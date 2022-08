Cựu TT Trump cáo buộc TT Biden liên quan đến vụ khám xét, phía Tòa Bạch Ốc phủ nhận

Bình luận chính trị







Việc Cựu TT Trump cáo buộc đương kim Tổng thống liên quan đến vụ khám xét dựa vào tin tức loan tải bởi nhà báo John Solomon thân tín của cựu TT, đồng thời là đại diện cho cựu TT ̣để đàm phán về hồ sơ thuộc về NARA, nhưng các cáo buộc này bị phía Tòa Bạch Ốc phủ nhận ...



✱ Cựu tổng thống đã công kích Tòa Bạch Ốc



Theo US News ngày 23.8.2022 - Cựu tổng thống đã đả kích Tòa Bạch Ốc sau khi một bức thư 'chết tiệt' được đăng bởi một đồng minh của Trump (after a ‘damning’ letter posted by a Trump ally revealed that hundreds of pages of documents) tiết lộ rằng hàng trăm trang tài liệu, bao gồm cả một số tài liệu giữ bí mật cấp độ cao, đã được lấy từ Mar-a-Lago vào tháng 1.

Dựa vào thông tin này, vào thứ Ba (23.8.2022) cựu Tổng thống Donald Trump đã công kích Tòa Bạch Ốc sau khi một lá thư do đồng minh của ông tiết lộ về cảnh báo của chính quyền Biden liên quan đến việc Trump sở hữu hàng trăm tài liệu - một số trong đó được đánh dấu bí mật. Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội của mình hôm thứ Ba (23.8.2022): “ Tòa Bạch Ốc cả quyết chối bỏ rằng họ KHÔNG THAM GIA, và hoàn toàn không biết gì về Cuộc săn phù thủy chính trị đang diễn ra với tôi, & rằng họ hoàn toàn không biết gì về Vụ đột nhập Mar-a-Lago,”

Trong số 15 hộp được thu hồi từ nhà Trump, có một số tài liệu đó được đánh dấu là “tài liệu chương trình truy cập đặc biệt” - một trong những quy định được phân loại cao nhất trong chính phủ. Bức thư đã được đăng vào cuối ngày thứ Hai trên trang web của nhà báo và là đại diện của Trump, John Solomon. Theo nội dung, Solomon cho biết rằng Tòa Bạch Ốc đã làm việc với Bộ Tư pháp và Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia nhằm "xúi giục" mở cuộc điều tra về việc giải quyết sai tài liệu.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích gọi tin tức mà ông ta loan tải là "đáng nguyền rủa" , các nhà điều tra liên bang ngày càng lo lắng về các tài liệu còn lại thuộc quyền sở hữu của Trump sau khi ông rời nhiệm sở, và rằng Trump phản đối việc lấy lại các tài liệu đó bất chấp lệnh " khẩn cấp ” do Bộ Tư pháp truyền đạt. Theo Solomon, Bộ Tư pháp và FBI không có quyền truy cập vào các tài liệu được bảo mật từ tháng 1 cho đến tháng 5, qua các cuộc đàm phán với nhóm của Trump, vì cựu tổng thống tuyên bố đặc quyền hành pháp đối với các hồ sơ.

“NARA đã thông báo cho Bộ Tư pháp về phát hiện đó, điều này đã khiến Bộ kiến nghị Tổng thống yêu cầu NARA cung cấp cho FBI quyền truy cập vào các hộp hồ sơ đã đề cập trên để FBI và những người khác trong Cộng đồng Tình báo có thể kiểm tra chúng,” Viên chức Văn khố Debra Wall đã viết thư cho luật sư của Trump, nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Wall xem xét liệu có nên trì hoãn yêu cầu của Trump viện dẫn đặc quyền hành pháp được duy trì hay không . Sau khi khám xét nhà của Trump ở Florida vào đầu tháng này, các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết họ không biết về vụ FBI khám xét Mar-a-Lago.

Trump đã nêu ra trên bức thư hôm thứ Ba, rằng Tòa Bạch Ốc "đã biết mọi thứ, trên thực tế đã dẫn đầu vụ việc - một (động cơ) chính trị KHÔNG, KHÔNG!" ( “knew everything, in fact led the charge – a political NO, NO!”) Diễn biến xảy ra khi nhóm của Trump hôm thứ Hai đã đệ đơn lên tòa án để chống lại việc FBI khám xét nhà của Trump ở Florida, yêu cầu thẩm phán liên bang chỉ định một bên thứ ba hoặc "chuyên gia đặc biệt" để xem xét các tài liệu đã bị lấy đi hai tuần trước đó.

Vụ kiện, lập luận rằng chính phủ liên bang đã vi phạm vào Tu chính án thứ Tư của Trump, xảy ra hai tuần sau khi chính Trump thông báo rằng FBI đã khám xét bất động sản ở Florida của ông, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong những tuần tiếp theo, buộc Bộ Tư pháp phải thực hiện các bước để công khai về cuộc điều tra mà lẽ ra công chúng không được biết đến. Nhưng tài liệu quan trọng, đó là bản tuyên thệ lệnh khám xét - vẫn được niêm phong.

Sau vụ khám xét, một số hãng tin yêu cầu công khai bản tuyên thệ, văn bản có khả năng sẽ tiết lộ chi tiết về hoàn cảnh của cuộc điều tra, bao gồm lý do tại sao cơ quan thực thi pháp luật tìm kiếm lệnh khám xét nhà của Trump ở Florida, và bằng chứng nào cho phép họ có lý do để làm như vậy. Thẩm phán Hoa Kỳ Bruce Reinhart đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông sẵn sàng tiết lộ các phần của bản tuyên thệ nhằm biện minh cho cuộc khám xét của FBI, nhưng đã chỉ thị Bộ Tư pháp thực hiện kiểm duyệt các tài liệu. Bản tuyên thệ được biên tập lại đó phải được nộp cho thẩm phán vào trưa ngày thứ Năm (25.8.2022).[1]

✱ Lý do Cơ quan Văn Khố quốc gia NARA công khai lá thư gửi cho luật sư của cựu TT Trump

Sau ngày đại diện của Trump, nhà báo John Solomon đưa ra các cáo buộc "vào cuối ngày thứ Hai trên trang web của ông ta" . Nhằm đính chính một số điều do John Solomon loan tải không đúng với hiện trạng, nên vào trưa ngày hôm sau (thứ Ba 23.8.2022) Cơ quan Văn khố quốc gia công khai lá thư NARA gửi cho luật sư của cựu TT Trump, phổ biến trên thư viện online của cơ quan này.

Thư của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia / NARA đề ngày 10.5.2022 gửi luật sư của cựu TT Trump, nêu ra 700 trang tài liệu đã phân loại đã được tìm thấy trong 15 hộp mà Cơ quan Lưu trữ lấy lại từ Mar-a-Lago hồi đầu năm ( 1.2022) sau khi tòa Tối Cáo Pháp Viện bác bỏ việc viện dẫn đặc quyền hành pháp buộc trao ra các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền bảo quản của NARA. Trước đây, ông Corcoran đã yêu cầu thêm thời gian xem xét các tài liệu trước khi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ chuyển chúng cho FBI. Ông Corcoran muốn xác định xem có tài liệu nào trong số này thuộc phạm vi đặc quyền hành pháp dành và được miễn tiết lộ hay không.

Theo bức thư này, Bộ Tư pháp chưa từng thấy “có tiền lệ về đặc quyền hành pháp của một cựu tổng thống nhằm chống lại một tổng thống đương nhiệm” và điều này phù hợp với tình huống hiện tại. Đối với việc viện dẫn đặc quyền hành pháp sẽ không được thực thi và FBI sẽ được phép tiếp cận các tài liệu trong vài ngày tới.

✱ Nội dung bức thư NARA gửi cho luật sư của cựu TT Trump

May 10, 2022 - Evan Corcoran, Silverman Thompson, 400 East Pratt Street Suite 900 , Baltimore , MD 21202 , By Email - Dear Mr. Corcoran

Tôi (Debra Wall ) viết trả lời thư của bạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 và ngày 1 tháng 5 năm 2022, yêu cầu rằng Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) tiếp tục trì hoãn việc tiết lộ hồ sơ cho Cục Điều tra Liên bang (FBI)

NARA đã liên lạc liên tục với đại diện của cựu Tổng thống trong suốt năm 2021 về những gì bị thiếu trong hồ sơ Tổng thống, dẫn đến việc chuyển giao 15 hộp hồ sơ cho NARA vào tháng 1 năm 2022. Trong đánh giá ban đầu về hồ sơ chứa bên trong các hộp đó, NARA xác định các tờ bìa được đánh dấu là tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia được phân loại lên đến mức Tối mật và bao gồm cả thông tin nhạy cảm và các tài liệu về Chương trình Truy cập Đặc biệt (Special Access Program materials). NARA đã thông báo cho Bộ Tư pháp về điều đó sau khi phát hiện, khiến Bộ kiến nghị Tổng thống yêu cầu NARA cung cấp FBI quyền truy cập vào các hộp đề cập nêu trên, để FBI và những người khác trong Cơ quan Tình báo Cộng đồng có thể kiểm tra chúng. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Cố vấn Tòa Bạch Ốc xác nhận yêu cầu của Bộ Tư pháp chính thức gửi thư yêu cầu NARA cung cấp cho FBI quyền truy cập vào 15 hộp để xem xét trong vòng bảy ngày, với khả năng FBI có thể sở hữu các bản sao của tài liệu cụ thể sau khi xem xét các hộp hồ sơ.

Mặc dù Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) thường hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ Tổng thống trong thời gian NARA bảo quản vài năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống, quy chế còn cung cấp thêm rằng, "tuân theo bất kỳ quyền, biện pháp bảo vệ hoặc đặc quyền nào mà Hoa Kỳ, các tiểu bang hoặc bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào có thể viện dẫn về "các hồ sơ như vậy" sẽ được cung cấp. . . đến một Tổng thống đương nhiệm nếu những hồ sơ đó chứa thông tin cần thiết cho việc tiến hành công việc của văn phòng Tổng thống đương nhiệm (44 U.S.C.§ 2205 (2) (B). Với tư cách là người trách nhiệm An ninh Quốc gia Division thuộc Bộ Tư pháp đã giải thích cho bạn vào ngày 29 tháng 4 năm 2022:

Cơ quan FBI và những người khác trong Cộng đồng Tình báo có quyền truy cập vào các tài liệu này vì lợi ích quan trọng đối với an ninh quốc gia. Theo NARA, trong số các tài liệu trong các hộp , có hơn 100 tài liệu đánh dấu phân loại, bao gồm hơn 700 trang. Một số bao gồm các mức phân loại cao nhất, bao gồm cả Quyền truy cập đặc biệt Tài liệu chương trình (SAP). Việc tiếp cận các tài liệu không chỉ cần thiết cho các mục đích của cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra của chúng tôi, nhưng Cơ quan Hành Pháp cũng phải tiến hành đánh giá thiệt hại tiềm ẩn một cách rõ ràng về các hồ sơ đã được lưu trữ và vận chuyển và thực hiện bất kỳ bước cần thiết nào nhằm khắc phục hiệu quả. Do đó, chúng tôi đang tìm cách truy cập vào các tài liệu này để tiện lợi cho việc đánh giá cần được thực hiện.

Chúng tôi đã thông báo cho bạn bằng văn bản vào ngày 12 tháng 4 rằng, "do tính cấp thiết của yêu cầu này", chúng tôi đã lên kế hoạch để cho “FBI có quyền truy cập [e] vào tuần tới,” tức là tuần của ngày 18 tháng 4. « Xem Exec. Số thứ tự 13,489, § 2 (b), 74 Fed. Reg. 4,669 (ngày 21 tháng 1 năm 2009) (cung cấp thời hạn 30 ngày trước khi công bố thông tin nhưng ủy quyền cho viên chức Văn khố chỉ định “một khoảng thời gian ngắn hơn” nếu “được yêu cầu theo trường hợp"); thỏa thuận 36 C.F.R. § 1270.44 (g) (“Viên chức Văn khố có thể điều chỉnh bất kỳ khoảng thời gian nào hoặc thời hạn trong phần phụ này, nếu thích hợp, để cung cấp các hồ sơ được yêu cầu theo điều này.") » . Đáp lại yêu cầu từ một đại diện khác của cựu Tổng thống, Văn phòng Cố vấn Tòa Bạch Ốc đã đồng ý gia hạn ngày phổ biến đến ngày 29 tháng 4, theo đề nghị của NARA. Dựa theo thỏa thuận đó, chúng tôi chưa cung cấp cho FBI quyền truy cập vào hồ sơ khi chúng tôi nhận được thư của bạn vào ngày 29 tháng 4 và chúng tôi đã từ chối cung cấp quyền truy cập như vậy cho đến nay (10.5.2022).

Đã bốn tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi thông báo cho bạn về ý định của chúng tôi là cung cấp cho FBI quyền truy cập vào các hộp để họ và những người khác trong Cộng đồng tình báo có thể tiến hành đánh giá tài liệu. Bất chấp tính khẩn cấp bởi yêu cầu của Bộ Tư pháp và sự hợp lý gia hạn dành cho cựu Tổng thống, lá thư ngày 29 tháng 4 của bạn yêu cầu thêm thời gian để bạn xem lại các tài liệu trong các ô “để xác định xem liệu bất kỳ tài liệu cụ thể nào là đối tượng của đặc quyền, "và sau đó tham khảo ý kiến của cựu Tổng thống" để cá nhân ông có thể thực hiện bất kỳ yêu sách nào về đặc quyền dựa trên hiến pháp. " Thư ngày 29 tháng 4 của bạn nói rõ thêm rằng trong trường hợp chúng tôi không cho bạn thêm thời gian , chúng tôi nên coi lá thư của bạn là “một lời khẳng định bảo vệ đặc quyền hành pháp do cố vấn dành cho cựu Tổng thống. "

Cố vấn cho Tổng thống đã thông báo với tôi rằng, trong hoàn cảnh cụ thể trình bày ở đây, Tổng thống Biden khẳng định quyết tâm của tôi, với sự tham vấn của Phụ tá Tổng chưởng lý cho Văn phòng Tư vấn Pháp lý, về việc tôi có nên duy trì mục đích của cựu Tổng thống về "khẳng định bảo vệ đối với đặc quyền hành pháp" hay không. Xem 36 C.F.R. § 1270,44 (f) (3). Theo đó, tôi đã tham khảo ý kiến của Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp thuộc Văn phòng Luật sư tư vấn pháp lý để thông báo “quyết tâm của tôi có nên tôn trọng cựu Tổng thống về việc viện dẫn đặc quyền, hoặc thay vào đó tiết lộ hồ sơ Tổng thống bất chấp yêu cầu viện dẫn đặc quyền. " Chấp hành, quản lý Lệnh số 13,489, § 4 (a).

Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp cho biết, không có khẳng định nào trước đó về đặc quyền hành pháp của một cựu Tổng thống chống lại một Tổng thống đương nhiệm để ngăn chặn việc lấy từ hồ sơ Tổng thống bảo quản tại NARA thuộc Chính phủ Liên bang nơi “những hồ sơ như vậy chứa thông tin cần thiết cho việc tiến hành công việc hiện tại của Văn phòng Tổng thống đương nhiệm và điều đó không thể áp dụng ”.[44 U.S.C. § 2205 (2) (B)].

Ngược lại, quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ "Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425 (1977)", mạnh mẽ viện dẫn rằng một cựu Tổng thống không thành công trong việc viện dẫn đặc quyền "chống lại cơ quan Hành pháp (Id. at 447-48. In Nixon v. GSA), Tòa án bác bỏ lập luận của cựu Tổng thống Nixon và rằng các hồ sơ của Tổng thống về nhiệm kỳ tại vị của ông ta phải được lưu giữ dưới sự bảo quản và giám sát bởi cơ quan NARA. Tòa án đặc biệt lưu ý rằng "Tổng thống đương nhiệm không nên phụ thuộc vào sự tình cờ hoặc ý tưởng bất chợt của một Tổng thống tiền nhiệm khi ông ta tìm cách truy cập vào hồ sơ về các quyết định trong quá khứ xác định hoặc phân bổ các nghĩa vụ hiện tại của chính phủ. " (Id. at 452; see also id. at 441-46)

Bởi các phán quyết của tòa Tối cao nêu trên, việc viện dẫn đặc quyền hành pháp chống lại Tổng thống đương nhiệm sẽ không khả thi, theo đó không có cơ sở để cựu Tổng thống "viện dẫn đặc quyền hành pháp ", mà Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp thông báo cho tôi .

Do đó, tôi đã quyết định không tôn trọng tuyên bố về đặc quyền “bảo vệ” của cựu Tổng thống. « Exec. Order No. 13,489, § 4(a); see also 36 C.F.R. 1270.44(f)(3) (providing that unless the incumbent President “uphold[s]” the claim asserted by the former President, “the Archivist discloses the Presidential record”)» . Vì những lý do trên, tôi kết luận rằng không có lý do để cho phép bạn yêu cầu trì hoãn thêm về việc cho phép FBI và những người khác trong Cộng đồng Tình báo bắt đầu xem xét đánh giá hồ sơ. Theo đó, NARA sẽ cung cấp cho FBI quyền truy cập vào các hồ sơ đề cập trên, theo yêu cầu của Tổng thống đương nhiệm, bắt đầu sớm nhất vào ngày Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. [2]

✱ Tại sao Trump nói sai về vụ Obama giữ '33 triệu trang tài liệu' làm của riêng

Theo Poynter News - Đầu tiên, Donald Trump so sánh việc FBI khám xét nhà riêng của ông với cuộc điều tra về 33.000 email của Hillary Clinton. Sau đó, ông ta lại so sánh nó với vụ đột nhập Watergate. Đến ngày 12.8, ông lại chỉ tay vào cựu Tổng thống Barack Obama nêu thắc mắc rằng ông Obama là đảng viên Đảng Dân chủ, người đã rời đi với hàng triệu kỷ lục. “Tổng thống Barack Hussein Obama đã lưu giữ 33 triệu trang tài liệu, phần lớn trong số đó đã được phân loại,” tuyên bố của Trump vào ngày 12.8 được gửi đến các phương tiện truyền thông.

Trước đó một ngày, Trump đã hỏi liệu các đặc vụ liên bang có “đột nhập vào‘ dinh thự ’của Obama ở Martha’s Vineyard không?” Trump đưa ra những tuyên bố này trong những ngày sau khi FBI thực hiện lệnh khám xét bất động sản Mar-a-Lago của Trump để tìm kiếm các tài liệu . Trump cho rằng Obama đã giữ hàng triệu tài liệu bao gồm cả tài liệu được phân loại là sai.

Để đáp lại tuyên bố của Trump, Cơ quan quản lý hồ sơ và lưu trữ quốc gia, hay NARA, cho biết họ “đảm nhận quyền quản lý vật lý và pháp lý độc quyền đối với các hồ sơ của tổng thống Obama khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào năm 2017”. Cơ quan này cho biết khoảng 30 triệu trang hồ sơ chưa được phân loại đã được chuyển đến một cơ sở Lưu trữ Quốc gia do NARA bảo quản ở khu vực Chicago. Hồ sơ tổng thống Obama được phân loại chứa trong một cơ sở ở khu vực Washington, D.C.,.[3]

✱ Trump và các đồng minh gây quỹ từ cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago

Cựu tổng thống cho biết cuộc đột kích mới nhất là "mục tiêu chính trị" chống lại ông. Cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông đang gây quỹ từ cuộc khám xét của FBI hôm thứ Hai (8.8.2022) vào bất động sản Mar-a-Lago của Trump, tạo cơ hội khác để Trump tận dụng gây quỹ dựa vào các cuộc điều tra của chính phủ liên quan đến ông ta.

Tổ chức Save America PAC của Trump đã gửi một email gây quỹ vào sáng thứ Ba (9.8.2022), trong ðó Trump kêu gọi những ngýời ủng hộ "nhanh chóng ðóng góp NGAY LẬP TỨC ðể công khai cùng tôi chống lại cuộc SÃN PHÙ THỦY" (rush in a donation IMMEDIATELY to publicly stand with me against this NEVERENDING WITCH HUNT). Trump, trong email, coi việc khám xét như một cuộc tấn công vào tất cả những người ủng hộ ông ta, nói rằng cuộc đột kích của FBI "xâm phạm" không chỉ vào nhà của ông ta, mà ngôi nhà đó còn là "ngôi nhà của mọi người Mỹ yêu nước đã cùng tôi chiến đấu kể từ thời điểm mang tính lịch sử đó. " - "Tôi cần mọi người yêu nước Mỹ với màu đỏ tiến lên trong thời gian này", email viết.

Tháng trước, Ủy ban Gây quỹ Save America của Trump đã báo cáo, họ chỉ huy động được 17 triệu đô la trong toàn bộ thời gian ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6, bao gồm một khoản dưới 6 triệu đô la cho chính Save America PAC. Số tiền này thể hiện sự sụt giảm lớn so với hàng trăm triệu đô la mà nhóm của Trump và Đảng Cộng hòa đã huy động được trong những tháng sau cuộc bầu cử năm 2020.[4]

✱ Về số tiền 250 triệu quyên góp sau cuộc bầu cử năm 2020

Theo báo cánh hữu New York Post - Cựu Tổng thống Trump và các đồng minh thân cận của ông đã quyên góp được 250 triệu đô la từ những tuyên bố của họ rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp - nhưng hầu hết số tiền thu được đã được chuyển cho Save America PAC mới được thành lập của ông Trump thay vì chi trả cho các vụ tranh tụng tại nhiều nơi, khiếu kiện về sự chiến thắng của Joe Biden, tin tức này được Ủy Ban Lựa chọn Hạ viện điều tra về cuộc bạo động ở Capitol ngày 6.1.2021 phổ biến (13.6.2022)

Theo cố vấn điều tra cao cấp của Ủy Ban Hạ Viện, Amanda Wick, cho biết hầu hết số tiền nhận được, đã chuyển đến các thực thể khác mang lại lợi ích trực tiếp cho gia đình và bạn bè của Trump chứ không phải là chi cho “các vụ kiện tụng liên quan đến bầu cử” (went to entities that directly benefited Trump’s family and friends rather than “election-related litigation)..[5]

✱ Ủy Ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa sẽ ngừng thanh toán các chi phí pháp lý nếu ông Trump tuyên bố ứng cử

Cũng theo New York Post ngày 28.7.2022 - Dựa vào một báo cáo hôm thứ Năm, Ủy Ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa/RNC sẽ ngừng thanh toán các chi phí pháp lý cho cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông tuyên bố tranh cử Tổng thống vào năm 2024. RNC hiện đang thanh toán một số khoản chi tiêu về pháp lý cho Trump, bao gồm các vụ kiện cá nhân và các cuộc điều tra của chính phủ về ông. Nguồn tiền đó sẽ kết thúc khi ông tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 2024.(Trump will lose RNC funding for legal bills if he announces 2024 candidacy).[6]

Việc cựu TT " Trump sẽ mất nguồn tài trợ của RNC về chi phí pháp lý nếu ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024" với việc loan báo này, phải chăng RNC đã tạo cơ hội cho Bộ Tư Pháp xin lệnh khám xét Mar-A-Lago để lấy lại tài liệu còn lưu giữ tại đây? - Và phải chăng việc FBI khám xét Mar-A-Lago tạo cái cớ cho cựu TT Trump gây qũi pháp lý?





-- Đào Văn



