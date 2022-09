Hội Education For The Poor Dạ Tiệc Cảm Ơn Và Gây Quỹ với chủ đề “Hát Với Yêu Thương”

Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn và Bác sĩ Yến Châu Văn chào mừng quan khách và đồng hương.

Westminster (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm Hội Education For The Poor (Giáo Dục và Hướng Nghiệp) đều tổ chức dạ tiệc cảm ơn và gây quỹ để chuẩn bị cho thời gian sắp tới ngoại trừ những năm đại dịch Covid-19 hoành hành.

Theo ban tổ chức cho biết, thời gian tới sẽ đòi hỏi thêm nhiều nhân sự để hoàn tất các công tác, với lòng cương quyết giúp các sinh viên học sinh bên quê nhà, khắc phục sự nghèo đói qua con đường học vấn.



Các anh chị em thành viên của Hội luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" mà hội đã gởi đến các em bên quê nhà trong suốt các năm qua. Vâng, hội sẽ giữ ý chí và sẽ tìm thêm các con đường để hỗ trợ những người trẻ đầy nghị lực và đầy tinh thần vượt khó đang bất chấp mọi khó khăn.





Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn và cô Natalie Xuân Văn trình bày kết quả hoạt động của hội





Để có phương tiện tiếp tục giúp cho các học sinh, sinh viên nghèo tại quê nhà năm nay Hội đã tổ chức buổi dạ tiệc gây qũy vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại nhà hàng Golden Sea Resraurant , Thành Phố Garden Grove, buổi tiệc với sự tham dự của hàng trăm đồng hương, một số các anh chị em nghệ sĩ thân hữu, ban nhạc Moon Lower cùng hai MC quen thuộc trong cộng đồng đó là Minh Phượng và Khuyến Nguyễn.



Mở đầu buổi dạ tiệc Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý Cha, cùng toàn thể mọi người tham dự. Linh Mục nói: “Hội Education For The Poor do một nhóm anh chị em quan tâm đến giáo dục thành lập vào năm 2005. Là một hội đoàn bất vụ lợi được chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy phép hoạt động để giúp đỡ những sinh viên nghèo bên Việt Nam. Hội được sự hỗ trợ và hợp tác của các Tòa Giám Mục và các giáo xứ tại Việt Nam trong chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ tại Việt Nam, xét gia cảnh và theo dõi việc học của sinh viên trong việc cấp học bổng.”



Hội bao gồm những người giáo dân, những người không cùng Kitô giáo, những thanh thiếu niên có niềm ưu tư trong lĩnh vực tâm linh, đào tạo và giáo dục. Đây là những người muốn dấn thân phục vụ giới trẻ nghèo, kém may mắn nơi quê hương.





Từ trái cô Natalie Xuân Văn, BS Yến Châu và Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn cảm ơn mọi người tham dự





Trong những năm qua, Hội Education For The Poor (EFTP) đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng, qua sự kiên trì của ban quản trị, Hội Education For The Poor đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng sự yêu cầu của sinh viên nghèo.



Hiện nay Hội đã phát triển và tiếp tục duy trì chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ và khuyến khích sinh viên thành lập các câu lạc bộ tại nhiều nơi…”



Sau đó Bác sĩ Yến Châu Văn, Chủ Tịch Hội Education For The Poor lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Cha, qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng tất cả đồng hương tham dự. BS. Tiếp:

Nhìn lại quãng đường 17 năm phục vụ vừa qua. Thay mặt cho hội EFTP và những em sinh viên được hội giúp đỡ. Tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến các Đức Giám Mục, các Linh Mục và Hội Đồng Giáo Xứ, các em sinh viên trong ban tổ chức khóa học Anh Ngữ tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam, nhà thờ Cầu Rầm, nhà thờ Chánh Tòa Thanh Hóa và nhất là Dòng Chúa Cứu Thế và các em thiện nguyện viên tại Mỹ, các em trong ban điều hành các câu lạc bộ giáo dục.

Xin gửi lời cám ơn chân thành đến các vị ân nhân, nhờ vào sự hỗ trợ tài chánh của quý vị nên mới có thành quả ngày hôm nay… Ước mong quý vị tiếp tục đồng hành với EFTP, hổ trợ sinh viên tiếp tục tiến bước trên con đường học vấn…”

MC Minh Phượng giới thiệu Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn





Sau đó Linh Mục Linh Hướng Martin Hiệp Nguyễn dâng lời cầu nguyện,tiếp theo cô Natalie Xuân Văn lên chiếu lại những hình ảnh và lời nói của các em sinh viên đã nhờ hội giúp đỡ mà nay đã thành đạt như em Trinh Lanh đã tốt nghiệp Tiến Sĩ khoa học tại trường Đại học University of Nebraska-Lincoln NE, và nhiều em sinh viên khác đã tốt nghiệp các văn bằng kỹ sư, các ngành khoa học tại nước ngoài…

Chương trình văn nghệ bắt đầu mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem chương trình văn nghệ, mở màn chương trình văn nghệ với Ca sĩ Mai Lệ Huyền và nhiều ca sĩ tiếp nối trong chương trình.

Hợp ca bài hát “Kinh Hòa Bình”



Trong dịp này Hội cũng đã cho phát hành tập “Education for The Poor Newsletter” August, 26- 2022 với nhiều hình ảnh và tin tức sinh hoạt của hội, trong đó có phần tri ân.



Ngoài ra Hội cũng đã cho trưng bày rất nhiều hình ảnh qua những lần sinh hoạt tại Việt Nam.



Được biết cô Tuệ Phương và cô Natalie Xuân Văn là linh hồn của hội ngay từ những bước đầu tiên, đã vượt qua những khó khăn để duy trì hội cho đế ngày hôm nay.



Hai cô cho biết, Hội luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ: "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" mà hội đã gởi đến các em bên quê nhà trong suốt 17 năm qua. Vâng, hội sẽ giữ ý chí và sẽ tìm thêm các con đường để hộ trợ những người trẽ đầy nghị lực và đầy tinh thần vượt khó, đang bất chấp hoàn cảnh để tạo dựng cho mình một cuộc đời vững chắc ngoài vòng đai khắc nghiệt của sự nghèo khổ mà gia đình họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua..."



Quý đồng hương thân hữu muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của hội liên lạc điện thoại: (714) 472-3838 hoặc Email: vanvaness@aol.com



Thư từ liên lạc xin gởi về: P.O Box 1128 – Los Alamitos, CA 90702 hoặc vào trang web: www.educationforthepoor.org



Hoặc vào trang web: www.educationforthepoor.org Trên Youtube Channel: www.youtube.com/user/EFTPVietnam/videos EFTP facebook: www.facebook.com/educationforthepoor.org

