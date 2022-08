https://apnews.com/article/science-oceans-glaciers-greenland-climate-and-environment-9cd7662658ebbeaba05682352de8aa87?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_1

Tan Băng Zombie Ở Greenland Sẽ Làm Mực Nước Biển Dâng Lên Hơn 10 Inch



Sự tan băng tan nhanh chóng ở Greenland sẽ làm mực nước biển trên Trái Đất dâng lên ít nhất 10.6 inch (27 cm) – hơn gấp đôi so với dự báo trước đó. (Nguồn: pixabay.com)

Một nghiên cứu mới được công bố cho biết, sự tan chảy nhanh chóng tảng băng ở Greenland sẽ làm mực nước biển toàn cầu dâng lên ít nhất 10.6 inch (27 cm) – hơn gấp đôi so với dự báo trước đó, theo APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 29 tháng 8 năm 2022.





Tảng băng đó là tảng băng Zombie. Băng zombie là lớp băng đã chết, dù vẫn còn bám vào những vùng băng dày hơn, nhưng không còn được bồi đắp thêm bởi các dòng sông băng chính bởi vì tuyết hiện đã ít hơn trước. William Colgan, một chuyên gia về băng tại Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Đan Mạch và Greenland (Geological Survey of Denmark and Greenland), người cùng nghiên cứu, nói rằng nếu không được bổ sung thêm, băng zombie sẽ tan chảy do biến đổi khí hậu và chắc chắn sẽ dâng cao nước biển.





Colgan nói trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là băng chết. Nó sẽ tan chảy và biến mất khỏi tảng băng. Lớp băng này sẽ tan chảy vào đại dương, bất kể chúng ta đối mặt với tình trạng khí hậu nào đi nữa.”





Jason Box, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết điều này giống như là chúng ta đã bước một chân vào mộ.





Việc nước biển dâng cao hơn gấp đôi so với dự đoán trước đây của các khoa học gia là không thể tránh khỏi. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Climate Change dự đoán mực nước có thể dâng cao thêm tới 30 inch (78 cm). Ngược lại, báo cáo của Intergovernmental Panel on Climate Change năm ngoái dự báo phạm vi nước biển sẽ dâng thêm từ 2 đến 5 inch (6 đến 13 cm) vào năm 2100 do băng ở Greenland tan chảy.

Trong nghiên cứu ở Greenland, các khoa học gia đã xem xét sự cân bằng đối với các tảng băng. Ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, tuyết rơi trên các ngọn núi ở Greenland chảy xuống và làm dày tảng băng, bồi đắp thêm bù lại cho phần băng tan chảy ở các rìa.





Nhưng trong vài thập niên qua, lượng tuyết rơi bổ sung ít hơn trong khi sự tan chảy diễn ra nhanh hơn và nhiều hơn, dẫn đến tình trạng mất cân bằng.



Nhóm nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ những gì được thêm vào và những gì bị mất đi và tính toán rằng 3.3% tổng khối lượng băng của Greenland sẽ tan chảy bất kể thế giới cắt giảm ô nhiễm carbon như thế nào.





Colgan nói: “Tôi nghĩ rằng chết đói là một cụm từ phù hợp,” để mô tả những gì đang xảy ra với băng.





Nhóm nghiên cứu không chắc chắn sẽ mất bao lâu để tất cả băng zombie tan chảy, nhưng dự đoán có thể vào cuối thế kỷ này, hoặc là vào năm 2150.





Một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết hơn 120,000 tỷ tấn băng đã tan chảy do các tảng băng đang nóng lên và không được bồi đắp. Khi lớp băng đó tan thành nước, nếu chỉ tập trung ở riêng Hoa Kỳ, mực nước sẽ dâng lên khoảng 11 mét.





Mặc dù 10.6-inch nghe có vẻ không nhiều, nhưng tình hình sẽ rất khác biệt theo hướng vô cùng tồi tệ khi triều cường và bão lớn hơn; mực nước biển dâng cao như thế “sẽ có những tác động xã hội, kinh tế và môi trường rất lớn.”





Đây là lần đầu tiên các khoa học gia tính toán lượng băng mất đi tối thiểu – và mực nước biển dâng cao – cho Greenland, một trong hai tảng băng khổng lồ của Trái Đất đang dần co lại vì biến đổi khí hậu. Sự tan băng được mô tả giống như khi ta đặt một khối nước đá trong một tách trà nóng, và để trong một căn phòng ấm áp.