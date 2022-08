"Dự án" bôi bẩn ứng viên tổng thống 2020, một kết quả là 5 năm tù

Thời sự / Chính trị







Vào tháng 11.2021, FBI đã khám xét nhà của Giám đốc điều hành tổ chức Project Veritas, truyền thông cánh hữu. Vì vụ này làn sóng chống đối nổi lên phản đối FBI khám xét nhà liên quan đến cuốn nhật ký của cô con gái ông Joe Biden. Nhờ vào cuộc khám xét tịch thu được chứng cứ dẫn đến vụ án hình sự. Phần trình bày sau tóm lược trích đoạn dựa vào thông cáo báo chí và bản cáo trạng của tòa liên bang Southern District of New York.

✱ Diễn tiến vụ đánh cắp và nguyên nhân

Theo Mediamatters.Org 24.3.2022- Một bản văn trên The New York Times tiết lộ rằng nhà sản xuất video cánh hữu Project Veritas đã thực hiện các hành vi lừa đảo khi xác nhận cuốn nhật ký đánh cắp thuộc về Ashley Biden, con gái của Tổng thống Joe Biden, cuốn nhật ký “làm lộ thông tin cá nhân về gia đình Biden” vào dịp trước cuộc bầu cử năm 2020.

Vào tháng 11 (2021), FBI đã đột kích vào căn hộ của nhiều đặc vụ thuộc Project Veritas, bao gồm cả Giám đốc điều hành James O’Keefe, nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ trộm cuốn nhật ký của cô Biden, cuốn nhật ký mà cô đã cất giữ cùng một số đồ đạc khác tại nơi ở của một người bạn tại Florida. Nhiều nhà báo và các tổ chức bảo vệ quyền truyền thông đã lên tiếng bênh vực Project Veritas, cho rằng cuộc đột kích đã tạo ra một tiền lệ pháp lý xấu. Phía Project Veritas tuyên bố rằng tác phẩm họ sở hữu được bảo vệ dưới dạng báo chí và cuộc đột kích của FBI đã vi phạm vào Tu chính án thứ nhất.

Dựa trên báo cáo của Michael Schmidt và Adam Goldman của tờ Times, Project Veritas dường như đã nói dối Ashley Biden qua điện thoại để phối kiểm xem cuốn nhật ký xác thực là của cô ta hay không, cuốn nhật ký cuối cùng đã được mua với giá 40.000 đô la:

Một tháng trước cuộc bầu cử năm 2020, cô Ashley, con gái của Ứng cử viên Joseph R. Biden Jr., đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông đề nghị giúp đỡ. Với giọng điệu thân thiện, người đàn ông nói rằng anh ta có được cuốn nhật ký mà anh ta tin rằng thuộc về cô Biden và anh ta muốn trả lại cho cô.

Cô đã đồng ý với người gọi điện để cử người đến lấy lại cuốn nhật ký vào ngày hôm sau. Nhưng cô Biden đã không làm theo yêu cầu này. Người đàn ông ở đầu dây bên kia làm việc cho Project Veritas, thuộc cánh bảo thủ và được Tổng thống Donald J. Trump yêu thích, tin tức này dựa theo người quen thuộc với chuỗi sự kiện. Từ một phòng họp tại trụ sở chính của tổ chức ở Quận Westchester, N.Y., được bao quanh bởi các thành viên hàng đầu khác của nhóm, kẻ gọi điện thoại tìm cách lừa cô Biden nhằm kiểm tra tính xác thực về cuốn nhật ký, mà Project Veritas sắp mua từ hai người trung gian với giá $ 40.000. Người gọi không xác định mình có liên hệ với Project Veritas, theo lời kể của hai người biết về cuộc trò chuyện. Một số nhân viên của nhóm đã nghe các đoạn ghi âm cuộc gọi đó, tin rằng cô Biden đã xác nhận rằng đó là của cô.

Thông tin từ các cuộc phỏng vấn, từ hồ sơ tòa án và các tài liệu khác, thêm thông tin mới bổ sung liên quan đến một tình tiết đã dẫn đến cuộc điều tra tội phạm về Project Veritas bởi các công tố viên liên bang, xác nhận rằng họ có bằng chứng nhóm này đã đồng lõa trong việc đánh cắp tài sản của cô Biden và việc vận chuyển đồ vật đánh cắp xuyên tiểu bang.

Đồng thời xác nhận rằng Project Veritas đã sử dụng sự lừa dối thay vì dùng các kỹ thuật thâu thập tin tức của báo chí theo truyền thống để tiếp cận cô Biden - người gọi tự nhận mình bằng tên giả - các tình tiết mới làm phức tạp thêm khi họ khẳng định trong hồ sơ tòa án rằng họ nên được coi là tổ chức truyền thông và được cấp các biện pháp bảo vệ bởi Tu chính thứ Nhất. Project Veritas thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bí mật, các hoạt động giám sát và các cuộc phỏng vấn đột xuất, chủ yếu là chống lại các nhóm tự do và các nhà báo.

O’Keefe khẳng định rằng tổ chức của anh ta tham gia vào lĩnh vực báo chí, và nhóm đã tham khảo ý kiến với các chuyên gia pháp lý để đảm bảo công việc của mình nằm ở ranh giới giữa gián điệp chính trị và hoạt động báo chí, phù hợp “ giới hạn của tính hợp pháp”. Ngoài ra, Project Veritas hầu như luôn luôn nói dối các đối tượng khi cố gắng thu thập thông tin, một giới hạn ít khi các nhà báo ngày nay vi phạm. Trong quá khứ, các nhân viên của nhóm đã giả vờ hẹn hò với các đối tượng về các hoạt động vụng trộm và đóng giả là nạn nhân của vụ tấn công để có được hình ảnh ngay tại chỗ. Vì vậy việc Project Veritas đã nói dối cô Ashley Biden không có gì là ngạc nhiên.

Sau khi sự việc bị bại lộ, Project Veritas đã vận động phía đảng phái để nhằm thoát khỏi rắc rối pháp lý. Theo Times, nhóm này thậm chí còn vận động các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội nhằm tạo áp lực đối với FBI để ngừng cuộc điều tra:

Khi cuộc điều tra hình sự về Project Veritas được công khai vào mùa thu năm ngoái, một luật sư nổi tiếng của Đảng Cộng hòa vận động hành lang thay mặt tổ chức, và ông O'Keefe đã thông báo tóm tắt cho một nhóm các nghị sĩ Cộng hòa về vụ việc, để thúc giục họ cố gắng thuyết phục Bộ Tư pháp ngừng cuộc điều tra vì nhóm không làm gì sai, theo một người biết về vấn đề này.

Theo Luật sư Mark Paoletta, khi biết về cuốn nhật ký tại buổi gây quỹ, Donald Trump Jr tỏ ra không quan tâm đến vụ việc và nói rằng bất cứ ai sở hữu nó nên báo cáo ngay cho F.B.I. Nhưng ngay sau đó, ông Paoletta, người từng là luật sư hàng đầu của Phó Tổng thống Mike Pence tại Tòa Bạch Ốc , đã gọi lại cho các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội cho biết rằng, ông không chắc liệu lời kể về phản ứng của Donald Trump Jr. có chính xác hay không. Hồ sơ vận động hành lang cho thấy ông Paoletta đã được trả 50.000 đô la trong hai tháng cuối năm ngoái để thông báo cho các thành viên Quốc hội về việc FBI đột kích vào nhà ông O’Keefe. Ông Paoletta và luật sư của Donald Trump Jr. đã không trả lời các tin nhắn hỏi về sự việc .

Nhóm cũng đã nhắm mục tiêu các nhà báo khác. Khi tờ Times bắt đầu đưa tin về sự tham gia của O’Keefe liên quan đến cuốn nhật ký, Project Veritas bắt đầu đăng các video nhắm đến các nhà báo loan tin về câu chuyện này, gọi họ là “Những chàng trai chăm chỉ của NYT”. Phóng viên của O’Keefe săn đón Mark Mazzetti tại một nhà hàng và sau đó theo anh ta xuống phố, hỏi anh ta có “viện dẫn Tu chính án thứ năm với tôi ngay bây giờ không”, nhưng Mazzetti tiếp tục không trả lời, .

Khi tin tức về các cuộc đột kích lần đầu tiên được công bố, nhiều người đã nhảy vào bảo vệ Project Veritas, mặc dù bày tỏ sự dè dặt về chính nhóm này. Ngay cả khi sự hỗ trợ đó là miễn cưỡng, nó đến vào thời điểm chúng tôi không có thông tin chi tiết quan trọng về sự can dự của Project Veritas, chẳng hạn như báo cáo gần đây của Times. Trong khi đó, Project Veritas đã vận động sự ủng hộ của một số phương tiện truyền thông trên kênh YouTube của mình và đồng thời cố gắng bịt miệng quyền tự do báo chí của Times.

Bây giờ, sau báo cáo của NYT cung cấp thêm chi tiết về việc họ tham gia vào việc đánh cắp nhật ký của cô Ashley Biden, Project Veritas tuyên bố rằng các công tố viên đã bí mật có được lệnh khám xét các email của họ vào năm trước cuộc đột kích. Nhưng một lần nữa, qua các lời lẽ công khai đến từ Project Veritas, và nó đã chứng tỏ là một nhà báo không đáng tin cậy. Các nhà báo và các nhóm vận động được coi là khôn ngoan nếu bảo lưu phán quyết về trường hợp này cho đến khi biết được sự thật đầy đủ, thay vì chỉ dựa vào thông tin được cung cấp từ Project Veritas. [1]

✱ Vụ đánh cắp nhằm bôi bẩn đối thủ chính trị?

Theo TIN ĐỘC QUYỀN của truyền thông cánh hữu National File : "Chi tiết Nhật ký của con gái Biden về những trận mýa rào ‘Không thích hợp’ với Joe khi còn nhỏ"

Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 , National File đã thu giữ được thứ mà một người tố giác đã xác định là bản sao của cuốn nhật ký hoàn chỉnh của Ashley Blazer Biden, con gái 39 tuổi của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, tranh cử tổng thống năm 2020. National File cũng biết vị trí chính xác được báo cáo về cuốn nhật ký, và được một người tố giác cho biết qua một đoạn băng ghi âm Ashley Biden thừa nhận đây là nhật ký của cô. Trong nhật ký, mà nguồn tin của chúng tôi cho biết là của con gái cựu phó tổng thống, tác giả viết về cuộc đấu tranh của cô ấy với việc lạm dụng ma túy đã được công bố rộng rãi vào năm 2009.

Theo nguồn tin của chúng tôi, cuốn nhật ký nêu chi tiết về mối quan hệ không lành mạnh của Ashley Biden về quan hệ tình dục và những lần tắm "có lẽ không thích hợp" mà cô đã chia sẻ khi còn là một cô gái trẻ với cha mình, Joe Biden.

Nơi trang 83, trong một mục nhập ngày 22 tháng 7 năm 2019, tác giả đã viết rằng cô ấy nhận được một cuộc điện thoại từ cha mình, Joe Biden, theo nguồn tin của chúng tôi, người đã khóc trên điện thoại trong khi bày tỏ sự lo lắng của mình dành cho cô ấy trong những ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Dân chủ vào ngày 30-31 tháng 7. “Cha tôi đã khóc trên điện thoại nói rằng ông ấy có cuộc tranh luận trong một tuần và‘ Bây giờ phải lo lắng về [tác giả],” cô ta viết. “Và ông ta đã khóc. Có thể ông ta biết mình đang làm gì và nó đã thành công nhưng thường tràn ngập cảm giác tội lỗi

National File có được tài liệu này từ một người tố giác, vì lo ngại tổ chức truyền thông thuê anh ta sẽ không công bố câu chuyện quan trọng tiềm tàng này trong 10 ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Người tố giác của National File cũng có đoạn ghi âm Ashley Biden thừa nhận cuốn nhật ký là của cô ấy và thuê một chuyên gia viết tay, đã được xác minh các trang đều do Ashley viết. National File trong tư cách của mình sở hữu một đoạn ghi âm của người tố cáo nêu chi tiết công việc mà cơ quan truyền thông của ông chuẩn bị cho phát hành những tài liệu này. Trong đoạn ghi âm, người tố cáo giải thích rằng tổ chức truyền thông mà anh ta làm việc đã chọn không phát hành tài liệu sau khi nhận được áp lực từ sự cạnh tranh của một tổ chức truyền thông khác .

Cuốn nhật ký này xuất hiện sau khi Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Joe Biden, bị phanh phui là có "nỗi ám ảnh tuổi vị thành niên" và các giao dịch kinh doanh tham nhũng, bằng chứng là các email và hình ảnh được cung cấp bởi New York Post và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani.[2]

✱ Thông cáo báo chí của tòa án về việc bị cáo thừa nhận phạm tội đánh cắp tài sản.

Damian Williams, Thẩm phán Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York, và Michael J. Driscoll, Phụ tá Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại New York, thông báo rằng AIMEE HARRIS và ROBERT KURLANDER đồng phạm về tội âm mưu thực hiện hành vi vận chuyển xuyên bang tài sản đánh cắp liên quan đến hành vi trộm cắp đồ đạc cá nhân của một thành viên trực hệ gia đình với một quan chức chính phủ trước đây là ứng cử viên vào chức vụ chính trị quốc gia. HARRIS và KURLANDER hôm nay tuyên bố nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Sarah L. Cave và bị kết án bởi Chánh án Quận Hoa Kỳ Laura Taylor Swain

Thẩm phán Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Harris và Kurlander đã đánh cắp tài sản cá nhân từ một thành viên trực hệ gia đình với một ứng cử viên vào chức vụ chính trị quốc gia. Họ đã bán tài sản đánh cắp cho một tổ chức ở New York với giá 40.000 đô la và thậm chí còn hứa hẹn sẽ quay lại lấy thêm nhiều tài sản của nạn nhân khi được yêu cầu. Harris và Kurlander đã kiếm lợi từ hành vi trộm cắp tài sản cá nhân của người khác và giờ đây họ bị kết tội vi phạm luật liên bang”.

Phụ tá Giám đốc FBI Michael J. Driscoll cho biết: “ Họ đã thừa nhận tội trạng hôm nay, các bị cáo đã âm mưu đánh cắp tài sản cá nhân của một cá nhân, sau đó họ đã bán cho bên thứ ba và giao hàng xuyên bang. Do hậu quả của những hành động của họ, giờ đây họ phải đối mặt với sự trừng phạt trong hệ thống tư pháp hình sự liên bang cho những tội ác mà họ đã phạm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các Đơn vị chống Tham nhũng Công cộng ở cả Văn phòng FBI ở New York và Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York vì đã rất tận tâm trong vụ án này.”





Theo thông tin và lời khai trước tòa:

Vào khoảng tháng 9 năm 2020, HARRIS và KURLANDER âm mưu đánh cắp, vận chuyển xuyên bang và bán tài sản cá nhân thuộc về một cá nhân (“Nạn nhân”) mà HARRIS và KURLANDER biết là thành viên trực hệ của một quan chức chính phủ lúc bấy giờ là cựu quan chức, từng là ứng cử viên vào chức vụ chính trị quốc gia. Nạn nhân đã cất giữ tài sản, bao gồm một cuốn nhật ký viết tay chứa các mục có tính cá nhân như, hồ sơ thuế, một thẻ lưu trữ kỹ thuật số chứa các bức ảnh riêng tư của gia đình, và một chiếc điện thoại di động, cùng những thứ khác, trong một tư gia ở Delray Beach, Florida, nơi HARRIS đang tạm trú. Sau khi HARRIS đánh cắp tài sản, cô ấy đã nhờ KURLANDER giúp đỡ để bán nó. Sau đó, HARRIS và KURLANDER đã liên lạc với một nhân viên của một tổ chức có trụ sở tại Mamaroneck, New York (“Tổ chức”), người đã hướng dẫn họ sử dụng một thiết bị được mã hóa để liên lạc với Tổ chức và yêu cầu chụp ảnh tài sản của Nạn nhân. Sau khi nhận được các bức ảnh, Tổ chức đề nghị thanh toán cho HARRIS và KURLANDER (sau khi) vận chuyển tài sản từ Florida đến Thành phố New York. Sau đó, HARRIS và KURLANDER đã đến Thành phố New York cùng tài sản của Nạn nhân với chi phí của Tổ chức tài trợ và gặp gỡ các nhân viên của Tổ chức. Trong cuộc họp đó, HARRIS đã mô tả cách thức cô ấy lấy được tài sản của Nạn nhân, để rồi cung cấp tài sản cho Tổ chức và tiết lộ rằng Nạn nhân còn cất giữ nhiều tài sản khác tại nơi cư trú mà HARRIS có thể tiếp tục truy cập. Sau cuộc họp và theo yêu cầu của Tổ chức, HARRIS và KURLANDER quay trở lại Florida để lấy thêm tài sản của Nạn nhân nhằm cung cấp cho Tổ chức. Tiếp đến, họ gặp một nhân viên của Tổ chức ở Florida và cung cấp cho nhân viên đó thêm nhiều tài sản đánh cắp của Nạn nhân. Tổ chức sau đó đã trả cho HARRIS và KURLANDER mỗi người 20.000 đô la cho việc đánh cắp tài sản.

AIMEE HARRIS, 40 tuổi ở Palm Beach, Florida và ROBERT KURLANDER, 58 tuổi, ở Jupiter, Florida, mỗi người phạm vào tội âm mưu vận chuyển xuyên bang tài sản trộm cắp với mức án tối đa là 5 năm tù.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội của họ, HARRIS và KURLANDER mỗi bên đồng ý hoàn lại 20.000 đô la, và KURLANDER đồng ý hợp tác với Chính phủ. Ông Williams khen ngợi công tác điều tra xuất sắc của Cục Điều tra Liên bang. Việc truy tố vụ án này đang được giải quyết bởi Đơn vị Tham nhũng Công cộng của Văn phòng. Phụ tá thẩm phán Hoa Kỳ Jacqueline C. Kelly, Robert B. Sobelman, và Mitzi S. Steiner phụ trách công tố. [3]

✱ Bản văn của tòa Liên bang District Court Southern District Of New York

United States Of America V. Aimee Harris And Robert Kurlander (25.8.2022)

• Tổng quát.

1. Vào khoảng tháng 9 năm 2020, AIMEE HARRIS và ROBERT KURLANDER, các bị cáo, âm mưu đánh cắp, vận chuyển và bán tài sản cá nhân thuộc về một cá nhân ("Nạn nhân") mà HARRIS và KURLANDER biết là một thành viên trực hệ thuộc gia đình của một cựu quan chức chính phủ khi đó là một ứng cử viên vào chức vụ chính trị quốc gia ("Ứng cử viên-1"). Nạn nhân đã cất giữ tài sản trong một tư gia ở Bãi biển Delray, Florida ("Nơi cư trú"), tại đó là nơi tạm trú của HARRIS . Sau khi HARRIS đánh cắp tài sản, cô đã nhờ KURLANDER giúp cô tạo điều kiện bán nó. HARRIS và KURLANDER sau đó đã gặp gỡ với các nhân viên ở Manhattan của một tổ chức có trụ sở tại Mamaroneck, New York ("Tổ chức").

Trong cuộc họp đó, HARRIS đã mô tả các tình huống về cách cô ấy đã lấy được tài sản và cung cấp tài sản cho Tổ chức. Sau cuộc họp, và do Tổ chức yêu cầu, HARRIS và KURLANDER trở lại Florida để lấy thêm tài sản của Nạn nhân rồi cung cấp cho Tổ chức. Sau đó, họ đã gặp một nhân viên của Tổ chức tại Florida và cung cấp thêm cho nhân viên đó nhiều tài sản đánh cắp của Nạn nhân, và rằng Tổ chức sẽ vận chuyển tài sản đánh cắp từ Florida chuyển đến Văn phòng của tổ chức tại New York. Tổ chức sau đó đã trả cho HARRIS và KURLANDER mỗi người 20.000 đô la.

• Việc HARRIS trộm cắp tài sản

2. Vào khoảng mùa xuân năm 2020, Nạn nhân cư ngụ với một người bạn ("Người bạn") tại Residence. Khi nạn nhân chuyển ra khỏi Dinh thự, vào hoặc khoảng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Bạn bè đã cho phép Nạn nhân lưu trữ một số lượng đáng kể vật dụng cá nhân tại nơi cư trú. Theo đó, Nạn nhân đã lưu trữ tại Dinh thự, cùng với những thứ khác, một cuốn nhật ký viết tay có các mục mang tính cá nhân ("Nhật ký"), hồ sơ thuế, máy ảnh kỹ thuật số, kỹ thuật số thẻ lưu trữ chứa ảnh riêng tư của gia đình , điện thoại di động, sách, quần áo và hành lý.

3. Vào hoặc khoảng ngày 19 tháng 6 năm 2020, khoảng hai ngày sau khi Nạn nhân rời khỏi nơi ở, nhưng cất giữ tài sản ở đó, Người bạn đã mời bị cáo AIMEE HARRIS, tạm trú tại căn phòng trọ mà Nạn nhân đã sử dụng trước đó. Trong khi ở đó, HARRIS phát hiện ra tài sản mà Nạn nhân đang cất giữ tại Nơi ở. Vào thời gian này, HARRIS biết rằng Nạn nhân là một thành viên của gia đình của Ứng viên-1.

4. Vào hoặc khoảng ngày 19 tháng 8 năm 2020, bị cáo AIMEE HARRIS, đã liên hệ với bị cáo ROBERT KURLANDER, và hỏi để được hỗ trợ trong việc bán một số tài sản của Nạn nhân, bao gồm cả Nhật ký và thẻ lưu trữ kỹ thuật số chứa các bức ảnh riêng tư của gia đình. Cùng ngày hôm đó, KURLANDER đã nhắn tin cho HARRIS rằng anh ta sẽ giúp cô ấy "kiếm được hàng tấn tiền" từ việc bán tài sản của Nạn nhân.

• Nỗ lực đầu tiên của HARRIS và KURLANDER để bán tài sản đánh cắp

5. Vào, hoặc khoảng ngày 6 tháng 9 năm 2020, các bị cáo AIMEE HARRIS và ROBERT KURLANDER, đã tham dự một buổi gây quỹ chính trị ở Florida có nghĩa là để mang lại lợi ích cho chiến dịch của một cá nhân ("Ứng viên-2") người đang tranh cử chức vụ chống lại Ứng viên-1. HARRIS và KURLANDER đã tham dự buổi gây quỹ với mục đích khoe ra tài sản đánh cắp của Nạn nhân cho một đại diện chiến dịch tranh cử của Ứng cử viên-2, hy vọng rằng chiến dịch tranh cử sẽ mua nó. "...",

• Liên hệ ban đầu của HARRIS và KURLANDER với Tổ chức

8. Sau đó hoặc vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2020, bị cáo ROBERT KURLANDER, đã nhắn tin cho bị cáo AIMEE HARRIS, rằng "Tôi có cuộc gọi với Tổ chức] hôm nay "," Tôi sẽ tìm một cách để bạn kiếm tiền từ việc này".

9. Vào hoặc khoảng cùng ngày đó, ngày 10 tháng 9 năm 2020, một nhân viên của Tổ chức ("Nhân viên-1") đã hướng dẫn các bị cáo AIMEE HARRIS và ROBERT KURLANDER, cách sử dụng một thiết bị mã hóa để giao tiếp với Tổ chức.

Sau đó, KURLANDER đã sử dụng một thiết bị mã hóa này để gửi ảnh cho Tổ chức, và một số tài sản của Nạn nhân mà HARRIS đã lấy được. Sau khi nhận được những bức ảnh, Tổ chức đề nghị trả tiền vé máy bay, tiền khách sạn và dịch vụ xe hơi cho HARRIS và KURLANDER để vận chuyển tài sản từ Florida đến Thành phố New York."..."

Demir Williams DAMIAN WILLIAMS (ký tên). [4]

✱ Các vụ án, vụ kiện cáo chưa có hồi kết

• Các vụ án hình sự

- Vụ kiếm 11.780 phiếu- Tòa án quận Fulton bang Georgia đang tiến hành thẩm vấn các nhân chứng và nghi can liên hệ đến vụ TT Trump yêu cầu Bộ Trưởng Nội vụ tiểu bang Geogia kiếm 11.780 phiếu.





- Vụ bạo động ngày 6.1.2021- Tòa án Đặc khu Columbia từ 1.2021 đến nay đang xét xử các cá nhân can dự vào cuộc bạo động tại tòa nhà quốc hội ngày 6.1.- Mới đây Bộ Tư Pháp yêu cầu Cơ quan Văn khố quốc gia NARA chuyển giao các hồ sơ Tòa Bạch Ốc liên quan đến ngày 6.1.2021.



- Vụ các tờ khai thuế hàng năm - Sau khi Tòa Tối cao Pháp Viện bác bỏ việc TT Trump viện dẫn quyền đặc miễn của tổng thống đương nhiệm, để yêu cầu tòa TCPV không trao cho tòa án Manhattan New York các hồ sơ khai thuế trong nhiều năm của đương sư: Supreme Court.Gov: Trump V. Vance, District Attorney Of The County Of New York, Et Al.pdf (9.7.2020).



Dựa vào phán quyết của Tòa TCPV, tòa Manhattan đã nhận được các bản khai thuế của TT Trump, qua hồ sơ khai thuế này, nên Giám Đốc tài chánh của Trump Organization... Theo thông cáo báo chí của tòa Manhattan (18.8.2022), đương sự thừa nhận phạm 15 tội, chấp nhận mức án 5 tháng tù và với điều kiện "Làm chứng trong phiên tòa hình sự sắp tới chống lại tổ chức Trump: Serve 5 Months in Jail & Testify in Upcoming Criminal Trial Against Trump Organization “.

• Các vụ án dân sự

- Không kể vụ Bộ Trưởng Tư Pháp NY điều tra về vụ khai khống tài sản, cựu TT viện dẫn điều 5 tu chính hiến pháp đã không trả trả lời hơn 440 câu hỏi -Trump took Fifth Amendment more than 440 times in refusing to answer New York attorney general’s questions (10.8.2022). Còn 3 vụ kiện khác, phía các luật sư cựu TT Trump , các hãng truyền thông liên quan đến máy bầu cử, các bị đơn đã xin tòa bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn là chủ nhân hai hãng sản xuất máy bầu cử Dominion và Smartmatic . Sau gần 2 năm tranh cãi tại tòa về việc nêu chứng cứ về lý do xin ngừng hay xin tiếp tục xét xử vụ kiện ... Cuối cùng , tất cả 3 tòa án quyết định tiếp tục xét xử vụ kiện. Vụ kiện tại tòa Denver, Giám đốc an ninh Dominion đòi bồi thường 1.3 tỉ đôla , Vụ kiện công ty Smartmatic đòi bồi thường 2.7 tỉ đô la - Vụ kiên thứ ba, hãng Dominion đòi bồi thường 1.6 tỉ đô la, vụ kiện này hiện tiến tới giai đoạn lấy lời khai của các bị đơn, theo Buffalo News ngày 26.8.2022: Sean Hannity and other Fox stars face depositions in $1.6 billion defamation suit

Xem ra vụ FBI khám xét nhà của Project Veritas để tìm kiếm tang vật đã có kết luận, còn vụ khám xét Mar-a-lago còn đang tranh cãi, kiện tụng...Theo tuyên bố của người cháu gái là Mary Trump đưa ra nhận xét (26.8.2022) về vụ khám xét , Bà cho rằng vụ việc coi như là đầy đủ... Thế nhưng, theo bà vợ đầu tiên của cựu TT Trump, bà Ivana Trump sau 15 năm chung sống cho biết rằng, ông ta (Trump) rất ghét là người thua cuộc. Với tiết lộ về tính khí này, phải chăng một khi đối diện với vấn đề bất lợi, phản ứng của cựu TT qua các lời tuyên bố thường là cuộc "săn lùng phù thủy", là "chơi trò chính trị", hoặc là fake news?



-- Đào Văn



Nguồn:





[1] Media Matters:NYT report highlights problems with calling Project Veritas operatives journalists

[2] National Flife:EXCLUSIVE SOURCE: Biden Daughter’s Diary Details ‘Not Appropriate’ Showers With Joe As Child

[3] S.District NY Court: Florida Residents Plead Guilty To Conspiracy To Commit Interstate Transportation Of Stolen Property

[4] S.District NY Court: United States Of America V. Aimee Harris And Robert Kurlander,

https://www.mediamatters.org/project-veritas/nyt-report-highlights-problems-calling-project-veritas-operatives-journalists