng, Ngân hàng Hạt Shangcai Huimin, Ngân hàng Cộng đồng Zhecheng Huanghuai và Ngân hàng Quốc gia Phương Đông ở tỉnh Hà Nam và Ngân hàng Làng Guzhen Xinhuaihe ở tỉnh An Huy đã bị đóng kể từ ngày 18/4.

Theo CBIRC, một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Tập đoàn Henan Xincaifu đã nắm quyền kiểm soát năm ngân hàng nông thôn thông qua “liên hệ nội bộ và bên ngoài” và thu nhận tiền gửi từ những người tiết kiệm một cách “bất hợp pháp”. Công ty đã che đậy các hoạt động bất hợp pháp của mình bằng cách giả mạo dữ liệu kinh doanh, trong khi họ cũng không trả tiền lãi, CBIRC cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, quan chức CBIRC phủ nhận việc cơ quan quản lý chỉ đề nghị bồi thường sau các cuộc biểu tình xảy ra, dẫn đến việc người biểu tình bị tấn công vào đầu tháng này, nói rằng cuộc khủng hoảng đã được xử lý "theo luật và quy định". Quan chức này không đề cập đến biến cố ngày 10 tháng 7 ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, mà chỉ đề cập đến một "biến cố theo nhóm" nhưng đã bị kiểm duyệt trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Quan chức CBIRC cũng tìm cách giải quyết một loạt vấn đề mà lĩnh vực tài chính của Trung Quốc phải đối mặt, bao gồm rủi ro tổng thể trong lĩnh vực ngân hàng nhỏ và cuộc tẩy chay thế chấp ảnh hưởng đến các đơn vị mua bán trước đây chưa hoàn thành và đã lan rộng đến hơn 80 thành phố. Những vấn đề này đã làm gia tăng thêm những lo ngại về nền kinh tế nói chung sau khi Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng chỉ 0,4% trong quý II so với một năm trước đó, đe dọa đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm “khoảng 5,5%” của Bắc Kinh.

Các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc được coi là dễ bị tổn thương hơn trước vì sự tăng trưởng theo chu kỳ, trong khi các vụ vỡ nợ trên thị trường bất động sản dự kiến sẽ tăng lên, dẫn đến những suy đoán về sức khỏe của khu vực ngân hàng do nhà nước thống trị ở Trung Quốc. Ngân hàng Hengfeng, Ngân hàng Nam Kinh và Ngân hàng Hoa Hưng Quảng Đông nằm trong số các bên cho vay đã buộc phải đưa ra báo cáo trong tháng này và phủ nhận rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Quan chức CBIRC cũng cho biết các cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường nỗ lực khuyến khích các bên cho vay mở rộng các khoản vay cho các dự án bất động sản đủ điều kiện khi lĩnh vực bất động sản đối mặt với cuộc tẩy chay thế chấp ngày càng tăng. Quan chức CBIRC cho biết: “Tất cả những khó khăn và vấn đề sẽ được giải quyết một cách hợp lý".

.

Tuy nhiên, quan chức CBIRC cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn, rằng rủi ro tài chính trong khu vực ngân hàng nhỏ ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này đã được “kiềm chế một cách hiệu quả”. Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy sáp nhập, tổ chức lại và đề phòng sự rủi ro mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng các ngân hàng nhỏ ở nông thôn sẽ tiếp tục đóng một phần quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế ở vành đai phía Đông Bắc.

Trong nửa đầu năm, Hội đồng Nhà nước đã thông qua hạn ngạch nợ cho mục đích đặc biệt là 103 tỷ nhân dân tệ (15,2 tỷ USD) để bơm thanh khoản vào các ngân hàng nhỏ ở Liêu Ninh, Cam Túc, Hà Nam và Đại Liên, theo quan chức của CBIRC cho biết.

“Sắp tới, cần thông qua phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của một số địa phương. Dự kiến đến cuối tháng 8, việc phân bổ toàn bộ 320 tỷ nhân dân tệ sẽ hoàn thành”, quan chức này cho biết thêm. [3]

✱ Tầng lớp trung lưu gia tăng khiến vụ China Evergrande trở thành tiền đề tạo bất ổn xã hội

Theo bài viết của Asia Market phổ biến ngày 7.8.2022 - Trong bối cảnh một số điều kiện kinh tế trở nên thách thức nhất được chứng kiến trong nhiều thập kỷ, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đang thể hiện một mức độ thách thức chưa từng có trong lịch sử hiện đại của đất nước. Thế giới bên ngoài lần đầu tiên biết đến sự sụp đổ khi China Evergrande không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán nợ của mình, với tổng trị giá hơn 300 tỷ đô la, trở thành vấn đề nhức nhối trong suốt năm 2021.

Kể từ đó, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc đã đi trên một vòng xoáy theo chiều đi xuống - vỡ nợ trái phiếu nước ngoài, bán tài sản và kể từ đầu năm 2022, cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của họ đã bị đình chỉ để tái cơ cấu, trong khi các dự án bị đình trệ . Nhưng giờ đây đã trở nên rõ ràng rằng China Evergrande là tiêu đề trong câu chuyện kinh dị về món nợ của Trung Quốc còn sâu xa hơn.

• Cơn ác mộng trước khi bán bất động sản tại Trung Quốc

Điều khiến cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra ở Trung Quốc trở nên đặc biệt (và gây thiệt hại) là mô hình bán trước lan rộng như thế nào trong lãnh vực bất động sản nhà ở của nước này. Các chuyên gia đưa ra tỷ lệ phần trăm doanh thu của nhà phát triển bất động sản Trung Quốc được tạo ra thông qua việc bán trước các căn hộ là gần 90%. Điều này có nghĩa là người mua phải trả một khoản tiền đặt cọc và bắt đầu trả nợ thế chấp trước khi họ có thể dọn vô sống trong căn hộ đó. Người Trung Quốc đã rất sẵn lòng làm điều này trong hai thập kỷ qua vì giá bất động sản Trung Quốc tăng quá nhanh và họ không muốn mạo hiểm phải trả thêm tiền nếu họ chờ đợi. Nhưng trong những năm gần đây, hàng trăm nghìn người mua đã không bao giờ nhìn thấy căn hộ của họ, vì các chủ đầu tư như China Evergrande đã phải gánh những khoản nợ quá mức, cũng như thị trường bất động sản chậm lại.

Các khu chung cư chưa hoàn thiện của China Evergrande trở thành chất xúc tác cho các cuộc biểu tình công khai hiếm hoi ở Trung Quốc vào năm 2021. Nhưng gần đây, nhiều chủ đầu tư Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc xây dựng, đã cho thấy mức độ chây lì ngày càng tăng. Họ từ chối thanh toán các khoản thế chấp và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ mức độ khủng hoảng tài sản của đất nước.

• Người mua không còn giữ im lặng

Trong các bức thư do Asia Markets nhìn thấy, thay mặt người mua gửi đến các ngân hàng, nhà phát triển và các cơ quan chức năng của Chính phủ, Chính phủ Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề. Ví dụ, lá thư tẩy chay thế chấp dưới đây, được gửi thay mặt cho những người mua căn hộ trong khu phát triển Trung tâm Evergrande ở thành phố Hợp Phì:

“Đã gần mười năm kể từ khi Trung tâm Hefei Evergrande được đưa vào hoạt động vào năm 2013. Kể từ đó, hơn một nghìn căn hộ đã được bán, nhưng dự án đã hoàn toàn ngừng hoạt động vào năm 2018. Đến nay, Chính phủ đã nhiều lần hứa sẽ hoạt động trở lại, nhưng tất cả đều thất bại… Nhiều chủ sở hữu đã phản hồi về các câu hỏi của họ, nhưng không có cơ quan chính phủ nào đưa ra câu trả lời rõ ràng,họ đưa ra nhiều lý do để viện cớ tránh né ”.

Nhưng còn hơn thế nữa, để đảm bảo tất cả mọi người đều rõ về mức độ thiệt hại về tài sản của Trung Quốc, cần có một nỗ lực phối hợp ghi lại tất cả các vụ tẩy chay thế chấp và những phát triển chưa hoàn thiện trên khắp đất nước. Điều này cho thấy bất chấp nỗ lực của Chính phủ vẫn đóng cửa nó.

Kho lưu trữ, có tên WeNeedHome hiện có thể xem công khai trên Github sau khi bị kiểm duyệt trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc bao gồm WeChat và Weibo. Nó chứa thông tin chi tiết về hơn 325 dự án phát triển chưa hoàn thiện trên khắp Trung Quốc, mỗi dự án có hàng nghìn căn hộ. Những người lên tiếng cảnh báo cũng đã gửi thư tẩy chay về các khoản thế chấp .

Khoảng 75 mục là các dự án của China Evergrande, số còn lại là các nhà phát triển nổi tiếng khác trong danh sách bao gồm Sunac China Holdings, Kaisa Group Holdings và China Vanke. Kho lưu trữ này ghi thông tin chi tiết đầu tiên mà thế giới bên ngoài có được về lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, và nó tồi tệ hơn nhiều so với một số người ban đầu biết đến. Trong hai tuần qua, nó đã tăng lên khoảng 30 lượt gửi cảnh báo, cho thấy nó vẫn đang hoạt động và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

• Tình trạng bất ổn của tầng lớp trung lưu là một mối đe dọa...

Theo báo cáo của Asia Markets, những khách hàng của ngân hàng nông thôn là trường hợp mới nhất gây ra các cuộc biểu tình phản đối về việc họ không thể rút tiền. Mặc dù điều đó khó có thể xảy ra trong vài năm trước đây, nhưng ngày nay tầng lớp trung lưu của Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến hơn.

“Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video các nhà đầu tư Evergrande la hét bên trong trụ sở chính và trên đường phố, tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ khuyến khích những người phản đối ngân hàng, và điều này đã không xảy ra cách đây 3 hoặc 4 năm. “Thực tế là bây giờ chúng tôi chứng kiến có những người mua bất động sản từ chối trả các khoản vay của họ và sử dụng các nền tảng internet như GitHub để điều phối nỗ lực của họ là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, có điều gì đó đang thay đổi".

Cuộc nổi dậy của tầng lớp trung lưu diễn ra trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có với tư cách là Chủ tịch. Sự bất mãn giữa tầng lớp trung lưu của Trung Quốc khiến ông ta phải quan tâm. Trong một bài báo trên Foreign Policy, Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc viết:

« “Nói một cách rõ ràng, khi nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn và vị thế toàn cầu của nó sụp đổ, ông Tập nhanh chóng nhận ra rằng sau gần một thập kỷ cầm quyền, đòi hỏi về “ lòng trung thành tuyệt đối ”của ông ta trong ĐCSTQ vẫn ở mức tốt nhất . “Vài tháng trước khi ông ấy đăng quang nhiệm kỳ thứ ba — tiếng nói ngày càng tăng trong đảng đang đặt ra những câu hỏi khó chịu về không chỉ vai trò quản lý kinh tế của ông Tập mà toàn bộ phương cách điều hành của ông ta” ».

Một tầng lớp trung lưu bất mãn thúc đẩy các đối thủ trong đảng lên tiếng, đó là lý do tại sao nhiều người mong đợi ông Tập sẽ đưa ra các biện pháp để giải quyết sự thất vọng của giai cấp trung lưu, bao gồm cả gói cứu trợ toàn diện cho các nhà đầu tư bất động sản. Nhưng một khi chấp thuận thời chi phí sẽ rất lớn. Ước tính cho thấy giá trị của bất động sản trước khi bán ở Trung Quốc đã được bán kể từ năm 2020 trị giá vào khoảng 5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nếu chỉ cần chi tiền giải cứu ở mức 20%, ĐCSTQ sẽ cần có số tiền là 500 tỷ đô la Mỹ.

Trong những ngày tới, chúng ta sẽ biết liệu ông Tập tự tin đến mức nào trong việc dập tắt các đối thủ phe phái của mình và dập tắt các cuộc kích động của tầng lớp trung lưu.[5]

✱ Chuyên gia kinh tài 4 châu lục nhận xét về cuộc khủng hoảng ngân hàng TQ

• Từ Âu châu, theo Radio RFI Pháp quốc - RFI-26.7.2022- Giới quan sát xem đây là một tín hiệu mới cho thấy chính quyền Tập Cận Bình thực sự không còn dám lơ là : thị trường địa ốc Trung Quốc trong cảnh « dầu sôi lửa bỏng ». Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh đã hai lần hạ lãi suất ngân hàng, khuyến khích tiêu thụ, một số chính quyền địa phương trợ cấp cho các hộ gia đình mua nhà, đặc biệt là mua nhà mới trên dự án. Nhưng những biện pháp đó vẫn chưa đủ để xua tan mối đe dọa khủng hoảng... - Thị trường bất động sản Trung Quốc tuột dốc trong trong 12 tháng liên tiếp. Tháng 6/2022 giảm 43 % so với một năm trước đây. Có từ 5% đến 25 % các căn hộ bị bỏ trống. Có đến 24 trong số các tập đoàn lớn nhất trong ngành tại Trung Quốc bị đe dọa « mất khả năng thanh toán », theo thẩm định của hãng tin Mỹ, Bloomberg. Trên toàn quốc, có từ 5% đến 20 % các công trình bị bỏ dở, vì các chủ thầu thiếu tiền mua vật liệu, thiếu tiền trả cho công nhân …

• Từ Úc châu - Nhà kinh tế cao cấp của Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Betty Wang, viết: “Nếu nhiều người mua nhà ngừng thanh toán, xu hướng lan rộng sẽ không chỉ đe dọa sức khỏe của hệ thống tài chính mà còn tạo ra các vấn đề xã hội trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay”(but also create social issues amid the current economic downturn)

• Từ Mỹ châu, theo CNBC - Các nhà phân tích cảnh báo, việc mất niềm tin vào lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc có thể trở thành một nguy cơ kéo nền kinh tế Trung Quốc đi xuống. Các bình luận được đưa ra sau khi nhà phát triển China Evergrande Group bị cáo buộc không thực hiện được kế hoạch tái cơ cấu 300 tỷ USD như đã hứa vào cuối tuần. Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc phản đối việc trả nợ thế chấp cho các chủ nhà ở khắp 22 thành phố, họ từ chối trả các khoản vay của họ cho các dự án nhà ở chưa hoàn thành. “Vì vậy, nếu vấn đề này không được xử lý đúng cách, nó sẽ có tác động sâu sắc đến nền kinh tế, bao gồm bảng cân đối kế toán của chính phủ, bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và các hộ gia đình,”



• Từ Á châu, theo Ấn độ Thời báo - Khi quốc gia đông dân nhất thế giới bán các căn hộ nhưng nhận về tỏi và dưa hấu, bạn biết có điều gì đó không ổn. Chắc chắn, có một vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nghe nói về việc các nhà phát triển địa ốc ở Ấn Độ sẽ sẵn sàng bán các căn hộ để nhận về đậu phộng hoặc chuối. Vậy điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc? Câu trả lời ngắn gọn là Trung quốc đang mang những khoản nợ khổng lồ. Đó là tin xấu cho các công ty phát triển bất động sản. Đó cũng là một tin xấu cho người mua nhà. Và đó là tin xấu cho các nhà đầu tư. Tất cả những điều đó tạo nên một tin xấu cho nền kinh tế Trung Quốc. Và điều tồi tệ đối với nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ đối với phần còn lại của thế giới (And what’s bad for the Chinese economy is going to be bad for the rest of the world).

✱ Liệu có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu?

Theo hãng tin Al Jazeera, Qatar (30.8.2022) - Tai ương về tài sản của Trung Quốc gây ra rủi ro đáng kể cho nền kinh tế của nước này, vốn đang bị căng thẳng do các chính sách “zero-COVID” khắc nghiệt của Bắc Kinh và tốc độ tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại. Theo một số ước tính, bất động sản chiếm 30% GDP - khoảng gấp đôi tỷ trọng tương đương ở Hoa Kỳ.

Mặc dù một số nhà phân tích tin rằng thị trường đã chạm đáy, nhưng tai ương của ngành dự kiến sẽ còn kéo dài trong một thời gian. Vào tháng 7, S&P Global Ratings ước tính rằng giá bất động sản sẽ giảm 30% trong năm nay - mức giảm tồi tệ hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008. “nếu các ngân hàng Trung Quốc cuối cùng không thể nuốt trôi cú sốc này và các khoản nợ xấu của họ lại tăng lên ồ ạt, sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc - điều mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra ngay lập tức.[5]

“Cuộc nổi dậy của tầng lớp trung lưu diễn ra trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba”... Phải chăng cuộc động binh của ông Tập tại eo biển Đài Loan còn kéo dài đến ngày Đại hội đảng 16.10.2022 sau khi ông ta nắm chắc vai trò lãnh đạo đảng và nhà nước Trung quốc?





